Cesta kolem světa za 80 dní, jeden z nejznámějších románů Julese Verna poutavě přenese diváky dalšího ze soutěžních představení na festivalu hudebních divadel Voskovcova Sázava do časů minulých. V pátek 9. října od 19.30 hodin v sázavském kulturním domě vystoupí Divadelní soubor Jirásek z.s., Nový Bydžov v jevištní adaptaci Pavla Kohouta a dramaturgické úpravě Alexandra Gregara pro Divadelní spolek Jirásek Nový Bydžov. Vstupné je dle kategorií od 120 do 100 korun. V roce 1872 se vsadí distingovaný Angličan Phileas Fogg o 20 000 liber s členy svého klubu o to, že během 80 dní vykoná cestu kolem světa.

Další víkendové pozvánky

Podaří se Davidovi splnit si touhu?

Neveklovské kino naplánovalo na pátek 9. října od 20 hodin promítání filmu Corpus Christi. Dvacetiletý Daniel projde v nápravném zařízení pro mladistvé duchovní proměnou. Chtěl by se stát knězem, s jeho trestním rejstříkem na to ovšem nemůže ani pomyslet. Když je propuštěn a má začít pracovat v truhlárně na malém městě, převlékne se po příjezdu do kněžského a díky náhodě se ujímá péče o místní farnost. Příchod mladého charismatického pastýře rozčeří stojaté vody a místní komunita, krutě zasažená tragédií, k níž tu došlo, může s jeho pomocí začít pomalu léčit své rány. Vstupné je 80 korun.

Připravili výstavu z revolučních let

I přes nejisté „covid-měsíce“ připravila benešovská pobočka Muzea Podblanicka při příležitosti letošního 30. výročí prvních polistopadových svobodných voleb komorní výstavu, kterou mohou zájemci navštívit od 10. října v pobočce muzea na Malém náměstí. Výstava fotografií a jiných dokumentů připomíná a ukazuje, jak Benešovsko prožívalo ztrátu demokracie a boj za obnovu svobody v období od září 1938 až do přelomu revolučních let 1989/90. Výstava potrvá do 17. listopadu a vstupné je dvacet korun. Otevřeno je od úterka do soboty od 9 do 16 hodin.

Přijděte na benefiční představení Loser(s) pro Hospic Dobrého Pastýře

Vítězové prvního ročníku televizní soutěže Česko Slovensko má talent - akrobatické duo DaeMen, oslovili další performery z řad tanečníků a akrobatů a pod produkcí jejich vlastní umělecké agentury United Arts, vznikl nový divadelně akrobatický projekt Loser(s), ke kterému přizvali uznávanou choreografickou persónu Jarka Cemerka. Na tento projekt se mohou návštěvníci těšit už tuto sobotu od 19 hodin . Vstupné je dle kategorií od 390 do 450 korun.