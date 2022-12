Myslivecký spolek Skalice Červený Újezd připravil tradiční myslivecký ples, který se uskuteční v pohostinství Červený Újezd. K tanci a poslechu hraje skupina Relax. Připravena je i bohatá tombola.

Přidejte se k otužilcům na tradičním Silvestrovském plavání

KDY: 31. prosince od 14

KDE: Týnec nad Sázavou

ZA KOLIK: Zdarma



Otužilci v Týnci nad Sázavou se opět setkají na Silvestrovském plavání. Organizátorem této tradiční akce je Česká otužilecká unie. Přijďte je povzbudit, fandit nebo si i zaplavat ve čtrnáct hodin do Náklí.

Přijďte oslavit Silvestra bez rachejtlí do Domu přírody Blaníku

KDY: 31. prosince od 9

KDE: Kondrac

Přijďte 31. prosince k Domu přírody Blaníku v Kondraci a připojte se k návštěvníkům, kteří chtějí letos oslavit Silvestra bez rachejtlí. Dáte si společně výborný punč, zazpíváte, popovídáte a když si donesete špekáčky, můžete společně poobědvat. Akce Tichý Silvestr začíná v devět hodin.

Berounsko

Rozesmějí vás Mikulášovy patálie

KDY: 30. prosince od 15

KDE: Kino Beroun

ZA KOLIK: 130 Kč



V animovaném filmu pro celou rodinu Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo budete sledovat Patálie malého Mikuláše, od rvaček na školním dvoře až po dobrodružství na letním táboře, si v průběhu let zamilovaly více než čtyři generace dětí i dospělých po celém světě. Oblíbená postavička nyní poprvé ožívá v původní ilustraci Sempého.

Vyražte na Novoroční pochod Vojty Náprstka

KDY: 1. ledna od 9.30

KDE: Husovo náměstí, Beroun

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Turistický oddíl při TJ Lokomotiva Beroun pořádá už 45. ročník turistického pochodu Novoroční pochod Vojty Náprstka. Startuje se z Husova náměstí, cílem je Karlštejn. Účastníci pochodu v den konání akce mají návštěvu Muzea Českého krasu za symbolickou jednu korunu.

Boleslavsko

Předsilvestrovská pánská jízda: Kolem bakovského pivovaru

KDY: 30. prosince, odjezd vlaku 9.33

KDE: Odjezd z nádraží Mladá Boleslav

ZA KOLIK: Jízdné PID 3 pásma 15/30 Kč

Trasa: ČD Mnichovo Hradiště - Lhotice - Buda - Bažantnice - ČD Bakov n. Jizerou město Odjezd: MB m. 9.33, hl. n. 9.47 ČD Návrat: MB hl. n. 15.14 Arriva, m. 15.31 ČD. Občerstvení: Bakov n. Jizerou I dámy jsou vítány!

Metalová rozlučka s rokem u Faráře

KDY: 30. prosince od 19

KDE: Farářova sluj – Rožátov (sklep), ul. Ptácká, Mladá Boleslav



Fanoušci metalové muziky, pozor! V oblíbené Sluji můžete udělat parádní tečku za skoro už uplynulým rokem. Pod taktovkou slovutného Faráře vám totiž zahrají bandy Hejtman, Bajonet a Destroy, nejmladší česká metalová kapela!

Donaha! Kde? V boleslavském divadle

KDY: 31. prosince od 18

KDE: Městské divadlo Mladá Boleslav

ZA KOLIK: Od 480 Kč

Světoznámý muzikálový hit o partě nezaměstnaných ocelářů, kteří si založí striptérskou skupinu, aby si rychle vydělali na živobytí. Na cestě k vytouženému úspěchu musejí překonat nejen vlastní stud a nulové sebevědomí, ale taky pochybnosti okolí. Komedie o síle přátelství, o umění nevzdávat se a o tom, že sexy můžeme být v každém věku i fyzické kondici. Stačí jenom chtít a věřit si. V hlavních rolích: Petr Mikeska, Martin Hrubý, Ivo Theimer, Radim Madeja, Matěj Vejdělek a Roman Teprt.

Nádvoří zámku rozzáří novoroční ohňostroj

KDY: 1. ledna od 19

KDE: Zámek Benátky nad Jizerou



Město Benátky nad Jizerou vás zve na nádvoří benáteckého zámku na novoroční ohňostroj. Doprovodná hudba k němu bude přenášena Signál rádiem. Nalaďte si frekvenci 100.5, 94.2, 95.7, 89.2 nebo 99.9 FM.

