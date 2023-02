Michal umí běhat, umí stát, umí mluvit i tancovat. Michal z kouzelné školky je první hračkou na světě, která si může vybrat, kdo si s ní bude hrát. Buďte to vy a vaše děti v Městském divadle Na Poště. Michal naučí děti pořádku ve svých hračkách. Ty jsou od začátku až do konce aktivně zapojeny do magické hry s rekvizitami vyrobenými ze samolepicí pásky. Děti, které nedosáhly věku dvou let zdarma bez vstupenky a nároku na vlastní sedadlo, každý jiný návštěvník musí mít platnou vstupenku. Sleva 50 % pro držitele průkazu ZTP/P mladšího 15 let. Po vystoupení se Michal s dětmi fotí a podepisuje.

Jana Paulová zavítá do Vlašimi. Jako hosta přivítá Josefa Dvořáka

KDY: 3. února od 19

KDE: Kulturní dům Blaník Vlašim

ZA KOLIK: 250 Kč



Známá herečka Jana Paulová vystoupí v Kulturním domě Blaník ve Vlašimi se svou Talk show podle její úspěšné knihy Jak běžet do kopce. Osobitá a víceméně duchovně zacílená optimistická prvotina je poctivým pokusem o krásnou literaturu, zabývající se hledáním toho nejideálnějšího rozpoložení vlastního nitra na cestách světem a také rozvzpomínáním na ty nejbližší z okruhu rodinného i pracovního. Přijde také herec Josef Dvořák. Vstupenky si můžete zakoupit v kanceláři Kulturního domu Blaník Vlašim.

Berounsko

Hořovický zimní stadion zaplní různé maškary

KDY: 5. února od 12.45 do 14.45

KDE: Zimní stadion Hořovice

ZA KOLIK: 60 Kč

Zábavné odpoledne na bruslích je připravováno na neděli v Hořovicích. Na místním zimním stadionu se totiž uskuteční maškarní na bruslích, které je určeno pro veřejnost bez rozdílu věku. „Vstup na ledovou plochu je možný pouze v bruslích a masce,“ varují organizátoři s tím, že kostýmy jsou vítány. Postačí však jen namalovaný obličej nebo pohádková čepice či klobouk. Na místě bude také možnost si nechat namalovat obličej od profesionála.

Přijďte si zatančit do Hořovické tančírny

KDY: 4. února od 18

KDE: Společenský dům Hořovice

ZA KOLIK: 150 Kč



Milovníci tance si budou moci v sobotu zatančit v rámci akce Hořovická tančírna. Ta se koná ve Společenském domě Hořovice, a to od 18 hodin. „Přijďte si s námi zatancovat standardní a latinské tance. Tančírna je určena pro všechny páry, které ovládají alespoň základní kroky tanců jako jsou waltz, valčík, tango, quickstep, blues, cha-cha, rumba a jive. Na pokročilosti vašich tanečních znalostí opravdu nezáleží,“ upozornili pořadatelé s tím, že nutný je vhodný společenský oblek.

Obdivujte krásu Sázavy v obrazech Marie Smetanové

KDY: Do 3. února

KDE: Městská galerie Beroun

Berounskou galerii ovládly obrazy Marie Smetanové, která v Berouně nevystavuje poprvé. „Malířka miluje řeku Sázavu, slavný sázavský klášter i lidi, kteří zde žijí. Své dojmy a zážitky, vztah člověka a přírody přenáší do svých olejomaleb, akvarelů i tisků. V létě maluje v krajině, v zimě vznikají v atelieru figurální kompozice, akty a zátiší, její oblíbenou disciplínou je portrét,“ popisuje galerie.

Vydejte se Za zábavou do knihovny

KDY: 3. února od 19

KDE: Knihovna Zdice

ZA KOLIK: Volně přístupné



V rámci série akcí s názvem Za zábavou do knihovny se v pátek v knihovně ve Zdicích uskuteční večer s Dixit. „Ať hru znáte či ne, uvidíte, že pravidla jsou jednoduchá,“ uvádí knihovna. Ve hře Dixit se stanete vypravěčem a budete vymýšlet vlastní příběhy.

