Sbor dobrovolných hasičů v Louňovicích vás zve na Hasičský ples, který se uskuteční v Louňovicích pod Blaníkem v sále místního zámku. Na parketu si budete moci zatančit pod taktovkou kapely Tomáš Maďar Band. Nebude chybět bohatá tombola.

Annu Polívkovou i Evu Holubovou uvidíte v komedii Střídavka

KDY: 14. ledna od 20

KDE: Kinokavárna Týnec nad Sázavou

ZA KOLIK: 120 Kč



Kulturní centrum Týnec vás zve do kinokavárny na komedii Střídavka. Komedie režiséra Petra Nikolaeva, ve které uvidíte kromě jiných i Annu Polívkovou nebo Evu Holubovou, je plná rodinných a partnerských zmatků. Její hrdinové si uvědomí, že když se ze tří rodin stane jedna velká, budou potřebovat pořádný plán. Plán jak přežít současné i minulé partnery, všechny děti v rodině, ať už jsou jejich nebo ne, plán, jak se v tom všem neztratit a udržet si zdravý rozum. Život si ale většinou dělá, co chce. A co nečekáte. Kavárna je otevřena od devatenácti hodin. Vstupenky zakoupíte v Turistickém informačním centru v Týnci nad Sázavou.

V kostele sv. Anny vystoupí známý sbor a orchestr Melos a jeho hosté

KDY: 15. ledna od 18

KDE: Kostel sv. Anny Benešov

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Další koncert sboru a orchestru Melos a jeho hostů se uskuteční v kostele sv. Anny v Benešově na náměstí. Vystoupí s Vánočním oratoriem C.C. Saint- Saënse, Missou Brevis G. Ivese a Sonátou C-moll A. Vivaldiho. Soprán bude patřit Janě Šeborové, mezzosoprán Marii Hospodové, alt Daně Jelínkové v tenoru zazpívá Ondřej Benek, v basu Ondřej Kuchař, na varhany zahraje Andrea Veselá. To vše pod taktovkou dirigenta Tadeáše Tulacha.

Berounsko

Obdivujte keramiku Jury Langa

KDY: 12. ledna od 17

KDE: Muzeum berounské keramiky

ZA KOLIK: 50 Kč



Keramika pálená dřevem. Tak se jmenuje výstava Jury Langa, která bude ve čtvrtek zahájena v Muzeu berounské keramiky v Berouně. Lidé díky ní budou moci obdivovat krásnou keramiku pálenou ve vlastnoručně postavených pecích na dřevo. Hudebně vernisáž doprovodí Vráťa a Bardé od Berounky, jejichž žánrem je folk-rock.

Boleslavsko

Hvězdárna: Pozorování noční oblohy a přednášky

KDY: 13. ledna od 18

KDE: Hvězdárna Mladá Boleslav

"Na začátku nového roku tradičně čteme z Hvězdářské ročenky a upozorňujeme na významné úkazy na obloze, které bychom si v roce 2023 neměli nechat ujít! Prosíme o dochvilnost a k pozorování oblohy připomínáme dostatečně teplé oblečení. Program a podrobnější informace na webových stránkách," zvou lidé z hvězdárny. Tentokrát na téma: Která planeta je nejjasnější? "Začátkem nového roku je možné na jasné obloze pozorovat hned čtyři planety, které vidíme díky odraženému slunečnímu světlu: Mars, Jupiter, Saturn, s nímž se zanedlouho rozloučíme, a Venuši, která se na večerní oblohu přesunula nedávno," dodávají.

Divadlo pro děti: Krysáci a ztracený Ludvík

KDY: 14. ledna od 15

KDE: Městské divadlo Mnichovo hradiště

ZA KOLIK: 110 Kč



Hubert, Hodan, dva krysáci, Eda, laboratorní potkan z Prahy a Ludvíček, sádrový trpaslík. Tak to je nerozlučná parta, která zažívá na malém smetišti poblíž Vizovic jedno dobrodružství za druhým. Zrovna teď je čeká jedno opravdu veliké. Totiž, Ludvík se ztratil! Začíná nebezpečná pátrací akce. Nejdřív se všichni vypraví za moudrým a všeznalým pavoukem Pechem, který si z nich ovšem dělá jenom samá šprťouchlata a legrácky! Dál putují celým smetištěm a musí se vypořádat s hladovým a trochu přihlouplým kocourem Brunem, s ospalou a popletenou můrou Agátou a s vychytralou zmijí Klotyldou, která si dělá zálusk na ubohého Edáčka… Skončí potkan v žaludku lstivé Klotyldy? A co Ludvík? Shledají se s ním ještě vůbec? Vrátí se všichni šťastně domů? To se dozvíte, když se na pohádku přijdete podívat…

