Neštětická hora bude cílem letošního, už 59. ročníku tradičního pochodu Za vánočním jmelím v sobotu 17. prosince. Start je od Kulturního centra Týnec, odchod je v sedm hodin ráno. V cíli si pak účastníci budou moci společné opéct buřty, následně bude také už tradičně připraveno občerstvení v hostinci „U Karla“ v Tismi.

V Domě dětí a mládeže bude Vánoční koncert

KDY: 16. prosince od 17

KDE: DDM Benešov



Zájmový kroužek Hra na flétnu II pořádá ve výstavní síni Domu dětí a mládeže Benešov Vánoční koncert. Pátek 16. prosince bude také poslední den, kdy můžete přispět v DDM na Vánoční sbírku pro psí útulek Naděje pro čtyři packy. Cení se Kočičí konzervy, granule, pamlsky, kočkolit, jakékoliv psí pamlsky, Alavis pro psy, jakékoliv pelety na topení, čistící a úklidové saponáty

Adventní neděle v Čerčanech nabízí spoustu zajímavého programu

KDY: 18. prosince od 13.30

KDE: Čerčany

ZA KOLIK: Zdarma

Užijte si Adventní neděli s Betlémským světlem na slavnosti v Čerčanech. Do předvánoční nálady vás a vaše děti dostane vystoupení dětí z místní mateřské školy, Loutkové divadlo Štěpána Volného Perníková Chaloupka, vernisáž a prodejní výstava obrazů Martina Žalmana, ze které 80% výtěžku z prodeje poputuje ve prospěch Hospice Dobrého Pastýře. Také vystoupí taneční a hudební sbor ZUŠ, ze své knihy bude číst Klára Gočárová za hudebního doprovodu Hanuše Gočára a nenechte si ujít Adventní benefiční koncert v kině Čerčany, ve kterém vystoupí Kvartet 2+2 a Mammas&Mammas. To a spousta dalšího zajímavého programu včetně vánočního jarmarku, dobročinného bazaru knih a oblečení, dílny pro děti vás čeká ve třetí adventní neděli.

Berounsko

Advent v Berouně pokračuje!

KDY: 17. a 18. prosince

KDE: Husovo náměstí, Beroun

ZA KOLIK: Zdarma



Veřejnost si v Berouně bude moci užít další akce adventního programu. Ten v sobotu 17. prosince nabídne koncert na Husově náměstí. Příchozím zde od 9.30 hodin zazpívá kapela Třehusk. Jde o poberounskou hudební skupinu hrající nejen písně Karla Hašlera. V neděli 18. prosince v 16.30 hodin se na stejném místě budou moci lidé zaposlouchat do dobových písní v podání skupiny Turdus Musicus. Pro děti bude navíc v tento den od 16 hodin připravena v zahradě Muzea berounské keramiky pohádka O veliké řepě.

U Slavíků se bude zpívat i rozdávat Betlémské světlo

KDY: 17. prosince od 14

KDE: Kostel Narození Panny Marie, Mrtník

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Advent u Slavíků. Tak se jmenuje tradiční akce, která se letos opět uskuteční v Mrtníku. Zúčastněným v rámci ní zazpívá Květuše Ernestová, pěvecký sbor J. S. Hořovice a Drahoslav Gric. „Zvonky a lucerny s sebou,“ vyzývají organizátoři s tím, že rozdávat se bude také Betlémské světlo.

Adventní koncert obstarají trubači

KDY: 17. prosince od 17

KDE: Náměstí Míru, Komárov

ZA KOLIK: Zdarma



Městys Komárov připravil o další akci z adventního programu. V sobotu se uskuteční adventní koncert, v rámci kterého zazní koledy v podání školního sboru ZŠ TGM Komárov, vánoční fanfáry v podání Souboru brdských trubačů a Trubačů pražské Hradní gardy. Zájemci si navíc také budou moci odnést Betlémské světlo

Boleslavsko

Přivítejte v Klementince Vánoce

KDY: 16. prosince 15-19

KDE: Komunitní centrum Klementinka, Mladá Boleslav

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Společné zastavení uprostřed předvánočního shonu. Dětský sbor Ptáčata, betlém výtvarného oboru ZUŠ, seniorské Divadlo HEČ, pěvecký sbor Boleslav, workshop o tradičních Vánocích pro nejmenší děti, zdobení keramických kapříků… cukroví, stromeček, vánoční koledy…

Užijte si koncert Kam večer festival

KDY: 17. prosince od 16.30

KDE: Dům kultury Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 649 Kč



V boleslavském Domě kultury si můžete užít večer plný muziky. Zahrají vám Tomáš Klus, Vypsaná fixa, Švihadlo, No Talent a Wishmasters.

