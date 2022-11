Autorské čtení Michala Viewegha a Oldřicha Pařízka si nenechte ujít v sázavské Huti František. Spisovatelé budou číst ze svých děl Průměrně zamilovaný muž a jiné povídky a Chytej, s podtitulem Fotbalové vzlety a pády. Akci pořádá kulturní spolek Jiná vesta.

Vnořte se do Divnostvěta ve 3D

KDY: 25.-27. listopadu od 17

KDE: Kulturní centrum Týnec nad Sázavou

ZA KOLIK: 140 Kč



Do Divnosvěta vejdou návštěvníci benešovského nebo vlašimského kina už o víkendu. Celovečerní film představuje legendární rodinu průzkumníků Cladeů, kteří se pokoušejí proplout neprobádaným a nebezpečným světem v doprovodu neobvyklé posádky. Podle režiséra Dona Halla je Divnosvět originální animovaná dobrodružná komedie o třech generacích rodiny Cladeů, o překonávání vzájemných rozdílností, a prozkoumávání zvláštního, podivuhodného a často nepřátelského světa.

Nakupte na adventních trzích v Nespekách

KDY: 26. listopadu od 14

KDE: Nespeky

ZA KOLIK: Zdarma

Tradiční vánoční svařák a občerstvení vás čeká na tradičním Adventních trzích na dvoře Obecního úřadu Nespeky. Kromě prodeje vánočního zboží se mohou děti kreativně vyřádit ve výtvarné dílně a také se určitě potěší možnosti zajezdit si na koních.

Berounsko

Na vánoční akci v Králově Dvoru zazpívá také Petr Kolář

KDY: 26. listopadu od 16

KDE: Zámek Králův Dvůr



Na zámku v Králově Dvoru bude možné zažít pohodový adventní večer. Na programu je třeba soutěž pro děti s názvem Andělská zahrada, příchozí si užijí také představení Betlémský zázrak v podání divadla místní MŠ. Vyhlášena bude také soutěž Kamínek z Králova Dvora. V 17 hodin zazpívá koledy školní sbor, ten pak na pódiu vystřídá pěvecká persóna v podobě Petra Koláře. Po jeho koncertu ještě přednese své sváteční slovo starosta města.

U rozsvícení stromu zazpívá Noid

KDY: 27. listopadu od 16

KDE: Husovo náměstí, Beroun

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Slavnostní zahájení adventu se v Berouně koná první adventní neděli. To si příchozí na Husově náměstí budou moci užít vystoupení s názvem Jak přelstít draka v podání SZUŠ Beroun. Následně všem zúčastněným zazpívá Václav Noid Bárta. Pak už nebude nic bránit tomu, aby byl slavnostně rozsvícen také vánoční strom.

Hořovická Čechovna hostí adventní koncert

KDY: 27. listopadu od 18

KDE: Zámek Liteň

ZA KOLIK: 300 Kč



Adventní koncert si budou moci užít ti, kteří dorazí v neděli na hořovický zámek. V prostorách historické Čechovny se představí členové skupiny lesních rohů České filharmonie, smyčcové uskupení Pavel Bořkovec Quartet a jejich hosté a do svých řad pozvou rovněž vybrané absolventy jarních Liteňských hornových dnů. „Nebude chybět ani zpěv v podání vybrané vítězky Ceny Jarmily Novotné. Program nabídne skladby Mozarta, Beethovena či Webera a zazní i vánoční melodie,“ sdělili pořadatelé s tím, že vstupenky je možné již nyní objednávat na emailu tickets@zamekliten.cz nebo na telefonním čísle 737 650 497.

Boleslavsko

Poslechněte si o hvězdářských dalekohledech

KDY: 25. listopadu od 18

KDE: Hvězdárna Mladá Boleslav

"V tradičním předvánočním tématu zájemcům pomůžeme zorientovat se v současné nabídce astronomické techniky na trhu a názorně předvedeme práci s různými modely dalekohledů," zvou lidé z hvězdárny.

Benátecký klub zve na 18. fotbalovou veselici

KDY: 25. listopadu od 20

KDE: Sál Záložna, Benátky nad Jizerou

ZA KOLIK: 150 Kč



Fotbalový klub SK Benátky nad Jizerou zve na 18. fotbalovou veselici. K tanci a poslechu zahraje DJ Houška, připravena bude bohatá tombola.