Kladensko

Kladenští si užijí novoroční ohňostroj

KDY: 1. ledna od 18

KDE: Náměstí Sítná, Kladno

ZA KOLIK: Zdarma

Přijďte společně oslavit příchod nového roku. Novoroční rockovější ohňostroj se uskuteční v neděli 1. ledna 2023 od 18 hodin na náměstí Sítná! Těšíme se na vás! Z důvodu konání novoročního ohňostroje bude dne 1.1.2023 od 18:00 do cca 18:15 obousměrně uzavřena ul. Cyrila Boudy v úseku mezi Kokosem a Naším domovem. Doprava bude Městskou policií odkláněna na objízdnou trasu ul. Josefa Čapka, Železničářů a Petra Bezruče._

Kolínsko

Zabruslete si na kolínském stadionu

KDY: 31. prosince 13-15, 1. ledna 12.15-14.15

KDE: Zimní stadion Kolín

ZA KOLIK: Bruslící 60 Kč, doprovod 30 Kč

Veřejné bruslení pro malé i velké na zimním stadionu v Kolíně. Přijďte se sklouznout a pobavit se! Dětem do 10 let je vstup povolen pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo osoby starší 18 let, která za ně zodpovídá. Pro začátečníky je vyhrazená část kluziště, kde je možné využívat hrazdičky k výuce.

Novoroční ohňostroj města Kolína

KDY: 1. ledna od 18

KDE: Kmochův ostrov, Kolín

ZA KOLIK: Zdarma



"Prvního ledna 2023 vás zveme na slavnostní novoroční ohňostroj města Kolína. Tradičně bude odpálen z lávky pro pěší vedoucí ze Zálabí na Kmochův ostrov. Upozorňujeme, že tato lávka bude z bezpečnostních důvodů pro veřejnost zcela uzavřena zhruba od 16.30 hodin do 19 hodin," říkají pořadatelé akce.

Kutnohorsko

Šárka Trčková vystavuje své Tajnosti

KDY: Do 12. března 10-18

KDE: Kutná Hora

ZA KOLIK: 200 Kč

Výstava Šárky Trčkové Tajnosti, kterou můžete zhlédnout ještě do 12. března v GASK, představuje křehké a bezprostřední akvarely, drobné malby i rozměrné grafiky umělkyně, které vypovídají o její živelném vztahu k barvě a mistrném ovládnutí celého spektra výtvarných technik.

Po pozdravu starosty následuje ohňostroj

KDY: 1. ledna od 17.25

KDE: Kutná Hora

ZA KOLIK: Zdarma



Novoroční ohňostroj s pozdravem starosty města Lukáše Seiferta těsně před půl šestou navečer se uskuteční 1. ledna nového roku a sledovat ho bude možné v prostoru před chrámem sv. Barbory a jezuitskou kolejí v Kutné Hoře od 17.30 hodin. Teplé nápoje a občerstvení si budou moci příchozí zakoupit od 14 do 18 hodin. Od 17.40 hodin zazní melodie v podání kutnohorského písničkáře Vince.

Vydejte se na tradiční vyjížďku na kole na zříceninu hradu Sion

KDY: 1. ledna od 11

KDE: Kutná Hora

ZA KOLIK: Zdarma

Již třicátým třetím rokem se můžete na Nový rok vydat na tradiční vyjížďku na kole pro všechny věkové kategorie na zříceninu hradu Sion, kde nebude chybět občerstvení. Zve vás na ni pořadatel Josef Straka s mottem „Ať nám to šlape nejen na kole, ale hlavně v životě.“ Sraz je pod vánočním stromem na Palackého náměstí.

Mělnicko

Odběhněte si poslední letošní kolo

KDY: 31. prosince od 14

KDE: Kralupy nad Vltavou

ZA KOLIK: Zdarma



Podpořte svou kondici a otužilost a odběhnete si své Silvestrovské kolečko v poslední den v roce v Kralupách nad Vltavou. Sraz je mezi 13.50 a 14 hodin na základně kralupské turistiky. Pak se již společně vyběhne na okruh délky 1500 metrů. Počet absolvovaných kol záleží jen na vás. Bližší informace získáte na: Zdeněk Vejrosta tel.: 736 506 821, e-mail: kct.kralupy@seznam.cz).

Přijďte do knihovny a Hurá na kajak!

KDY: 30. a 31. prosince

KDE: Městská knihovna Mělník

Prohlédnout si výstavu s interaktivními prvky na motivy dětské knihy Hurá na kajak! budou mít zájemci ještě v pátek 30. a v sobotu 31. prosince. Výstava Ladislava Sitenského a Lukáše Urbánka je k vidění v prostorách Městské knihovny Mělník.

