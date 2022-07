BENEŠOVSKO

Na koncertě zazní středověké písně poutníků a trubadúrů

Kdy: 16. července, 19:00

Kde: Načeradec

Koncertu Trubadúrka Sar bude patřit sobota 16. července od devatenácti hodin v Kostele sv. Petra a Pavla v Načeradci. Zazní písně středověkých poutníků na Svatojakubské cestě do Santiaga de Compostela k poctě Černé madony montserratské a mystické zpěvy Hildegardy z Bingen, věštecké písně ženských klášterů 12. a 13. století, písně truvérů a trubadúrů z Francie 12. století, středověké balady Sefardských židů ze Španělska a písně doby Karla IV čili ze čtrnáctého století. Hudební večer pořádá načeradský spolek Živé tradice Podblanicka.

Najděte si své místo na světě

Kdy: 16. července, 20:00

Kde: Český Šternberk

Za kolik: 50-100 Kč



O hledání svého místa na světe bude film Nejhorší člověk na světě, který uvede Kino Sokol v Českém Šternberku v sobotu 16. července. Hlavní hrdinka Julie se snaží najít, kde je to její místo, zatímco její starší přítel Aksel by se rád už usadil a začal novou životní etapu. Věci se zkomplikují, když zvídavá Julie pronikne na večírek, na kterém potká mladého a okouzlujícího Eivinda. Film na pomezí dramatu a komedie vypráví vtipně, pravdivě a s citem o vztazích a životě v době, kdy můžeme mít téměř nekonečné možnosti, a přesto si připadat jako nejhorší člověk na světě.

Středověk v podhradí zlenického hradu opět ožije

Kdy: 16. a 17. července

Kde: Hrad Zlenice Hláska u Senohrab

Za kolik: 50-100 Kč

Již jedenáctý ročník festivalu Oživlý středověk v podhradí přiblíží středověká řemesla a kulturu 14. století na hradě Zlenice o víkendu 16. a 17. července. Akce bude letos prezentovat nejen oblíbená řemesla ale představí i některé nové technologie, které zatím nebyly prezentovány. Můžete se tak těšit nejen na klasické ukázky dobové kuchyně, zpracování látek, kůže, dřeva nebo proutí a lýka, ale například i na šablonový tisk na látku, který nahrazoval drahé brokáty. Lze využít vlak (zastávky Zlenice, Čtyřkoly nebo Senohraby) a užít si příjemnou procházku k hradu, završenou příjemnou a inspirativní akcí.

BEROUNSKO

Revivalové kapely to rozbalí v zámeckém areálu v Králováku

Kdy: 16. července, 18:00

Kde: Zámek Králův Dvůr

Za kolik: 150 Kč na místě, předprodej 100 Kč

V rámci série akcí Králodvorské kulturní léto 2022 se v sobotu 16. července v areálu zámku v Králově Dvoru uskuteční Revivalový festival. Zúčastnění se mohou těšit na řadu kapel napodobujících české i světové legendy. K tanci a poslechu zahrají třeba skupiny Olympic Revival, Beat Sisters, New Age of Smokie nebo Kabát Revival West Plzeň.

Na Točníku opět vystoupí největší hudební hvězdy

Kdy: 15. a 16. července

Kde: Točník



V rámci oblíbeného hudebního festivalu Hrady CZ vystoupí v pátek a v sobotu poblíž hradu Točník takřka to nejlepší, co česká hudební scéna nabízí. První den, tedy v pátek, se veřejnost může těšit na koncerty skupiny Botox, Pokáče, Anny K., Tomáše Kluse nebo kapel MIG 21 a Mirai. Zároveň bude také vyhlášena soutěž o nejlepší festivalové masky. To v sobotu si zúčastnění mohou užít vystoupení skupin Realita, Xindla X, Vypsané fixy, kapel Trautenberk, UDG, Visací zámek, Chinaski, Rybičky 48 nebo Divokej Bill.

BOLESLAVSKO

Motocykly všeho druhu budou závodit do strmého vrchu

Kdy: 16. července, 9:00

Kde: Střelecký klub Škoda Mladá Boleslav

Za kolik: 200 Kč



Více než sto padesát závodníků včetně žen a dětí usedne na své stroje v rámci akce Chibuk Hillbusters vol. 5 – Strmý vrch. Sobotní závod vezme dech všem motocyklovým nadšencům, kteří dorazí na podívanou do areálu střeleckého klubu Škoda Mladá Boleslav. Organizátoři připravili doprovodný program pro děti i pro dospělé na celý den a o adrenalinové zážitky nouze také nebude. Doprovodným programem letošních závodů bude trialová show Martina Matějíčka, což je mezinárodní mistr ČR v roce 2016-2021 v trialu. Akce začíná 9 hodinou rozjezdy a tréninky, po té hned začínají závody a kvalifikace. Vstupné je 200 korun a startovné 800 korun. Část zisku pořadatelé tradičně věnují Petře Koudelkové, která statečně bojuje s nemocí motýlích křídel. Na večerní riders party zahrají kapely Nežfaleš a Curlies.

