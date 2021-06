Vypravte se za tajemnými pověstmi Voticka po nové stezce

KDY: 12. června, 10:00

KDE: Votice

ZA KOLIK: Zdarma

Vydejte se po nové stezce Za tajemnými pověstmi Voticka. Čeká nás den plný překvapení a milých dárků, krásná procházka plná tajemna. Slavnostní otevření nové stezky se uskuteční v sobotu 12. června a na procházku dlouhou 9 kilometrů se vypravíte v deset hodin. Kdo najde odpovědi na všechny otázky na panelech a vyluští křížovku, toho odměna nemine. Startuje se od votického Penny marketu a cíl je v klášteře sv. Františka z Assisi. Podaří se vám na cestě najít tajemného rytíře a získat od něj zlaťák? Nezapomeňte si na startu vyzdvihnout hrací kartu.

Páteční Deník s TV magazínem.Zdroj: Deník

Zahrajte si se spícími rytíři Blanickou pátrací hru

KDY: Do 29. srpna

KDE: Vlašim

ZA KOLIK: Zdarma



Pojďte si zahrát Blanickou pátračku a získejte odměny. Zažijte dobrodružství s blanickými rytíři. Blanická pátrací hra probíhá v rámci Výstavy řemesel Ta umí to a ten zas tohle, kterou můžete zhlédnout ve vlašimském zámku. Ve hře hrají důležitou roli blanické výrobky, které najdete na výstavě, dobrý postřeh a pátrací schopnosti. Za úspěšné dokončení každý z hráčů získá speciální odměnu. A protože se celá výstava a pátračka točí kolem hory Blaník a spících blanických rytířů, po návštěvě výstavy můžete vyšlápnout na rozhlednu na bájné hoře Velký Blaník. Hra i výstava trvá od 1. června do 29. srpna.

Zažijte s Českými drahami historickou jízdu Posázavským Pacifikem

KDY: 12. června

KDE: Posázáví

ZA KOLIK: vstupné dle místa nástupu

Pojeďte v sobotu 12. června na výlet, čekají vás jízdy historickými vlaky taženými parní lokomotivou po Praze a Středočeském kraji. Okružní jízda do oblasti dolního Posázaví a Ladova kraje bude zpestřena návštěvou Týnce nad Sázavou. Ve vlacích je po celou dobu zajištěno občerstvení v historickém bufetovém voze. Nástup do vlaku je možný pouze s předem zakoupenou jízdenkou, která je k dispozici ve všech pokladnách a v e-shopu Českých drah.

Na farmářských trzích si na své přijdou i vegani

KDY: 12. června

KDE: Masarykovo náměstí, Benešov

ZA KOLIK: Zdarma



Farmářské trhy jsou v Benešově velmi oblíbené, a protože je chceme stále vylepšovat, abyste na ně chodili pořád rádi, rozhodli jsme se letos obvyklou nabídku na trzích doplnit pokaždé o nějakou novinku. A tak již v sobotu 12. června budete moci ochutnávat a nakupovat u Karawba, Natu.cz nebo Svět bez obalu Benešov. Na své si tak přijdou vyznavači alternativních stylů stravování jako je třeba veganství nebo raw strava. Ale nebojte, pamatujeme i na vás všechny ostatní, takže jako obvykle na trzích najdete také Česká jablka z Tuchoraze, Sirupy jedna báseň a dále Pekárnu Choceň, Ivana Hájka s jeho sýry a dřevěnými hračkami, koření, keramiku, zeleninu, uzeniny, moravské koláče a další.

Navštivte Víkend otevřených zahrad

KDY: 12. a 13. června

KDE: Celá Česká republika

ZA KOLIK: Zdarma

Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares Weekend) vznikl v roce 1998 ve Velké Británii a probíhá vždy během červnového víkendu. Projekt se setkal s velkým ohlasem a stal se postupně tradičním po celé Evropě. V České republice se v roce 2010 pod záštitou Národního památkového ústavu poprvé otevřely 3 zahrady a jejich počet postupně vzrůstal. Do projektu se zapjují i běžně navštěvovaná místa, ovšem s doplňkovým programem koncipovaným pro tuto ojedinělou akci. Organizátoři by rádi v tento víkend prezentovali veřejnosti význam vegetace a posílili její postavení ve společnosti. Obvyklá forma je komentovaná prohlídka o historii, současném stavu i budoucích záměrech v zahradě či parku, doplněná dalším programem. Chtějí také zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech. prezentovat obor veřejnosti. Představit jednotlivé objekty s jejich příběhy a tajemstvím a přinést lidem zážitek z poznání. V akci jsou vítány všechny zahrady a parky v České republice, které mohou nabídnout něco zajímavého např. historický význam, ekologický přístup, nevšední design, dendrologickou sbírkou či zajímavým příběhem. Do akce se mohou zapojit i jiné zajímavé a významné plochy zeleně – ovocné sady, náměstí, historické hřbitovy, kláštery, arboreta či botanické zahrady. Víkend otevřených zahrad je určen jak pro veřejné, tak i soukromé zahrady a parky. Seznam všech otevřených zahrad naleznete na www.vikendotevrenychzahrad.cz.

Vydejte se pěšky z Paříže do Santiaga de Compostela

KDY: 13. června, 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99-177 Kč



Matouš Dvořák a Nico Moro jsou studenti z Třebíče, kteří se před dvěma lety vydali na svou životní pouť. Na Svatojakubskou cestu do Santiaga de Compostela každým rokem proudí tisíce poutníků z celého světa, avšak trasa Třebíčanů byla zcela netradiční. Začínala totiž v Paříži a byla dlouhá bezmála 1600 km. Před samotným putováním nedokázali cestovatelé odhadnout, co vše bude dvouměsíční cesta obnášet, a naprosto podcenili své síly a přípravy. O vtipné historky, prekérní situace či dokonce život ohrožující okamžiky pak nebyla nouze. Své dojmy se rozhodli sepsat do knihy, kterou pojali formou deníku. Kniha Pěšky z Paříze do Santiaga vyšla 22. dubna a čtenáři se při její četbě rozhodně pobaví. "Je to takové putování Pata a Mata v novodobé podobě. Rozhodně jsme nevěděli, do čeho jdeme a pak jsme se nestačili divit," uvedl Matouš Dvořák, jeden z autorů. "Zažili jsme vlnu obrovských veder, neustále bojovali s nedostatkem pitné vody a dvakrát nás dokonce po lese honila divoká prasata," dodal.