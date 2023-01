Divadelní představení Švestka uvedou sokolové z divadelního spolku Blaníci z Louňovic pod Blaníkem, kteří se na cimrmanovské hry specializují již od začátku své ochotnické historie, ve spolupráci s TJ Sokol Votice a Město Votice. Vstupenky lze zakoupit na obci v Louňovicích pod Blaníkem a v infocentru ve Voticích.

Štístko a Poupěnka přijdou do Týnce s novým představením

KDY: 27. ledna od 17

KDE: Kulturní centrum Týnec nad Sázavou

ZA KOLIK: 315 Kč



Štístko a Poupěnka připravili na letošek nové představení pro celou rodinu, kde nebude chybět tradičně spoustu písniček, tance i masek. Na svém turné vystoupí také v Týnci nad Sázavou. Vstupenky jsou k zakoupení na www.ticketportal.cz. Představení je vhodné pro děti od dvou let.

Úžasný Mauric vás i vaše děti pobaví v benešovském kině

KDY: 29. ledna od 17.30

KDE: Kino Benešov

ZA KOLIK: 130 Kč

Ze světa úžasné Zeměplochy a z knihy Terryho Pratchetta přichází do kin originální hrdinové v animované komedii Úžasný Mauric. Mluvící a hodně vykutálený kocour Mauric se dá dohromady se skupinou inteligentních krys a s lidským klukem a vymyslí plán, jak v jednom nebohém městě přijít k penězům. V podzemí města se ale ukrývá tajemství a z Mauricovy perfektně nachystané finty se stane nečekané dobrodružství.

Berounsko

Hořovickému publiku zahrají skupiny Doga, Wotazník a Rocksana

KDY: 28. ledna od 19.00

KDE: Společenský dům Hořovice

V rámci svého turné s názvem Respekt Vinyl Tour 2023 zavítá do Hořovic kapela Doga. Tato rocková kapela vznikla v roce 1988. „Hlavním zakladatelem byl kytarista Roma „Izzi“ Izaiáš, který se postupem času stal výraznou tváří kapely a výhradním autorem písní,“ uvádí na svých stránkách kapela s tím, že spolu s ní zahrají ve Společenském domě Hořovice také skupiny Wotazník a Rocksana.

Obdivujte keramiku Jury Langa

KDY: Do 5. března

KDE: Muzeum berounské keramiky

ZA KOLIK: 50 Kč



Keramika pálená dřevem. Tak se jmenuje výstava Jury Langa, která bude ve čtvrtek zahájena v Muzeu berounské keramiky v Berouně. Lidé díky ní budou moci obdivovat krásnou keramiku pálenou ve vlastnoručně postavených pecích na dřevo. Hudebně vernisáž doprovodí Vráťa a Bardé od Berounky, jejichž žánrem je folk-rock.

Obdivujte krásu Sázavy v obrazech Marie Smetanové

KDY: Do 3. února

KDE: Městská galerie Beroun

Berounskou galerii ovládly obrazy Marie Smetanové, která v Berouně nevystavuje poprvé. „Malířka miluje řeku Sázavu, slavný sázavský klášter i lidi, kteří zde žijí. Své dojmy a zážitky, vztah člověka a přírody přenáší do svých olejomaleb, akvarelů i tisků. V létě maluje v krajině, v zimě vznikají v atelieru figurální kompozice, akty a zátiší, její oblíbenou disciplínou je portrét,“ popisuje galerie.

Boleslavsko

Hvězdárna: Pozorování noční oblohy a přednášky

KDY: 27. ledna od 18

KDE: Hvězdárna Mladá Boleslav

"Za jasného počasí na bezměsíčné obloze či s použitím počítačové simulace navštívíme Velkou mlhovinu v Orionu, ve které je možné živě pozorovat zrod nových hvězd i planetárních systémů," zvou lidé z hvězdárny.

Dvě balady z Kytice

KDY: 27. ledna od 17

KDE: Dům dětí a mládeže (Purkyňova 224) Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 50 Kč



Divadelní představení určené pro diváky z řad veřejnosti od 12 let. Režie: Jaroslav Vidlař. Hraje: loutkářský soubor Jitřenka.

Pobaví vás Šest tanečních hodin v šesti týdnech

KDY: 28. ledna od 19

KDE: Městské divadlo Mladá Boleslav

Komorní komedie, kde tanec je pouze cestou k sobě samému… Starší žena si najímá učitele tance, aby ji naučil tančit. Jde však jen o swing, tango, valčík, foxtrot, cha-chu a moderní tanec? Hra o tom, že na happy end není nikdy pozdě a že setkání dvou lidí, kteří toho mají pramálo společného, může mít pro jejich životy zásadní význam a smysl. Hrají: Eva Reiterová a Ivo Theimer.