Pobaví vás Šest tanečních hodin v šesti týdnech

KDY: 14. ledna od 19

KDE: Městské divadlo Mladá Boleslav

Komorní komedie, kde tanec je pouze cestou k sobě samému… Starší žena si najímá učitele tance, aby ji naučil tančit. Jde však jen o swing, tango, valčík, foxtrot, cha-chu a moderní tanec? Hra o tom, že na happy end není nikdy pozdě a že setkání dvou lidí, kteří toho mají pramálo společného, může mít pro jejich životy zásadní význam a smysl. Hrají: Eva Reiterová a Ivo Theimer.

Kladensko

V Kladně budou lidé malovat pejsky

KDY: 15. ledna od 15

KDE: Pod Třešní, Kladno

ZA KOLIK: 110 Kč za kus

Malování dřevěných pejsků si pro veřejnost připravil kladenská kavárna Pod Třešní. „Přijďte si k nám namalovat svého originálního pejska pro radost! Jsou krásní, každý je jiný… takže můžete všechny druhy postupně přidávat do své sbírky,“ uvedli organizátoři. Akce je pro děti i dospělé, na místě nebude chybět lektor. Cena je 110 Kč za jednoho pejska. Místo si lze rezervovat na e-mailové adrese pecka@podtresni.cz.

Obdivujte jemnou práci modelářských ručiček

KDY: Do 12. března

KDE: Sládečkovo vlastivědné muzeum, Kladno

ZA KOLIK: 50 Kč



Kladenské muzeum hostí až do začátku března výstavu modelů letadel, aut, lodí a vlaků. „Na výstavě se setkáte například s modelem Titaniku měřící na délku více než 1 metr i známým parníkem Vltava,“ uvedlo muzeum s tím, že na výstavě ukazuje svojí práci kladenský klub modelářů LMK 215 Kladno a jejich přátelé. „Představí se zde modeláři starší i nejmladší generace. Výstava probudí fantazii malých i velkých návštěvníků. Malý model si můžete vyrobit přímo na výstavě,“ slibuje muzeum.

Kolínsko

Poslechněte si šansonový recitál Světlany Nálepkové

KDY: 13. ledna od 19.30

KDE: Kavárna Modré dveře (náměstí Smiřických 39), Kostelec nad Černými lesy

ZA KOLIK: 500 Kč, rezervace a nákup vstupenek na čísle 602 331 996 nebo 321 679 005

Přijďte se zasnít a zahloubat při doprovodu krásných melodií. Světlana Nálepková během svého šansonovém recitálu zazpívá písně od Edith Piaf, Hany Hegerové, Lary Fabian i Jacquese Brela.

Je tu další setkání sběratelů a bleších trhařů

KDY: 14. ledna od 7.30

KDE: MSD Kolín

ZA KOLIK: 10 Kč



Letos dosáhne pravidelné sběratelské setkávání své plnoletosti, dostaveníčko si v saloncích Městského společenského domu dávají především sběratelé mincí, známek a pohledů už osmnáctým rokem. „Rádi ale mezi sebou přivítáme i ty, kteří nabízejí sortiment spadající pod označení bleší trh, aby si něco mohli odnést i ti nemající vyhraněný zájem,“ říkají pořadatelé.

Užijte si tradiční kouřimský Hasičský ples

KDY: 14. ledna od 20

KDE: Na Střelnici, Kouřim

ZA KOLIK: 100 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Kouřim vás srdečně zve na tradiční Hasičský ples. K tanci a poslechu zahraje kapela J. B. Band, samozřejmostí bude i tombola.

