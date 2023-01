Novoroční střelecké závody pro neregistrované střelce ze vzduchové pušky opět potěší všechny milovníky tohoto sportu v sobotu 7. ledna. Na akci je třeba se přihlásit v DDM Benešov, na webu: ddmbenesov.cz, na tel.: 603 462 352 nebo na e-mailu: info@ddmbenesov.cz.

Podpořte účastníky charitativního fotbalového turnaje Ananans cup

KDY: 7. ledna 16-21

KDE: Ke Stadionu, Benešov

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Opět můžete fandit účastníkům charitativního turnaje Ananas cup, který se uskuteční v Benešově na hřišti Ke Stadionu. Celkem 20 týmů se od 16 do 21 hodin utká ve fotbalovém klání o vítězství. Diváky čeká kromě fotbalu i hudba, občerstvení. Výtěžek akce jde na podporu lidí se zdravotním postižením.

Připojte se ke zdravotnímu cvičení

KDY: 8. ledna 18-19

KDE: Benešov

ZA KOLIK: 100/1500 Kč (15 lekcí)

V tělocvičně Mateřského centra Hvězdička pokračuje zdravotní cvičení vhodné pro všechny, co mají problémy s pohybovým ústrojím a pro všechny věkové skupiny. Je nutno si vzít pohodlné oblečení, ručník a vodu na pití. Připojte se každou neděli od 18 do 19 hodin.

Berounsko

Tmaň hostí myslivecký ples

KDY: 7. ledna od 20

KDE: Kulturní dům Tmaň

ZA KOLIK: 150 Kč



Myslivecký spolek Hora Tmaň pořádá v sobotu myslivecký ples. Ten se uskuteční v tmaňském kulturním domě, jeho začátek je naplánován na 20. hodinu. K tanci i poslechu bude zúčastněným hrát skupina Robert Jíša Band. Připravena bude také bohatá tombola. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji KD Tmaň v den konání akce od 9 hodin.

Veřejnost vyslechne Rybovku

KDY: 7. ledna od 15

KDE: Kostel Zvěstování Panny Marie, Zaječov

ZA KOLIK: Zdarma

Zaječovský kostel rozezní Česká mše vánoční. Dílo Jana Jakuba Ryby nabídne příchozím občanský smíšený sbor, který bude složený ze zpěváků několika různých sborů, spolu se sólisty Nové České písně, a to za doprovodu Lidové muziky z Chrástu.

Berounskou knihovnu ovládnou hry a hráči

KDY: 7. ledna od 13 a od 18

KDE: Městská knihovna Beroun

ZA KOLIK: Zdarma



V prostorách berounské městské knihovny se uskuteční akce s názvem Klub hráčů. „Rádi hrajete deskovky a nemáte s kým? Nebo byste rádi vyzkoušeli něco nového? Vezměte rodinu, partu, anebo přijďte klidně sami,“ uvádí knihovna s tím, že můžete zažít dobrodružnou výpravu do podzemí plného monster a vzácných pokladů, přepadnout coby bandita vlak plný peněz nebo se pokusit utéct z rozpadající se vesmírné lodi plné zákeřných vetřelců. Zahrát si zúčastnění mohou i přinesené hry.

Boleslavsko

Hvězdárna: Pozorování noční oblohy a přednášky

KDY: 6. ledna od 18

KDE: Hvězdárna Mladá Boleslav

"Na začátku nového roku tradičně čteme z Hvězdářské ročenky a upozorňujeme na významné úkazy na obloze, které bychom si v roce 2023 neměli nechat ujít! Prosíme o dochvilnost a k pozorování oblohy připomínáme dostatečně teplé oblečení. Program a podrobnější informace na webových stránkách," zvou lidé z hvězdárny.

Pochod švihlé chůze

KDY: 7. ledna od 15

KDE: Pochod od knihovny Mladá Boleslav



"Přijďte s námi oslavit Mezinárodní den švihlé chůze a skupinu Monty Python," zvou pořadatelé švihlého pochodu. "Půjdeme opět od Knihovny města Mladá Boleslav směrem k Bondy. Klobouk, buřinka nebo cylindr vítán. Styl volný," dodávají.

Kocour v botách v kině v Hradišti

KDY: 8. ledna od 10

KDE: Kino Mnichovo Hradiště

ZA KOLIK: 140 Kč

Známý kocour už během svých dobrodružství přišel o 8 životů a zbývá mu poslední… americká animovaná pohádka… "Přesouváme začátek promítání z 15 na 10 hodin dopoledne, aby děti mohly jít na odpolední Tříkrálový průvod a zároveň nepřišly o pohádku, která začínala ve stejný čas jako tato městská akce," vzkazují pořadatelé akce.