Maškarní ples baráčníků

KDY: 28. ledna od 20

KDE: Klášter Hradiště nad Jizerou

ZA KOLIK: 120 Kč, 80 Kč



Obec baráčníků Klášter Hradiště nad Jizerou pořádá maškarní ples. K tanci a poslechu hraje Medusa.

Vodácký ples

KDY: 28. ledna od 20

KDE: Záložna Benátky nad Jizerou

ZA KOLIK: 300 Kč

Hraje kapela Dance Band. Program: 20.00 zahájení, 21.00 předtančení, 22.00 soutěž o ceny, 24.00 tombola, 1.00 popůlnoční překvapení.

Mladá Boleslav na akvarelech Bedřicha Kavánka

KDY: Do 5. března

KDE: Mladoboleslavský hrad



Nová venkovní výstava představuje Mladou Boleslav na počátku 20. století na akvarelech Bedřicha Kavánka. Bedřich Kavánek (1870-1948) působil zprvu jako učitel, později jako profesor na boleslavské Zemské řemeslnické škole pokračovací, kde učil především kreslení. Mimo práce ve škole se věnoval také projekční činnosti, podílel se na návrzích pomníků či výzdob fasád jak soukromých, tak i veřejných budov. Sice nebyl plnohodnotně akademicky vzdělaným malířem, ale vztah k umění jej provázel po celý život. Angažoval se v mladoboleslavském Klubu přátel umění, výtvarně vzdělával řadu žáků (k jeho studentkám patřila třeba i známá boleslavská malířka Božena Vohánková) a sám také kreslil a maloval. Výstava je po celý rok přístupná v prostorách hradního nádvoří.

Kladensko

Užijte si ples v Hejtmanském dvoře

KDY: 28. ledna od 18.30

KDE: Hotel Hejtmanský dvůr, Slaný

Slánský hotel bude dějištěm již 11. Hejtmanského plesu. Chybět nebude velkolepý raut, báječná hudba, tombola o atraktivní ceny. „Stálice plesu zůstávají stejné, k tanci zahraje Carolina Band a moderování se ujme Patrik Rozehnal,“ uvedl hotel s tím, že vstupenky je možné zakoupit na e-shopu hhd.cz nebo na recepci hotelu.

Obdivujte jemnou práci modelářských ručiček

KDY: Do 12. března

KDE: Sládečkovo vlastivědné muzeum, Kladno

ZA KOLIK: 50 Kč



Kladenské muzeum hostí až do začátku března výstavu modelů letadel, aut, lodí a vlaků. „Na výstavě se setkáte například s modelem Titaniku měřící na délku více než 1 metr i známým parníkem Vltava,“ uvedlo muzeum s tím, že na výstavě ukazuje svojí práci kladenský klub modelářů LMK 215 Kladno a jejich přátelé. „Představí se zde modeláři starší i nejmladší generace. Výstava probudí fantazii malých i velkých návštěvníků. Malý model si můžete vyrobit přímo na výstavě,“ slibuje muzeum.

Kolínsko

13. Crossdance show 2023

KDY: 28. ledna od 18 a 29. ledna od 15.30

KDE: Divadlo Kolín

ZA KOLIK: 250 Kč

CrossDance Show - unikátní taneční show završující celoroční práci tanečního klubu. Po dvouleté pauze opět jeviště kolínského divadla zaplní tanečníci všech věkových kategorií, pod barevnými světly se prostřídají týmy i úspěšní sólisté. Pro diváky jsou připraveny výstupy v mnoha tanečních stylech (caribské tance, LA tance, contemporary, muzikál). Pod vedením V. Vidnera, N. Eretové, A. Nemčokové a V. Matějkové, vystupují tanečníci CrossDance a žáci ZUŠ Foklorika.

Svatební cesta do Jiljí

KDY: 28. ledna od 18

KDE: Sokolovna Klučov

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Jednoaktové divadelní představení na motivy novely Miroslava Skály.

Černokostelecký reprezentační ples

KDY: 28. ledna od 19.45

KDE: Zámek Kostelec nad Černými lesy

ZA KOLIK: 390 Kč za osobu, 650 Kč i s večeří

Program: 19.45 slavnostní otevření plesu a ocenění osobnosti města. Hraje kapela Echo 91, bohatá tombola, občerstvení. Hlavním hudebním hostem plesu je zpěvák Pavel Vítek.

Novoroční benefiční koncert

KDY: 28. ledna od 14

KDE: Kostel sv. Václava, Pečky

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Varhanní skladby Johanna Sebastiana Bacha, Georga Böhma, Césara Francka a dalších autorů. Výtěžek bude věnován na opravu vitrážových oken v kostele.