Máte rádi vláčky? Vydejte se na výstavu Velký svět malých vláčků

KDY: 26. a 27. listopadu 9-16

KDE: Městský palác Templ, Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 50 Kč

Boleslavští modeláři vás zvou na výstavu železničních modelů Velký svět malých vláčků. Přítomní autoři jednotlivých modelů budou prezentovat provoz na kolejištích ve velikostech 1:87 (H0) a 1:120 (TT).

Zavzpomínejte na Metoděje Vlacha

KDY: Do 31. prosince

KDE: Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Mladá Boleslav



U příležitosti blížícího se 110. výročí prvního veřejného letu Metoděje Vlacha pořádá letecké muzeum výstavu věnovanou tomuto talentovanému konstruktérovi nazvanou Metoděj Vlach - Touha vzlétnout.

V Boleslavi se rozzáří stromek a začnou adventní akce

KDY: 27. listopadu od 17.00

KDE: Staroměstské náměstí Mladá Boleslav

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Adventní akce startují v Mladé Boleslavi v neděli 27. listopadu, kdy se po dvouleté pauze uskuteční společné rozsvěcení stromu v 17 hodin na Staroměstském náměstí. Předchozí dva roky se kvůli pandemickým opatřením strom rozsvěcel bez účasti veřejnosti a lidé to mohli sledovat pouze online. Letos se lidé opět mohou sejít přímo na místě a užít si předvánoční atmosféru, zazpívat si koledy a užít doprovodný program. Ve stejný den začínají i podvečerní adventní trhy na Výstavišti a konají se také výtvarné dílny v Templu.

Kladensko

Slavnost světla nabídne Slánským bohaté zahájení vánočního času

KDY: 26. listopadu od 14

KDE: Slaný

ZA KOLIK: Zdarma



Tradiční Slavností světla bude rozsvícena veškerá výzdoba města Slaného. Vše vypukne na Masarykově náměstí ve 14 hodin, kdy bude veřejnosti otevřeno adventní tržiště. Děti pak v 16 hodin budou mít možnost zhlédnout pohádku Trampoty čerta Huberta, přičemž následovat bude lampionový průvod. V 17.15 hodin přivítá všechny zúčastněné slánský starosta, následně vystoupí žáci ZUŠ Slaný a také Zuzana Stirská a Fine Gospel Time. Chybět nebudou andělé na chůdách, strom splněných přání a další akce v knihovně a muzeu.

Vánoční strom v největším středočeském městě rozsvítí 4TET

KDY: 26. listopadu od 17

KDE: Náměstí Starosty Pavla, Kladno

ZA KOLIK: Zdarma

Kladno se v sobotu dočká slavnostního rozsvícení Pohádkového vánočního stromu splněných přání. Program Kladenských Vánoc odstartuje od 17.00 charitativní koncert v podání vokálního kvarteta 4TET v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Vstupenky na koncert lze zakoupit na stránkách města. „Poté se přesuneme přímo na náměstí a na návštěvníky čeká malé překvapení ve vzduchu. Společně s unikátním kulturním programem se můžete těšit na tržiště, kluziště a nebude chybět ani možnost vzít si ze stromu obálky, ve kterých se ukrývají přání dětí z dětských domovů,“ uvedli pořadatelé. Veřejnost se může těšit na novinku, a to vánoční vláček.

Nejen děti si užijí Andělský bál

KDY: 26. listopadu od 17

KDE: Dům kultury Kladno

ZA KOLIK: 100 Kč



Andělský bál se uskuteční na sále Domu kultury Kladno. Na programu je mikulášská nadílka, taneční vystoupení a mnoho soutěží. „Čert, anděl i Mikuláš udělají radost nejen vám, ale hlavně vašim dětem. Zábavný program bude plný tance a her,“ uvedli pořadatelé.

Kolínsko

V Kolíně zahraje legendární Spirituál Kvartet

KDY: 25. listopadu od 19

KDE: Divadlo Kolín

ZA KOLIK: 290 Kč

Spirituál kvartet je skupina přímo navazující na legendární československou folkovou kapelu Spirituál kvintet. Kontinuitu s tímto souborem, významně ovlivňujícím domácí hudební scénu více než šedesát let, zaručuje nejen návrat k původnímu historickému názvu, ale především účast Jiřího Holoubka a Veroniky Součkové, dlouholetých členů Spirituál kvintetu. Ti své síly spojili se dvěma dalšími vynikajícími muzikanty. Zpěvákem, skladatelem, banjistou, hráčem na steel kytaru a kontrabas Zbyňkem Burešem, a kytaristou, zpěvákem, majitelem podmanivého basu Janem Jandou.

