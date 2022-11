Tradiční svatomartinský lampiónový průvod se v pátek 11. listopadu uskuteční i v Týnci nad Sázavou. Sraz účastníků je na parkovišti před městským úřadem, průvod se vydá do zahrady Kulturního centra Týnec. Tam bude připraven kulturní program pro děti a možnost opečení vlastních buřtů. K zakoupené vstupence čaj a svatomartinské pečivo zdarma.

V Neveklově vystoupí Chrudimská komorní filharmonie

KDY: 12. listopadu od 19

KDE: Základní škola Neveklov

ZA KOLIK: 150 Kč



Chrudimská komorní filharmonie zavítá do Neveklova, aby v aule základní školy nabídla koncertní vystoupení. Zazní skladby A. Dvořáka, G. Bizeta, P. I. Čajkovského, E. Griega, G. Rossiniho, dále filmové a populární melodie. Diriguje Martin Profous. Večerem provází Alexander Hemala. Vstupenky zakoupíte na místě, rezervace míst je možná v Informačním centru Neveklov.

Každý návštěvník koncertu kapely Citron obdrží maxisingl

KDY: 12. listopadu od 20

KDE: MD Na Poště Benešov

ZA KOLIK: 490 Kč

Městské divadlo Na Poště bude hostit loncert české rockové legendy v rámci turné Supi se slétají 2. Vychutnejte si největší českou hard a heavy legendu Citron s hostující kapelou Symfobia. Každý návštěvník obdrží u vstupu maxisingl Supi se slétají.

Berounsko

Hudební skupina Vltava rozezní Labe

KDY: 12. listopadu od 20

KDE: Klub Labe, Hořovice

ZA KOLIK: 300 Kč



Kapela Vltava, tedy parta kolem muzikantů Roberta Nebřenského, Frantička Svačiny, Tomáše Uhlíka, Ondřeje Pomajsla a Ondřeje Klímka, dorazí se svou hudbou do Hořovic. S sebou kromě své tradiční tvorby přiveze také písně z nového alba s názvem Spass muss immer sein. Předprodej vstupenek je v místě konání.

Vánoční čas přivezou Jů a Hele

KDY: 12. listopadu od 16

KDE: Společenský dům Hořovice

ZA KOLIK: 150 Kč

Televizní dvojice plyšových bavičů Jů a Hele přijede do Hořovic. Pro své publikum si připravila program týkající se Vánoc. „Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce! K tradicím českých Vánoc patří nejen nezapomenutelné zvyky, ale hlavně dobrá nálada, zpříjemňující dlouho očekávaný příchod Ježíška. Přesto, že jsou tyto svátky především rodinné, určitě si všichni považujeme i očekávané hosty a proto se již na vás osobně těší známé postavičky z televizní obrazovky,“ uvedli pořadatelé. Rezervace míst je možná na telefonním čísle 732 512 821.

Hrad Zbiroh láká na program pro děti

KDY: 13. listopadu od 13.30

KDE: Hrad Zbiroh

ZA KOLIK: 70 Kč (děti) a 195 Kč (dospělí)



Správa Zámku Zbiroh připravila na listopadové soboty zábavnou prohlídku hradu Zbiroh pro děti a jejich doprovod. Čeká na vás procházka kolem hradu, spojená s prohlídkou nejzajímavějších hradních částí, zpestřená plněním různých úkolů. Odměna dětské návštěvníky nemine. Pokud byste akci nestihli navštívit tuhle sobotu, budete mít další šanci ještě 19. a 26. listopadu. Na akci je nutné se přihlásit, a to na telefonním čísle 602 527 632 nebo e-mailu info@zbiroh.com.

Boleslavsko

Poslechněte si o životě hvězd

KDY: 11. listopadu od 18

KDE: Hvězdárna Mladá Boleslav

U příležitosti 450 let od vzplanutí supernovy v souhvězdí Kasiopeje si připomenete, jak objev nové hvězdy na obloze překvapil snad všechny tehdejší astronomy v Evropě i jak takovým úkazům rozumíme dnes.