Prohlédněte si běžně nepřístupné prostory hradu

Kdy: 16. července, 9-16:00

Kde: Hrad Mladá Boleslav



Komentovaných prohlídek mladoboleslavského hradu se můžete zúčastnit už tuto sobotu 16. července od deváté do šestnácté každou celou hodinu. Nahlédnete do běžně nepřístupných prostor jako je sklepení, zázemí archivu či barokní piaristické knihovna. Uskuteční se tam také turnaj ve cvrnkání kuliček na nádvoří.

KLADENSKO

Třináctý Slánský okruh je věnován 115. výročí založení značky Praga

Kdy: 16. července, 8:00

Kde: Masarykovo náměstí, Slaný

Po nedobrovolné dvouleté covidové pauze dorazí v sobotu 16. července do Slaného milovníci historických vozidel, kteří se projedou městem a okolím při tradičním XIII. Slánském okruhu s podtitulem O pohár starosty Královského města Slaného. Přejímka vozidel a registrace začíná 16. července v 8 hodin na Masarykově náměstí. Následuje přehlídka vozidel. K poslechu hraje dopoledne Swing Quartet Otakara Martinovského. Start okruhu je ve 12 hodin. Závodníci se poté projedou okolními obcemi bezmála padesátikilometrovou trasou, na níž budou na jednotlivých zastaveních plnit řadu dovednostních a vědomostních úkolů. Poté se v odpoledních hodinách vrátí na náměstí. Vyhlášení výsledků je od 16.30 hodin. Ve vozidle značky Praga přijede i letošní jubilant Emil Příhoda, který slaví 90. narozeniny.

Slaňáci se budou moci vyřádit na Beach party

Kdy: 15. července, 19:00

Kde: Hemerkův statek, Slaný

Za kolik: 150 Kč



Ve dvoře Hemerkova statku ve Slaném bude v pátek 15. července opravdu živo. Ačkoli se to zdá jako nesmysl, koná se zde Beach party. Zúčastnění se mohou těšit na hudbu v podání dýdžejů Martyho, Graszela nebo Vápeníka. Chybět nebude samozřejmě písek, sexy hostesky, ohňová, světelná či barmanská show, ani několik barů.

Sestry Cvrčkovy vystaví svá díla v ateliéru a galerii v Chýni

Kdy: 15. až 17. července, 15:00 až 19:00

Kde: Zahradní galerie Radoše Cvrčka, Chýně

Za kolik: Vstup zdarma

V ateliérech a zahradní galerii Radoše Cvrčka v Chýni, v čísle popisném 88 v Hlavní ulici, se ve dnech od pátku 15. do neděle 17. července uskuteční výstava výtvarných děl sester Cvrčkových. První z nich, Eliška Skarkeová, nabídne veřejnosti pohled na své 3D obrazy, divadelní kulisy a loutky. Štěpánka Kunstová pak představí své sochy, šperky a keramiku.

KOLÍNSKO

Navštivte Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Kdy: Denně kromě pondělí 10-18

Kde: Ruská, Kouřim

Za kolik: Dospělí 110 Kč, zlevněné 50 Kč, rodinné 270 Kč

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným nadregionálně zaměřeným skanzenem v České republice, který shromažďuje stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století. Nachází se zde zatím čtrnáct větších obytných a hospodářských objektů, které doplňuje několik drobnějších památek. Muzeum je celoročně dějištěm mnoha národopisných a dalších doprovodných programů.

Je tu další štolmířské pečení chleba

Kdy: 16. července, 10-15

Kde: Štolmíř

Za kolik: Vstupné zdarma



V sobotu opět můžete ve Štolmíři ochutnat kváskový chléb, dalamánky, škvarkové placky, křupavé houstičky a sladké koláčky z veřejné pece vytápěné dřevem. Přijďte se dozvědět více o starém pekařském řemesle a vychutnejte si s přáteli jedinečnou atmosféru u štolmířské pece!