Bleší trh v sokolovně

KDY: 29. ledna 10-13

KDE: Sokolovna (Tyršova 314) Český Brod

Přijďte ulovit nějaký krásný bazarový poklad, nebo naopak se zapojte do prodeje a pošlete poklady zase někam dále tomu, kdo je rád využije. Možnost bude také Swapovat mezi prodejci, dle uvážení každého

Kutnohorsko

V GASKu pokřtí katalog k výstavě

KDY: 28. ledna od 15

KDE: GASK Kutná Hora

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Křest katalogu k výstavě sester Válových Cesta předurčena osudem můžete navštívit v Galerii Středočeského kraje. Součástí doprovodného programu budou komentované prohlídky výstavy Šárky Trčkové Tajnosti s kurátorkou Vandou Skálovou, Libora Lípy Obyčejné věci s kurátorkou Veronikou Marešovou a Cesta předurčena osudem – Květa a Jitka Válovy s kurátorem Richardem Drurym.

Pomozte čistit Kameny zmizelých

KDY: 27. ledna od 10

KDE: Kutná Hora

ZA KOLIK: Zdarma



Nadační fond dr. Dagmar Lieblové (NfDL) pořádá už čtvrtý ročník akce Čistíme Stolpersteine na Kutnohorsku. Cílem akce je zejména připomenout veřejnosti smysl, proč jsou na Kutnohorsku Kameny zmizelých umístěny a dát široké veřejnosti návod k jejich zachování.

David Nykodým přednáší na téma zakládání měst

KDY: 27. ledna

KDE: Knihovna Vrdy

ZA KOLIK: zdarma

V Knihovně F. V. Lorence ve Vrdech si budete moci poslechnout besedu s Davidem Nykodýmem o zakládání měst v českých zemích se zaměřením na Čáslav.

Mělnicko

Muzejní kavárna představuje obrazy Anežky a Karly Kůlových

KDY: Do 19. března

KDE: Kavárna Regionálního muzea Mělník

ZA KOLIK: Zdarma



Maličkosti. Tak jednoduchý je název výstavy, kterou si lze až do 19. března prohlédnout v kavárně mělnického mueza. Veřejnost ji najde na mělnickém náměstí Míru. Vystavovány jsou obrazy Anežky a Karly Kůlových. „Výstava obrazů, které vás pohladí po duši. Karla Kůlová představí olejomalby, akvarely i malbu na textil a kresbu. Její dcera Anežka Kůlová studuje 4. ročník umělecké školy. Věnuje se malbám akrylem, tvorbě plakátů a kresbám,“ popsalo muzeum.

Prohlédněte si výstavu Noční vidění

KDY: Do 3. března

KDE: Masarykův kulturní dům, Mělník

Kulturní dům v Mělníku bude v následujících týdnech hostit výstavu nesoucí název Noční vidění. Jedná se o výstavu obrazů mělnických výtvarníků Jolany Soukupové Vaculíkové a Petra Bati Kundráta. „Výstavu si můžete prohlédnout ve všední dny od 13.00 do 18.00 a vždy hodinu před konanou kulturní akcí,“ uvedli pořadatelé.

Broučci dorazí do Mělníka

KDY: 29. ledna od 15.00

KDE: Mělnické kulturní centrum



Kladenské Divadlo Lampion odehraje jedno ze svých představení v Mělnickém kulturním centru. Jednat se bude o představení pro děti od 4 let s názvem Broučci. „Příběh o životě jedné rodiny, která není tak úplně obyčejná – je to totiž rodina svatojánských broučků. Jsou ale pohádkoví broučci tak moc jiní než skuteční lidé ze skutečného světa? Dost možná k sobě máme blíž, než bychom si mohli myslet… Loutkové zpracování dnes již klasického příběhu připomene některé lidské vlastnosti, a to nejen ty dobré,“ uvádí divadlo.

Nymbursko

Vzpomínám, vyprávím, žiji

KDY: Od 26. ledna 2023

KDE: Městská knihovna Nymburk

Vernisáž nové seniorské výstavy, tentokrát o jídle, proběhne 26. ledna! Přijďte ochutnat dobroty, o kterých nám vyprávěli naši rodiče a prarodiče, a ve veselém duchu si s námi zavzpomínat. V komponovaném programu Vzpomínám, vyprávím, žiji uslyšíte čtení z pamětnických textů o Tyršáku, Rémě, Drahelicích a dalších nymburských místech. Dozvíte se, jaká byla cesta tří pamětnických výstav Společně časem, na něž jste svým vyprávěním možná přispěli i vy. A hned otevřeme další malou výstavu a necháme se inspirovat rodinnými recepty, vyprávěním o dobrém jídle a dobrém hospodaření. Ilustrováno nymburskými potomky.

