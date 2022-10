Benešovsko

Najděte s hlavním hrdinou milión věcí, pro které se oplatí žít

Kdy: 22. října, 20:00

Kde: Muzeum umění a designu Benešov

Dojemnou, vtipnou interaktivní inscenaci Všechny báječné věci pro jednoho herce a publikum můžete zhlédnout v Muzeu umění a designu (MUD) v sobotu 21. října. Spolu s jedním chlapcem budou mít diváci jeden jediný úkol – přesvědčit nejen jeho matku, že na světě existuje milion věcí, kvůli kterým stojí za to se nezabíjet. Vstupenky lze koupit na recepci MUD nebo on-line přes GoOut.

Nedělní tvůrčí dílny v muzeu pokračují výrobou keramiky

Kdy: 23. října, 10:00 – 15:00

Kde: Muzeum umění a designu Benešov

Za kolik: 300 korun



Hostem nedělení tvůrčí dílny v Muzeu umění a designu Benešov bude 23. října keramik Tomáš Černý, který v MUD aktuálně vystavuje. Dětem představí své práce, vysvětlí, jak při tvorbě postupoval a pomůže jim si vlastní dílo i vytvořit. V ceně 300 korun je oběd, materiál a pomůcky.

Objevujte velké činy malých tvorů na tradiční akci Hmyzák

Kdy: 22. října, 11:00

Kde: Podblanické ekocentrum Vlašim

Spolek výrobců a zpracovatelů hmyzu pořádá v sobotu 22. října akci Hmyzák – velké činy malých tvorů. Jedná se tradiční festival pro celou rodinu, pořádaný jíž pátým rokem v prostorách Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim. Spolek chce tímto upozornit na udržitelnost, ekologii a etiku chovu hosp. zvířat a to vše zábavnou a edukační formou.

Berounsko

Chovatelé vystaví své králíky, holuby a ptactvo v Kvani

Kdy: 22. října, 8:00 až 16:00

Kde: chovatelský areál Zaječov-Kvaň

Za kolik: 50 korun

Chovatelská výstava králíků, holubů a okrasného ptactva se koná v sobotu 22. října v Zaječově-Kvani. V místním chovatelském areálu bude moci veřejnost vystavené kusy obdivovat v době od 8 do 16 hodin. Připraveno bude občerstvení, doplňkový prodej chovatelských potřeb, cukrovinek a koření. Vstupné je 50 korun. Děti do 15 let a držitelé ZTP mají vstup zdarma.

Děti v sobotu v Hořovicích pobaví Štístko a Poupěnka

Kdy: 22. října, 15:30

Kde: Společenský dům Hořovice

Za kolik: 300 korun



Oblíbená dvojice dětských bavičů Štístko a Poupěnka zavítá do Hořovic. Stane se tak v sobotu 22. října. „A vida! Štístko a Poupěnka vás znovu provedou fantastickým světem pohádek v představení Bylo nebylo,“ slibují pořadatelé s tím, že se začne v 15.30 hodin. Dějištěm vystoupení, které je vhodné pro děti od 2 let, je Společenský dům Hořovice. Vstupné je 300 korun.

Prohlédněte si naposledy Setkání Vladimíra Kasla

Kdy: do 22. října

Kde: Holandský dům, Beroun

V sobotu 22. října budou mít návštěvníci Holandského domu v Berouně poslední možnost obdivovat výstavu Vladimíra Kasla s názvem Setkání. „Vladimír Kasl je členem volného sdružení fotografů Berounští fotorici, uspořádal již řadu výstav kolektivních i autorských. Dlouhodobě se věnuje fotoreportážím z hudebních (zejména v hořovickém klubu Labe) a společenských akcí. V poslední době se stále více věnuje inscenované fotografii. Tato práce s přáteli a modelkami byla ve složité covidové době, v níž se společenské akce a setkávání lidí omezily na minimum, jednou z mála možných,“ uvedli pořadatelé.

Boleslavsko

Oslavte Mezinárodní den archeologie výpravou do přírody

Kdy: 23. října, 10:00

Kde: Dneboh - Kavčina

Za kolik: dobrovolný poplatek

Každoročně v říjnu napříč celým světem probíhají různé akce přibližující archeologii široké veřejnosti. Letos se zájemci vypraví za archeologií jedné z přírodně nejhodnotnějších a nejatraktivnějších lokalit CHKO Český ráj, do skalní oblasti Drábských světniček. Pravěké výšinné sídliště a hradiště Hrada a Klamorna, na jehož okrajových skalních blocích vznikly ve vrcholném středověku opevněná strážní sídla, původně tvořilo jeden celek. Památkově chráněný areál patří mezi nejvýznamnější archeologické lokality Čech s bohatými doklady osídlení během posledních deseti tisíc let. Prostřednictvím komentované prohlídky tak účastníci nahlédnou do dalšího z příběhů krajiny pískovcových skal. Sraz je u turistického rozcestníku Dneboh – Kavčina. Přihlásit se je možné zde.

