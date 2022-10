Benešovsko

Posvícení nabídne také soutěž o nejlepší pečený perník

Kdy: 28. října, 14:00

Kde: Borovar

U příležitosti posvícení v Borové Lhotě se v pátek 28. října od čtrnácti hodin uskuteční v rámci Perníkobraní kulinářská soutěž o nejlepší pečený perník. Pohodovou náladu pátečního odpoledne bude doprovázet hudební skupina Buráci. Čepovat se bude lhotecké pivo Borovar.

Na počest vzniku naší republiky rozezní hasiči dva kostelní zvony

Kdy: 28. října 8:00-18:00

Kde: Kostel Pyšely

Za kolik: Vstup zdarma



Sbor dobrovolných hasičů Pyšely rozezní ve svátek 28. října dva zvony na věži pyšelského kostela a už podvacáté se připojí k akci Zvon míruv Roveretu. V 18 hodin se sejdou zájemci s lampiony na náměstí. Průvod vyjde ke kapličce, dále zadem k lípě republiky a zpět kolem sv. Vojtěcha k pomníku.

Staňte se na chvíli strašidly

Kdy: 29. října, 18:00

Kde: Komenského náměstí Votice

Za kolik: Vstup zdarma

Dušičky si připomene i Město Votice, které ve spolupráci se spolkem Valkýra připravilo na sobotu 29. října Strašidelný průvod. Sraz účastníků je v 18 hodin na Komenského náměstí a cílem je rajský dvůr kláštera sv. Františka z Assisi. Do kláštera si můžete také přinést nejpozději v pátek 28. října vyřezávanou dýni, pro vítěze bude připravena sladká odměna od Klára Café.

Foukněte si s odborníkem Karlem Svobodou do skleněné trubice

Kdy: 29. října, 10:00 – 16:00

Kde: Huť František Sázava



Skloufoukačské řemeslo bude v sobotu 29. října od desáté hodiny předvádět v Huti František v Sázavě Karel Sobotka. Oceňte jeho profesionalitu a přidejte se k němu. Foukněte si také sami do skleněné trubice. Karel Sobotka se výrobou skleněných figurek zabývá už přes 40 let.

Berounsko

Vyzkoušejte si Den s geologem

Kdy: 28. října 10.00-16.00

Kde: Muzeum Beroun

Za kolik: 1 Kč

Přijďte se do muzea hravou formou seznámit s geologií. Při zážitkové akci Den s geologem se zabaví děti i dospělí. Program: Rýžování českých granátů, vyklepávání krystalů, ukázky zajímavých kamenů, čtení geologické minulosti z kamenů, geologické animace a videa.

Výstava Hrajeme si od středověku končí

Kdy: Po celý víkend 9.00-17.00

Kde: Muzeum Žebrák



Oblíbená výstava seznamující s formami zábavy středověkých lidí v krčmě, na venkověi v hradních palácích. Prodlouženo do konce října, součástí je též herna, kde si můžete sami dle zájmu zkoušet.

Boleslavsko

Roztočte to na Buškovském mlýně s vodníkem Čochtanem

Kdy: 28. října, 13:00

Kde: Buškovský mlýn, Ošťovice

Za kolik: Zdarma

Na státní svátek se odehraje jedinečná událost. Mlýnské kolo Buškovského mlýna nedaleko Dolního Bousova se poprvé po 80 letech dá opět do pohybu. Odpolední slavnost nabídne návštěvníkům také tradiční pečení chleba v kamenné peci, možnost navštívit původní mlýnici, občerstvení a také program pro děti. Patronem mlýnského kola se stal sám vodník Čochtan, Josef Dvořák.