Boleslavsko

V divadle na vás čeká 1000 tváří Adiny

KDY: 4. února od 19

KDE: Městské divadlo Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 210-330 Kč

1000 tváří Adiny je další z autorských projektů MDMB, který sleduje životní osudy významné osobnosti. Adina Mandlová se narodila v Mladé Boleslavi a patří mezi nejslavnější české filmové, ale i divadelní herečky období první republiky. Jaká ve skutečnosti byla? Na veřejnosti považována za femme fatale, v soukromí často nešťastná a osamělá. Ve 30. letech prožila vrchol slávy a následně čelila obvinění z kolaborace s Němci, což se s ní táhlo po zbytek jejího života. Režisérka a choreografka Adéla Stodolová patří k nejvýraznějším osobnostem současného divadla, především díky své originalitě, kterou na jeviště přenáší skrz pohyb a vizualitu. Mezi její inscenace z poslední doby patří Meda, Werich a Marta uváděné na letní scéně Muzea Kampa. 1000 tváří Adiny je další z nich.

Koncert kapely Džezvica v Sychrováku

KDY: 4. února od 18.30

KDE: Klub Sychrovák, Sychrov u Mnichova Hradiště

ZA KOLIK: 100 Kč



Džezvica se ve své tvorbě inspiruje rytmy a melodiemi zejména z oblasti Balkánského poloostrova a romskou hudbou. Violoncello, kytara, akordeon, viola, příčná flétna a perkuse v originálních aranžích lidových písní. Dynamické a skočné písně, liché rytmy i tklivé balady. To vše zabaleno do barvitého vícehlasu prokládaného sólovými kusy. Přijďte si poslechnout a zatančit! A dát si třeba dobré místní pivo a něco dobrého k jídlu.

Mladá Boleslav na akvarelech Bedřicha Kavánka

KDY: Do 5. března

KDE: Mladoboleslavský hrad

Nová venkovní výstava představuje Mladou Boleslav na počátku 20. století na akvarelech Bedřicha Kavánka. Bedřich Kavánek (1870-1948) působil zprvu jako učitel, později jako profesor na boleslavské Zemské řemeslnické škole pokračovací, kde učil především kreslení. Mimo práce ve škole se věnoval také projekční činnosti, podílel se na návrzích pomníků či výzdob fasád jak soukromých, tak i veřejných budov. Sice nebyl plnohodnotně akademicky vzdělaným malířem, ale vztah k umění jej provázel po celý život. Angažoval se v mladoboleslavském Klubu přátel umění, výtvarně vzdělával řadu žáků (k jeho studentkám patřila třeba i známá boleslavská malířka Božena Vohánková) a sám také kreslil a maloval. Výstava je po celý rok přístupná v prostorách hradního nádvoří.

Kladensko

Pod Třešní budou dělat mozaiky

KDY: 5. února od 15

KDE: Modrá kreativní dílna Pod Třešní, Kladno

ZA KOLIK: 150-650 Kč



Kladenská dílna pořádá mozaikový workshop pro malé i velké. „Vyrobíme si podtácky, mističky nebo drobné kolečko či sněhuláky ozdobené mozaikou z obkladaček,“ uvedli pořadatelé s tím, že pro větší účastníky bude připraven monsterový list, srdce, balón nebo želva. Střípky, lepidlo i spárovačku dostanete v ceně výrobku. Spárovat se bude doma dle návodu po důkladném zaschnutí lepidla. Cena se odvíjí od dle velikosti výrobku.

Chystáte se na masopust? Vyrobte si masku

KDY: 4. února od 10

KDE: Hornický skanzen důl Mayrau, Vinařice

ZA KOLIK: 40 Kč

Vinařický skanzen si na první únorovou sobotu připravilo dílny pro všechny ty, kteří si chtějí vyrobit masopustní masku. Akce je vhodná pro rodiče s dětmi, rodiče bez dětí, kohokoliv kdo udrží v ruce nůžky. Materiál obdržíte na místě, ale můžete si přinést i vlastní. „Přijďte si k nám vyrobit masku, třeba na blížící se masopust! Zároveň můžete odlehčit Vašemu šatníku či půdě, součástí dílny je sbírka oděvů a rekvizit, které se dají použít pro výrobu masek. To znamená jakýchkoli pokrývek hlavy, šálů, šátků, opasků, slunečních brýlí, holí, závěsů a kusů látek, fraků a všemožných podivných kusů oblečení,“ uvedl skanzen.

