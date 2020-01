Název akce Pořádají Střelecké závody pro neregistrované střelce

KDY: 18. ledna od 08:00

KDE: Benešov, Dům dětí a mládeže

ZA KOLIK: 20 korun

V prostorách Domu dětí a mládeže Benešov se bude zase střílet. Nikdo se ale nemusí bát, bude to na terče a v rámci závodů pro neregistrované střelce. A to přesně v sobotu 18. ledna a startuje už od osmé hodiny ranní. Vítěze čekají hodnotné ceny.

Název akce: Vyzkoušejí si dělat umění

KDY: 18. ledna od 10:00 do 15:00

KDE: Benešov, muzeum umění a designu

ZA KOLIK: 150 korun

Kolik druhů výtvarných technik existuje? Jaká je pro nás ta nejlepší? Děti od 7 do 15 let si vyzkoušejí práci s akvarelem, suchými křídami či olejovými barvami. Společně prozkoumají, co nabízí svět výtvarných potřeb. Zkusí si různé druhy ryté kresby anebo hry s otisky všeho druhu. S sebou si nutno vzít láhev na pití, oblečení na převlečení. Oběd, materiál a pomůcky jsou v ceně.

Název akce Divadelní představení nabídne Lásku a párečky

KDY: 17. ledna od 19:30

KDE: Sázava, infocentrum

ZA KOLIK: 80 korun



Láska a párečky je divadelní představení, které mohou návštěvníci vidět v sázavském infocentru v pátek 17. listopadu od 19.30 hodiny. Mistrovsky napsaná komedie vycházející z reálných životních situací, byla s velkým úspěchem hrána několik sezon v Paříži. Hlavní hrdinka Margot, mladá atraktivní žena nemající příliš dobré zkušenosti se svými bývalými vztahy si pozve na chalupu na grilování své tři ex-partnery, kteří o sobě vzájemně nikdy nevěděli a neznají se. Od této riskantní grilovačky si slibuje, že jí vrátí důvěru v mužské pohlaví a dodá odvahu k nové svatbě s novým partnerem.

Název akce Do kina přijdou Špioni v převleku

KDY: 19. ledna od 17:30

KDE: Benešov, kino

ZA KOLIK: 130 korun



Superšpión Lance Sterling a vynálezce Walter Beckett, kteří se ocitnou 19. ledna od 17.30 hodině na plátně benešovského kina, jsou naprostými protiklady. Lance je kultivovaný, elegantní a nonšalantní. Zatím co Walter … ne. Ale když nečené události všechno změní, je tato nepravděpodobná dvojice nucena se spojit na velkou misi, která vyžaduje neuvěřitelné maskování – proměnu Lance na statečného, divokého, majestátního … holuba. Walter a Lance spolu musí pracovat jako tým, nebo se celý svět ocitne v nebezpečí.

Název akce Mateřské centrum Motýlek pořádá Disney ples

KDY: 19. ledna od 14:00 - 17:00

KDE: Týnec nad Sázavou, společenské centrum

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Ples pro všechny děti a jejich rodiče s postavičkami z Disney pohádek pořádá v neděli 19. ledna Mateřské centrum Motýlek z Týnce nad Sázavou.