Pátý ročník krosových závodů Pyšelský kopeček 2020 byl přesunut z původního dubnového termínu na 22. srpna. Trailové závody u hasičské zbrojnice Pyšely se budou konat v kategorii děti do 13 let na tratích 100, 800 a 1300 metrů, dospělí na tratích o délce 5, 10,5, 21 a nově UltraPunktrail na 77 kilometrů. Speciální kategorii bude canicross – běh se psem - na 10,5 a 21 kilometrů. Zasoutěží si také veterinární lékaři a veterinární asistenti na stejných tratích, běží současně jako MČR Vet lékařů a vet asistentů v krosu a canicrossu. Prezentace od je 9. 15 hodin, start dětských závodů od 10.30, dospělí od 12.50 hodin. Součástí akce je dětská i dospělácká tombola o zajímavé ceny a Afterparty.Už na této akci budou pořadatelé propagovat charitativní akci, která proběhne hned o týden později pod názem Skok pro pomoc. Obě akce jsou vhodné pro rodiny s dětmi, zábava a občerstvení samozřejmostí.

S vaší pomocí budou moci pomoci

Cílem akce je podpora Lukáše řečeného Luxon, který si před několika lety způsobil vážná poranění pádem z motorky. Parta jeho přátel vytvořila charitativní spolek, který organizuje Skok pro pomoc. Na akci vystoupí asi nejlepší český motocyklový kaskadér Petr Pilník, hudební skupina Rozjetý veverky, mladí motocyklový jezdci FMX a gymnastky GymPyš. Akci moderuje Dalibor Gondík. Cílem akce je jednak morální podpora Lukáše v jeho boji s obrovskými potížemi, které denně překonává a jednak snaha vybrat peníze na kompenzační pomůcky a rehabilitační pobyty, které nehradí pojišťovna. Pro výběr peněz byl zřízen i transparentní účet: 123-1551030227/0100

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky

Pořádají dětskou soutěž v rybaření

V pořadí třetí ročník dětské rybářské soutěže na hasičské nádrži v Záhoří připravil Sbor dobrovolných hasičů Miličín na sobotu 22 srpna. Soutěž bude jako obvykle probíhat systémem chyť a pusť a hodnotí se celková délka ulovených ryb. Zúčastnit se mohou děti do patnácti let. Akce začne v 7.30 hodin prezentací, po které následuje v osm hodin zahájení lovu. Ve dvanáct hodin odbije konec a o půl hodinu na to vyhlásí pořadatelé výsledek. Děti se mohou těšit na zajímavé věcné ceny. Večer od dvacáté hodiny následuje v nedalekých Malovicích party, po které následuje v neděli soutěž v požárním útoku.

Soutěží v požárním útoku O pohár starosty obce

Sbor dobrovolných hasičů Malovice připravil na 23. srpna od 9.30 hodin soutěž O pohár starosty obce v požárním útoku mužů a žen, který je zároveň pátým kolem Benešovské hasičské ligy. Program akce bude tvořit od 9.30 prezentace přítomných družstev, pak v 10.30 hodin nástup a v jedenáct první útok. Hudba i občerstvení je jako vždycky zajištěno.

Ivan i Josef Trojan si zahrají Šarlatána

Šarlatán bude na programu v benešovském kině 21. od 20 hodin. Životopisné drama v hlavní roli s Ivanem Trojanem představí výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí.Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostikoval a pomocí bylinek léčil nemoci. Vstupné je 130 korun.