V divadle na vás čeká 1000 tváří Adiny

KDY: 11. listopadu od 19

KDE: Městské divadlo Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 210-330 Kč



1000 tváří Adiny je další z autorských projektů MDMB, který sleduje životní osudy významné osobnosti. Adina Mandlová se narodila v Mladé Boleslavi a patří mezi nejslavnější české filmové, ale i divadelní herečky období první republiky. Jaká ve skutečnosti byla? Na veřejnosti považována za femme fatale, v soukromí často nešťastná a osamělá. Ve 30. letech prožila vrchol slávy a následně čelila obvinění z kolaborace s Němci, což se s ní táhlo po zbytek jejího života. Režisérka a choreografka Adéla Stodolová patří k nejvýraznějším osobnostem současného divadla, především díky své originalitě, kterou na jeviště přenáší skrz pohyb a vizualitu. Mezi její inscenace z poslední doby patří Meda, Werich a Marta uváděné na letní scéně Muzea Kampa. 1000 tváří Adiny je další z nich.

Farář zve do Sluje na brazilsko-český metalový večer

KDY: 12. listopadu od 19

KDE: Farářova Sluj (Ptácká 231), Mladá Boleslav

U Faráře (ve sklepě restaurace Rožátov) se v sobotu koná další pekelný metalový večer. Hlavními hvězdami budou brazilští neúnavní cestovatelé Nervochaos. Fanoušky nejprve rozehřejí české bandy The Black Mary a Fatal Punishment.

Užijte si Svatomartinskou slavnost v dražickém kostele

KDY: 13. listopadu od 16

KDE: Dražický kostel svatého Martina, Benátky nad Jizerou

ZA KOLIK: Vstup dobrovolný



Spolek Madník ve spolupráci s Římskokatolickou farností Benátky nad Jizerou zvou na nedělní Svatomartinskou slavnost. Od 16 hodin bude možnost svézt děti na konci, případně si vyrobit svého oře z připravených materiálů, od 17 hodin zazní v kostele zpěvy a slovo o svatém Martinovi. Poté budou děti hledat svatomartinský poklad.

Zavzpomínejte na Metoděje Vlacha

KDY: Do 31. prosince

KDE: Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Mladá Boleslav

U příležitosti blížícího se 110. výročí prvního veřejného letu Metoděje Vlacha pořádá letecké muzeum výstavu věnovanou tomuto talentovanému konstruktérovi nazvanou Metoděj Vlach - Touha vzlétnout.

Kladensko

Svatý Martin do Kladna přiveze lahodná vína

KDY: 12. listopadu od 10

KDE: Zelený dvůr, Kladno

ZA KOLIK: 250 Kč

Už tradičně bude první sobota po svatém Martinovi v Kladně patřit ochutnávce mladých vín spojené s příjemnou kulturně-gastronomickou akcí. Letošní Svatomartinské slavnosti v prostorách Zeleného dvora, vedle restaurace ZanziBar Kladno, nabídnou letos ochutnávky téměř dvou desítek druhů vín ze šesti malých vinařství. V nabídce jídel nebudou chybět husí a kachní speciality, ale ani drobnosti „na chuť“. V odpoledních hodinách zpestří program cimbálovka Buštěhradišťan, která se skvěle osvědčila v minulých ročnících. Akce se odehrává ve vyhřívaném stanu. Předprodej vstupenek je možný ve vinotéce Pod Věžákem a v ZanziBaru.

Na konci pochodu bude na turisty čekat husa

KDY: 12. listopadu od 9.20

KDE: Vlakové nádraží, Slaný

ZA KOLIK: 30 Kč



Klub nordic walking Slaný pořádá akci s názvem Svatomartinský pochod aneb Husa kam se podíváš. V rámci něj odjedou zájemci ze Slaného do Podlešína, odkud vyrazí na naplánovanou trasu dlouhou 7 kilometrů. Postupně projdou Zvoleněves, Žižice, až skončí ve Vítově. Zde na ně v místním motorestu bude čekat dozlatova vypečená odměna v podobě svatomartinské husy (nutné předem objednat). Zastávka na jídlo není nutná. Z Vítova se budou moci lidé vrátit opět vlakem. Druhou možností je protažení trasy o dalších 5 kilometrů, tedy cesta do Slaného po svých.