Prohlédněte si vážky Českobrodska

Kdy: Do 30. října, úterý-pátek 9-17, víkendy 11-17

Kde: Podlipanské muzeum v Českém Brodě

Cílem výstavy Vážky Českobrodska je využít dlouhodobě vytvářenou specializovanou sbírku přírodovědného oddělení RM Kolín a ukázat tak hmyzí řád vážky ve skutečné velikosti a tvarech. Na výstavě je v systematické sestavě prezentována většina druhů vážek vyskytujících se na území regionu Českobrodsko. Vlastní suché preparáty jsou pak doplněny fotografiemi poskytující obraz o přirozené barevnosti těchto živočichů.

KUTNOHORSKO

Podpořte hasiče soutěžící v požárním útoku

Kdy: 16. července, 13:00

Kde: Louka pod kostelem Starkoč

Za kolik: Zdarma

Sbor dobrovolných hasičů Starkoč a obec Starkoč připravili na sobotu 16. července již desátý ročník tradiční soutěže v požárním útoku o Starkočský pohár, která se uskuteční na louce pod kostelem. Účastníci budou soutěžit v kategorii muži, ženy a děti. Zahájení soutěží začne ve třináct hodin.

Jak dopadne pobyt u moře s dědečkem? Prozradí Hádkovi

Kdy: 16. července, 19:00

Kde: Kino Kutná Hora

Za kolik: 130 Kč



Českou komedii Hádkovi můžete v kutnohorském kině shlédnout už tuto sobotu. Dva bratři se svými ženami se potkávají v bytě svého dědy, který je v nemocnici a už to s ním nevypadá vůbec dobře. Bráchové jsou každý úplně jiný, ale mají se svým způsobem rádi, zato jejich manželky se nemohou vystát a vzájemně se často pomlouvají. Ve vzduchu visí dědictví po dědečkovi, ale na schůzku dorazí i otec obou bratrů s důležitou novinkou. Dědeček chce s nimi se všemi jet k moři, aby ho jednou v životě viděl. Jednotné vstupné je 130 korun.

Na Kačině se setkají fanoušci street foodové gastronomie

Kdy: 17. července, 10:00 – 18:00

Kde: Zámek Kačina Svatý Mikuláš

Jak si osladit život na Kačině? I v bio kvalitě, low carb nebo i vegan? A co si k tomu dát nealko k pití? Největší street food piknik s celodenním kulturním programem v Čechách se uskuteční na Kačině už v neděli 17. července. Návštěvníci si budou moci pochutnat na skvělé zmrzlině, francouzských markonkách, španělském chuross s čokoládou a karamelem, čerstvých domácích štrúdlech, koláčcích, donutech, dortících bez lepku, cukru a sacharidů, smažených tvarohových koblížcích, vaflích a dalších laskominách.

MĚLNICKO

Koncert rozezní mělnický chrám

Kdy: 17. července, 17:00

Kde: Chrám sv. Petra a Pavla, Mělník

V rámci Cyklu chrámových koncertů 2022 se koná v neděli 17. července v mělnickém chrámu sv. Petra a Pavla koncert, na kterém zazní skladby J. S. Bacha, F. M. Bartholdyho, A. Dvořáka nebo P. Ebena. Jejich interpretaci obstarají Roman Janál (baryton) a Jan Kalfus (varhany).

Veřejnost se vrátí zpátky v čase, prozkoumá minulost Mšena

Kdy: 16. července, 10:00

Kde: Mšeno



Ve městě Mšeno se koná v sobotu historická vycházka Po stopách Cinibulkových aneb Časem zpět o 90 let. Zahájení je u kašny na náměstí Míru, a to v 10 hodin. Veřejnost čeká společná vycházka do přírody s piknikem a scénkami. Vítáno bude oblečení ze začátku 20. století.

NYMBURSKO

Děti, poznávejte s knihovou zajímavou a pestrou ptačí říši

Kdy: Denně do 30. srpna

Kde: Knihovna Nymburk



Celoprázdninový program pro děti zaměřený na ptačí říši a známé i méně známé poletující opeřence. Po celé prázdniny budou pro všechny malé čtenáře v dětském oddělení připraveny hádanky, kvízy, tvoření, pohybové aktivity a knížky s touto tematikou. Na závěr prázdnin se můžete těšit na zábavné odpoledne s pohádkou a výlet.

Blíží se jedenáctý ročník Poděbradského swingování

Kdy: 15. a 16. července

Kde: Lázeňská kolonáda Poděbrady

Za kolik: Vstup zdarma



Těšte se na jedenáctý ročník tradiční přehlídky jazzu a swingu probíhající třetí víkend v červenci v centru lázeňské kolonády. Pátek 15. července: 17:00 Zahájení festivalu, 17:10 Jazz Big Gang, 19:30 Marta Kloučková kvartet. After party: po skončení hlavního programu JAM session s muzikanty z Chebu z Jazz Big Gang. Všichni muzikanti vítáni! Sobota 16. července: 14:00 J.J. Jazzmen a Barbora Vágnerová, 16:30 Kolínský Big Band, 19:00 Július Baroš kvintet, 20:30 Mr. Moss, After party: local DJ’s. Festival pořádá Městské kulturní centrum Poděbrady a město Poděbrady.