Bleší trhy nabízí mnohé poklady

Kdy: 23. října, 6:00

Kde: Maroko, Mladá Boleslav

Za kolik: 100 korun (prodejci)



Bleší trhy u Pírkova sanatoria opět nabídnou kapacitu až několik stovek prodejců na ploše sedmi tisíc metrů čtverečních. Prodejci a kupující si tak mohou vyměňovat starožitnosti, knihy, hračky, auto i moto díly, keramiku, sklo, nábytek i další. Prodávající za svou účast zaplatí poplatek ve výši 100 korun. Na místě je zajištěno také občerstvení. Vstup pro zákazníky bude otevřen v 7 hodin.

Jak Martin s Barborkou vařili povidla

Kdy: 22. října, 15:00

Kde: Městská kulturní zařízení, Bělá pod Bezdězem

Za kolik: 50 korun

Malí i velcí diváci se mohou těšit na pohádkové představení Jak Martin s Barborkou vařili povidla. Co všechno je potřeba udělat, aby se uvařila dobrá povidla, jak vítr zkrotil berana a jaké to bylo na posvícení. Autorská pohádka je plná písniček, hádanek a zvyků, které se vážou k podzimnímu času.

Zavzpomínejte na Metoděje Vlacha

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Mladá Boleslav



U příležitosti blížícího se 110. výročí prvního veřejného letu Metoděje Vlacha pořádá letecké muzeum výstavu věnovanou tomuto talentovanému konstruktérovi nazvanou Metoděj Vlach - Touha vzlétnout.

Kladensko

Neřež Trio zahraje své novinky a také staré písně skupiny Nerez

Kdy: 21. října, 19:30

Kde: Městské divadlo Slaný

Slánské divadlo bude v pátek 21. října hostit koncert uskupení s názvem Neřež Trio. „Jde o kapelu, kterou jste mohli znát jako Nerez Zuzany Navarové. Do Slaného přijedou jako Neřež Trio ve složení Vít Sázavský, Zdeněk Vřešťál a Robert Fischmann,“ uvedli organizátoři koncertu s tím, že skupina zahraje největší hity skupiny Neřež (V pořádku, Nad tebe není, Podivín), nejznámější písně Nerezu (Já s tebou žít nebudu, Do posledního dechu, Javor) a pár novinek ze svého posledního alba.

U Unhoště vznikne nová alej

Kdy: 22. října | 10:00

Kde: u myslivecké chaty, Unhošť

Za kolik: zdarma



Hromadné sázení stromů je na programu v sobotu 22. října v Unhošti. Veřejnost bude sázet ovocné stromy na Uhelné cestě. Ti, kteří se budou chtít akce zúčastnit, mají sraz v 10 hodin u místní myslivecké chaty. Vlastní nářadí je vítáno. Pro dobrovolníky zakládající novou alej bude připraveno občerstvení.

Jak zpracovat ovoce a zeleninu? Workshop napoví

Kdy: 22. října, 9:00 až 15:00

Kde: NSEV Kladno-Čabárna

Za kolik: 300 korun

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna, které veřejnost nalezne nedaleko Brandýsku, nabídne lidem v sobotu 22. října workshop. Ten zúčastněným poradí, jak netradičně zpracovat ovoce a zeleninu. Čeká na ně třeba pečený čaj s rakytníkem, dýňový džem se zázvorem, šípkový sirup nebo oběd z podzimní zeleniny. Workshop bude pod vedením lektorky Lucie Hesové, přičemž kurzovné je 300 korun. Nutné je se předem přihlásit na mailu veronika.modlingerova@nsev-kladno.cz nebo na telefonním čísle 312 245 333.

Kolínsko

Vyzkoušejte si parkour. Lektor vám poradí

Kdy: 21. října, 15:00

Kde: sraz na hřišti Škvárovna, Český Brod

Za kolik: zdarma

"Zveme všechny sportovce a fandy na workshop s lektorem, který nás zasvětí do světa parkouru. V pátek v 15 hodin se sejdeme na venkovním hřišti Škvárovna. Kdo bude chtít, může na hřiště vyrazit společně s pracovníky klubu NZDM Klub Zvonice ve 14.45 přímo z klubovny sídlící v areálu českobrodské nemocnice. Doporučujeme sportovní oblečení a pevnou sportovní obuv," lákají pořadatelé akce.

