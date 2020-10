Technické muzeum v Brně si prohlédnete i z pohodlí domova

Brněnské technické muzeum nechce připravit milovníky svých sbírek o možnost navštívit je. Na webových stránkách muzea v záložce Akce a výstavy je pod souhrnným názvem TMB on-line možné zhlédnout stálé expozice, dočasné výstavy, ale i další akce. Připravena je virtuální prohlídka muzea, videoprohlídky z Technické herny, výstavy Retrogaming No. 2 a dalších. V záložce Digitalizované sbírky taktéž na webu muzea návštěvníci najdou 2626 sbírkových předmětů ve vlastnictví muzea.

Podzim je v Kraji blanických rytířů asi nejkrásnějším ročním obdobím



Mýtická hora Blaník začíná zlátnout a červenat se a stejně tak i kraj pod ní. Máme skvělou aktivitu jako pro turisty – samotáře, tak pro rodiny s dětmi, kteří chtějí svoje podzimní výlety okořenit špetkou dobrodružství. Stačí si jen do mobilu stáhnout aplikaci s turistickou GPS navigací nebo použít speciální přístroj a můžete vyrazit za kamennými poklady blanických rytířů. Poklady totiž nemusí být jen zlaté nebo stříbrné, nejcennějším pokladem je příroda. S geocachingovou sérií Kamenné poklady blanických rytířů poznáte zajímavé geologické lokality geoparku Kraj blanických rytířů. Kromě radosti z nálezu keše se dozvíte i něco zajímavého o tom, co se nachází pod našima nohama a jak to ovlivnilo životy lidí v regionu. V rámci hry se podíváte na 18 zajímavých lokalit. Jedna z keší vás například zavede k jediné opravdové jeskyni pod Blaníkem, navštívíte bývalé lomy na Podblanicku nebo jedno z největších důlních děl u řeky Sázavy – Fialník. Nemusíte mít obavy, všechny keše jsou umístěné tak, aby je bezpečně mohly odlovit i děti.

Pomozte sportem pražské zoologické zahradě



V těchto dnech, 12–18. října, probíhá již 6. ročník charitativního běhu pro Zoo Praha, pořádaný studentským spolkem Drosophila, tentokrát virtuální formou. Každý z běžců si svých 5 nebo 10 km zaběhne sám na vlastní trase a nahraje svůj výkon do aplikace Strava. Na facebookové události akce je popsán podrobný návod, jak zajistit, aby se váš běh započítal k charitativní akci, nebo jak získat zpět peníze za startovné a tričko, pokud se rozhodnete závod neabslovovat. Výtěžek akce bude věnován na projekt Zoo Praha Pomáháme jim přežít.

Zacvičte si i z pohodlí vlastního domova



Sokolové a milovníci pohybu se nemusí pravidelného cvičení vzdát ani v době nouzového stavu. Iniciativa TyršFit opět zve každé úterý, čtvrtek a neděli od 19 hodin ke společnému cvičení skrze obrazovky počítačů. Jednotlivé hodiny je možné sledovat na facebookových profilech Petr Sádek, TyršFit, T. J. Sokol Lomnice nad Popelkou.

Tvořte s dětmi během podzimních dní



Dům dětí a mládeže v Kralupech si na svých webových stránkách i Facebooku připravil návody pro všechny tvořivé duše. Milovníci ručních prací si tak mohou vyzkoušet vytvořit v klidu vlastního domova třeba vlastního robota nebo zvířátka z voskovek, upéct si vizovické pečivo, vyzkoušet si namalovat Monu Lisu nebo uvařit špagety carbonara.

Procvičte si mozkové závity



Platforma Chytrý kvíz, jejíž kvízy využívají i některá zařízení k takzvaným hospodským kvízům, přináší možnost změřit síly s dalšími hráči i během pobytu doma a úplně zdarma. Na webu online.kviz.cz si zájemci vyberou, na který z kvízů se chtějí přihlásit, po registraci se ověří e-mailovou adresou a mohou se vrhnout na hraní. K odpovídání na otázky pokládané prostřednictvím livestreamu je používána aplikace nebo web Kahoot. V pondělí a pátek se hraje celovečerní kvíz, v úterý je na řadě jednohubka, ve středu jsou připraveny speciály a v neděli se mohou hráči těšit na online překvapení.