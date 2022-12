Advent v Huti František v Sázavě pokračuje trhy s originálními dárky, kreativními sklářskými dílnami, květinovou show, kouzelnicí Renatou, zdobením perníčků a ozdob, foukáním skla na píšťale i nad kahanem, rytím skla, ochutnávkou a prodejem vín. Nebude chybět občerstvení a zábava pro celou rodinu.

Na konopišťském zámku vás čeká překvapení

KDY: 11. prosince 14-17

KDE: Zámek Konopiště

ZA KOLIK: 190-240 Kč



Netradiční a zajímavá adventní akce se uskuteční i na Zámku Konopiště. Zámek bude vyzdoben vánočními dekoracemi z depozitářů, stejně jako za časů arcivévody Františka Ferdinanda d´Este. Letos je program doplněn o zajímavé překvapení, které potěší dospělé i děti.

Přizvěte své děti na Legendu o vánoční hvězdě

KDY: 11. prosince od 16

KDE: Kulturní centrum Týnec nad Sázavou

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila vystoupí v Kulturním centru Týnec - školicí místnosti v přízemí s dětským představením Legenda o vánoční hvězdě.

Berounsko

Kytarista Jan Matěj Rak zahraje v bývalé synagoze v Hořovicích

KDY: 9. prosince od 19

KDE: Bývalá synagoga, Hořovice



V prostorách bývalé hořovické synagogy, v dnešní modlitebně evangelického sboru, se v pátek 9. prosince koná kytarový koncert Jana Matěje Raka. „Můžete se zaposlouchat do malebných tónů kytary v provedení Jana Matěje Raka,“ uvedli pořadatelé s tím, že předprodej vstupenek je na stránkách goout.cz, rezervace lístků pak probíhají na mailu horovice@muzeum-beroun.cz.

Upečte si perníčky v muzeu

KDY: 10. prosince od 13

KDE: Městské muzeum Žebrák

ZA KOLIK: 50 Kč

Vyzkoušet si, jak připravovaly perníky naše prababičky, si budou moci lidé v muzeu v Žebráku. V sobotu čeká na příchozí výroba perníčků tradičním způsobem pomocí replik dřevěných forem s různými motivy. Upečete si panenku, vojáčka či koníka, použité vzory vycházejí z tradičních lidových motivů inspirovaných předměty z muzejních sbírek a prezentovaných na výstavě Perníčkové Vánoce.

Boleslavsko

Vydejte se užít si advent do parku Kersko

KDY: 10. prosince, odjezd 8.06

KDE: Hlavní vlakové nádraží Mladá Boleslav

ZA KOLIK: Jízdné od 20 Kč



Klub českých turistů Mladá Boleslav pořádá akci Advent v přírodním parku Kersko. Procházka nenáročným terénem je dlouhá třináct kilometrů. Trasa: ČD Třebestovice - Kersko - ČD Sadská Odjezd: MB hl. n. 8.06, m. 8.14 ČD (vedoucí nastoupí na hl. nádraží) Návrat: MB hl. n. 14.33 ® Arriva (15.41 ČD), m. 14.45 (15.53) ČD Občerstvení: vlastní, Kersko Jízdné PID 4 pásma 40/20 Kč, zpět 5 pásem 50/25 Kč. Vede: J. Mošničková.

Vyrobte si svíčky

KDY: 10. prosince od 9 do 13

KDE: Vila Domu dětí a mládeže (Husova 201), Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 30 Kč dle zvolené velikosti a techniky

Tvoření pro děti i dospělé. Přijďte relaxovat a vytvořit si originální a funkční dekorace v podobě svíček. Na výběr bude z mnoha technik - lité, skládané i zdobené. V ceně je veškerý materiál, lektor a drobné občerstvení. Přihlášky do pátku 9. prosince!

Užijte si tradiční jarmark

KDY: 10. prosince od 9 do 16

KDE: Českobratrské náměstí Mladá Boleslav

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Tradiční vánoční tržiště, prodej vánočních dekorací a dárků, rozmanité občerstvení, kulturní program ve Sboru českých bratří.

