Pohádkové léto na zámku představí pohádku Pinocchio

KDY: 10. července, 18:30

KDE: Zámecký park Vlašim

ZA KOLIK: Dospělí 100 Kč, dítě 50 Kč

Divadelní představení pro děti v zámeckém parku ve Vlašimi vedle Vlašimské brány. Divadlo Já to jsem zahraje představení Pinocchio. "Jsou věci, které si musíme často připomínat. Třeba to, že se nelže a že z nás budou pořád jenom dřevění panáčci, pokud se budeme starat jen sami o sebe. Pohádka je na motivy knihy Carola Collodiho a ne filmu Walta Disneye," vzkazují členové divadelního souboru. V ceně vstupenky možnost hodinu před představením navštívit paraZOO.

Zastavte nečas s Déčkem

KDY: Celé léto

KDE: Turistické informační centrum Benešov

ZA KOLIK: Zdarma



Ajajajaj! Na Déčku se zbláznilo počasí! Princezna Prga brzy přišla na kloub tomu, co se stalo: Stromděd Počas, který od nepaměti košatěl hustým listovím, je najednou dočista holý. Přírodní moudrost vepsaná do jeho listů se rozletěla do všech stran. Část listí to zaneslo až k nám na Zemi, a tak budou na Déčku potřebovat pomoc – vaši pomoc. Pomůžete listí posbírat a vrátit zpět na Déčko, aby příroda přestala bláznit a počasí se vrátilo do starých dobrých kolejí? Od začátku prázdnin se více dozvíte i v našem Turistickém informačním centru. Více informací na www.zastavnecas.cz.

Škwor rozezní Konopiště díky Tváře smutnejch hrdinů Tour 2021

KDY: 10. července, 17:00

KDE: Amfiteátr Konopiště

ZA KOLIK: 590 Kč

Na tento koncert platí vstupenky původně na 28. 3. 2020, KC Karlov Benešov. Při současné situaci organizátoři doufají, že koncerty pod širým nebem mají šanci. Vstupenky zakoupené v roce 2020 zůstávají nadále v platnosti, a to i za svou výhodnější cenu! Pokud se měly konat na některých místech v roce 2020 dva koncerty po sobě, jsou nově sloučeny do jednoho dne. Vstupenky zakoupíte na www.ticketstream.cz.

Navštivte výstavu fotografií fotografa Kačmara

KDY: Do konce srpna

KDE: Městská knihovna Benešov

ZA KOLIK: Zdarma



Navštivte v knihovně již druhou výstavu fotografií regionálního uměleckého fotografa ing. Michala Kačmara, která zahrnuje černobílé portrétní fotografie a záběry krajiny. Výstavu je možné navštívit v oddělení pro dospělé a ve studovně. Expozice potrvá celé prázdniny.

Zhlédněte promítání nového filmu Rytmus: Tempos z pohodlí domova

KDY: 11. července, 21:00

KDE: MojeKinoLive.cz

ZA KOLIK: 110 Kč

Prohry, výhry, fakta. Hudební dokument Rytmus: Tempos je příběhem Patrika Rytmuse Vrbovského a jeho 30leté dráhy rappera. Film není dalším rodinným medailonkem, ale mapuje dlouhou a neopakovatelnou hudební kariéru od naprosté nuly až na vrchol. Svůj příběh vypráví Rytmus prostřednictvím jedinečných a nikdy nezveřejněných záběrů a za přispění řady dalších muzikantů, kteří během dlouhé doby zkřížili jeho cestu nějakým způsobem ovlivnili jeho tvorbu. Vedle historie jednoho hudebního žánru u nás je Rytmus: Tempos osobní film. Rytmus v něm odhaluje zákulisí, nečekané nástrahy a zklamání, které v kariéře zažil. Přiznává situace, které ho změnily a posílily do dalšího boje se životem. Důležité momenty Rytmusovy kariéry jsou pojaty jako hrané rekonstrukce, v nichž hlavní postavu zastupují v různých dobách hned dva dvojníci.