Zakouzlete si s Harry Potterem

KDY: 15. ledna od 15

KDE: Kulturní dům Svět, Český Brod

ZA KOLIK: 200-250 Kč



Pořad přináší dětem atraktivní a veselé čarování z Bradavické školy, kde se setkají se samotným Harry Potterem, profesorem Brumbálem, lady McGonagallovou, skřítkem Dobbym, sovou Hedvikou a budou si moci vyslechnout rozhodnutí Moudrého klobouku. Děti také budou moci Harry Potterovi pomáhat při čarování a zažijí přitom spousty legrace.

Kutnohorsko

Udělejte si prohlídku s komentářem

KDY: 14. ledna od 14.30

KDE: GASK Kutná Hora

Kdy a proč se člověk stává sběratelem a co všechno lze označit za sbírku? Jaký vztah mají artefakty sbírky k plynoucímu času a osobní paměti? K těmto a mnoha dalším otázkám provokuje instalace Sběratel Roberta V. Nováka, kterou vás provede v GASK kurátorka Vanda.

Bavte se u francouzské komedie Neuvěřitelné, ale pravdivé

KDY: 15. ledna od 19

KDE: Kino Kutná Hora

ZA KOLIK: 130 Kč



Neuvěřitelné, ale pravdivé je francouzská komedie na které se můžete bavit v kutnohorském kině. Alain a Marie jsou na prohlídce domu na klidném předměstí. Realitní makléř je varuje, že to, co se skrývá ve sklepě, jim obrátí život naruby. Manželé se ohromeni a nadšeni tím, co objeví, rozhodnou nemovitost koupit.

Seznamte se s příběhem vzniku záchranné stanice a obory Žleby

KDY: 13. ledna od 17.30

KDE: Knihovna Čáslav

Od záchranné stanice k filmu je beseda s promítáním „Jak jsme založili záchrannou stanici a kde jsme dnes“. Seznámíte se s příběhem záchranné stanice, obory Žleby a cesty k založení prvního televizního kanálu výhradně o české přírodě.

Myslivci pořádají tradiční ples. Bude i bohatá zvěřinová tombola

KDY: 14. ledna od 20

KDE: Žleby



Myslivecký spolek Žleby připravil na sobotu 14. ledna od dvacáté hodiny tradiční myslivecký ples, který se uskuteční ve Žlebech v hospůdce U Kosů. K tanci a zábavě zahraje kapela Rosa. Čeká na vás bohatá zvěřinová tombola.

Mělnicko

Pojďte se bavit na ples kralupského DDM. Hrát bude Karyna Band

KDY: 13. ledna od 20

KDE: Hotel Sport, Kralupy nad Vltavou



Kralupský hotel se stane v pátek dějištěm Reprezentačního plesu DDM. Hrát k tanci i poslechu bude kapela Karyna Band. „Přijďte si užít příjemný večer plný hudby a tance. Chybět nebude ani bohatá tombola,“ uvedl Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou s tím, že vstupenky bude možné zakoupit v budově DDM ve Smetanově ulici.

Prohlédněte si výstavu Noční vidění

KDY: Do 3. března

KDE: Masarykův kulturní dům, Mělník

Kulturní dům v Mělníku bude v následujících týdnech hostit výstavu nesoucí název Noční vidění. Jedná se o výstavu obrazů mělnických výtvarníků Jolany Soukupové Vaculíkové a Petra Bati Kundráta. „Výstavu si můžete prohlédnout ve všední dny od 13.00 do 18.00 a vždy hodinu před konanou kulturní akcí,“ uvedli pořadatelé.

Nymbursko

Reprezentační ples města Nymburk

KDY: 13. ledna od 19.30

KDE: Obecní dům Nymburk

ZA KOLIK: 450-550 Kč

Po dlouhé odmlce se opět koná Reprezentační ples města Nymburk. Ples se koná na "šťastný" pátek 13. ledna 2023 ve všech sálech Obecního domu. Zpívá a moderuje Roman Vojtek, zahrají TOP Band Praha, Taneční orchestr TOX Jaroslava Trnky, DJ Zbyněk Pulda. V ceně vstupenky je: předtančení, překvapení na úvod i půlnoc, tradiční hra o ceny, speciální hravý fotopoint, bohaté občerstvení a originální taneční pořádek na památku.