Ukončete zámeckou sezonu s netradiční prohlídkou

Kdy: 29. a 30. října, 10:30

Kde: Zámek Mnichovo Hradiště

Za kolik: 280 korun



Zámek v Mnichově Hradišti se rozloučí s návštěvní sezonou netradiční prohlídkou s názvem Otevření 13. komnaty zámku Mnichovo Hradiště. Návštěvníci se mohou těšit na trasu, kterou si projdou s průvodcem a která je zavede do speciálně chráněných originálních prostor, obrazárny a do zlatého salonku. Vstupenky v ceně 280 korun lze zakoupit na místě či online na webu zámku.

Poučí o historii Stráže obrany státu

Kdy: 29. října, 14:00

Kde: Informační středisko, Kněžmost

Spolek rodáků a přátel Kněžmostu a okolí pořádá v sobotu v 1. patře budovy knihovny přednášku "Stráž obrany státu 1936-1938". Přednášející pan ing. Jaroslav Beneš seznámí posluchače s historií stráže, její založení, výstavbu atd. Malé občerstvení zajištěno.

Zavzpomínejte na Metoděje Vlacha

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Mladá Boleslav



U příležitosti blížícího se 110. výročí prvního veřejného letu Metoděje Vlacha pořádá letecké muzeum výstavu věnovanou tomuto talentovanému konstruktérovi nazvanou Metoděj Vlach - Touha vzlétnout.

Kladensko

Užijte si koncert Coldplay v kině

Kdy: 29. října, 20:00

Kde: Městské divadlo Slaný

Za kolik: 250 Kč

Zažijte ohromující podívanou ze světového turné Coldplay Music Of The Spheres v kině během velkolepé globální události – spektakulární přímý přenos vyprodaného koncertu ze stadionu River Plate v Buenos Aires! Coldplay si tak můžete užít na plátně v přímém přenosu přímo z Argentiny. Uslyšíte legendární hity jako Yellow, The Scientist, Fix You, Viva La Vida, A Sky Full Of Stars a My Universe na stadionu plném světel, laserů, ohňostrojů a LED náramků – to vše dohromady dělá z koncertů Coldplay tak radostný zážitek. Skvěle natočené celovečerní vystoupení režíruje uznávaný režisér Paul Dugdale, držitel ceny BAFTA a nominací Grammy.

Navštivte Podzimní slavnost na zámku

Kdy: 30. října, 16:00

Kde: Zámek Kladno

Za kolik: 100 Kč



I letos se kolem Kladenském zámku v dušičkovém čase vydáte dýňovou stezkou za podzimními zvyky a užijeme si atmosféru tajemného podzimu. Čeká vás odpoledne plné světel a tmy, zábavy i zamyšlení, hudby i ticha, útlumu i barev. Budeme tvořit, tančit a mlsat, uctíme naše předky a blízké. „Slavnost pořádáme ve spolupráci se Sládečkovým vlastivědným muzeem, NSEV Čabárna, s Hospicem sv. Hedviky, Bárou Ladrovou a Markétinou cukrárnou,“ říkají pořadatelé akce.

Kolínsko

Zaběhejte si, čeká vás desetikilometrová trasa

Kdy: 28. října, 9:00-11:30

Kde: Městský park Pečky

BK Pečky za podpory Města a HZS Pečky a Ratenic pořádá podzimní běh na 10 kilometrů v městském parku.



Zamkněte v Týnci Labe

Kdy: 29. října od 13:00

Kde: Marina Týnec nad Labem

Za kolik: Vstup zdarma



Vydejte se v sobotu k týnecké Marině zamknout Labe. Od 13 hodin se koná při příznivém počasí spanilá jízda, od 13.30 do 14 hodin samotné zamykání Labe a od 14 hodin zábava s bohatým občerstvením.

Je tu druhé kostelecké Dýňobraní

Kdy: 29. října od 13:00

Kde: Náměstí Smiřických, Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: Vstup zdarma

V sobotu se v Kostelci koná druhý ročník Dýňování. Těšte se na soutěž v dlabání dýní, tvořivou dílničku, lampionový průvod, tématický trh s občerstvením a další doprovodný program.

