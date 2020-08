TIPY DENÍKU: O víkendu pojeďte do zámku za literaturou nebo za koláčem

/FOTOGALERIE/ Zámek Třebešice z.s. u Divišova připravil již pátý ročník literárního večera, který proběhne 15. srpna od 18 hodin. Tentokráte se setkají návštěvníci s kurdským lékařem Jakubem Nabim. Z jeho autobiografického románu "Moga" bude předčítat Pavel Hoza. Pro gurmány a ty, co rádi pečou, je tady pouťové setkání v Louňovicích a soutěž o nejchutnější jablečný koláč. Co by to byl víkend bez dobré muziky nebo filmu? Na první si zajděte třeba do Rabyně a na to druhé do čerčanského kina.

Pavel Hoza | Foto: Marek Jantač