Užijte si advent v Loretě

KDY: 18. prosince

KDE: Loreta Kosmonosy

Přijďte si zpříjemnit období čtyř svátečních nedělí do kosmonoské Lorety. Těšte se na vánoční stromeček, vyřezávaný betlém, zapálení svíčky na věnci, dětská vystoupení, Betlémské světlo, výtvarné dílničky a něco dobrého k pití. Hostem nyní bude Jiří Bartoloměj Sturz.

Zavzpomínejte na Metoděje Vlacha

KDY: Do 31. prosince

KDE: Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Mladá Boleslav



U příležitosti blížícího se 110. výročí prvního veřejného letu Metoděje Vlacha pořádá letecké muzeum výstavu věnovanou tomuto talentovanému konstruktérovi nazvanou Metoděj Vlach - Touha vzlétnout.

Poslechněte si adventní koncert Bělské farní scholy

KDY: 17. prosince od 19

KDE: Kostel Nanebevzetí P. Marie, Benátky nad Jizerou

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Římskokatolická farnost Bělá pod Bezdězem vás zve na adventní koncert Bělské farní scholy. Těšte se na adventní písně od 16. století až po současnost, varhanní improvizace a adventní evangelium.

Hned dvakrát vám zazpívá dětský sbor

KDY: 18. prosince od 15 a od 18

KDE: Městské divadlo Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 350 Kč



Paprsek Mladá Boleslav vás zve na vánoční koncert dětského pěveckého sboru Paprsek. Jako hosté se přidají Paprsek Friends, Epoque Quartet a Každý Den Starší.

Kladensko

Nejen příznivci vážné hudby si užijí vánoční pastorely v kladenském kostele

KDY: 18. prosince od 19

KDE: Nanebevzetí Panny Marie, Kladno

ZA KOLIK: 200 Kč

Vánoční pastorely nejen českých mistrů. Tak se jmenuje koncert, který si budou moci užít lidé v kostele Nanebevzetí Panny Marie na kladenském náměstí Starosty Pavla. Účinkovat budou členové Hornického pěveckého sboru Kladno v doprovodu symfonického orchestru, a to pod vedením dirigenta Jana Makariuse. „Zazní známé melodie českých i zahraničních mistrů jako je F. X. Brixi, J. S. Bach, A. Michna z Otradovic nebo J. J. Ryba,“ uvedli pořadatelé s tím, že na závěr se posluchači dočkají překvapení, a to notoricky známé vánoční skladby v netradičním hudebním kabátě.

Družečtí si užijí koncert i turnaj ve stolním tenise

KDY: 16. a 17. prosince

KDE: Družec



Obec Družec pořádá ve druhé polovině tohoto týdne tři zajímavé akce. První z nich byla beseda s Martinou Kociánovou, Jaroslavem Duškem a Patrikem Kee Kadzierskim, která se uskutečnila ve čtvrtek. Už v pátek je od 18 hodin na programu v místním kostele vánoční harfový koncert. V sobotu si pak na své přijdou sportovci. V 8.45 hodin začíná v restauraci Na hřišti již 13. vánoční turnaj ve stolním tenisu. Startovné pro dospělé je 50 korun, pro děti a mládež 20 korun.

Na kladenském náměstí zazpívá Josef Vojtek

KDY: 16. až 18. prosince

KDE: Náměstí Starosty Pavla, Kladno

ZA KOLIK: Zdarma

Obyvatelé Kladna a lidé z okolí největšího středočeského města si budou moci vyslechnout další koncerty Kladenských Vánoc. V rámci třetího týdne pro ně připravili pořadatelé třeba koncert rock &popovou kapelu So Fine v čele s britským zpěvákem Gedem Maloney. Ten se uskuteční v pátek 16. prosince od 18 hodin. O den později, tedy v sobotu, bude od 16 hodin patřit pódium skupině Inflagranti, který vystoupí se slavným frontmanem Kabátů Josefem Vojtkem. V neděli ve stejný čas rozezní náměstí kapela The Rockset – World Roxette Tribute Band.

