Nechte se unést písněmi z „Kabaretu Kainar-Kainar“

KDY: 7. března od 20:00

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 150 Kč - 450 Kč

Novinkou v on-line programu Divadla v Dlouhé je koncert písní Josefa Kainara, pro ty, kteří live stream nestihnou, bude v úterý 30. března možné zhlédnout jeho záznam. Já bych si rád najal dům, Miss Otis, Blues železničního mostu, Obelisk, Černá kára, Stříhali dohola. Kainarovy původní písně i jím otextované skladby jiných autorů od renesančních přes swingové a jazzové evergreeny až k Vladimíra Mišíka hraje herecká kapela Divadla v Dlouhé podepřená několika profesionálními hudebníky.

Páteční Deník s TV magazínem.Zdroj: Deník

Užijte si kino i z domova

KDY: 6. a 7. března od 20:30

KDE: Mojekinolive.cz

ZA KOLIK: 100 až 150 korun



Projekt Moje kino Live zve milovníky filmů na zajímavé večery. V sobotu přijde na řadu historické drama Žaluji! věnující se takzvané Dreyfusově aféře. A v neděli si budou moci diváci oddechnout u francouzské komedie Raoul Taburin. Přístupný bude také jako vždy chat, ve kterém si kinaři připraví zajímavosti o jednotlivých filmech.

Odhalte tajemství pánevního dna

KDY: 6. března od 11:00

KDE: přes aplikaci ZOOM

ZA KOLIK: 1 350 - 1 500 Kč



Kurz TAJEMSTVÍ PÁNEVNÍHO DNA se zabývá nejen z pohledu západní fyzioterapie a psychosomatiky, ale i z tisíce let prověřených znalostí východních nauk. Metoda 3×3, kterou používáme, v sobě propojuje nejen tělesnou rovinu, ale pracuje i s emocemi a s rovinou energetickou. Cvičení je velmi jemné a nenáročné, a tak je kurz vhodný pro ženy všech věkových kategorií. Kurz bude probíhat ONLINE přes aplikaci Zoom, je nutné mít aplikaci nainstalovanou na přístroji s kamerou a mikrofonem, abychom se mohly vidět alespoň virtuálně. Více infromací na facebooku události nebo na webových stránkách.

Portál sdružuje virtuální expozice

KDY: kdykoliv

KDE: eMuzeum - Oborový informační portál

ZA KOLIK: zdarma



Je vám líto, že nemůžete navštívit zajímavé muzejní sbírky osobně? Vyzkoušejte to aspoň on-line. V záložce informační zdroje pod titulkem digitalizace sbírek je k dispozici několik desítek odkazů na digitalizované expozice a virtuální prohlídky českých i světových muzejí. Z místních institucí je možné nahlédnout do Národního technického muzea, Národní galerie, Židovského muzea v Praze, GASKu nebo Muzea hlavního města Prahy, ze zahraničních jsou to například slavné Met nebo-li Metropolitní muzeum umění v New Yorku, Dům Anny Frankové, aténské Muzeum Akropole či Galileovo muzeum ve Florencii.

Vojtěch Lhotský bude mluvit o své cestě po Patagonii v dodávce

KDY: 7. března od 20:00

KDE: www.smsticket.cz

ZA KOLIK: od 99 Kč



Cestovatel Vojtěch Lhotský bude v neděli 7. března online vyprávět o tom, jak podnikl se svou drahou polovičkou svatební cestu po Jižní Americe. „Přišla příležitost si splnit náš společný sen o Patagonii. V Santiagu jsme si půjčili malou pestrobarevnou dodávku a za tři měsíce jsme urazili deset tisíc kilometrů napříč Chile a Argentinou, od Pacifiku k Atlantiku, až do nejjižnějšího města na světě – Ushuaia,“ uvedl Lhotský. Sledující se mohou těšit na povídání o výstupech na vrcholky And, koupání v křišťálově čistých jezerech, nebo pozorování velryb, tučňáků a rypoušů. Vstupenky na promítání je možné si zakoupit na webu smsticket.cz, a to od 99 korun.

Přes internet nahlédnou do Lobkowiczkého paláce

KDY: 7. března od 18:00

KDE: www.lobkowicz.cz​​​​​​

ZA KOLIK: zdarma



Krásu Lobkowiczkého paláce můžete obdivovat prostřednictvím internetu. Jedna taková online prohlídka se koná v neděli. „Provedeme Vás po nádherném paláci z 16. století, a představíme vždy hlavní perly nejrozsáhlejší soukromě vlastněné sbírky v České republice,“ uvedli organizátoři. Zúčastněné bude paláce provádět sám William Rudolf Lobkowicz společně s Ditou Baker, ředitelkou Správy Lobkowiczkých sbírek a edukačních programů. K prohlídce se zájemci mohou přihlásit na webu lobkowicz.cz. Koho by zajímala prohlídka v angličtině, stačí si počkat do 20 hodin.

Umělkyně motivuje k vlastní aktivitě

KDY: 5. března od 20:30

KDE: mojekinolive.cz

ZA KOLIK: 150 Kč



V pátek večer nepromítne Moje kino Live film, ale přivítá umělkyni Kateřinu Šedou ve streamované přednášce. Ta se snaží přiblížit výtvarné umění lidem, kteří se běžně o tuto oblast nezajímají, dlouhodobě pořádá sociálně koncipované akce. Kateřina Šedá absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze a získala například prestižní Cenu Jindřicha Chalupeckého za projekt Je to jedno, na kterém spolupracovala se svojí babičkou, dále cenu Magnesia Litera a Architektka roku. Ve své přednášce na Moje kino LIVE se zaměří především na projekty, které mohou ostatní motivovat k vlastní aktivitě a tím jim pomoci překlenout současnou těžkou dobu. Sama se aktuálně věnuje více projektům v Česku, Rakousku nebo Číně. Na konci přednášky zodpoví vybrané dotazy diváků, které jí mohou psát v průběhu streamu.

Zavzpomínejte si u koncertu s přáteli Petra Skoumala

KDY: 7. března od 20 hodin

KDE: divadlovdlouhe.cz

ZA KOLIK: 100 - 300 Kč



Záznam koncertu někdejších spoluhráčů Petra Skoumala s výběrem těch nejlepších „Skoumalovek“ pro dospělé i pro děti mohou zájemci zhlédnout v neděli 7. března od 20 hodin. Petr Skoumal, vynikající klavírista a skladatel, autor nespočetného množství scénické a filmové hudby, písniček pro děti i dospělé by se 7. března 2018 dožil 80 let. Při této příležitosti na něj v den nedožitých narozenin zavzpomínali kolegové z divadla i muzikanti, s nimiž za svou bohatou kariéru vystupoval. Po koncertě v domovském Divadle v Dlouhé slovo dalo slovo a vznikla i trvalejší varianta vzpomínkového vystoupení.