Vydejte se v Týnci na lampionovou procházku

Kdy: 29. října od 17:30

Kde: Masarykovo náměstí, Týnec nad Labem

Za kolik: Vstup zdarma



Start lampionové procházky začíná na Masarykově náměstí před lékárnou. Trasa bude dlouhá zhruba 2500 metrů, cílem bude kemp Marina. V cíli děti obdrží malou odměnu a čaj.

Navštivte Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Kdy: Denně kromě pondělí, 10:00 až 18:00

Kde: Ruská, Kouřim

Za kolik: Dospělí 110 korun, zlevněné 50 korun, rodinné 270 korun

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným nadregionálně zaměřeným skanzenem v České republice, který shromažďuje stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století. Nachází se zde zatím čtrnáct větších obytných a hospodářských objektů, které doplňuje několik drobnějších památek. Muzeum je celoročně dějištěm mnoha národopisných a dalších doprovodných programů.

Prohlédněte si vážky Českobrodska

Kdy: do 30. října

Kde: Podlipanské muzeum v Českém Brodě



Cílem výstavy Vážky Českobrodska je využít dlouhodobě vytvářenou specializovanou sbírku přírodovědného oddělení RM Kolín a ukázat tak hmyzí řád vážky ve skutečné velikosti a tvarech. Na výstavě je v systematické sestavě prezentována většina druhů vážek vyskytujících se na území regionu Českobrodsko. Vlastní suché preparáty jsou pak doplněny fotografiemi poskytující obraz o přirozené barevnosti těchto živočichů.

Kutnohorsko

Jak ve světě uspěje Princ Mamánek? Dozvíte se v kině

Kdy: 29. října, 18:45

Kde: Kino Kutná Hora

Za kolik: 120 korun

Komediální pohádka Princ Mamánek vás pobaví v kutnohorském kině v sobotu 29. října. Princ Ludvík Otomar Karel XII., rozený Vznešený, je velmi spjatý se svou milující maminkou, královnou Ludmilou. Jenže je už poněkud přerostlý, je mu 39 let. Bojí se skoro všeho, do ženění se nežene a většinu života se poflakuje po přepychovém zámku a přilehlých oborách. Moudrý král Radomil mu proto připraví nečekaný dárek – princ se jednoho rána probudí v lese v obyčejných šatech a v doprovodu drsného rytíře Hudrovala se má vydat do světa, aby poznal, co je život a snad konečně dospěl. Vstupné je 120 korun.

Muzeum pořádá workshop i komentované prohlídky

Kdy: 28. a 29. října 10:00-16:00

Kde: Hrádek, Tylův dům, Kamenný dům Kutná Hora

Za kolik: 1-200 Kč



V rámci Dne Středočeského kraje pořádá České muzeum stříbra Kutná Hora v sobotu ve dnech 28. a 29. října na Hrádku workshop Camera Obscura, zde je vstupné 200 korun, snížené 100, v Tylově domě od 10 do 16 hodin komentované prohlídky výstavy Kutná Hora četnická s Michalem Dlouhým, a v Kamenném domě si můžete za symbolickou jednu korunu prohlédnout výstavu Čaj a stříbro.

Vojtěch Dyk se představí ve velkofilmu Il Boemo

Kdy: 29. října, 19:00

Kde: Kino Kutná Hora

Za kolik: 110 korun

Historický velkofilm Il Boemo, který můžete zhlédnout v kutnohorském kině v sobotu 29. října, je inspirovaný skutečným příběhem jednoho z nejvyhledávanějších hudebních skladatelů druhé poloviny 18. století – Josefa Myslivečka. Zavede diváka do slunné Itálie, kde Mysliveček žil, tvořil, stal se legendou, ale také zemřel v zapomnění.