Zdravotnické školení pro veřejnost vás naučí důležité věci

KDY: 25. listopadu od 19

KDE: Sokolovna (ul. Komenského) Kostelec nad Černými lesy



V přísálí sokolovny se od zdravotníka Rychlé záchranné služby dozvíte, jak správně poskytnout pomoc, jak se chovat při dopravní nehodě a spoustu dalších užitečných a zajímavých informací.

Prohlédněte si výstavu dětských obrazů s názvem Radost

KDY: 27. listopadu od 15

KDE: MSD Kolín

Celostátní přehlídka výtvarných děl osob s mentálním postižením v pořadatelské režii ZŠ, MŠ a PŠ Kolín a SPMP Kolín.

Divadlo pro děti: Princové jsou na draka

KDY: 27. listopadu od 15

KDE: Divadlo Kolín

ZA KOLIK: 60-70 Kč



Je statisticky dokázáno, že zlo musí být potrestáno a dobro musí zvítězit. A bez dělání /co všechny smutky zahání/ nejsou koláče ani chleba s máslem. A to i kdyby se v komnatách běhoun jak hrom natáh… Divadelní podoba kultovní hudební pohádky o princezně Lence, nešťastném králi a Honzovi z chalupy, který se nebojí žádné práce a umí přemoci dračího vyslance i najít každého hlupáka. Nestárnoucí písničky, které zlidověly si můžou při hravé pohádce zazpívat malí i velcí…

Region rozzáří vánoční stromky

KDE: Po celém Kolínsku

Kde například si můžete užít rozsvícení vánočních stromů? Všude se těšte také na adventní trhy a zajímavý doprovodný program.

Kostelec nad Černými lesy: 26. listopadu od 13.00, náměstí Smiřických

Kouřim: 26. listopadu od 15.00, Mírové náměstí

Pečky: 27. listopadu od 13.00, Kulturní dům

Týnec nad Labem: 27. listopadu od 14.00, náměstí Komenského

Český Brod: 27. listopadu od 17.00, Husovo náměstí

Kutnohorsko

Vánoční příběh nabízí dojemné chvíle ale i zábavu

KDY: 25. listopadu od 19

KDE: Kino Kutná Hora

ZA KOLIK: 140 Kč

Český film Vánoční příběh je originální snímek plný nečekaných situací, emocí, dojemných chvil, ale i zábavy, který můžete zhlédnout v kutnohorském kině. Odkrývá rodinné vztahy u Skálů, kde „vládne“ známá herečka Skálová v podání Jiřiny Bohdalové. Pazderků se zase probírají nezvaní hosté a vzájemné vztahy, ale u svátečního stolu se nakonec sejdou Jiří Lábus i Oldřich Kaiser, Jitka Sedláčková, Pavla Beretová, Máša Málková, Albert Čuba nebo Anna Fialová. Na horách se svátky rozhodne oslavit rodina Hynka Čermáka.

Zažijte předvánoční atmosféru na nádvoří Vlašského dvora

KDY: 27. listopadu od 11

KDE: Kutná Hora

ZA KOLIK: Zdarma



Prodejní trh s vánočními ozdobami, kreativní dílničky, zajímavé prohlídky, koncerty, vánoční skladby. To vše a mnohem víc slibují letošní vánoční trhy na nádvoří Vlašského dvora v Kutné Hoře. Budete moci tvořit, koukat, nakupovat, ochutnávat a zpívat. Dopolední, dětská vystoupení začínají v jedenáct hodin, ty odpolední od 14 hodin.

Je tady další Advent design GASK!

KDY: 26. listopadu 10-18

KDE: Kutná Hora

Adventní čas se blíží a s ním i 5. ročník akce Advent design GASK. Přijďte do Galerie Středočeského kraje na setkání s vybranými autory českého designu pro celou rodinu v prostorách galerie. Setkejte se s designéry, umělci a odneste si originální dárky pro sebe i své blízké! Součástí akce bude tradičně bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Těšit se můžete na komentované prohlídky, workshopy, divadlo pro děti a bohatou nabídku pochoutek!

Vyrobte si vlastní balící papír či adventní věnec a nasdílejte dárky k Vánocům

KDY: 25. listopadu od 13

KDE: Knihovna Vrdy

ZA KOLIK: Zdarma, výroba papíru 250 Kč



Ve vrdské knihovně se uskuteční poslední letošní bazárek. A bude vánoční. Budete si moci na něm nasdílet dárky vhodné k Vánocům. S Janou Havránkovou si vyrobíte vlastní balicí papír. Společně pak připravíte adventní věnce.