Užijte si folkový večer s Pavlínou Jíšovou

Kdy: 21. října od 19:00

Kde: Country bar Poříčany

Za kolik: 170 korun



Máte rádi folkové písně? Pak nesmíte chybět v Country baru v Poříčanech, kde se koná folkový večer s písničkářkou Pavlínou Jíšovou. Občerstvení zajištěno.

Je tu poslední letošní veřejné pečení chleba

Kdy: 22. října, 10:00 až 15:00

Kde: Havelská 3, Štolmíř

Za kolik: vstup zdarma

Ve Štolmíři se koná poslední díl z letošní série setkání s veřejným pečením chleba, tentokrát doplněné o jarmark. Těšit se můžete na lokální výrobky a řemeslníky, čekají na vás tvořivé dílny, ochutnávky a hudba.

Nakupte si na Kouřimském řemeslném jarmarku

Kdy: 22. října, 8:00 až 16:00

Kde: Náměstí Kouřim

Za kolik: vstup zdarma



Je tu další Kouřimský řemeslný jarmark. Čeští výrobci vám přivezou své dobroty, delikatesy a nejrůznější zboží. Nakupte si, poslechněte příjemnou hudbu, zkrátka užijte si hezkou sobotu na kouřimském náměstí.

V Kolíně vás pobaví Odyssea a Blue Bucks

Kdy: 22. října, 20:00

Kde: MSD Kolín

Za kolik: 320 Kč

Do kolínského Městského společenského domu přijede opravdová legenda tancovačkového rocku, plzeňská Odyssea, která bavila každý víkend výhradně vlastní tvorbou. Doplní ji místní rockeři Blue Bucks.

Setkejte se se stromy ve Vrátkově

Kdy: 22. října, 14:00 až 18:00

Kde: Ekocentrum Vrátkov

Za kolik: Vstup zdarma



Ekocentrum Vrátkov zve širokou veřejnost na sobotní akci, na které se dozvíte nejen spousty zajímavostí ze světa stromů. Kapacita je omezená, hlaste se zde.

Navštivte Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Kdy: Denně kromě pondělí, 10:00 až 18:00

Kde: Ruská, Kouřim

Za kolik: Dospělí 110 korun, zlevněné 50 korun, rodinné 270 korun

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným nadregionálně zaměřeným skanzenem v České republice, který shromažďuje stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století. Nachází se zde zatím čtrnáct větších obytných a hospodářských objektů, které doplňuje několik drobnějších památek. Muzeum je celoročně dějištěm mnoha národopisných a dalších doprovodných programů.

Prohlédněte si vážky Českobrodska

Kdy: do 30. října

Kde: Podlipanské muzeum v Českém Brodě



Cílem výstavy Vážky Českobrodska je využít dlouhodobě vytvářenou specializovanou sbírku přírodovědného oddělení RM Kolín a ukázat tak hmyzí řád vážky ve skutečné velikosti a tvarech. Na výstavě je v systematické sestavě prezentována většina druhů vážek vyskytujících se na území regionu Českobrodsko. Vlastní suché preparáty jsou pak doplněny fotografiemi poskytující obraz o přirozené barevnosti těchto živočichů.

Kutnohorsko

V přímém přenosu z metropolitní opery v New Yorku uvidíte Médeu

Kdy: 22. října, 18:45

Kde: Kino Kutná Hora

Za kolik: 300 korun

Další přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku bude v sobotu 22. října patřit francouzskému nastudování opery Médea. Vstupné je 300 korun. Sopranistka Sondra Radvanovsky nyní na sebe vezme podobu bájné čarodějky Médey, která se v touze po pomstě nezastaví před ničím. V Metropolitní premiéře Cherubiniho sporadicky uváděného skvostu se jako Médein manžel, Argonaut Íásón, představí tenorista Matthew Polenzani.

GASK pořádá vernisáž tří výstav

Kdy: 22. října, 16:00

Kde: Galerie Středočeského kraje Kutná Hora

Za kolik: zdarma



Vernisáž tří nových výstav se uskuteční v sobotu 22. října v Galerii Středočeského kraje Kutná Hora. Odpoledne zahájí v přízemních prostorách výstava nazvaná Mimo řádné. Konfrontuje velkoformátové kresby Kateřiny Adamové se sochami a prostorovými instalacemi Pavla Šimíčka. Jak zrcadlí povaha a výběr materiálu osobnost a zájmy sběratele? K těmto a mnoha dalším otázkám provokuje instalace Sběratel výtvarníka, grafika, fotografa a „sběratele“ Roberta V. Nováka, Obyčejné věci je název třetí výstavy a to Libora Lípy. Ten představí svou sérii nejnovějších maleb polévkových mís.