Tajemná stezka povede až ke svatému Martinovi

KDY: 11. listopadu od 18

KDE: Park Pchery

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Pcherské maminky pořádají svatomartinský lampionový průvod. Vycházet se bude od parku, následně se účastníci vydají kolem Dobré vody až do Humen. Po cestě budou děti potkávat tajemné bytosti, na konci trasy je pak obdaruje sladkostí sám svatý Martin. „Nezapomeňte lampiony s sebou,“ připomínají pořadatelé.

Kolínsko

Je tu další setkání sběratelů a bleších trhařů

KDY: 12. listopadu od 7.30

KDE: MSD Kolín

ZA KOLIK: 10 Kč



Letos se už sedmnáctým rokem v saloncích kolínského Městského společenského domu setkávají sběratelé především známek, mincí a pohledů. „Rádi ale mezi sebou přivítáme i ty, kteří nabízejí sortiment spadající pod označení bleší trh, aby si něco mohli odnést i ti nemající vyhraněný zájem,“ říkají pořadatelé.

Nakupte si originální výrobky na Flerjarmarku

KDY: 12. listopadu 9.30-15

KDE: Oranžová zahrada (Husovo náměstí), Český Brod

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

V sobotu se uskuteční tradiční akce v Oranžové zahradě, XIV. Českobrodský Flerjarmark. Těšit se můžete na originální autorské výrobky od regionálních i přespolních tvůrců, kreativní dílničky nejen pro děti a dobroty od místní Kavárny U Madony.

Užijte si s dětmi Bambulkovou šou

KDY: 12. listopadu od 10

KDE: MSD Kolín

ZA KOLIK: 299 Kč



Bambulková šou 2022 s Kájou a Bambuláčkem je tady! Přijďte si s dětmi užít báječné představení plné písniček, tanečků a soutěží! Zazní nové písničky z připravovaného CD, ale nebudou chybět ani známé hity jako je Kulička, Kakadu anebo Dalmatin! Během představení se zaručeně nebudou bavit jenom děti, ale i jejich rodiče! Těší se na vás Kája a Bambuláček!

V kolínském MSD uvidíte kouzla Harryho Pottera

KDY: 13. listopadu od 15

KDE: MSD Kolín

ZA KOLIK: 150 Kč

Harry Potter Show patří mezi nejžádanější představení dua Kaspar Magic. Přináší dětem atraktivní a veselé čarování z Bradavické školy, kde se setkají se samotným Harry Potterem, profesorem Brumbálem, lady McGonagallovou, skřítkem Dobbym, sovou Hedvikou a budou si moci vyslechnout rozhodnutí Moudrého klobouku. Děti také budou moci Harry Potterovi pomáhat při čarování a zažijí přitom spousty legrace. Představení je určené pro předškolní děti s doprovodem rodičů.

Navštivte Muzeum lidových staveb v Kouřimi

KDY: Denně kromě pondělí, 10:00 až 18:00

KDE: Ruská, Kouřim

ZA KOLIK: Dospělí 110 korun, zlevněné 50 korun, rodinné 270 korun



Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným nadregionálně zaměřeným skanzenem v České republice, který shromažďuje stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století. Nachází se zde zatím čtrnáct větších obytných a hospodářských objektů, které doplňuje několik drobnějších památek. Muzeum je celoročně dějištěm mnoha národopisných a dalších doprovodných programů.

Kutnohorsko

Zazpívejte si ve starkočské Sokolovně

KDY: 12. listopadu od 18

KDE: Hostinec Sokolovna Starkoč

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Koncert Zpívaná na cestách na sále Sokolovny Starkoč a účinkovat budou Zdeněk Vřešťál, Lukáš Kratochvíl, Marcel Kříž, Marek Zbořil a Dušan Lapáček.

Podpořte mladé lidi s handicapem účastí na benefičním plesu

KDY: 12. listopadu od 20

KDE: KD Lorec Kutná Hora

ZA KOLIK: 200 Kč



Pestrý program a bohatá tombola čeká návštěvníky již 16. ročníku Benefičního plesu Cesta životem bez bariér v Kulturním domě Lorec. Akce je pro širokou veřejnost. Výtěžek z plesu podpoří děti a mladé lidi s handicapem. Akci pořádá spolek Cesta životem bez bariér. K tanci hraje kapela B-Dance band a moderuje známý herec Pavel Nový.