Předvánoční jarmark zpříjemní koledy i rozsvícení stromku

KDY: 27. listopadu

KDE: Zručský dvůr, Zruč nad Sázavou

Město Zruč nad Sázavou připravilo v areálu Zručského dvora opět tradiční Předvánoční jarmark. V neděli 27. listopadu se můžete těšit v rámci doprovodného programu na vystoupení zručských dětí. Příjemnou atmosféru navodí kapela hrající známé vánoční koledy a písně. Nebudou chybět stánky s vánoční dekorací, občerstvením i voňavým svařeným vínem nebo horkou čokoládou. Na závěr bude slavnostní rozsvícení vánočního stromečku i ohňostroj.

Mělnicko

Den města Mělníka je tu!

KDY: 25. listopadu od 19

KDE: Masarykův kulturní dům, Mělník

ZA KOLIK: Vstup zdarma



V pátek se koná slavnostní večer u příležitosti výročí první písemné zmínky o Mělníku, v jehož průběhu budou předány ceny města a čestné občanství. „Na oficiální část naváže hudební program, v rámci kterého vystoupí mj. pěvkyně Dana Burešová, Sylva Čmugrová (sólistky Národního divadla), Eva Štruplová a Vendula Sládečková, Pavla Tesařová – housle, Miroslav Laštovka – trubka, Vratislav Vlna – hoboj, Augustin Kužela a Michal Novenko – klavír,“ přiblížili pořadatelé. Ve foyer Masarykova kulturního domu bude možné zakoupit mimo jiné nový nástěnný kalendář s motivy města autorky Jany Tynkové a novou knihu Josef Lír, život akademického malíře a mělnického rodáka, kterou v těchto dnech město Mělník vydává. Po celou dobu bude ke zhlédnutí také unikátní výstava 16 obrazů z dílny malíře Alexandra Onishenka, který v rámci večera převezme čestné občanství města Mělníka.

Divadelní festival nabídne pět představení

KDY: 26. listopadu od 15

KDE: Divadelní klubovna, Kralupy nad Vltavou

Pohádky pro děti, komedie pro dospělé, koncert i DJ. To všechno nabídne v jeden den v kralupské divadelní klubovně, u zadního vchodu do kulturního domu, divadelní festival ScénaFest 2022. Na programu jsou představení Hrnečková Karkulka, Medvědí princ, Záblesk, Svatá hlava či Stručný úvod do filosofie marnosti.

Neratovický advent začíná v pátek

KDY: 25. listopadu

KDE: Neratovice a Libiš

ZA KOLIK: Zdarma



Veřejnost si v pátek bude moci užít dvě z prvních akcí Neratovického adventu 2022. První z nich se koná v Domě dětí a mládeže v Neratovicích. Od 10 do 16 hodin zde bude přístupná adventní výstava. „Přijďte se podívat, nasát atmosféru a třeba si i koupit dekoraci či malý dárek pro své blízké,“ vyzývají organizátoři. Ve stejný den v nedaleké Libiši pak v místním parku před sokolovnou bude možné navštívit od 14 hodin živý betlém a od 16 hodin vánoční jarmark výrobků dětí z libišské MŠ a ZŠ. Ti si pro příchozí navíc připravili i hudební vystoupení, po setmění se uskuteční slavnostní rozsvícení libišského vánočního stromu.

Nymbursko

Pobavte se s dětmi a vyrobte si malý dárek

KDY: 26. listopadu 9.30-15

KDE: Dětský domov Nymburk (Resslova 612)

Dětský domov Nymburk pořádá v sobotu Den otevřených dveří. "Přijďte si vyrobit malý dárek, namalovat šnečka a strávit s našimi dětmi krásný den," zvou lidé z domova.

Zahrajte si v kině deskovky

KDY: 26. listopadu od 10

KDE: Kino Sokol Nymburk



Sedmý deskoherní festík pro všechny, kdo mají chuť si zahrát nějakou tu deskovku, nebo se jen tak přijít podívat a popovídat si. Workshop pro děti i dospělé, night game party, akce pro celou rodinu. Více na www.kinonymburk.cz.

V Nymburku se v neděli rozzáří vánoční strom

KDY: 27. listopadu od 14

KDE: Náměstí Přemyslovců, Nymburk

Jak si zpestřit neděli? Čeká vás vánoční jarmark, rozsvícení vánočního stromu a bohatý vánoční program pro všechny. Slavnostní rozsvícení je naplánované na 16.30 hodin.