Kolínsko

Kostelec v pátek obsadí rohaté bestie. Koná se tam Krampuslauf

KDY: 16. prosince od 18.00, průvod od 20.00

KDE: Kostelec nad Černými lesy

ZA KOLIK: 80 Kč, děti do 120 cm zdarma

Spolek Z Černých lesů a skupina Dragon Krampus vás zvou v pátek večer na show slavných "krampus" čertů z Čech a Rakouska. Vstup pouze na vlastní nebezpečí!

Máte rádi stolní tenis? Zahrajte si v Brodě vánoční turnaj

KDY: 17. prosince od 8.30

KDE: Sokolovna Český Brod

ZA KOLIK: Startovné děti 50 Kč, dospělí 100 Kč



Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Český Brod pořádá sedmý ročník Vánočního turnaje pro všechny kategorie. Program: děti do 8.30 a do 12.00 turnaj, dospělí prezentace do 13.00 a ihned následuje turnaj. Pozor: Přihlášky do 15. prosince na e-mailu pincessokolbrod@gmail.com nebo na telefonu 720 268 787 (Petr Homola).

Sobotní metalový nářez: Debustrol a Törr

KDY: 17. prosince od 20

KDE: MSD Kolín

ZA KOLIK: 320 Kč

V sobotu večer se bude kolínský Městský společenský dům otřásat v základech. Dorazí tam totiž zahrát dvě legendy české metalové scény - Debustrol a Törr. U toho nemůže chybět žádný fanoušek metalové hudby!

V kolínském divadle bude mrznout. Dorazí tam Sněhová královna

KDY: 18. prosince od 15

KDE: Městské divadlo Kolín

ZA KOLIK: 70-80 Kč



V ledovém království na konci světa žije zlá Sněhová královna, která má srdce z ledu. Jednoho dne, když se prohání jako mrazivá meluzína nad Královstvím slunce, zahlédne prince Gaje, který si ze sněhu staví sněhuláka. Jeho mladší sestřičky Ela a Any si z bratrovy nešikovnosti dělají legraci…a tak, když mu Sněhová královna nabídne náruč stříbrného prachu a celé království z ledu, očarovaný Gaj se nechá unést do jejího království. Jeho náhlé zmizení trápí obě sestřičky, které se ho vydají se sněhulákem Olíkem hledat. Cestou zažijí mnohá dobrodružství a potkají se s pohádkovými bytostmi, které nikdy předtím neviděly. Muzikál na motivy pohádky Hanse Christiana Andersena, který bude plný efektů a čarovných pohádkových bytostí.

Kutnohorsko

Do vánoční nálady vás dostane na zámku hudební skupina Diogenes

KDY: 16. prosince od 19

KDE: Zruč nad Sázavou

ZA KOLIK: 90 Kč

Vánoční koncert skupiny Diogenes se uskuteční ve zručském zámku. Vstupenky si již můžete zakoupit v infocentru ve Zruči nad Sázavou.

Jana Veberová zazpívá v Opatovicích

KDY: 16. prosince od 19

KDE: Kulturní centrum Opatovice I.

ZA KOLIK: 200 Kč



Vánočním revue sopranistky Jany Veberové a Borise Buňky si můžete zpříjemnit čekání na Vánoce v Kulturním centru v Opatovicích I.. Vstupenky je možné zakoupit až na místě od osmnácté hodiny Kapacita sálu je 100 míst. Pořadatelem akce je spolek Vopaták.

