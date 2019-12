Název akce Komorní sdružení Melos zazpívá v benešovském kostele

KDY: 7. prosince 19:30

KDE: Benešov, kostel sv. Anny

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Druhý koncert nového benešovského komorního sdružení Melos, který se rozrostl o pěvecký sbor, se uskuteční v sobotu 7. prosince v 19.30 hodin v kostele sv. Anny v Benešově. Koncert bude obsahovat převážně vánoční díla a vyvrcholí jásavou Missa Pastoralis Josefa Schreiera. Instrumentalisté jsou mladí absolventi hudebních škol, někteří pokračují na konzervatoři. Jejich první vystoupení bylo velikonoční a setkalo se s velkým úspěchem a aplausem ve stoji. Na vánoční se poctivě připravovali, aby opět své fanoušky dostali do sváteční nálady. Vokální těleso vede Tadeáš Tulach. Vstupné je dobrovolné.

Název akce O adventu je prima zajít si na romantickou vánoční komedii

KDY: 6. prosince 19:30

KDE: Čerčany, kino

ZA KOLIK: 100 korun



Šťastné a veselé si popřejí hlavní hrdinové stejnojmenné romantické komedie, kterou čerčanské kino promítá v pátek 6. prosince od 19.30 hodiny. Ale to až potom, co si udělají ve svém životě pořádek. Ve vánočním čase, kdy si všichni vzájemně přejí vše nejlepší, se propletou osudy několika velmi rozdílných lidí. Osamělá cukrářka Verica najednou potká hned několik zajímavých mužů. Koho z nich si vybrat? Jsou zde také dvě zdravotní sestry, které se snaží pochopit, jak funguje mužský mozek. Jak se tyto postavy promíchají, kdo se do koho zamiluje? A podaří se chřipkou decimované záhřebské opeře nacvičit představení Dona Giovanniho? A jak s tím souvisí skupinka švábů, medové perníčky a vycpaná ryba?

Název akce Radko Bílek vydal Podblanické písně

KDY: 6. prosince 17:00

KDE: Vlašim, zámek

ZA KOLIK: zdarma



Autogramiáda nové knihy Podblanické písně se uskuteční v obřadní síni vlašimského zámku v pátek 6. prosince od 17 hodin. Autor knihy Radko Bílek sesbíral a sepsal převážně kramářské písničky, které si pak bude možné na místě s věnováním zakoupit. Radko Bílek je žurnalista, který byl v důsledku svých postojů za socialismu pronásledován a v roce 1991 plně rehabilitován. Zabývá se literární historií Podblanicka, v roce 2011 mu byla udělena cena Blanický rytíř.

Název akce Po rozsvícení stromečku nastane čertovský rej

KDY: 7. prosince 17:00

KDE: Načeradec, ZŠ

ZA KOLIK: zdarma



Spolek Kamarádi Načeradce připravil pro své občany na sobotu 7. prosince na 17 hodinu Čertovský rej. Součástí této akce pro děti je i rozsvícení vánočního stromu. Poté se koná čertovský rej u Základní školy Načeradec, po kterém následuje v tělocvičně školy nadělování nadílky dětem od Mikuláše s andělem – za básničku nebo písničku obdrží čertovský balíček. Pak nastane čas pro čertovskou diskotéku, hry, soutěže a tanec pro děti. Akce vyvrcholí přibližně ve 20 hodin velkolepým ohňostrojem.

Název akce Mikuláš navštíví votické děti

KDY: 7. prosince 14:30

KDE: Votice, sokolovna

ZA KOLIK: 50/20 korun





Mikuláš se již neúprosně blíží a již v sobotu 7. prosince ve 14.30 hodin navštíví i votickou sokolovnu v doprovodu čertů a andělů. Na příchozí čeká kulturní program v podobě vystoupení žáků místní základní umělecké školy a na prcky různé soutěže, sladká odměna nebo malování na obličej. Vstupné pro dospělé je 50 korun, děti to mají za 30. Pořadatelé přivítají, když návštěvníci přijdou v maskách, ale samozřejmě není to podmínkou.