Užijte si advent v Loretě

KDY: 11. prosince

KDE: Loreta Kosmonosy

Přijďte si zpříjemnit období čtyř svátečních nedělí do kosmonoské Lorety. Těšte se na vánoční stromeček, vyřezávaný betlém, zapálení svíčky na věnci, dětská vystoupení, Betlémské světlo, výtvarné dílničky a něco dobrého k pití. Hostem nyní bude Děpold Czernin.

Zavzpomínejte na Metoděje Vlacha

KDY: Do 31. prosince

KDE: Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Mladá Boleslav



U příležitosti blížícího se 110. výročí prvního veřejného letu Metoděje Vlacha pořádá letecké muzeum výstavu věnovanou tomuto talentovanému konstruktérovi nazvanou Metoděj Vlach - Touha vzlétnout.

Kladensko

Daniel Hůlka spolu s Jiřím Škorpíkem vystoupí ve Slaném

KDY: 10. prosince od 19.30

KDE: Městské divadlo Slaný

Vánočně laděný koncert zpěváka Daniela Hůlky a skladatele Jiřího Škorpíka se uskuteční v sobotu 10. prosince od 19.30 hodin ve Slaném. „V programu zazní, mimo jiných, díla velikánů Karla Svobody a Zdeňka Borovce, Vangelise, Fr.Chopina, básně i písně Jiřího Škorpíka, Tomáše Belka, Leoše Janáčka, Petra Hapky a Michala Horáčka, mluvené slovo, společné zážitky, vzpomínky na osobnosti, či rozhřešení událostí dob minulých,“ uvedli organizátoři s tím, že bude možnost se účinkujících na cokoli zeptat.

Kladenské Vánoce pokračují

KDY: 9.-11. prosince

KDE: Náměstí Starosty Pavla, Kladno

ZA KOLIK: Zdarma



V rámci druhého týdne Kladenských Vánoc si lidé budou moci užít další koncerty. V pátek 9. prosince vystoupí od 18 hodin na kladenském náměstí zpěvák Michal Hrůza. O den později, tedy v sobotu, zahraje od 16 hodin kapela Slza. V neděli, taktéž od 16 hodin, si pak bude možné vychutnat písně v podání skupiny Prague Queen.

Kolínsko

Užijte si oslavu čistého bigbeatu s Michalem Prokopem

KDY: 9. prosince od 20

KDE: MSD Kolín

ZA KOLIK: 500 Kč

Michal Prokop natočil v roce 2021 novou desku Mohlo by to bejt nebe? která bodovala v několika anketách a zaujal klip na skladbu Má vlast s Vilmou Cibulkovou v hlavní roli. Převzal i další ocenění Beatové síně slávy za písničku Kolej Yesterday, jeho kapela Framus Five šlape s houslemi Jana Hrubého a kytarou Pavla Marcela, který nahradil zemřelého Luboše Andršta.

Poslechněte si přednášku Bohu za zády

KDY: 9. prosince od 19.30

KDE: Zvonice u kostela Nejsvětější Trojice, Český Brod



Evangelická farnost Nejsvětější trojice vás zve na přednášku Bohu za zády. Přednáší Pavla Pečinková, historička a kurátorka umění.

Pobavte se na Kouřimském řemeslném jarmarku

KDY: 11. prosince od 18

KDE: Mírové náměstí, Kouřim

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Je tu další Kouřimský řemeslný jarmark. Čeští výrobci vám přivezou své vánoční dekorace a ozdoby, šperky, oblečení, dobroty, delikatesy a nejrůznější zboží. Nakupte si, poslechněte příjemnou hudbu Tomáše Fürbachera, zkrátka užijte si hezkou sobotu na kouřimském náměstí.

Děti pobaví Čiperkové

KDY: 11. prosince od 15.00

KDE: MSD Kolín

ZA KOLIK: 180 Kč



Čiperkové - to je populární dětská kapela. Zpívají písničky, které baví děti, rodiče, babičky i dědy. Přijďte si s nimi zazpívat, zatancovat a zablbnout. Na vystoupení děti nemusí v klidu sedět, ale naopak můžou křičet a dovádět. Délka akce 60 minut.

Kutnohorsko

Putujte za koledou už o víkendu

KDY: 9. prosince od 18

KDE: Barborská ulice Kutná Hora

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Putování za koledou je pásmo známých, ale i autorských vánočních písní, které si pro vás připravilo hudební uskupení Valchaři v rámci první zimní série Putování za hudbou. V pátek 9. prosince to bude v Barborské ulici před Cocktail Barem. Nebude chybět občerstvení.