Mělnicko

Magická noc trubadúrů zve na noc plnou hudby, tance i divadla

Kdy: 22. října, 17:00

Kde: KaSS, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: 490 korun

Festival s podtitulem MUSICA / THEATRUM / MAGIA přináší ojediněle pojaté dark indie kulturní produkce nabité hudbou, tancem, divadlem i fotografiemi. Návštěvníci se mohou těšit na XIII. století, Undertheskin, Bratrstvo Luny, Carpatia Castle a další účinkující. Při zakoupení vstupenky v předprodeji je možné získat vstup na doprovodné akce, které budou předcházet hlavnímu festivalovému programu.

Víkendový program cílí převážně na dětské diváky

Kdy: 21. až 23. října

Kde: Společenský dům, Neratovice

Za kolik: 130 korun



Společenský dům Neratovice tento víkend přinese komedii a animované filmy. V pátek od 19 hodin bude na programu česká komedie Indián s Karlem Rodenem v hlavní roli. Ondřej je tvrdý obchodník a arogantní workoholik. V Praze vede velkou, úspěšnou firmu. Smyslem jeho života jsou peníze. Na cestě z Ameriky letadlo přelétána nad rezervací, kde právě probíhá pohřeb indiánského náčelníka. Duch indiána stoupající k nebi narazí do letadla a nedopatřením se vtělí do Ondřeje. Ráno doma Ondřeje probudí velmi neodbytný hlas v jeho hlavě. Hlas, který se rozhodl mu pomoci a změnit ho. Mezi Ondřejem a duchem začíná neúprosný, divoký souboj plný situační komiky. V sobotu odpoledne od 15 hodin je připraven animovaný film z dílny Walta Disneyho Encanto. V něm rodina Madrigalových žije v kouzelném domě v malém městečku. Každý člen rodiny je obdařen nadpřirozeným darem. Tedy kromě Mirabel. Nyní se však začíná dít cosi podivného a kouzlo se vytrácí. A Mirabel je jediná, kdo může všechny zachránit. Nedělní program pak od 15 hodin přinese animovaný film Mimoni 2: Padouch přichází, který vypráví o tom, jak se z malého chlapce za pomoci Mimoňů stal obávaný superpadouch Gru.

Nymbursko

Užijte si podvečer plný hudby

Kdy: 22. října, 16:00

Kde: Kostel Českobratrské církve evangelické, Poděbrady

Za kolik: Vstupné dobrovolné

V kostele se uskuteční koncert smíšeného pěveckého sboru Sv. Cecílie k 25. výročí jeho založení. Sbor povede sbormistryně Ivana Trnečková, klavírní doprovod zajistí Veronika Ďurčanská. Na programu koncertu je hudba O. di Lassa, O. Gjeila, C. Saint-Saense, E. Hradeckého, Z. Lukáše, spirituály a lidové písně.

V Hodinách zahraje K-Music

Kdy: 22. října, 19:00

Kde: Kavárna Hodiny, Poděbrady

Za kolik: 100/50 korun



Kavárna Hodiny zve na pravidelný Taneční večer. Tentokrát návštěvníkům večer zpříjemní světové melodie, evergreeny, pop-rock, dechovka a další v podání K-Music Standy a Lenky Keith. Vstupenky je možné zakoupit na recepcích lázeňských hotelů.

Ivana Štenclová vystavuje v Galerii Ludvíka Kuby

Kdy: Do 30. října

Kde: Galerie Ludvíka Kuby, Poděbrady

Poděbradská Galerie Ludvíka Kuby připravila výstavu Casting, která představuje tvorbu současné české umělkyně Ivany Štenclové. Expozice nabízí soubor prostorových koláží, k jejichž zhotovení využívá autorka nejmodernější digitální a laserové technologie. „Škála výtvarných prostředků, s nimiž výtvarnice pracuje je pozoruhodná. Patří sem akrylové, olejové i syntetické barvy, dále tuše, pastelky, fixy, propisovací tužky, tavné pistole, umělá vlákna nebo malířské válečky. Ivana Štenclová do své tvorby inspirativně zapojuje široké spektrum materiálů, ať již těch, které jsou vnímány jako obvyklá součást výtvarné kultury, ale i jiných, jež jsou výzvou tvůrčímu a nepochybně i diváckému zájmu. Jindy se obrazy stávají plastikami, obrazy tak přecházejí z plochy do prostoru,“ vysvětlil kurátor výstavy Vojtěch Odcházel.

