České dráhy nabízí okružní jízdu Posázavím historickými vlaky

KDY: 24. července

KDE: Posázaví

ZA KOLIK: 390/290/200/150 Kč

České dráhy připravily na sobotu 24. července jízdy historickými vlaky taženými parní lokomotivou po Praze a Středočeském kraji! Okružní výlet bude směrovat do oblasti dolního Posázaví a Ladova kraje s návštěvou Týnce nad Sázavou. Ve vlacích je po celou dobu zajištěno občerstvení v historickém bufetovém voze. Nástup do vlaku je možný pouze s předem zakoupenou jízdenkou. Vstupné je 390 korun pro ty, co si zakoupí okružní výlet romantickým krajem kolem řeky Vltavy a Sázavy, pro dítě a ZTP 290. Do dalších oblastí vás lístek vyjde na 200 korun.

Tradiční Benešov City live nabízí opět koncert i filmové představení

KDY: 23., 25. července, 21:00

KDE: Benešov

ZA KOLIK: Zdarma



I o letošních prázdninách město Benešov nabízí úplně zdarma středy, pátky a neděle koncerty a filmová představení pod širým nebem. V pátek můžete přijít na Masarykovo náměstí na vystoupení jazzového zpěváka z americké OklahomyLee Andrewa Davidsona. V neděli 25. července to bude český snímek Modelář s Jiřím Mádlem a Kryštofem Hádkem v hlavních rolích.

Podívejte se s Gumpem na svět očima toulavého psa

KDY: 25. července, 19:30 a 21:10

KDE: Benešov/ Vlašim

ZA KOLIK: 140/120 Kč

Bolek Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková, Richard Krajčo, Anna Šulcová a další známí herci se objeví v lidských rolích v příběhu psí pravdy, lásky a naděje „Gump – Pes, který naučil lidi žít“. Benešovské i Letní kino ve Vlašimi ho promítnev neděli 25. července. Rodinný film režiséra F.A. Brabce je o světě viděném očima toulavého psa Gumpa. O světě, o kterém mnoho z nás moc neví. O tom, jak nás vidí zvířata a jak je ten náš svět pro ně důležitý. Dobrodružný příběh psích hrdinů a lidí kolem nich můžete zhlédnout za 140 nebo 120 korun.

Kukino Show rozezní Konopiště

KDY: 25. července, 16:00

KDE: Přírodní divadlo Konopiště

ZA KOLIK: V prodeji přes Ticketportal za 360 Kč



A je to tady! Největší dětská show s nejoblíbenějšími dětskými dvojicemi! Smejko a Tanculienka, Štístko a Poupěnka společně na jednom pódiu se svými senzačními hity na dlouho očekáváné show po amfiteátrech v Čechách a na Slovensku! Nebude chybět Huncúlik a velcí maskoti medvídek Duško a Ňufáček! Bude se tančit, zpívat a bavit. Nezapomenutelné písničky a neopakovatelná atmosféra pro malé i velké broučky!