Připojte se k adventnímu běhání a udělejte zároveň dobrý skutek

KDY: 11. prosince od 9

KDE: Morový sloup Kutná Hora

ZA KOLIK: Zdarma



Pojďte společně přispět dobré věci a přidat pár kilometrů těm co to potřebují. Společný výběh bude pro Adventní běhání, ke kterému se letos přidalo i Rozběháme Česko. Sraz je 11. listopadu v 9 hodin u Morového sloupu. Více informací najdete na Facebooku Rozběháme Kutnou Horu. Trasa bude dlouhá cca 5 km, ale všem se lze přizpůsobit, proto se mohou přidat i začátečníci.

Koledy i moravské písničky. V čáslavském divadle vystoupí kapela Věnovanka

KDY: 11. prosince od 16

KDE: Divadlo Čáslav

ZA KOLIK: 200 Kč

Čáslavské Dusíkovo divadlo pořádá vánoční koncert dechové hudby Věnovanka. Na vystoupení zazní vánoční koledy jako je například Narodil se Kristus Pán, Veselé vánoční hody a mnoho dalších českých i světových vánočních melodií. Věnovanka si pro vás dále připravila nový program, který bude obsahovat celou řadu nových moravských písniček.

Najděte si čas na relax v předvánočním shonu

KDY: 10. prosince 10-15

KDE: Spolkový dům Zruč nad Sázavou

ZA KOLIK: 660 Kč



Najděte si v předvánočním shonu čas na relax a přijďte na workshop Tečkovaná mandala, kterým bude provázet Dáša Fleková. Tečkování je relaxační technika, při které vždy vznikne originál. Cena workshopu zahrnuje potřebné nástroje. Rezervaci místa a více informací získáte na telefonu: 774868637.

Mělnicko

Richard Krajčo rozezpívá zámek

KDY: 11. prosince od 19

KDE: Koncertní sál, zámek Mělník

ZA KOLIK: 850 Kč



Na slavného zpěváka, herce a frontmana skupiny Kryštof Richarda Krajča se mohou těšit lidé z Mělníka a okolí. Krajčo totiž vystoupí v sobotu na místním zámku. A nebude sám! Spolu s ním bude hudbou publikum bavit trumpetista Nikolas Grigoriadis. „Hudebníci vystoupí v krásném prostředí luxusního Koncertního sálu zámku Mělník. Přijďte se naladit na vánoční atmosféru a prožijte netradiční kulturní zážitek v historické památce s krásným výhledem na posvátnou horu Říp,“ lákají pořadatelé.

Výstavu si užijí s komentářem

KDY: 10. prosince od 15

KDE: Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou

ZA KOLIK: 50 Kč

V kralupském muzeu se uskuteční v sobotu komentovaná prohlídka výstavy 120 let povýšení Kralup nad Vltavou na město. Výklad má pro příchozí připraven ředitel muzea Jan Racek.

Nymbursko

Užijte si advent mezi vláčky

KDY: 10. prosince 10-16

KDE: Modelové kolejiště Nymburk - Drahelice

"Zveme dospělé i děti do Modelového kolejiště v Nymburku – Drahelicích. Pro děti budou připraveny dílničky, kde si mohou vyzkoušet svoji šikovnost. Korálky, zdobení perníčků, hrnčířský kruh, zápichy, drátování. Voňavé dobroty pro všechny připraví firma Štrúdelník," zvou pořadatelé akce.

Nasajte vánoční atmosféru na trhu

KDY: 10. prosince od 8.30

KDE: Moštárna Nymburk (Tyršova 2/17)



Přijďte načerpat vánoční atmosféru a podívat se na trhy, kde vám prodejci nabídnou občerstvení, dárkové a upomínkové předměty a další. K tanci a poslechu zahraje od 14 hodin kapela Rachejtle. Pořádá Základní organizace českého zahrádkářského svazu Nymburk spolu s Územním sdružením Nymburk.