Obdivujte jemnou práci modelářských ručiček

KDY: Do 12. března

KDE: Sládečkovo vlastivědné muzeum, Kladno

ZA KOLIK: 50 Kč



Kladenské muzeum hostí až do začátku března výstavu modelů letadel, aut, lodí a vlaků. „Na výstavě se setkáte například s modelem Titaniku měřící na délku více než 1 metr i známým parníkem Vltava,“ uvedlo muzeum s tím, že na výstavě ukazuje svojí práci kladenský klub modelářů LMK 215 Kladno a jejich přátelé. „Představí se zde modeláři starší i nejmladší generace. Výstava probudí fantazii malých i velkých návštěvníků. Malý model si můžete vyrobit přímo na výstavě,“ slibuje muzeum.

Kolínsko

Celebrity v kolínském divadle

KDY: 4. února od 19

KDE: Divadlo Kolín

ZA KOLIK: Od 310 Kč

Celovečerní stand-up comedy Ondřeje Sokola. Nečekaný pohled do jeho soukromí a téměř všech umělců v České republice. Vkusné a velice vtipné vyprávění historek ze svého života, kdy se nebojí prozradit i velmi pikantní detaily, skvělý kontakt s publikem a příjemná zábava v podání O. Sokola baví od začátku do konce. Pokud nemá člověk velká očekávání, tak určitě zklamán nebude a naopak, pokud se rádi bavíte, tak určitě lze vřele doporučit, budete mile překvapeni.

Kurz mokrého plstění

KDY: 4. února 13-17

KDE: Městská knihovna Svatopluka Čecha, Pečky

ZA KOLIK: 450 Kč



Městská knihovna v Pečkách pořádá kurz mokrého plstění pod vedením Galyny Shcheglink. V sobotu si přijďte vyrobit originální šperk, dárek či módní doplněk pro sebe i své blízké. Kurz je vhodný pro mládež, začátečníky i pokročilé.

Sokolský ples v Českém Brodě

KDY: 4. února od 20

KDE: Sokolovna Český Brod

ZA KOLIK: 200 Kč

TJ Sokol vás zve na tradiční Sokolský ples. Zahraje Martin Pešl Band, těšte se na občerstvení, předtančení, barmanskou show, nástup Sokolské stráže, fotografický koutek, tombolu…

Zabruslete si na kolínském stadionu

KDY: 5. února 11.15-13.15

KDE: Zimní stadion Kolín

ZA KOLIK: Bruslící 60 Kč, doprovod 30 Kč



Veřejné bruslení pro malé i velké na zimním stadionu v Kolíně. Přijďte se sklouznout a pobavit se! Dětem do 10 let je vstup povolen pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo osoby starší 18 let, která za ně zodpovídá. Pro začátečníky je vyhrazená část kluziště, kde je možné využívat hrazdičky k výuce.

Kutnohorsko

Celoroční projekt Santini Immortalis bude zahájen vernisáží

KDY: 3. února od 17

KDE: Kutná Hora

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Symbolicky v den narození geniálního architekta Jana Blažeje Satniniho Aichla začíná v pátek 3. února v sedlecké katedrále celoroční projekt Santini Immortalis, který připomene osobnost a dílo výjimečného architekta, který právě v Kutné Hoře – Sedlci začal svou cennou uměleckou cestu. Bude to rok plný přednášek, výstav, prohlídek a workshopů, který bude zahájen vernisáží výstavního projektu studentů ateliéru Grafického designu na Západočeské univerzitě v Plzni.

V České 1 vystoupí Halford Revival

KDY: 4. února od 19

KDE: Music club Česká 1 Kutná Hora

ZA KOLIK: 200 Kč



Halford Revival vznikl začátkem roku 2015. Ve skupině se po letech opět potkává Petr Varhaník (Vocal) se svými spoluhráči z kapely Caravela (1992-98) a později také z Judas Priest Revival, Martinem Kučerou (kytara), kterého v roce 2022 nahradil Petr Farkaš a Milanem Čejkou (bubny). Sestavu doplňují, zkušení muzikanti Jiří Karpjuk (kytara) a Marek Malášek (Basskytara). Expresivní setlist je složený z těch největších hitů od Halford, kde znějí skladby jak z období Fight, tak Judas Priest a především z nejnovější tvorby bandu Halford.