Příbramsko

Rozsvícení vánočního stromku spojí s pokusem o vytvoření rekordu

KDY: 26. listopadu 15-19

KDE: Náměstí T. G. Masaryka Sedlčany

ZA KOLIK: Vstup zdarma



K celostátní kampani Den pro dětskou knihu se připojuje Městská knihovna Sedlčany společně s klubem Velká Kobra již pošestnácté. Přijďte se pokusit o nový český rekord, a to v disciplíně „Nejvíce lidí s koledou“. Koleda bude uznána v jakémkoliv provedení (v knize, zpěvníku, učebnici, notovém záznamu, na perníku, originálním CD, LP, na kazetě…, z nichž bude patrné, že koledu obsahují). Kromě zmíněného pokusu o rekord vás čeká i pestrý doprovodný program. Můžete se těšit na kapelu Třetí slunce, prezidenta agentury Dobrý Den Miroslava Marka a další milé hosty. V neposlední řadě se můžete těšit i na celou řadu postav adventního průvodu. Při této příležitosti dojde i k zahájení krásného adventního času v Sedlčanech a k rozsvícení vánočního stromku. Předtím však ještě dojde k představení nových dětských knih. Na náměstí budete moci nakoupit také ty nejkrásnější vánoční dárky – knihy.

Nahlédněte do fungování jedné zábavné včelařské organizace

KDY: 26. listopadu od 19.30

KDE: Základní škola Mníšek pod Brdy

ZA KOLIK: 160 Kč

Komediální sondu do ročního fungování jedné Základní organizace českého svazu včelařů nabídne v pavilonu Základní školy v Mnišku pod Brdy představení Ul s podtitulem Včelařské divadelní rondo. Vstupenky zakoupíte na místě v ZŠ Mnišek pod Brdy nebo na goout.net.

V Rožmitále zahájí advent jarmarkem a rozsvícením vánočního stromku

KDY: 26. listopadu 10-18

KDE: Rožmitál pod Třemšínem

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



V Rožmitále pod Třemšínem se uskuteční tradiční Vánoční jarmark lidových řemesel a Zahájení adventu. Prostory Podbrdského muzea a Společenského centra obsadí řemeslníci, pekaři, cukráři, keramici a další prodejci. Ve Stodole Podbrdského muzea uvidí návštěvníci ukázku kování cvočků. V 17.30 vystoupí žáci ZŠ J. J. Ryby a v 18 hodin bude rozsvícen vánoční strom na náměstí.

Rakovnicko

Štefan Margita přiveze do Rakovníka své nové album s názvem Na správné cestě

KDY: 25. listopadu od 19

KDE: Kulturní centrum Rakovník

ZA KOLIK: 490 Kč

Štefan Margita nedávno vydal nové album, které nazval Na správné cestě, a v rámci stejnojmenného turné se zastaví také v Rakovníku. Kromě tradičních písní se tak zúčastnění mohou těšit na některé z tuctu nových skladeb. Ty mají intimní a melodické rysy. Jde o pop-šansonově písně, jejichž základním tématem je láska a její různé podoby.

Strašečtí rozsvítí vánoční strom

KDY: 25. listopadu od 15

KDE: Komenského náměstí, Nové Strašecí

ZA KOLIK: Vstupné zdarma



Rozsvícení vánočního stromu se dočká veřejnost v Novém Strašecí. Takřka po celý den bude na tamním Komenského náměstí vánoční jarmark. V 15 hodin bude navíc otevřena Andělská poštovna a slavnostně zahájena celá událost. Následovat bude vystoupení žáků z místní umělecké školy, zpěváků z kapely The Smallpeople Rakovník, tanečníků pod vedením Petry „Zumby“ Birnbaumové nebo žesťového kvarteta Modré muziky. Samotný strom bude rozsvícen úderem 18. hodiny.

V zahradním centru se bude tvořit

KDY: 26. a 27. listopadu

KDE: Zahradní centrum Běloušek, Hředle

Zahradní centrum Běloušek pořádá vánoční tvoření. V jeho areálu si lidé budou moci vyrobit třeba adventní věnec či svícen, věnec na dveře nebo další vánoční dekorace. Akce bude přístupná v sobotu i v neděli shodně od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin. Rezervace je nutná na facebookovém profilu centra nebo telefonu 739 117 388.