Zaposlouchejte se do historie adventní hudby

KDY: 10. prosince od 19

KDE: Kapel sv. Jana Nepomuckého, Nymburk

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Tradiční adventní koncert pěveckého sboru Vox Nymburgensis. Vydejte se na procházku historií adventní hudby. Zazní skladby P. Ebena, Z. Kodályho, O. Gjeila, C. Monteverdiho a výběr z českých rorátů. Program nastudoval a řídí Jan Mikušek.Přijďte si udělat radost věcmi, které jiní už nepotřebují a u vás budou žít dál. Součástí budou dílničky pro děti s vánoční tematikou. Od 15 hodin bude v malém sále probíhat promítání dokumentu Fast Fashion: Skutečná cena levné módy s následnou diskuzí na téma udržitelnosti. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Příbramsko

Užijte si předvánoční rockový nářez

KDY: 10. prosince od 20

KDE: Společenské centrum Rožmitál pod Třemšínem

ZA KOLIK: 250 Kč



V rožmitálském společenském centru se uskuteční Předvánoční rocková zábava. Představí se na ní kapely Civilní Obrana, Bikkinyshop a The Beautifuls.

V Sedlčanech se budou ženit čerti

KDY: 11. prosince od 15

KDE: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany

ZA KOLIK: 120 Kč

Pro zájemce o dětská divadelní představení je připravena další tematicky laděná prosincová muzikálová pohádka Jak se čerti ženili. Za devatero horami, devatero řekami, v jednom malém království žije ten nejlínější princ, jakého si dokážete představit – princ Vendelín. A protože je tak líný, vládne za něj jeho teta Kordula Hamižná, která celé království pomalu rozkrádala, až se z něj stalo to nejchudší království na celém světě. Pomoci mu může už jen princezna Adélka, která se rozhodla vdát se za prince svých snů, a proto se ho vydává hledat do světa. Představení uvádí Metropolitní divadlo Praha.

Divadlo zve na svatojánskou noc

KDY: 9. prosince od 19

KDE: Divadlo Příbram

ZA KOLIK: 230 Kč



Letní sídlo kdesi na americkém venkově, rok 1905, volný víkend na dosah. To jsou okolnosti příběhu v představení Sex noci svatojánské, který se odehraje v jediném dni v příbramském divadle. Setkají se tu tři páry – poněkud roztěkaný vynálezce Andy a jeho manželka Adriana, filosof Leopold s okouzlující snoubenkou Ariel a mladý proutník, lékař Maxwell, se svou bezprostřední mladičkou ošetřovatelkou Dulcy. Každý z nich jistě čeká něco jiného, než se nakonec stane. Zdánlivě pevné vztahy se ukážou býti nejistými, láska, sex a kouzla vlahé noci se začnou mísit s všední realitou.

Rakovnicko

Coffee To Help představí na koncertu v Rakovníku své nové album

KDY: 10. prosince od 20

KDE: Dům osvěty, Rakovník

ZA KOLIK: 130 Kč

Rakovnický Dům osvěty bude v sobotu dějištěm koncertu skupiny Coffee To Help. „Poměrně čerstvá kapela, která vznikla několik měsíců před koronou. Přesto se ji za tuto dobu podařilo natočit několik videoklipů, nahrát několik skladeb, zahrát si na koncertech a festivalech. Kapela je sestavená z velmi nadějných mladých hudebníků a zkušených matadorů,“ uvedla o sobě kapela v soutěži Skutečná liga. Koncert se uskuteční u příležitosti vydání alba s názvem Cukr, káva, limonáda.

Vánoční harmonii do Strašecí přiveze sbor Harmonie

KDY: 10. prosince od 17

KDE: Kostel Narození Panny Marie, Nové Strašecí



Adventní koncert se uskuteční v sobotu tradičně v novostrašeckém kostele. „Letos vystoupí pěvecký sbor Harmonie Louny pod vedením Kateřiny Štolové,“ sdělili pořadatelé. Jedná se o neziskové sdružení amatérských zpěváků, které vzniklo v roce 2007. Harmonie má nyní 26 členů z Loun a okolí a v repertoáru má skladby z doby gotické až po současnost, skladby duchovní i světské, lidové i umělé. V průběhu koncertu zazní skladby od Mozarta, Bacha, Adama Michny, Jurkoviče, ale třeba i oblíbená Ave Maria či Modlitba od Ondřeje Brzobohatého.