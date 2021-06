Fanoušci Javorů se sejdou na zahradě louňovického zámku

KDY: 19. června,17:00

KDE: Louňovice pod Blaníkem

ZA KOLIK: 300 Kč

Hudební skupina Javory, které tvoří sourozenci Hana a Petr Ulrichovi s kapelou, vystoupí už v sobotu 19. června od sedmnácté hodiny na zahradě louňovického zámku. Vstupenky v ceně 300 korun si můžete už teď zakoupit na úřadě městyse Louňovice pod Blaníkem, který akci i pořádá. Složení seskupení je už léty ustálené: zpěv sourozenců provází na houslích Kateřina Štruncová, cimbál ovládá Dalibor Štrunc a na postu baskytary se střídají Martin Adamus a Jakub Šimáně.

Odzkoušejte si Bosostezku a pak nasaďte sportovní obuv a běžte

KDY: 20. června, 11:00

KDE: Konopiště

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Na louce u Přírodního divadla na Konopišti se v neděli 20. června uskuteční slavnostní otevření Bosostezky. Kromě toho, že si budete moci novou stezku odzkoušet na vlastní bosá chodidla, bude připravena také přednáška od fyzioterapeutky. Kromě zprovoznění Bosostezky se zde ve stejnou dobu poběží 7. ročník Houmrrun.cz – Benešov. Jedná se o 8,8kilometrovou běžeckou trať a doprovodními závody jsou štafety dvojic, charitativní okruh pro Bedříška a dětský atletický dvojboj. Pro vítěze hlavního závodu a štafety jsou připraveny medaile a drobné ceny. Medaile i sladkost obdrží i všechny zúčastněné děti. V místě registrace bude pokladnička, kde je možné přispět libovolnou finanční částkou. Patrony letošního ročníku se stali Monika Absolonová a Vladimír Valouch.

Vydejte se na vycházku za kuřičkou

KDY: 18. června, 16:00

KDE: Sraz u informačního altánu vedle silnice Bernatice-Borovsko

ZA KOLIK: Zdarma

Kuřička hadcová – endemit, který nikde jinde, než v České republice neroste. Vyrazte z kriticky ohroženou rostlinkou, která právě v tomto období kvete. Více informací na www.kalendar.blanicti-rytiri.cz.

Zavzpomínejte si na Kašpara Kaplíře ze Sulevic

KDY: 19. červen, 15:00/20. červen, 18:00

KDE: Zámek Neustupov u Votic/ Starý zámek ve Voticích

ZA KOLIK: Zdarma



Vzpomínková akce k výročí 400 let od popravy Kašpara Kaplíře ze Sulevic. Součástí sobotní akce bude znovuodhalení pamětní desky z roky 1921. V neděli bude součástí výstava v klášteře ve Voticích.

Užijte si pár dobrejch fláků z „Kabaretu Kainar – Kainar“

KDY: 20. června, 20:00

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 150–450 Kč

Novinkou v on-line programu Divadla v Dlouhé je koncert písní Josefa Kainara. Já bych si rád najal dům, Miss Otis, Blues železničního mostu, Obelisk, Černá kára, Stříhali dohola. Kainarovy původní písně i jím otextované skladby jiných autorů od renesančních přes swingové a jazzové evergreeny až k písním Vladimíra Mišíka hraje herecká kapela Divadla v Dlouhé podepřená několika profesionálními hudebníky. Koncertem diváky provede Miroslav Hanuš, který se podílel i na scénáři a režii Kabaretu Kainar – Kainar.

Co přinese Nová šichta?

KDY: 18. června, 20:30

KDE: MojeKinoLive.cz

ZA KOLIK: 140 Kč



25 let strávil Tomáš Hisem pod zemí jako horník na Ostravsku. Trh práce se ale prudce mění, doly zavírají, havíři se rekvalifikují. Tomáš si navzdory nevěřícím pohledům svých kamarádů volí specializaci, která má k jeho původní profesi opravdu na hony daleko. Hodlá vyměnit šachtu za digitální prostor a stát se programátorem. Intimní a zároveň lehce humorný časosběrný portrét režiséra Jindřicha Andrše sleduje komorní, ale epickou odyseu obyčejného člověka. Svým nevtíravým humanismem evokuje díla klasiků britského sociálního realismu, její řízný ostravský akcent si však s ničím nespletete.

Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky? Veřejná diskuse s pořadateli kulturních akcí

KDY: 19: června, 16:00

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: Zdarma

Pandemie ovlivnila všechny oblasti lidské činnosti. Výrazně také zasáhla kulturní sektor a aktivity kulturních a uměleckých institucí a tvůrců. Jaké výzvy připravila pandemická situace pro oblast kulturní a umělecké produkce? Co čeká lidstvo v budoucnu, bude-li se podobná situace opakovat? Dokáže se na ni připravit na základě získaných zkušeností? Co bude dělat jinak a co stejně? Jaké jsou výhledy a perspektivy prezentace umělecké tvorby a kulturní produkce ovlivněné nečekanými událostmi? Projekt #Datamaze a festival Uroboros připravily kulatý stůl určený organizátorům kulturních akcí s cílem sdílet zkušenosti s organizací online akcí. Společně se budou hledat odpovědi na tyto otázky: Jaké výhody a nevýhody nabízí online formáty? Jak propojovat fyzické a online akce? Jaké mají organizátoři zkušenosti s hybridními formáty? Které formáty jsou efektivní? Co nás čeká po skončení pandemie? Jak zpracovat dobrou a špatnou zkušenost? Hosty budou Veronika Čechová, Kristýna Gentnerová, Lenka Hámošová, Lukáš Likavčan a Michal Kučerák. Do diskuse se lze zapojit na místě v DOXu nebo přes stream na Facebooku či YouTube Centra DOX. Kapacita je omezená, je potřeba si místo rezervovat.