Digitální desítka

KDY: Do 16. ledna

KDE: Kino Sokol, Nymburk



Prvního prosince 2022 uběhlo deset let od první digitální projekce v nymburském kině Sokol. Za posledních deset let se kino Sokol změnilo více, než za předchozí desítky let. Připomeňte si vývoj kina v poslední, a pro kino tolik důležité dekádě a dozvíte se o vašem kině věci, které jste nevěděli, nebo je již zapomněli. Výstava obrazových materiálů a dokumentů k deseti letům digitalizace ve foyer nymburského kina Sokol.

Je tu další ročník výstavy Náš chovatel

KDY: 13. (11-17) a 14. (9-16) ledna

KDE: Výstaviště Lysá nad Labem

ZA KOLIK: Děti do 130 cm a ZTP zdarma, základní vstupné 100 Kč, katalog 100 Kč

V pořadí 17. středočeská výstava drobného zvířectva rozšířená o celostátní speciálky klubů. Pořadatelé výstavy jsou Výstaviště Lysá n.L. a Středočeské sdružení - aktiv chovatelů ČSCH. Klubová celostátní výstava gigantů.

Příbramsko

Rožmitálské kino nabízí nový český film Grand Prix

KDY: 13. ledna od 20

KDE: Kino Rožmitál pod Třemšínem

ZA KOLIK: 100 Kč



Kino Rožmitál pod Třemšínem promítne nový český film Grand Prix režiséra Jana Prušinovského se Štěpánem Kozubem, Kryštofem Hádkem a Robinem Ferrem v hlavních rolích. Filmová komedie vypráví příběh dvou bratranců Romana a Emila, jejichž snem je dostat se na závody Formule 1. Roman vede ušmudlaný autobazar na okraji města, má tři děti a živelnou manželku, Emil, horlivý milovník pořádku, si piplá svou autodílnu v centru a o autech ví skoro všechno. Když jednoho dne Emil v televizní soutěži vyhraje vstupenky na Velkou cenu Španělska v Barceloně, netuší ani jeden z nich, že jejich výlet za snem se brzy změní na divokou jízdu napříč Evropou.

V sedlčanském muzeu vystaví fotky z války na Ukrajině

KDY: Do 24. února

KDE: Městské muzeum Sedlčany

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Městské muzeum Sedlčany a reportéři serveru Voxpot připravili výstavu fotografií Válka na Ukrajině. Výstava prezentuje práci reportérů serveru Voxpot Majdy Slámové a Vojtěcha Boháče, kteří sledovali situaci přímo na místě ještě před zahájením invaze. Začátek války je zastihl na hranici s Běloruskem, později se přesunuli do Kyjeva, kde mapovali dění první dva týdny. Znovu se na Ukrajinu vrátili ve chvíli, kdy se ruská vojska stáhla od Kyjeva. Výstavu můžete navštívit do pátku 24. února.

V Žežicích bude Myslivecký ples

KDY: 14. ledna od 20

KDE: Žežice

ZA KOLIK: 280 Kč



Myslivecký spolek Žežice pořádá Myslivecký ples. K tanci a poslechu hraje skupina Hračky, bohatá zvěřinová i věcná tombola plná hodnotných cen. Bude připravena také doprava svozovými autobusy z okolních vesnic.

Rakovnicko

Poznejte kouzlo smírčích křížů

KDY: Do 24. února

KDE: Galerie Viktora Olivy, Nové Strašecí

Ve čtvrtek byla v novostrašecké galerii zahájena výstava fotografií s názvem Smírčí Kříže. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě něco: vyvolávají zvláštní tajemný dojem. Možná že právě tím nejvíce přitahují pozornost. To jsou smírčí kříže, které si můžete prohlédnout do 24. února.

Prohlédněte si reklamní obrazy legendární firmy OTTA

KDY: Do 24. února

KDE: Galerie Samson Caffeé

ZA KOLIK: 10 Kč



Výstava originálních reklamních obrazů firmy OTTA je k vidění v rakovnické galerii. „Výstava představí výběr reklamních obrazů a plakátů převážně z 1. poloviny 20. století, které shromažďuje, restauruje a archivuje firma Procter and Gamble, Rakona Rakovník, jejímž zakladatelem byl již v roce 1875 rakovnický podnikatel František Otta,“ uvedlo muzeum s tím, že k výrobě reklamních obrazů a plakátů přizvali tehdy majitelé také významné grafiky a malíře té doby. Sbírka tak představuje zároveň originální díla malovaná nebo tištěná z plochy na papíře.