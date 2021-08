Výtěžkem z koncertů podpoří pořadatelé obnovu zámku Zvěstov

Kdy:7. srpna od 18:00

Kde: Zvěstov

Za kolik: 200/100 korun

Devátý ročník akce Open Air Zvěstov přinese letos vystoupení čtyř kapel v kulisách zvěstovského zámku v sobotu 7. srpna. Od osmnácté hodiny se návštěvníci ponoří do tónů votické kapely Prasátor, ve dvacet hodin se rozezvučí hudební nástroje ratměřické rockové skupiny SakraMejdlo, od půl desáté večer to roztočí profesionální pražské seskupení Párty Band a třicet minut po půlnoci až do druhé do rána bude hrát Údolí Dutých Hlav. Vstupné je 200 korun, nezletilí do osmnácti let zaplatí polovinu. Výtěžkem z akce podpoří obnovu zvěstovského zámku.

Letní kino promítne dokument o tučňácích

Kdy: 6. srpna od 18:00

Kde: Český Šternberk

Za kolik: 100/50 korun

Pravidelná promítání v Letním kině v Šternberku pokračují pátek 6. srpna francouzským dokumentem Putování tučňáků: Volání oceánu. Příběh malého tučňáka, připravujícího se na svou první cestu k moři, diváky zavede do ledového království vzdálené Antarktidy. Tak jako každý tučňák, i náš hrdina naslouchá tajemnému volání, které ho vábí na dalekou pouť do neznáma. V zásadních chvílích dospívání jsou mu oporou matka a moudrý otec, který díky svým zkušenostem a autoritě dodává odvahu i dalším členům skupiny a pomáhá jim čelit těžkostem a nástrahám. Vstupné je 100 korun, děti 50.



Seznamte se s ikonopiseckou dílnou v Sázavském klášteře

Kdy: 8. srpna od 14:0 do 16:00

Kde: Sázava

Za kolik: zdarma

Také letos, zavítáte-li do Sázavského kláštera v neděli 8. srpna odpoledne mezi dvanáctou až čtrnáctou hodinou, můžete na závěr prohlídek klášterem, při čekání na tu následující a nebo i zcela samostatně, vstoupit do tvůrčí atmosféry ikonopisecké dílny českého ikonopisce Martina Damiana a takříkajíc naživo se seznámit s tvorbou ikon, které tu během víkendu se svými přáteli vytvářel. Osobně se budete moci seznámit a ptát na cokoliv, co souvisí s tímto posvátným uměním křesťanského východu. Akce Okno do nebe je zdarma.

Ochutnejte oblíbené jídlo Františka Ferdinanda d´Este



Kdy: 7.–8. srpna od 10:00 do 16:30

Kde: Konopiště

Za kolik: 140/90 korun

Také letos se bude konat o nadcházejícím víkendu 7. a 8. srpna na zámku Konopiště již tradiční akce Slavnost ovocných knedlíků – oblíbeného jídla arcivévody Františka Ferdinanda d´Este. Na nádvoří budou mít návštěvníci možnost ochutnávky knedlíků i speciálu piva Ferdinand, na I. okruhu se pak mohou těšit na zpestřený program, zaměřený na stolování v zámeckých jídelnách.