Kladensko

Tři králové navštíví Kladno, půjdou z Rozdělova až na náměstí k radnici

KDY: 6. ledna od 15

KDE: Od kostela sv. Václava, Kladno-Rozdělov

ZA KOLIK: Zdarma

Průvod tří králů, tedy Kašpar, Melichar, Baltazar se svou družinou, dorazí do Kladna. Stane se tak v pátek, přičemž sraz účastníků je naplánován na 15. hodinu. Lidé se sejdou u rozdělovského kostela sv. Václava. Následně projdou Kladnem až na náměstí Starosty Pavla. Sem by měl průvod dorazit kolem 16. hodiny. Následovat bude přivítání králů a další zábava. Například pro děti budou připraveny projížďky na koni.

Cílem pochodu bude Okoř

KDY: 7. ledna od 12

KDE: U Macíků, Buštěhrad

ZA KOLIK: Zdarma



Od buštěhradské hospody U Macíků startuje v sobotu 7. ledna tříkrálový pochod. Tak jako obvykle, také letos bude jeho cílem Okoř. „Jako každý rok se k nám můžete připojit a vyrazit na pochod do Okoře,“ lákají organizátoři s tím, že na účastníky bude čekat trasa dlouhá sedm kilometrů. Kdo si netroufne na cestu zpět, bude moci k návratu využít autobus.

Turisté se vydají na Řípec

KDY: 7. ledna od 8.30 a 10.30

KDE: Galerie V Troubě, Slaný

ZA KOLIK: 5-30 Kč

Vydat se na organizovanou procházku přírodou budou moci lidé ze Slaného. V tamní galerii V Troubě startuje tříkrálový pochod, jehož cílem bude výstup na Řípec, malý zalesněný čedičový kopec nad obcí Trpoměchy. Trasa bude dlouhá 11 kilometrů se zakončením ve slánské restauraci Na Střelně. Do ní by měli účastníci dorazit do 14. hodiny.

Kolínsko

V Brodě zahraje Tomáš Matonoha se svým projektem

KDY: 6. ledna od 19

KDE: Kulturní dům Svět, Český Brod

ZA KOLIK: 250-300 Kč

Tomáš Matonoha přiveze do Českého Brodu svůj nový projekt. V něm se oblíbený komik a herec představí coby skvělý muzikant a autor vlastních písniček. Diváci se mohou těšit na hudební program plný zábavných historek, vtipů a scének. Složení tria: Tomáš Matonoha - kytara, zpěv, Ondra Homola - baskytara, Aleš Petržela - kytary.

Ptáci v zimě

KDY: 7. a 8. ledna 13-16

KDE: Ekocentrum Vrátkov

ZA KOLIK: 150 Kč



Ekocentrum Vrátkov zve širokou veřejnost na vzdělávací akci Ptáci v zimě. Program: Odchyt ptáků spojený s kroužkováním, výklad o přikrmování ptáků, tvořivá dílnička. Programem provede ornitolog Karel Pithart a Tereza Koháčková. Více info na ekocentrumvratkov.cz.

Poslechněte si novoroční koncert

KDY: 7. ledna od 17

KDE: Rytířský sál zámku Kostelec nad Černými lesy

Novoroční koncert Černokosteleckého zámeckého orchestru si můžete užít první lednovou sobotu na kosteleckém zámku!

Kolínské kino nabízí plno filmových zážitků

KDY: Po celý víkend

KDE: Kino 99 Kolín

ZA KOLIK: Od 140 Kč



Pátek: 16.00 Avatar: The Way Of Water, 17.30 Doručovací služba čarodějky Kiki, 19.45 Operace Fortune: Ruse de guerre, 20.00 Piargy.

Sobota: 14.00 Doručovací služba čarodějky Kiki, 15.00 Pojďte pane, budeme si hrát, 16.00 Avatar: The Way Of Water, 17.30 Kocour v botách: Poslední přání, 19.45 Vánoční příběh, 20.00 Black Panthers: Wakanda nechť žije.

Neděle: 16.00 Avatar: The Way Of Water, 17.30 Doručovací služba čarodějky Kiki, 19.45 Operace Fortune: Ruse de guerre, 20.00 Osm hor.

Kutnohorsko

Šárka Trčková vystavuje své Tajnosti

KDY: Do 12. března 10-18

KDE: Kutná Hora

ZA KOLIK: 200 Kč

Výstava Šárky Trčkové Tajnosti, kterou můžete zhlédnout ještě do 12. března v GASK, představuje křehké a bezprostřední akvarely, drobné malby i rozměrné grafiky umělkyně, které vypovídají o její živelném vztahu k barvě a mistrném ovládnutí celého spektra výtvarných technik.