Mělnicko

Tématem plesu je film

KDY: 3. února od 20

KDE: Společenský dům Neratovice

ZA KOLIK: 330 Kč

Po dvouleté přestávce se všechny prostory neratovického společenského domu znovu otevírají nejoblíbenějšímu neratovickému plesu. Lidé si budou moci užít již 32. Filmový ples.

Masopustní rej ovládne Kralupy

KDY: 5. února 11-16

KDE: Palackého náměstí, Kralupy nad Vltavou

ZA KOLIK: Volně přístupné



Na kralupské náměstí opět dorazí masopustní masky. Kromě jich samotných si veřejnost bude moci užít také tradiční masopustní jarmark, ukázku tradiční zabíjačky, soutěže pro děti i dospělé, dílničky, kolotoč nebo také vystoupení herců Muzea strašidel z Plzně. Ve 14 hodin bude zahájen masopustní průvod městem. O hodinu později je pak na programu přehlídka maseka vyhodnocení maškar, přičemž každá maska obdrží zdarma černou polévku.

Prohlédněte si výstavu Noční vidění

KDY: Do 3. března

KDE: Masarykův kulturní dům, Mělník

Kulturní dům v Mělníku bude v následujících týdnech hostit výstavu nesoucí název Noční vidění. Jedná se o výstavu obrazů mělnických výtvarníků Jolany Soukupové Vaculíkové a Petra Bati Kundráta. „Výstavu si můžete prohlédnout ve všední dny od 13.00 do 18.00 a vždy hodinu před konanou kulturní akcí,“ uvedli pořadatelé.

Oslavte Světový den mokřadů vycházkou

KDY: 4. února od 9

KDE: Regionální muzeum Mělník

ZA KOLIK: Volně přístupné



Muzeum společně s Českou společností ornitologickou pořádá vycházku ke Světovému dni mokřadů v rámci projektu Jeřábí život. „Trasa povede od starého mostu podél Labe a kanálu k hořínskému zdymadlu, pak k Vltavě a zpět k mostu,“ upřesnilo muzeum s tím, že zúčastnění ujdou asi pět kilometrů. Sraz je v 9 hodin před budovou muzea.

Nymbursko

Vzpomínám, vyprávím, žiji

KDY: Od 26. ledna 2023

KDE: Městská knihovna Nymburk

Vernisáž nové seniorské výstavy, tentokrát o jídle, proběhne 26. ledna! Přijďte ochutnat dobroty, o kterých nám vyprávěli naši rodiče a prarodiče, a ve veselém duchu si s námi zavzpomínat. V komponovaném programu Vzpomínám, vyprávím, žiji uslyšíte čtení z pamětnických textů o Tyršáku, Rémě, Drahelicích a dalších nymburských místech. Dozvíte se, jaká byla cesta tří pamětnických výstav Společně časem, na něž jste svým vyprávěním možná přispěli i vy. A hned otevřeme další malou výstavu a necháme se inspirovat rodinnými recepty, vyprávěním o dobrém jídle a dobrém hospodaření. Ilustrováno nymburskými potomky.

Miloš Knor - Valentine Show

KDY: 3. února od 19

KDE: Kino Sokol Nymburk

ZA KOLIK: 320 Kč



Miloš Knor jako vztahový guru? Ano i to je možné. Zamilované stand up comedy představení Miloše Knora. Stand up Valentine show vám Miloš přináší exkluzivně ve speciální časově limitované tour, právě a pouze v termínu kolem svátku všech zamilovaných, svatého Valentýna.

