Hodobóžový koncert vánoční, který se uskuteční v sázavském společenském centru, přinese vystoupení kapel SPB, Skřeky z řeky, Beneton, Sklepní psi, PSP. Přijďte si zavzpomínat na staré dobré časy.

V Domě dětí a mládeže bude Vánoční koncert

KDY: 24. prosince

KDE: Kostel Chvojen

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Známé koledy, k zpívání kterých se všichni mohou přidat podle rozdaných textů. To jsou již 29. Staročeské Vánoce v kostele na Chvojně. Vítané je vánoční cukroví na pohoštění. Betlémské světlo se bude vydávat do 13 hodin Přijďte po 10. hodině kvůli místu v kostele.

Berounsko

Odvažte se na Vánoční párty

KDY: 25. prosince od 21

KDE: Kulturní klub Žebrák

ZA KOLIK: 120 Kč



Na Vánoční párty vás zve na první svátek vánoční v neděli do Kulturního klubu Žebrák DJ Vokurka. Prvních sto účastníků získá welcome drink, zasoutěžíte si také o poukázku na bar v hodnotě 500 korun. Vstupné je 120 korun, akce je hodná pro všechny od 15 let výš.

Pomozte hledat Kocourovi v botách bájné Poslední přání

KDY: 25. prosince od 15

KDE: Kino Beroun

ZA KOLIK: 140 Kč

Zpříjemněte si sváteční den komedií. Berounské kino nabízí animovanou pohádku Kocour v botách: Poslední přání. Kocour v botách zjišťuje, že jeho vášeň pro dobrodružství si vybrala svou daň: už přišel o osm ze svých devíti životů. A tak se vydává na výpravu za bájným Posledním přáním, aby svých devět životů zase obnovil. Jenže taková vzácná věc se nesmírně těžko hledá. Kocour musí spolknout hrdost a uzavřít příměří se svou věčnou soupeřkou, kočičí zlodějkou Čiči Pacičkou. Spolu s ní a novým kamarádem Psem, který kdovíproč předstírá, že je kočka, se vydává vstříc pohádkovému dobrodružství, na jehož konci na všechny čeká odměna.

Krkonošské Betlémy vyprávějí na zámku v Hořovicích

KDY: Do 8. ledna

KDE: Zámek Hořovice

ZA KOLIK: 80-180 Kč



Poslechněte si vyprávění betlémů na hořovickém zámku na výstavě Krkonošských jesliček. Pro individuální návštěvníky jsou stanovené přesné termíny a prodej vstupenek výhradně na oficiálních stránkách zámku. Neprodané vstupenky budou v prodeji v pokladně zámku před zahájením prohlídek. Skupinové prohlídky dětí s výkladem o adventních a vánočních tradicích v uvedené dny od 9 hodin. Cena 80 Kč/dítě. Je nutno se objednání na e-mail: bartipanova.katerina@npu.cz, nebo tel. 311 512 479, 724 331 568.

Boleslavsko

Zavzpomínejte na Metoděje Vlacha

KDY: Do 31. prosince

KDE: Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Mladá Boleslav

U příležitosti blížícího se 110. výročí prvního veřejného letu Metoděje Vlacha pořádá letecké muzeum výstavu věnovanou tomuto talentovanému konstruktérovi nazvanou Metoděj Vlach - Touha vzlétnout.

Kladensko

Čtvrtý týden kladenských vánoc

KDY: 25. a 26. prosince od 16

KDE: Náměstí Starosty Pavla, Kladno



Zpříjemněte si vánoční svátky odpoledními koncerty na kladenském náměstí. V neděli 25. prosince vystoupí David Deyl a o den později Ready Kirken.

Kolínsko

Kostelečtí skauti přináší betlémské světlo

KDY: 24. prosince 14-15.30

KDE: Městský úřad Kostelec nad Černými lesy

ZA KOLIK: Zdarma

Skauti a skautky střediska Datel Kostelec nad Černými lesy vám přinášejí betlémské světlo a vzkazují, ať vám prozáří nejen váš domov. Ti, kteří nemohou ze zdravotních důvodů přijít, mohou dostat světlo až domů. V tom případě kontaktujte Kateřinu Hejdukovou na telefonním čísle 725 103 648.