Příbramsko

Sokolové pořádají v Dobříši ples. K tanci bude hrát skupina Forte

KDY: 28. ledna od 20

KDE: Sokolovna Dobříš

ZA KOLIK: 250 Kč



Na skupinu Forte si můžete zatancovat v Dobříšské sokolovně. Uskuteční se zde Sokolský ples pořádaný Tělocviční jednotou Sokol Dobříš. Akce začne ve dvacet hodin, vstupné je 250 korun. Zájemci o vstupenky mohou kontaktovat Kolářovou Věru na tel. Čísle 774 342 901.

V sedlčanském muzeu vystaví fotky z války na Ukrajině

KDY: Do 24. února

KDE: Městské muzeum Sedlčany

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Městské muzeum Sedlčany a reportéři serveru Voxpot připravili výstavu fotografií Válka na Ukrajině. Výstava prezentuje práci reportérů serveru Voxpot Majdy Slámové a Vojtěcha Boháče, kteří sledovali situaci přímo na místě ještě před zahájením invaze. Začátek války je zastihl na hranici s Běloruskem, později se přesunuli do Kyjeva, kde mapovali dění první dva týdny. Znovu se na Ukrajinu vrátili ve chvíli, kdy se ruská vojska stáhla od Kyjeva. Výstavu můžete navštívit do pátku 24. února.

Příbramské kino nabízí Víly z Inisherinu

KDY: 28. ledna od 19

KDE: Kino Příbram

ZA KOLIK: 130 Kč



Na odlehlém ostrově západně od pobřeží Irska můžeme v příbramském kině sledovat příběh celoživotních přátel Pádraica a Colma, kteří se ocitnou v nejednoduché situaci, když Colm nečekaně jejich přátelství ukončí. Zaskočený Pádraic usiluje se svou sestrou a kamarádem o obnovu přátelství a odmítají ne jako odpověď.

Sedlčanské kino nabídne drama Blízko

KDY: 28. ledna od 20

KDE: Kino Sedlčany

ZA KOLIK: 110 Kč

Citlivé drama Blízko nabídne sedlčanské kino. Leo a Remi jsou si blízcí. Prožívají spolu chlapecká dobrodružství. Dostávají se ale do věku, kdy věcem začínáme dávat jména. Co mezi nimi vlastně je? Hluboké přátelství, nebo láska? Po prázdninách přicházejí školní dny a s nimi i všetečné otázky spolužáků.

Rakovnicko

Lidé si užijí představení Sylvie

KDY: 27. ledna od 19

KDE: Kulturní dům Jesenice

ZA KOLIK: 200-250 Kč

Sylvie. Tak se jmenuje netradiční romantická komedie o tom, že láska je jenom jedna. V tomto divadelním představení, které se uskuteční v Kulturním domě Jesenice, bude hrát Otakar Brousek mladší, Klára Cibulková, Anna Stropnická, Jaroslava Košková, Ondřej Volejník, Miluše Bittnerová nebo Václav W. Kraus. „On a ona. Tradiční manželsky? pár ve středním věku. Děti odrostly, odešly „do světa“ a do partnerského vztahu se vkrádá stereotyp. Pak se objeví Sylvie. Je krásná, mladá, oddaná a je s ní zábava. Je to totiž fenka toho nejroztomilejšího plemene, jaké si umíte představit,“ popisují pořadatelé.

Prohlédněte si reklamní obrazy legendární firmy OTTA

KDY: Do 24. února

KDE: Galerie Samson Caffeé

ZA KOLIK: 10 Kč



Výstava originálních reklamních obrazů firmy OTTA je k vidění v rakovnické galerii. „Výstava představí výběr reklamních obrazů a plakátů převážně z 1. poloviny 20. století, které shromažďuje, restauruje a archivuje firma Procter and Gamble, Rakona Rakovník, jejímž zakladatelem byl již v roce 1875 rakovnický podnikatel František Otta,“ uvedlo muzeum s tím, že k výrobě reklamních obrazů a plakátů přizvali tehdy majitelé také významné grafiky a malíře té doby. Sbírka tak představuje zároveň originální díla malovaná nebo tištěná z plochy na papíře.

Poznejte kouzlo smírčích křížů

KDY: Do 24. února

KDE: Galerie Viktora Olivy, Nové Strašecí

Ve čtvrtek byla v novostrašecké galerii zahájena výstava fotografií s názvem Smírčí Kříže. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě něco: vyvolávají zvláštní tajemný dojem. Možná že právě tím nejvíce přitahují pozornost. To jsou smírčí kříže, které si můžete prohlédnout do 24. února.