Připojte se k svatomartinskému lampionovému průvodu

KDY: 11. listopadu od 17

KDE: Kostelní náměstí Čáslav

ZA KOLIK: Zdarma

Rodinné centrum Kopretina Čáslav pořádá každoroční Svatomartinský lampionový průvod. Začátek průvodu bude na Kostelním náměstí, poté půjde průvod v čele se sv. Martinem na bílém koni na Žižkovo náměstí. S sebou je nutno vzít si lampionky.

Mělnicko

Mělníkem projde průvod v čele se svatým Martinem

KDY: 11. listopadu od 17.15

KDE: ZŠ Jungmannovy sady, Mělník

ZA KOLIK: Zdarma



Průvod svatého Martina je na programu v Mělníku. Jeho cílem bude náměstí Míru, kde si všichni zúčastnění budou moci společně vychutnat představení šermířů ze skupiny Akvilo a Bohemia Sanguis. „Žáci ZŠ zde budou s tradičním prodejem výrobků, věnovaný na konto Stonožka a další charitativní projekty,“ doplnilo město Mělník.

Na kus řeči přijede do Mělníka Miroslav Donutil

KDY: 13. listopadu od 19

KDE: Mělnické kulturní centrum, Mělník

ZA KOLIK: 450 Kč

Příznivci dobrého humoru si budou moci v Mělníku užít pořad Na kus řeči, který obstará skvělý herec a bavič Miroslav Donutil. „Přijede představit jednu ze svých one man show, které mají vždy velký úspěch,“ uvedli organizátoři s tím, že Na kus řeči nabízí vyprávění zážitků a příběhů z hercova bohatého života a života jeho přátel. Program se skládá z nových humorných příběhů.

Nymbursko

Připomeňte si Den válečných veteránů

KDY: 11. listopadu od 13.30

KDE: Nádvoří zámku Poděbrady

Pietní akt, uctění památky padlých hrdinů za účasti Klubu vojenské historie Druhého pluku Nymbursko.

Čeká vás tvůrčí dílna s básníkem a textařem Robinem Králem

KDY: 11. listopadu od 9.30 a 10.45

KDE: Městská knihovna Nymburk

ZA KOLIK: 30 Kč



Robin Král se vedle své básnické tvorby, určené nejen dětem, věnuje především textařině. Je držitelem několika ocenění, mimo jiné i Magnesie Litery. Autor veršů a písňových textů pro děti a dospělé představí svou básnickou tvorbu. Promluví také o svém vztahu k tradičním básnickým formám a některé ve spolupráci s dětmi na místě vytvoří.

Divadlo nabízí Kočičí pohádku

KDY: 12. listopadu od 14.30

KDE: Hálkovo divadlo, Nymburk

ZA KOLIK: 130 Kč

Pohádka pro děti… Je krásný podvečer a kočičí matinka Čičina s dcerkami Mickou a Mindou dovádí na své oblíbené střeše, jak jen to kočky umějí, když na obloze svítí Měsíček. Z okna v podkroví je však nadávkami přivítá nevrlý pan Kačaba. A není to poprvé. Prý kvůli tomu kočičímu poskakování a mňoukání nemůže spát! Ale tentokrát nezůstane jen u nadávek. Kačaba kočkám nachystá zrádnou past – skrytou díru ve střeše. Tou se však na půdu propadne kocour Macek, řečený Mackie. Jeho volání o pomoc uslyší Líza, nejmladší dcerka Čičiny. Sama kocourka vytáhnout nedokáže, ale z oblohy na její prosbu přispěchá samotný Měsíček, patron všech koček. Do přízně vysvobozeného Macíka se lísají Micka s Mindou, ale ten má záhy vybráno – malá Líza je ta pravá! Už to vypadá na šťastný konec, ale pomstychtivý Kačaba se nevzdává… a kdo ví, jak by to s kočkami na střeše dopadlo, kdyby tou největší úplňkovou silou opět nezasáhl dobrák Měsíček.