PŘÍBRAMSKO

Vydejte se za vodou v Brdech na komentované vycházce

Kdy: 17. července, 11:45

Kde: Kozičín, Brdy

Za kolik: Zdarma

Agentura ochrany přírody a krajiny v ČR a Informační centrum Města Příbram připravilo na neděli 17. července komentovanou vycházku pro rodiny s dětmi Voda v Brdech. Sraz je u turistického přístřešku v Kozičíně. Konec vycházky přibližně v 15 hodiny v Orlově. S sebou je nutno vzít si holínky, kladívko, ochranné brýle (stačí i sluneční) a samozřejmě svačinu.

Rožmitálská Venkovanka pořádá u restaurace Letní koncert

Kdy: 17. července, 15:00

Kde: Rožmitál pod Třemšínem



U restaurace New Romance v Rožmitále pod Třemšínem se v neděli 17. července od patnácti hodin uskuteční Letní koncert Rožmitálské Venkovanky. V případě špatného počasí se koncert přesune do rožmitálského společenského centra. Před koncertem proběhne od dvanácti hodin v poledne v uvedené restauraci výroční valná hromada Fanclubu Rožmitálské Venkovanky. Srdečně jsou zváni všichni členové fanclubu a také zájemci o členství. Dechový orchestr Rožmitálská Venkovanka působí mezi předními českými dechovkami již 30 let.

Jak dopadne pobyt u moře s dědečkem? Prozradí Hádkovi

Kdy: 17. července, 16:00

Kde: Kino Příbram

Za kolik: 140 Kč

Českou komedii Hádkovi můžete v příbramském kině shlédnout už tuto neděli. Dva bratři se svými ženami se potkávají v bytě svého dědy, který je v nemocnici a už to s ním nevypadá vůbec dobře. Bráchové jsou každý úplně jiný, ale mají se svým způsobem rádi, zato jejich manželky se nemohou vystát a vzájemně se často pomlouvají. Ve vzduchu visí dědictví po dědečkovi, ale na schůzku dorazí i otec obou bratrů s důležitou novinkou. Dědeček chce s nimi se všemi jet k moři, aby ho jednou v životě viděl.

RAKOVNICKO

JesFest čeká jubilejní 10. ročník, vystoupí třeba Paulie Garand

Kdy: 16. července, 13:00

Kde: Letní kino Jesenice

Za kolik: 300 Kč, předprodej 200 Kč



Jesenické letní kino bude v sobotu dějištěm již desátého ročníku multižánrového hudebního festivalu s názvem JesFest. Největší hvězdou letošního ročníku rozhodně bude rapper Paulie Garand. Dále se veřejnosti představí třeba litvínovská písničkářka Eva Vargo, kapely IFA Rock, Vasilův rubáš, Setoplete, Jokers, Bikinnyshop nebo Deaf Heart. Součástí letošního ročníku bude rovněž výstava regionálních umělců ve farní zahradě. Obdivovat bude možné například různé dřevořezby, keramiku, básně nebo také obrazy.

Břežanští si užijí tradiční pouť

Kdy: 16. a 17. července

Kde: Břežany



O víkendu 16. a 17. července přijede do Břežan pouť. V sobotu je od 13 hodin u Špejcharu na programu hudba v podání skupiny Třehusk, vystoupení Skipping Boys, show se švihadly, představení kejklíře i provazochodce, koncert kapely Sekvence Plzeň a ohňová show (22:00). V neděli se pak zájemci budou moci zúčastnit bohoslužby v místním kostele sv. Markéty. Ta začíná ve 14 hodin. Od 15 hodin pak u Špejcharu zahraje známé české hity skupina Jiří Schelinger Revival.

Mšecké léto je tady!

Kdy: 16. července 15:00-24:00

Kde: Zámek Mšec

Za kolik: Vstup zdarma

Na nádvoří před zámkem ve Mšeci se v sobotu 16. července uskuteční akce s názvem Mšecké léto. Nejprve bude od 15 do 17 hodin připraveno dětské odpoledne, následně zazpívají dětem Maxim Turbulenc. Od 17.30 hraje kapela Zastodeset, od 19 hodin Perutě a od 20 hodin vystoupí iluzionista Jan Vaidiš. Ve 20.45 hodin pak bude koncertovat Petra Černocká a následně kapela Bokomara, závěr akce obstará ve 22.15 hodin taneční skupina Ikaros.