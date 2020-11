Zažijte Noc divadel, letos virtuálně

Osmý ročník Noci divadel se uskuteční v sobotu 21. listopadu. V letošním roce však ve výrazně omezeném režimu a s velkou převahou virtuálního programu. Dopad vládních omezení na oblast divadla i tance reflektuje i letošní podtitul akce „Divadlo a udr-život-elnost“. K ekologickým tématům v oblasti umělecké tvorby i divadelního provozu se nečekaně přidružila i témata existenční. I přesto se do Noci divadel plánují zapojit divadla opět napříč celou republikou. Součástí letošního ročníku bude dále virtuální telemost moderovaný Institutem umění Divadelním ústavem jako koordinátorem akce. Další info na webu nocdivadel.cz.

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky

Webinář bude o Modrozelené infrastruktuře pro města



Národní síť Zdravých měst České republiky pokračuje v sérii webových seminářů, takzvaných Webinářů, ze série Města Sobě. Tentokrát bude řeč o modrozelené infrastruktuře. Hosty semináře budou expert Frank Bold, architekt Peter Bednár, advokát Jiří Nezhyba a Petr Zahradník z České rady pro šetrné budovy. Na akci se připojíte přes webové stránky zdravamesta.cz. Seminář začíná v pátek 20. listopadu v 10 hodin.

Výstavu o stavovském povstání si můžete prohlédnout na webu



Přichystanou výstavu Střední Čechy během stavovského povstání si návštěvníci Galerie Samson Cafeé v Rakovník užít na vlastní oči nemohou, avšak o ni nepřijdou. Její prezentaci si mohou prohlédnout na webu Muzea T. G. Masaryka v Rakovníku www.muzeumtgm.cz. Výstava je směrována k nejširšímu publiku, je tvořena stručnými a srozumitelnými texty s doprovodným obrazovým materiálem.

Zapojte se do projektu Karatena



Vzhledem k současné náročné situaci, kdy nelze společně cvičit, připravil sportovní oddíl bojových umění Sanchin Dojo projekt #karatena. Jelikož jak sport, tak i fyzická aktivita jsou nesmírně důležité pro uchování zdraví, pořadatelé akce chtějí motivovat zajímavými věcnými cenami. Pro každého účastníka je připravena odměna a pro čtyři ze zúčastněných jsou připraveny extra bonusy. Nahrajte se na telefon, jak doma/venku cvičíte. Délka videa by měla být v rozmezí cca 5-10 minut a toto video vložte do 12. prosince pod výzvu na facebookové stránce Sanchin Dojo Benešov. Vyhlášení vítězů bude 14. prosince.

Duchovní hudba bude tento rok znít pouze na internetu



Letošní ročník Festivalu duchovní hudby, který pořádá muzeum T. G. Masaryka v Rakovníku, se odehraje v online prostředí. Veřejnost bude moci koncerty sledovat živě na platformě YouTube, a to na kanále Muzeum T. G. M. Rakovník. První koncert, Hudba barokních mistrů, se uskuteční v pátek 20. listopadu, přičemž ho obstará Atlantis collegium. Následovat bude v sobotu 21. listopadu varhanní koncert Aleše Noska. Začátky jsou vždy v 17 hodin. Vysílání je volně přístupné.