Zabruslete si na kolínském stadionu

KDY: 24. prosince 12-14 a 25. prosince 13-15

KDE: Zimní stadion Kolín

ZA KOLIK: Bruslící 60 Kč, doprovod 30 Kč



Veřejné bruslení pro malé i velké na zimním stadionu v Kolíně. Přijďte se sklouznout a pobavit se! Dětem do 10 let je vstup povolen pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo osoby starší 18 let, která za ně zodpovídá. Pro začátečníky je vyhrazená část kluziště, kde je možné využívat hrazdičky k výuce.

Kutnohorsko

Vyběhněte na Štědrý den na Kaňk spolu s klubem Deportivo

KDY: 24. prosince od 10

KDE: Kutná Hora

ZA KOLIK: Startovné dobrovolné

Club Deportivo Kutná Hora pořádá na Štědrý den Vánoční výběh na Kaňk. Na startu bude možnost dát si do auta bundy a teplejší oblečení, které toto odveze na místo cíle u rozhledny. Startuje se hromadně v deset hodin od parkoviště v Opletalově ulici, vzdálenost je 1830 metrů, převýšení je 126 metrů.

Mělnicko

Fotograf Patrick Marek vystavuje v Mělníku

KDY: Do 6. ledna

KDE: Mělnické kulturní centrum



Až do 6. ledna bude mít veřejnost možnost si prohlédnout Patricka Marka s názvem Zastavení v čase. Ta v Mělnickém kulturním centru nabídne pohled na práci fotografa, který se zaměřuje na svět velkých pódií, jazzu a vážek. Patrick Marek je jeden z nejrespektovanějších českých fotografů.

Nymbursko

Užijte si Poděbrady Půlnoční Open-Air

KDY: 24. prosince od 22.30

KDE: Náměstí Jiřího z Poděbrad, Poděbrady

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Zastavte se na závěr Štědrého dne na poděbradském náměstí. Akci pořádá Sbor církve bratrské v Poděbradech.

Příbramsko

Hlavním hostem vánočního koncertu bude Leona Machálková

KDY: 26. prosince

KDE: Sedlčany

ZA KOLIK: 350 Kč



Pořádání Vánočního koncertu na druhý svátek vánoční je v Sedlčanech dlouholetá a z celorepublikového pohledu poměrně ojedinělá tradice. I letos je koncert v kulturním domě připraven a ponese se v populárním stylu hudby. Vánoční koncert 2022 – Václav Marek s orchestrem přináší vedle domácích šlágrů a celosvětově známých a osvědčených evergreenů také oblíbené vánoční písně a skladby včetně nejkrásnějších klasických českých koled. Hlavním hostem bude vynikající zpěvačka a muzikálová herečka Leona Machálková. Jako další vokální sólisté vystoupí Kamila Novotná, Lenka Švestková a Filip Hořejš nebo Pavel Švestka. Konferenciérem programu bude moderátor Milan Marek.

Zazpívejte si u jesliček za doprovodu varhan v bazilice

KDY: 25. prosince 14-15

KDE: Svatá Hora Příbram

ZA KOLIK: 110 Kč



Zazpívejte si u jesliček na Svaté Hořena první svátek vánoční. „Zpívání u jesliček“ za doprovodu varhan se uskuteční v bazilice. Zpěvníky budou k dispozici. Hrají svatohorští varhaníci. Další termíny jsou 26. prosince a 1. ledna 2023 v obvyklém čase.

Rakovnicko

Brutus vystoupí v Rakovníku

KDY: 19. prosince od 19

KDE: Kulturní centrum Rakovník

ZA KOLIK: 400 Kč



O první vánoční svátek vystoupí v rakovnickém kulturáku bigbeatová legenda Brutus!