Příbramsko

Připojte se k lampionovému průvodu k mohyle J. J. Ryby

Kdy: 21. října, 15:30

Kde: Rožmitál pod Třemšínem

Za kolik: zdarma

Základní škola Jakuba Jana ryby společně se žákovským parlamentem pořádá v pátek 21. října XV. ročník lampionového průvodu k mohyle J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem. Všichni žáci i rodiče jsou zváni na společný výlet. Vychází se v 15.30 hodin od školy. S sebou je možné vzít buřty na opékání.

Může být čtení literatury zábavné? Přesvědčí vás Pavel Šidák

Kdy: 21. října, 18:00

Kde: Knihovna Sedlčany

Za kolik: zdarma



O tom, že literatura není jen ta vážná, o níž se učí na školách, povypráví v sedlčanské knihovně v pátek 21. října literární vědec a pedagog Pavel Šidák. Co to populární literatura je, kde se vzala, jak ji poznáme? A co se v ní píše? První přednáška se bude věnovat žánrům literárního humoru, hororu a erotické literatuře.

Regionální kapely vystoupí v sále Kulturního domu

Kdy: 22. října, 13:00

Kde: Kulturní dům Příbram

Za kolik: 150 korun

Muzika Příbram 2022 je festival regionálních autorských kapel na estrádním sále Kulturního domu v Příbrami, který pořádá spolek Muzika Příbram za podpory města Příbram. Festival začíná v sobotu 22. října od třinácti hodin a končí v cca o půlnoci. Akci moderuje Petr Vašina a vstupné je 150 korun.

Rakovnicko

Rakovník rozezní jazz v podání Two Towers Hulu Jazz

Kdy: 21. října, 20:00

Kde: Tylovo divadlo, Rakovník

Za kolik: 150 korun

V rámci již 67. Jazzového večera vystoupí v pátek 21. října ve foyer rakovnického Tylova divadla skupina Two Towers Hulu Jazz. Toto uskupení zúčastněným nabídne jazz a swing okořeněný špetkou muzikálu, šansonu a funky. Skupina vystoupí ve složení Petra Chlebníčková – Schacherlová (zpěv), Radek Škeřík (piano, akordeon), Jindřich Zíka (trubka, křídlovka, zpěv), Jan Kodym (kontrabas) a Martin Janovský (bicí). „Klasické melodie oblékají do moderních kabátků. Spojují talent s humorem a nadšením z hudby,“ uvedli pořadatelé s tím, že ve druhé polovině večera vystoupí již tradičně Brass Band Rakovník. Vstupné je 150 korun.

Jan „Protheus“ Macků představí v Rakovníku své nové album

Kdy: 22. října, 19:30

Kde: Kulturní centrum Rakovní

Za kolik: 488 nebo 399 korun



V rámci turné Závislosti tour 2022 zavítá do Rakovníka frontman skupiny Dymytry Jan „Protheus“ Macků. Ten se představí netradičně bez parťáků z Dymytry, tentokrát se svým sólovým projektem. „Turné čítá celkem dvanáct exkluzivních koncertů po celé ČR, které by si neměl nechat ujít žádný fanoušek rockové muziky. Protheus na své první desce vsadil na melodie, chytlavé refrény a texty. Kdo by čekal, že se jeho tvorba bude podobat té od Dymytry, bude velmi překvapen,“ uvedli organizátoři. Kdo by měl zájem o podpis či fotku, bude mít možnost před koncertem. Jako host na akci vystoupí kapela LocoLoco. Vstupné je 488 nebo 399 korun.

Oslavte Halloween tvořením v Novém Strašecí

Kdy: 22. a 23. října

Kde: Muzeum Nové Strašecí

Za kolik: 30 korun

Muzeum Nové Strašecí zve veřejnost na halloweenské tvoření. To se v jeho prostorách uskuteční v sobotu 22. a v neděli 23. října. V sobotu od 9 do 13 hodin a v neděli od 13 do 17 hodin budou moci návštěvníci společně vyrábět pichlavého ježka, roztomilou houbičku a strašidelného ducha. Kromě toho budou moci také najít pavoučky štěstí. Poplatek za vyrábění ve výši 30 korun bude použit na nákup materiálu. Další tvoření se pak uskuteční ještě 28., 29. a 30. října nebo 5. a 6. listopadu.