Nymbursko

Odstartujte nový rok Novoročním koncertem

KDY: 1. ledna od 16

KDE: Kostel Povýšení sv. Kříže v Poděbradech

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

V kostele Povýšení sv. Kříže v Poděbradech si můžete první odpoledne roku 2023 užít Novoroční koncert. Účinkující: Jana Ryklová - soprán, Michal Bragagnolo - tenor, Michal Hanuš - varhany.

Přivítejte rok 2023 s písničkami Beatles

KDY: 1. ledna od 17

KDE: Park Pod Hradbami, Nymburk



Užijte si první den nového roku ve velkém stylu. Nejpopulárnější písně legendární skupiny Beatles v podání revivalové kapely Pangea doplní nad hlavami diváků světelná dronová show (od 18 hodin).

Turisté se projdou novoročním Polabím

KDY: 1. ledna



Už tradičně se v Polabí uskuteční několik novoročních pochodů. Například poděbradský Klub českých turistů připravuje už 42. ročník Novoroční šlapandy. Start je 1. ledna ve 13 hodin na nádraží v Poděbradech a cílem je restaurace na soutoku Labe s Cidlinou. Podrobnosti jsou na webových stránkách klubu.

Stejný klub s pobočkou v Kostomlatech nad Labem pořádá sedmý ročník Novoroční vycházky na Mydlovar. Startuje se v neděli 1. ledna mezi 8.30 a 11.15 v prostorách místní železniční stanice, podrobnosti na telefonu 606 132 881, e-mail: hrabstvidubenkov@email.cz.

Podobně jako v minulých letech, tak i letos se oblíbený pochod Naším krajem koná v Opolanech u Poděbrad. Sraz účastníků je na Nový rok ve 13 hodin před místním obecním úřadem. Nenáročná trasa vede okolím Opolan a Oškobrhu a končí v opolanské Obecní restauraci.

Z obcí Dobšice a Polní Chrčice budou směřovat trasy šestého ročníku Novoročního výstupu na Holý vrch. Sraz je na vrcholu 1. ledna ve 14 hodin. Výstup na kopec je individuální. „Věříme, že opět dorazí hodně zájemců z okolních vesnic. Každý by si měl vzít do baťůžku polínko na ohýnek, buřtíka na opečení a něco dobrého k pití. Pro děti například připravíme koulování na sněhu a další radovánky. Odměníme nejmladšího, nejstaršího a nejvzdálenějšího účastníka výstupu. Každého rádi přivítáme,“ prozradil za organizátory Oldřich Novotný.

Příbramsko

Vyzkoušejte si na parketu Silvestr nanečisto se skupinou Rhytmic

KDY: 30. prosince od 20

KDE: Příbram

ZA KOLIK: 700 Kč



Vyzkoušejte si Silvestr nanečisto na parketu příbramského divadla. K tanci a poslechu hraje skupina Rhytmic. Večerem a tancem provází Jiří Dohnal, Lenka Peške a Tomáš Kadlec. Od 22 hodin následuje raut, od půlnoci diskotéka.

Zažijte Veselý Silvestr U Šimků

KDY: 30. prosince od 16

KDE: Rybníky

ZA KOLIK: 120 Kč

Na Veselém Silvestru v restauraci U Šimků v Rybníkách můžete tančit, zpívat, hrát i soutěžit. Nabitý program zahájí animátorky, těšit se můžete na skvělé Duo Mouchy a nebude chybět ani Skupina Marion. K dispozici bude oblíbené třpytivé tetování i chutná cukrová vata a dárečky.

Vylepšete si kondici novoročním výstupem na Třemšín

KDY: 1. ledna

KDE: Rožmitál pod Třemšínem

ZA KOLIK: Zdarma



Oddíl turistiky – TJ Spartak Rožmitál pořádá Novoroční výstup na Třemšín. Pochod je bez startu, cíl je na vrcholu Třemšína. Diplomy budou k vyzvednutí v Lovecké boudě na úpatí Třemšína, občerstvení je tamtéž. Účastníci si volí trasu a čas pochodu sami.

Rakovnicko

Novostrašečtí si ještě před silvestrem pořádně zatančí

KDY: 30. prosince od 20

KDE: Nové Strašecí

ZA KOLIK: 150 Kč

V Novostrašeckém kulturním centru se koná v pátek 30. prosince předsilvestrovské disco. Hrát k tanci bude všem zúčastněným DJ Honza Ladra a další hosté. Za vstupné, které bude možné zakoupit hodinu před začátkem akce v místě jejího konání, dají zájemci 150 korun. Začátek je naplánován na 20. hodinu.