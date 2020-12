Zpomalte Vánoce s workshopy

KDY: 13. a 20. prosince 2020 od 16:00

KDE: Facebook Greenpeace Česká republika

ZA KOLIK: Zdarma



Projekt Make Smthng sdružuje příznivce udržitelného způsobu života a pomáhá jim rozvíjet kreativitu. Před Vánoci čeká zájemce několik workshopů odehrávajících se vždy o adventních nedělích, které jsou inspirovány čtyřmi D. Účastníci workshopů budou vyrábět dárky, dekorace, dobroty i dárková balení. Tématy následujících dvou budou právě vánoční dárková balení a dobroty. Těšte se na povídání, vánoční pohodu a hlavně tvoření v duchu udržitelnosti. Workshopy budou probíhat skrze živý přenos, jehož odkaz získáte na Facebooku Greenpeace Česká republika nebo události Zpomal Vánoce s námi.

Zdroj: Deník

Přijďte obdivovat betlémy

KDY: 4. prosince 2020 až 6. ledna 2021

KDE: Hrnčířský dvůr, Zvířetice, Bakov nad Jizerou

ZA KOLIK: 75 Kč, snížené 50 Kč



Hrnčířský dvůr ve Zvířeticích s velkou radostí zve na Vánoce na Hrnčířském dvoře a otevírá svou vyhlášenou vánoční výstavu betlémů. Návštěvníci se mohou těšit na více jak 150 betlémů a vánočních dekorací, ukázky uměleckých řemesel a rukodělných dovedností, jako jsou paličkování krajky, výroba ozdob z korálků, výroba textilních hraček, pletení ze slámy, broušení skla, drátování, tkaní na stavu a další, oblíbený víkendový fotoateliér a chutné občerstvení. Výstava bude otevřena do 23. 12. od 10 do 18 hodin a mezi 26. 12. a 6. 1. od 13 do 17 hodin. Aktuální informace jsou k dispozici na webu nebo facebooku Hrnčířského dvora.

Podívejte se na hit benátského festivalu Než skončí léto

KDY: 12. prosince ve 20:30

KDE: online stream Moje kino live

ZA KOLIK: 100 Kč



Než skončí léto je další projekcí online streamu Moje kino live, která se uskuteční druhou prosincovou sobotu. Když se šestnáctiletá Milla zamiluje do průšviháře Mosese, je to pro její rodiče noční můra. První setkání s láskou ale probouzí v nemocné Mille novou chuť do života a její energie a touha objevovat brzy otočí celou rodinu vzhůru nohama. Milla začne svému překvapenému okolí ukazovat, jak prožít každou minutu naplno. S lehkostí a originálním humorem vyprávěné australské drama se stalo diváckým hitem festivalu v Benátkách.

Užijte si z pohodlí domova adventní online koncert Roháčů z Lokte

KDY: 13. prosince

KDE: Online

ZA KOLIK: Zdarma



Online koncert kapely Roháči z Lokte připravilo Město Zruč nad Sázavou na třetí adventní neděli 13. prosince. Můžete si je tak užít z pohodlí domova. Jak na to?

Pokud jste přihlášeni k odběru mobilního rozhlasu, koncerty naleznete ve své e-mailové schránce 13. prosince.

Pokud přihlášeni nejste, můžete se přihlásit na stránkách mobilního rozhlasu.

Pokud se k mobilnímu rozhlasu přihlásit nechcete, ozvěte se na e-mail: kultura@mesto-zruc.cz a napište "Mám zájem o adventní koncert". Následně vám bude zaslán odkaz, na kterém koncerty najdete. Užijte si následující adventní neděli a zaposlouchejte se do líbezných vánočních melodií.

Kapela Sendwitch pokřtí desku online z Divadla Na Kovárně

KDY: 12. prosince od 19:00

KDE: Online na webu divadla

ZA KOLIK: 150 Kč



Kapela Sendwitch, která se zrodila v Poděbradech, s kapelou Maniac dali společně se zpěvákem a kytaristou Láskou dohromady turné S láskou tour. Jenže letošní rok koncertům příliš nepřál. A tak bude sobotní křest nové desky kapely Sendwitch v poděbradském Divadle Na Kovárně alespoň online. „Když už nám zakázali hrát, chceme se s vámi spojit alespoň touto cestou. Zahrajeme si pár písniček, pozveme nějaké hosty a popřejeme si hezké Vánoce. Buďte u toho s námi!“ vzkazuje kapela Sendwitch. Lístky jsou k dostání na goout.net.

Na radnici rozsvítí třetí adventní svíci online

KDY: 13. prosince od 17:00

KDE: Na webových stránkách města

ZA KOLIK: Zdarma



Třetí adventní neděli večer si mohou opět nejen místní vychutnat rozsvícení svíce online s koledami. Pozdrav z radnice budou živě vysílat na webu a Facebooku města a Nymburského kulturního centra. Třetí adventní svíci - pastýřskou rozsvítí opět za zvuku koled a živých fanfár trubačů. Své vánoční přání pronese místostarostka Stanislava Tichá. Na čtvrtou adventní neděli chystá město setkání s programem na Náměstí Přemyslovců včetně koncertu Věry Martinové.