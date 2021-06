Svou účastí na cyklojízdě přispějete na onkologicky choré děti

KDY: 26. června, 9:30

KDE: Votice

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Na kole dětem Toulavou je charitativní cyklojízda pro širokou veřejnost, která se uskuteční v sobotu 26. června a jejímž hlavním cílem je získat finanční prostředky na podporu léčby onkologicky nemocných dětí. Startuje se v 9.30 hodin z Votic. Akci zaštiťuje Jakub Kachlík, jehož syn v pěti letech onemocněl leukémií a nyní se zotavuje po transplantaci kostní dřeně. Díky velké pomoci lékařů a sester z motolské nemocnice se i on přidá k pelotonu. Zastávky budou v partnerských městech Sedlčanech, Počepicích, Petrovicích a Sedlci-Prčici. Startovné je dobrovolné.

Poslechněte si koncert na Festivalu pro nejen zrakově postižené

KDY: 27. června, 17:30

KDE: Sázava, klášter

ZA KOLIK: 90/70 Kč



Festival pro nejen zrakově postižené se uskuteční v sázavském klášteře v neděli 27. června od 17.30 hodin. Hudební představení v barokním refektáři kláštera pod dohledem svatého Prokopa a knížete Oldřicha bude exkurzem do tónů renesanční a barokní hudby v podání vokálně-instrumentálního souboru zrakově postižených umělců Musica pro sancta Cecilia. Slovem bude návštěvníky mezi hraním a zpíváním doprovázet a vyprávět o nástrojích a skladbách Jiří Červený, člen vokálně-instrumentálního souboru Musica pro Sancta Cecilia. Vstupné je 90 korun, děti, studenti a senioři nad 65 let to mají o dvacet korun levněji. Děti do 8 let zdarma.

V Přestavlkách bude Hasičský den

KDY: 25. - 26. června

KDE: Přestavlky u Čerčan

ZA KOLIK: -

Hasičský den v Přestavlkách u Čerčan bude nabitý bohatým programem, rozděleným do dvou dnů. V pátek 25. června od 21 hodin se mohou účastníci těšit na promítání fotografií ze života v obci a vybraného filmu letního kina „Ježek Sonic“ na dětském hřišti u MŠ. V sobotu 26. června od 14 hodin to bude přivítání baráčníků a slavnostní průvod obcí, představení nových hasičských vozidel, dopoledne od osmé do jedenácté hodiny se uskuteční dětské rybářské závody u rybníka V zatáčce. Pak následuje další zajímavý program pro všechny v podobě ukázky hasičské techniky, práce hasičů a diskotéky.

Objevte Aljašku – zemi polární záře a medvědů grizzly

KDY: 27. června, 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99-177 Kč



Aljaška je divočina, země dobrodruhů a zlatokopů. Pokud vás láká vydat se do země neomezeného prostoru, ledovců a bystřin plné lososů, musíte s nána Aljašku. Přes den zde můžete narazit na losy, medvědy baribaly i grizzly, a v noci pozorovat polární zář. Jak se to s túrováním na Aljašce? Kde zaručeně uvidíte grizzly? Jaké období je nejlepší pro návštěvu, tak aby vás nesnědli komáři a ještě jste viděli polární zář? Kde leží město duchů a proč se tam rozhodně vydat, i když musíte napříč největším národním parkem USA? Pozor Anchorage není hlavním městem, hlavní město Aljašky není po zemi dostupné, je možné do něj pouze přiletět anebo připlout. To vše a mnohem více se dozvíte z online přednášky o Aljašce – pravé divočině.

Zabavte děti s Národním muzeem

KDY: Kdykoliv

KDE: NM.cz

ZA KOLIK: Zdarma

Jestli se zrovna nemůžete vydat do Národního muzea, nevadí. Podívej se do něj s dětmi online z počítače Čekají na vás, a hlavně vaše děti prohlídky výstav, tvoření, soutěže a Honzíkem s Fany! Pro děti je připravené Malované muzeum, Muzeohraní, Učení se s muzeem nebo Nakouknutí do muzea.