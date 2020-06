Projekt vznikl z iniciativy spolku Svatá Ludmila 1100 let, autorem textů je Zdeněk Kuchyňka, bohatý obrazový doprovod je dílem Stanislava Boloňského. Výstava byla realizována za podpory Středočeského kraje a koná se pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové.

Další víkendové pozvánky

Na děti čekají hradní strašidla

Bojovka na hradě v Týnci je dalším zpestřením dne pro děti, které připravilo Mateřské centrum Motýlek z Týnce nad Sázavou na neděli 7. června od 17.30 hodiny. Vstupné je 70 korun pro nečleny a 50 pro členy. Za svitu svíček se zažijí na týneckém hradu strašidla, cestou potkají čarodějnici i bílou paní. Na konci čeká všechny odměna. Více informací podá Katka Pikousová na čísle 602 633 410.

Promítnou Bezstarostnou dívku

Benešovské a vlašimské kino stále nepromítá a tak ti, co by si už do nějakého rádi zašli, mají možnost v sobotu 6. června od 19.30 hodin navštívit čerčanské širokoúhlé a podívat se na francouzský snímek Bezstarostná dívka. Naïmě je rovných 16 a letos v létě se bude muset rozhodnout, co chce od života, pokud ho nechce prošvihnout. Když se objeví její o pár let starší sestřenice Sofie s úžasným tělem a nebezpečně svůdným životním stylem, Naïma se vrhá vstříc létu plnému nezapomenutelných setkání. Sluncem zalitá Francouzská riviéra je kulisou pro hravý, intimní a intenzivní příběh dospívání. Vstupné je 100 korun.

Autoři přestavují svůj dřevěný svět

Ateliér Milijarda připravil výstavu dřevořezeb Míly a Jardy Kundrátových, která je otevřena od čtvrtka 28. května na hradě Týnec v Týnci nad Sázavou a potrvá až do 27. září. Reliéfy a skulptury tvoří převážně z lipového, borového, gabonového a jiného dřeva. Jaroslav Kundrát vystavoval v galeriích a mezinárodních výstavách v ČR, Francii, Rakousku. Jeho díla jsou umístěna v mnoha galeriích a u soukromých sběratelů. Originály se vyznačují úsměvným náhledem na život, špičkovým zvládnutím techniky a perfektní povrchovou úpravou. Veřejnosti je expozice přístupná každý den od 10 do 17 hodiny.