Vydejte se do zručského zámeckého parku za strašidly

Kdy: 29. října, 16:30

Kde: Zruč nad Sázavou

Za kolik: 50 korun



Rodinné centrum Setkání připravilo na sobotu 29. října Strašidelný zámecký park, který se uskuteční u Kolowratské věže v parku ve Zruči nad Sázavou. Začátek je v 16.30 hodin. Vstupné je 50 korun a rezervace nutná. Své místo si můžete zajistit na telefonním čísle 733 453 517.

Mělnicko

Listování slaví dvacet let

Kdy: 30. října, 20:00

Kde: Masarykův kulturní dům, Mělník

Scénické čtení Listování přináší pravidelně do Mělníka zábavná posezení nad knihami. Nyní zvou umělci všechny své příznivce na oslavu 20 let, během kterých už pobavili stovky posluchačů. „Uvidíte Věru, Lukáše, Pavla a Alana, spoustu ukázek z jejich repertoáru, pikantek ze zákulisí jejich kočovného létajícího cirkusu a nebude chybět malý večírek. Omezený počet představení na těch nejvěrnějších scénách snad přitáhne všechny příznivce tohoto originálního divadelního projektu, který objíždí Česko od roku 2002 a na jevištích uvedl v život už 130 knih,“ popisují organizátoři.

Slepička Koko zve na tři zvířecí pohádky a lidovou písničku

Kdy: 30. října, 15:00

Kde: Komorní divadélko Lípa, Neratovice

Za kolik: 70 korun



Komorní divadélko Lípa zve na pásmo pohádek v podání místního loutkového souboru Javajka. Pásmo Pohádky slepičky Koko divákům nabídne hned tři příběhy se zvířecími hrdiny, a to O zvědavém koťátku, Kocour Pětivousek a Ptáčci a rýma. Navíc si soubor připravil inscenovanou lidovou písničku Když jsem já sloužil.

Zpívající krokodýl? To není nic divného

Kdy: 28. až 30. října, 17:00 a 14:30

Kde: Kino Vltava, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: 130/140 korun

Kino Vltava přichází s trochu bláznivou rodinnou komedií Šoumen krokodýl. Když se rodina Primmů přestěhuje do New Yorku, jejich syn Josh se snaží zvyknout si na novou školu i přátele. Vše se změní od okamžiku, kdy Josh objeví Lylea – zpívajícího krokodýla, který miluje koupele, kaviár a dobrou hudbu – v podkroví jejich nového domova. Chlapec a krokodýl se velmi rychle zpřátelí, když ale Lyleovu existenci začne ohrožovat zlý soused pan Grumps, Primmovi se musí spojit s Lyleovým charismatickým majitelem Hectorem P. Valentim, aby ukázali světu, že rodina může vzniknout na nejneočekávanějších místech, a že na velkém zpívajícím krokodýlovi s ještě větší osobností není nic špatného.

Nymbursko

V Hodinách zahraje K-Music

Kdy: 29. října, 19:00

Kde: Kavárna Hodiny, Poděbrady

Za kolik: 100 korun

Kavárna Hodiny zve na pravidelný Taneční večer. Tentokrát návštěvníkům večer zpříjemní světové melodie, evergreeny, pop-rock, dechovka a další v podání K-Music Standy a Lenky Keith. Vstupenky je možné zakoupit na recepcích lázeňských hotelů.

Slavnostní otevření Aleje Dobšanů

Kdy: 29. října, 9:30

Kde: Hřbitov, Dobšice



Spolek Dobšané z Dobšic zve na slavnostní otevření Aleje Dobšanů. Sraz zájemců je u místního hřbitova. Nejdříve dojde k vysazení nových stromů. Samotné odhalení informačního panelu je na programu zhruba v 10.30 v prostoru před hřbitovem. Večer ve 20 hodin se pak koná v sále Dobšického šenku Posvícenská zábava. Pro dobrou zábavu zde zahraje skupina Echo 91.