Zavítejte s Bětuškou na kouzelný hrad

KDY: 13. listopadu od 15

KDE: Divadlo Na Kovárně, Poděbrady

ZA KOLIK: 80 Kč



Klasická činoherní pohádka na motivy Boženy Němcové… Šikovná Bětuška chce zachránit ze začarovaného hradu rytíře Cypriána, kterého zaklela zlá královna v mluvícího páva. Bětuška musí plnit úkoly tajemné královny z hradu. Sama by to nedokázala, ale bude pomáhat mluvící páv i děti v publiku. Hraje Liduščino divadlo.

Příbramsko

Vydejte se na Podzimní toulky

KDY: 12. listopadu 10-12

KDE: Stadion v Rožmitále pod Třemšínem



TJ Spartak Rožmitál – oddíl turistiky pořádá v sobotu 12. tradiční listopadový turistický pochod Podzimní toulky. Pochod má začátek na stadionu v Rožmitále p. Tř. konec bude tamtéž. Organizátoři také letos připraví trasy o různé délce. V Třemšínské boudě bude zajištěno občerstvení, zde budou také nezbytná turistická razítka. Bližší informace podá Miloslav Maroušek na telefonním čísle 607 781 791.

Vykouzlete si háčkovanou panenku

KDY: 11. listopadu od 18

KDE: Městská knihovna Sedlčany

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Uháčkujte si malou barevnou panenku, kterou můžeme použít jako ozdobu na kalhoty, na sukni nebo třeba na školní batoh. Stačí přijít do sedlčanské knihovny v pátek, kde bude kouzlení s vlnou a háčkem. S sebou si vezměte háček a barevné zbytky vln.

Putujte se světýlky za sv. Martinem

KDY: 11. listopadu

KDE: Důl Marie Březové Hory

ZA KOLIK: Zdarma



Spolek Prokop Příbram připravil pro všechny děti a jejich rodiče Putování se světýlky za sv. Martinem. Lampionový průvod vyjde za doprovodu havířských světlonošů z areálu dolu Marie na Březových Horách se zastávkou na Náměstí 17. listopadu v Příbrami. Průvod bude končit v areálu Nového rybníka.

Rakovnicko

Rakovník bude hostit již 68. Jazzový večer

KDY: 11. listopadu od 20

KDE: Kulturní centrum Rakovník

ZA KOLIK: 150 Kč

Nejen fanoušci dobré hudby si budou moci v Rakovníku užít Jazzový večer s pořadovým číslem 68. Tentokrát bude publikum svým hudebním umem bavit J. J. Jazzmen & Barbora Vágnerová, zahraje také Brass Band Rakovník. „J. J. Jazzmen je dědicem a skvostným interpretem New Orleanského dixielandu. Je kapelou, která vystupovala na mnoha místech po celém světě,“ uvedli organizátoři.

Výstavu kožlanské keramiky čeká vernisáž

KDY: 13. listopadu od 17

KDE: Vlastivědné muzeum Jesenice

ZA KOLIK: Vstup zdarma



V Jesenici bude slavnostně zahájena výstava s názvem Výrobní družstvo Keramo Kožlany - keramika 60. let 20. století. Jedná se o výstavu ze soukromé sbírky Evy Ballové. Veřejnost díky ní bude moci obdivovat historii výroby užitné a ozdobné keramiky v Kožlanech, se zaměřením na 60. léta 20. století., tzv. bruselský styl a návrhy předních keramiků té doby pro keramickou výrobu. Výstava bude přístupná do 20. listopadu.

Míša Růžičková přiveze svou show do Nového Strašecí

KDY: 13. listopadu od 15

KDE: Novostrašecké kulturní centrum, Nové Strašecí

ZA KOLIK: 280 Kč

Oblíbená dětská bavička Míša Růžičková se svojí písničkovou a taneční show přináší zábavu pro nejmenší diváky. Příchozí se tentokrát mohou těšit na program s názvem Pohádkové království. „Procvičíme si hlásek u rozcvičky v pohádkových kulisách krásného zámku. V písničkách Tanec princezen a Začíná bál vás pozvu do královského paláce mezi prince a princezny a pořádně to spolu roztočíme. Že se princezny a králové bojí draka, to už víme, ale náš čerstvě vylíhnutý dráček Žofík je moc hodný a přítulný. V podzámčí, tam kde se rozkládá hustý a temný les, přiletí různá Strašidla a možná uvidíme i Trpaslíky a víly,“ vzkázala dětem bavička.