/FOTOGALERIE/ Zábava, napětí i možnost něco hezkého vyhrát. To vše nabízí již tradiční turnaj v šipkách Mezihoří Open. Nejste zrovna soutěživý typ, nebo by jste raději zašli někam s malými dětmi? V loutkovém představení Jojo a Bojo zabaví všechny malé i velké návštěvníky louňovické restaurace U Henců. Zavzpomínat můžete u filmu Všichni dobří rodáci, nebo se jen tak projet na kole či projít pěšky na Votické Šlapandě.

Turnaj v šipkách Mezihoří Open pořádá každý rok Darts klub Mezihoří. | Foto: archiv klubu

Již 27. ročník turnaje v šipkách pořádá v sobotu 25. července tradičně v restauraci U železného dědka spolek Darts club Mezihoří u Soběhrd. Jestli budou účastníci rozděleni do kategorií podle pohlaví záleží od počtu přihlášených žen, kterých musí být osm a více. V opačném případě budou hrát společně s muži. Prezentace jednotlivců je do desáté hodiny, páry se mohou přihlašovat do třinácté hodiny. Vstupné je 100 korun, páry zaplatí 120. Na vítěze čekají putovní poháry a další věcné ceny.