Objevte dávné kouzlo Vánoc na kačinském zámku

KDY: 17. a 18. prosince od 9 do 16

KDE: Zámek Kačina Svatý Mikuláš

ZA KOLIK: 70-150 Kč

Odhoďte starosti za hlavu a pojďte se projít na Kačinu. Kromě krásné venkovní výzdoby zde naleznete tradiční adventní prohlídky. Poutavé vyprávění kačinských průvodců vás zavede do doby, kdy se na zámku procházel hrabě s hraběnkou. Umíte si představit Vánoce na zámku? Jak asi vypadal Štědrý den na Kačině? Přijďte na prohlídku a objevte kouzlo Vánoc na zámku. Součástí prohlídek je i tematická výstava betlémů.

Mělnicko

Koncert nabídne prvorepublikové vánoční písně

KDY: 17. prosince od 17

KDE: Kulturní dům Vltava, Kralupy nad Vltavou

ZA KOLIK: Zdarma



Koncert Václava Marka a jeho Blue Star se koná v sobotu v Kralupech nad Vltavou. „Ansámbl interpretuje taneční a swingovou hudbu 30. a 40. let 20. století. Speciální koncertní program Modrá hvězda Vánoc je věnovaný svátkům vánočním, aneb jaká hudba zněla nejen o prvorepublikových Vánocích, jako jsou například skladby White Christmas, Tiše padá sníh, Jingle Bells, Prosinec a sníh, Let It Snow, a podobně,“ uvedli pořadatelé.

Lidé se vydají k veltruskému betlému

KDY: 18. prosince od 15

KDE: Holandský selský dům, Veltrusy

ZA KOLIK: Zdarma

Průvodem k živému betlému půjdou lidé v neděli od Holandského selského domu ve Veltrusích. Na cestu si zazpívají písně, přičemž ve svém cíli se pokochají pohledem na malého Ježíška v jesličkách, Pannu Marii a svatého Josefa a jejich zvířátka.

Zámek rozezní vážná hudba

KDY: 16. prosince od 19

KDE: Zámek Mělník



Připomínkou výročí narození Jana Jindřicha Lucemburského (1322) i francouzsko-českých hudebních vazeb bude koncert České doteky hudby, který se uskuteční v pátek na mělnickém zámku. Na programu této akce najdeme třeba Sextet pro smyčcový orchestr H.224 od Bohuslav Martinů (1890-1959), Koncert d moll pro housle a smyčcový orchestr od Felixe Mendelssohn-Bartholdyho (1809-1847) či Bolero pro orchestr od Maurice Ravela (1875-1937) v úpravě Viktora Mazáčka.

Nymbursko

Poslechněte si Na Kovárně vánoční koncert

KDY: 16. prosince od 19

KDE: Divadlo Na Kovárně, Poděbrady

ZA KOLIK: 200 Kč

Páteční večer si můžete zpestřit vánočním koncertem. Účinkují: Jana Ryklová (soprán), Alexander Shonert (housle), Alex Khristianov (klavír), Dan Szabó (host), dětský smíšený sbor a Poděbradské mažoretky.

Rockoví Crossband zahrají v pátek večer

KDY: 16. prosince od 19

KDE: Hálkovo divadlo (Malá scéna) Nymburk

ZA KOLIK: 200 Kč



Crossband jsou nymburskou rock-popovou kapelou a svoje hity vám zahrají v Hálkově divadle v pátek večer. Pobavte se! Chybět nebude ani host.

Běháte rádi? Je tu Vánoční orienťák

KDY: 17. prosince od 17

KDE: Lázeňská kolonáda prof. Libenského, Poděbrady

ZA KOLIK: Dobrovolné startovné

Máte rádi běhání? Je tu akce pro celou rodinu s názvem Vá+noční orienťák, měřený trénink. Všechny informace na webu https://www.behejpodebrady.cz/vanocni/.

Příbramsko

Nalaďte se na svátky koncertem

KDY: 17. prosince od 16

KDE: Rožmitál pod Třemšínem



Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby zve na tradiční vánoční koncert Dechového orchestru mladých. Ten se uskuteční v rožmitálském společenském centru. „Přijďte se potěšit příjemnými, nejen svátečními melodiemi, zapomeňte na chvíli na starosti a předvánoční shon a nalaďte se na nadcházející vánoční svátky,“ zve za Dechový orchestr mladých kapelník Vlastimil Král.