Vernisáž spojí s komentovanou prohlídkou

KDY: 7. ledna od 17

KDE: Kutná Hora

ZA KOLIK: Zdarma



Vernisáž výstavy XXVIII. festival komorní grafiky SČUG Hollar s komentovanou prohlídkou se ve Spolkovém domě uskuteční v sobotu 7. ledna. Expozice představuje maloformátové grafické práce umělců a umělkyň z Hollaru vytvořené v letech 2020 až 2022. Práce v malém formátu autory nelimituje, ale vyžaduje značné soustředění.

Pekelníci budou pochodovat Zábořím nad Labem

KDY: 7. ledna od 15

KDE: Záboří nad Labem

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Oblíbená skupina Krampus čertů „Čerti z Rakouska“ se už podruhé představí při pekelném pochodu obcí. Předcházet mu bude od patnácté hodiny divadelní představení mladých hasičů, pak taneční vystoupení skupiny Eternal Movements, po kterém následuje krátká ukázka fire show. Od půl páté s můžete s čerty fotit v areálu Bufetu na Červeňáku. Pak už průvod odstartuje aby se kolem osmnácté hodiny vrátil spět do areálu a vy se můžete těšit na ohňovou show skupiny Synové bouře a afterpárty.

V katedrále pořádají Tříkrálový koncert

KDY: 8. ledna od 16

KDE: Kutná Hora

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec pořádá Tříkrálový koncert v Katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Zahrají studenti hry na varhany pod vedením špičkového varhaníka Aleše Bárty. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na Tříkrálovou sbírku.

Mělnicko

Tři králové navštíví Nelahozeves

KDY: 8. ledna od 12.30

KDE: Kaplička sv. Jána, Nelahozeves

ZA KOLIK: Zdarma



První letošní větší akcí bude v Nelahozevsi tříkrálový průvod, který se bude konat v neděli. „V kostýmovaném průvodu nebudou chybět tři králové, svatá rodina, pasáček ovcí, anděl, voják a další množství nejrůznějších postav, stejně jako čtyřnozí kamarádi v čele s koníkem,“ uvedli pořadatelé s tím, že průvod započne svoji výpravu u kapličky sv. Jána u Višňovky. Zde vás přivítá svým pěveckým vystoupením Období sboru. Průvod projde od Višňovky v Lešanech, ke křížku u Dolního resortu až k infocentru, kde bude delší zastavení a pauza na doplnění sil a tekutin. Dále se průvod přesune na Rybníčky v ulici Pod strání, kde bude již hořet oheň a návštěvníci se budou moci občerstvit či si opéci špekáček.

Vraťte se výstavou do období Vánoc

KDY: Do 8. ledna

KDE: Regionální muzeum Mělník

ZA KOLIK: 30 Kč

Veřejnost bude mít o víkendu poslední možnost prohlédnout si výstavu Vánoce, Vánoce…přišly k nám po roce! V rámci ní je možné v mělnickém muzeu obdivovat výtvarné práce žáků 1. B. ZŠ J. Seiferta Mělník pod vedením Mgr. Klementiny Fialové. Muzeum je otevřeno od úterý do neděle, a to v době od 9 do 17 hodin.

Výstava o Kralupech končí v sobotu

KDY: Do 7. ledna

KDE: Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou

ZA KOLIK: 50 Kč



V kralupském muzeu je do soboty k vidění výstava 120 let povýšení Kralup nad Vltavou na město. „Přijďte navštívit naši výstavu uspořádanou ke 120letům povýšení Kralup nad Vltavou na město,“ vyzývá muzeum.

Nymbursko

Nymburk zazvoní Vánocům na rozloučenou a na shledanou

KDY: 6. ledna od 17

KDE: Náměstí Přemyslovců, Nymburk

ZA KOLIK: Zdarma

"Letos se poprvé oficiálně rozloučíme s vánočním časem akcí Tříkrálové zvonění. Setkání u stromu na Náměstí Přemyslovců se uskuteční v pátek 6. ledna na Tři krále od 17 hodin. Kromě symbolického zhasnutí vánočního stromu se účastníci mohou těšit na ohňovou show a další program," zvou pořadatelé akce.