Výstava Kreslené džbánky slavných

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Lesní ateliér Kuba, Kersko

Lesní ateliér Kuba v Kersku si letos připomíná třicet let od svého založení. U příležitosti tohoto kulatého výročí je zde otevřena výstava Kreslené džbánky slavných. Zájemci si mohou prohlédnout výběr sto dvaceti pěti kreslených miniaturních džbánků (vše z odhadovaného celkového množství pěti set kusů) od různých osobností, kulturního, společenského a politického života, z nichž mnohé v průběhu let ateliér navštívily. „Některé džbánky vznikly při mnoha setkáních, jiné byly zase nakresleny jako „domácí úkol“. Výstava je doplněna fotkami nazvanými Slavnosti sněženek, které do Kerska neodmyslitelně patří, a které ovlivnily jak naši tvorbu, tak i náš život,“ uvedl Bronislav Kuba. Expozice bude otevřena až do konce roku.

Příbramsko

V sedlčanském kině promítnou drama 107 matek

Kdy: 28. října, 20:00

Kde: Kino Sedlčany

Za kolik: 100 korun

107 matek je snímek, který můžete zhlédnout v sedlčanském kině v pátek 28. října. V Oděse je místo, kde si svůj trest za zločiny odpykávají ženy. Jednou z nich je i Lesja, těhotná žena, která je odsouzená na sedm let. Její dítě se narodí za mřížemi, na místě, kde se s ním bude moci potkávat jen jednou za čas. Vstupné je 100 korun.

Rožmitál bude plný strašidel

Kdy: 29. října 16:00 – 18:00

Kde: Zámek Rožmitál pod Třemšínem

Za kolik: zdarma



Na nádvoří rožmitálského zámku se uskuteční v sobotu 29. října akce Rožmitál plný strašidel. Na pohádkovou stezku plnou strašidel jsou zváni kdykoliv od 16 do 18 hodin kluci a holky školního i předškolního věku. Kostým je vítán, vstup je volný. Akci připravují Skaut Rožmitál, Rožmitál Vespolek, Rožmitálský zámek, Rosenthal a Podbrdské muzeum.

Připravili průchod strašidelnou štolou

Kdy: 29. října, 14:00

Kde: Důl Marie Březové Hory

Za kolik: 150 korun

Průchod strašidelnou štolou a zábavný program pro rodiče s dětmi pod názvem Horničky – Hornické dušičky bude připraven v Mariánské štole na Březových horách v sobotu 29. října od 14 hodin. Vstupné je na osobu 150 korun. Místo si lze rezervovat na tel. Čísle 734 135 755.

Rakovnicko

Bitva u Rakovníka je tu! Připomeňte si tuto historickou událost

Kdy: 29. až 30. října, 9:00

Kde: Letiště Rakovník

Co mají společného Rakovník a Bílá hora? Mnoho. Boje u Rakovníka na podzim 1620 vedly přímo k dějinnému zlomu na Bílé hoře. Ve dnech 27. října až 6. listopadu 1620 se město Rakovník stalo svědkem několikadenních vojenských střetů armády českých stavů s císařsko-ligistickými vojsky postupujícími od Plzně na Prahu. Pojďte si tyto události staré 402 let připomenout volnou rekonstrukcí dobytí kostela sv. Jiljí na západním předměstí Rakovníka a řadou dalších doprovodných akcí. Zažijete dobový vojenský tábor, uvidíte vojenský výcvik a z věrné repliky polní pevnůstky zazní výstřely z kanonu. Dobovou atmosféru dokreslí hudba i tanec a občerstvení včetně dobových specialit.

Oslavte Halloween ve společnosti

Kdy: 29. října, 21:00

Kde: Kulturní centrum, Rakovník

Za kolik: 100 korun



Halloween disko party zve k oslavě anglosaského svátku všech svatých v rytmu hudby, s fotokoutkem a se soutěží o nejlepší masku. O hudební doprovod se postará DJ Maty.