Zazní adventní písně staré Evropy

KDY: 17. prosince od 18

KDE: Rožmitál pod Třemšínem

ZA KOLIK: 150 Kč

V Podbrdském muzeu se v sobotu 17. prosince uskuteční koncert Nám, nám narodil se… Soubory Chairé a Codex Temporis zazpívají adventní a vánoční písně staré Evropy, české a moravské koledy a pokřtí své nové společné CD. Vstupenky zakoupíte nebo můžete rezervovat na pokladně Podbrdského muzea, na 311 249 264 nebo na e-mailu pm@podbrdskemuzeum.cz.

Zhlédněte první českou romanci Sami doma

KDY: 16. prosince

KDE: Kino Sedlčany

ZA KOLIK: 110 Kč



Z jedné návštěvy se stal večírek, z večírku spolubydlení. Filmař a muzikant Jan Foukal a Albert Romanutti, frontman kapely Bert & Friends a nepřehlédnutelná postava české hudební scény, se ocitají v rolích hlavních hrdinů první české romance Sami doma, kterou budete moci zhlédnout v sedlčanském kině. Honza si čerstvě pronajal byt, aby řešil rodinnou situaci. Bert kvůli koronavirové pandemii přišel o koncerty a právě se rozešel s holkou.

Prohlédněte si o víkendu zámek

KDY: 17. a 18. prosince

KDE: Zámek Mníšek pod Brdy

ZA KOLIK: 60-160 Kč

Navštivte zámek Mníšek pod Brdy ještě v letošním roceZajímavý výběr prohlídek nabídne návštěvníkům mníšecký zámek o víkendu. Pro rodiny s dětmi, ale i pro dospělé návštěvníky, budou připraveny zábavné Vánoční prohlídky, při kterých si každý vyzkouší některý z adventních zvyků přímo v komnatách zámku a třeba se dozví i něco nového. Například proč se skáče do výšky, k čemu je řetěz kolem stolu nebo proč je dobré si mazat tváře medem.

Rakovnicko

Rakovničané si budou moci užít Jazzové Vánoce

KDY: 16. prosince od 19

KDE: Kulturní centrum Rakovník

ZA KOLIK: 350 Kč

Jazzové Vánoce nabídnou veřejnosti hned několik koncertů. Ve foyer místního kulturního centra bude možné vyslechnout repertoár rakovnické kapely Midnight Sun, který je poměrně pestrý, zahrnuje převážně soulové písničky, ale najdeme zde i blues, šanson nebo například i folk. Od 20 hodin pak bude na sále hrát kapela Pilsner Jazz Band, devítičlenný swingový orchestr hrající hudbu velikánů třicátých a čtyřicátých let 20. století. Ve 21 hodin pak příchozím zahraje ortodoxní dixieland neboli neworleanský jazz ve stylu 20. a 30. let Brass Band Rakovník.

Janek Ledecký se v rámci vánočního turné zastaví v Rakovníku

KDY: 19. prosince od 19

KDE: Kulturní centrum Rakovník

ZA KOLIK: 650 Kč



Janek Ledecký a Vánoce. To je spojení, které funguje velmi dobře. Známý český zpěvák se popětadvacáté vydá s kapelou na turné, v jehož rámci přehraje veškeré skladby ze zásadní desky Sliby se maj plnit o Vánocích i své největší hity. Jedním z jeho zastávek bude také Rakovník, respektive tamní kulturní centrum. „K sváteční atmosféře přispěje i M. Nostitz Quartet a doposud největší světelný park, s jakým kdy zpěvák na koncerty vyrazil,“ slibují organizátoři.

Děti si užijí zábavu s čerticí Janou

KDY: 18. prosince od 15

KDE: Novostrašecké kulturní centrum, Nové Strašecí

ZA KOLIK: 50-70 Kč

Děti spolu se svým doprovodem budou moci zhlédnout pohádku Peklení aneb Ďábelská muzika v podání Divadla Malé Čarodějnice. „Hudební klauniáda pro dvě čertice o tom, že zpívat umí každý. Čertice Jana už čtyřicet let opakuje pátou třídu. Má ráda přestávky a hudbu. Podaří se Janě přesvědčit učitelku, že hodina zpěvu nemusí být pro nikoho trápení,“ uvádí k představení organizátoři.