Digitální desítka

KDY: Do 16. ledna

KDE: Kino Sokol, Nymburk



Prvního prosince 2022 uběhlo deset let od první digitální projekce v nymburském kině Sokol. Za posledních deset let se kino Sokol změnilo více, než za předchozí desítky let. Připomeňte si vývoj kina v poslední, a pro kino tolik důležité dekádě a dozvíte se o vašem kině věci, které jste nevěděli, nebo je již zapomněli. Výstava obrazových materiálů a dokumentů k deseti letům digitalizace ve foyer nymburského kina Sokol.

Příbramsko

Rožmitál pořádá 20. městský ples

KDY: 6. ledna od 20

KDE: Rožmitál pod Třemšínem

ZA KOLIK: 150 Kč



Město Rožmitál pod Třemšínem zve na 20. městský ples, který se uskuteční v rožmitálském společenském centru. K tanci a poslechu budou hrát swingový orchestr For Evergreens a hudební skupina Robert Jíša Band. Na programu je vystoupení žáků Michaly Vonešové a Markéty Junkové z Tanečního oboru ZUŠ J. J. Ryby, dále předtančení s ukázkami standardních a latinsko-amerických tanců a samozřejmě nebude chybět ani bohatá tombola. Předprodej vstupenek zajišťuje Městské kulturní středisko Rožmitál.

FotoFlegmatici jsou zde počtrnácté

KDY: 7. ledna od 16

KDE: Sedlčany

ZA KOLIK: Zdarma

Fotoklub FotoFlegmatici Sedlčany pořádá výstavu se slavnostní vernisáží. Fotoklub tvoří parta nadšenců fotografie různých věkových kategorií a funguje pod záštitou Městské knihovny v Sedlčanech, kde se každý měsíc jeho členové scházejí.

V kostele zazpívají Třemšínská kvítka

KDY: 7. ledna od 17

KDE: Rožmitál pod Třemšínem



Třemšínská kvítka připravila Tříkrálový koncert. Vystoupení se uskuteční v kostele sv. Jana Nepomuckého na náměstí v Rožmitále.

Výstava nabízí ke zhlédnutí historické i současné betlémy

KDY: Do 8. ledna 9-17

KDE: Příbram

ZA KOLIK: 20/40 Kč

Vánoční výstava v prostorách Galerie Františka Drtikola vám ještě do 8. ledna nabízí ke zhlédnutí dvě desítky historických i současných betlémů z příbramského hornického regionu. Výstavu prezentuje Hornické muzeum Příbram ve spolupráci se Spolkem Příbramští betlémáři.

Rakovnicko

Rakovnická kapela The Smallpeople bude hrát v sobotu v Jesenici

KDY: 7. ledna od 16.30

KDE: Kulturní dům Jesenice

ZA KOLIK: 50-70 Kč

Kulturní dům Jesenice bude v sobotu dějištěm tříkrálového koncert. Ten obstará skupina The Smallpeople. „Jsme kapela enormní velikosti. Koncertujeme za hudebku, pro hudebku a díky hudebce. Máme se všichni rádi a baví nás to spolu. I když nám to někdy nezní úplně dokonale, srandu si užijeme vždycky. A o to jde,“ píše o sobě skupina, kterou tvoří žáci rakovnické ZUŠ. Plné vstupné je 70 korun, děti pak zaplatí 50 korun.

V Novém Strašecí zhlédnout pohádku i komedii

KDY: 8. a 9. ledna

KDE: Novostrašecké kulturní centrum, Nové Strašecí

ZA KOLIK: 90-110 Kč



Lidé si budou moci v Novém Strašecí užít dvě akce v rámci takzvané Kinokavárny. První z promítání je na programu v neděli 8. ledna. V 15 hodin se na plátně objeví česká pohádka Princezna zakletá v čase 2. O den později, tedy v pondělí 9. ledna, si přijdou na své zejména dospělí. Od 19 hodin budou moci zhlédnout českou komedii Mimořádná událost.

Rozluštěte Záhadu zlatých šperků

KDY: Do června 2024

KDE: Muzeum T. G. Masaryka, Rakovník

ZA KOLIK: 80 Kč

Výstava Záhada zlatých šperků. Tak se jmenuje výstava s podtitulem Unikátní nálezy královských klenotů z období stěhování národů ze středních Čech, která je k vidění na Mansardě budově Muzea T. G. Masaryka v Rakovníku. „Jak vypadá zlatý poklad z temného úsvitu dějin? Čím se zdobili tehdejší vládci, čím demonstrovali svou moc a bohatství? A jaká byla úroveň tehdejších řemeslných dílen? Odpověď přinese zcela mimořádná výstava,“ uvádí muzeum. Výstava je vyvrcholením téměř dvouletého zkoumání pokladu zlatých šperků nalezených v roce 2020 nedaleko Rakovníka