Příbramsko

Besedujte s účastníky Rallye Dakar

KDY: 3. února od 19

KDE: Sedlčany

ZA KOLIK: 249 Kč



Po roce se již tradičně vrací do sedlčanského Kulturního domu Josefa Suka jako jednoho z 10 měst oblíbená show Posedlí Dakarem. Budete mít možnost zhlédnout výjimečné záběry z Rally Dakar 2023. Kromě unikátního necenzurovaného dokumentu uvidíte naživo i vaše oblíbené závodníky. Letošní rok je ve znamení změn, a proto po 11 letech dorazí všichni v jiných barvách, pod křídly nového týmu. Co ale zůstává, je svérázný humor kluků ze Sedlčan a spousty neuvěřitelných zážitků z kabiny závodního kamionu Čendy. Nikdo neví, co se na nekonečných pouštích Saudské Arábie stane.

V sedlčanském muzeu vystaví fotky z války na Ukrajině

KDY: Do 24. února

KDE: Městské muzeum Sedlčany

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Městské muzeum Sedlčany a reportéři serveru Voxpot připravili výstavu fotografií Válka na Ukrajině. Výstava prezentuje práci reportérů serveru Voxpot Majdy Slámové a Vojtěcha Boháče, kteří sledovali situaci přímo na místě ještě před zahájením invaze. Začátek války je zastihl na hranici s Běloruskem, později se přesunuli do Kyjeva, kde mapovali dění první dva týdny. Znovu se na Ukrajinu vrátili ve chvíli, kdy se ruská vojska stáhla od Kyjeva. Výstavu můžete navštívit do pátku 24. února.

Příbramské kino nabízí americký thriller Někdo klepe na dveře

KDY: 3. února od 20

KDE: Kino Příbram

ZA KOLIK: 140 Kč



Někdo klepe na dveře je americký thriller, který můžete zhlédnout v příbramském kině. Rodinná dovolená v chaloupce utopené v lesích, daleko od veškeré civilizace, probíhá skvěle. Než se na jejich prahu objevili ti čtyři. Vypadají jako členové šílené náboženské sekty a snaží se nebohým dovolenkujícím vysvětlit, že svět, jak ho znají, skončí, pokud ho právě oni nezachrání. Nechtějí po nich vlastně nic složitého. Stačí, aby se mezi nimi našel dobrovolník, který pro spásu planety ochotně udělá to, co by nikdo dobrovolně neudělal.

Rakovnicko

Novostrašecké náměstí obsadí masopustní masky

KDY: 4. února od 14

KDE: Komenského náměstí, Nové Strašecí

ZA KOLIK: Volně přístupné

Masopustní veselí si bude moci po roce opět užít veřejnost v Novém Strašecí. Sraz maškar je naplánován na 14. hodinu, přičemž o půl hodiny později lidé v různých kostýmech vyrazí na průvod městem. Od 16. hodin bude pak na programu rej dětských masek v Novostrašeckém kulturním centru. „Hudba, občerstvení a dobrá nálada zajištěna,“ slibují pořadatelé.

Prohlédněte si reklamní obrazy legendární firmy OTTA

KDY: Do 24. února

KDE: Galerie Samson Caffeé

ZA KOLIK: 10 Kč



Výstava originálních reklamních obrazů firmy OTTA je k vidění v rakovnické galerii. „Výstava představí výběr reklamních obrazů a plakátů převážně z 1. poloviny 20. století, které shromažďuje, restauruje a archivuje firma Procter and Gamble, Rakona Rakovník, jejímž zakladatelem byl již v roce 1875 rakovnický podnikatel František Otta,“ uvedlo muzeum s tím, že k výrobě reklamních obrazů a plakátů přizvali tehdy majitelé také významné grafiky a malíře té doby. Sbírka tak představuje zároveň originální díla malovaná nebo tištěná z plochy na papíře.

Poznejte kouzlo smírčích křížů

KDY: Do 24. února

KDE: Galerie Viktora Olivy, Nové Strašecí

Ve čtvrtek byla v novostrašecké galerii zahájena výstava fotografií s názvem Smírčí Kříže. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě něco: vyvolávají zvláštní tajemný dojem. Možná že právě tím nejvíce přitahují pozornost. To jsou smírčí kříže, které si můžete prohlédnout do 24. února.

Diskotéka nabídne hity z dob minulých

KDY: 4. února od 20

KDE: Disco Slabce

ZA KOLIK: Zdarma



Československé hity a písně z 80. a 90. budou na programu sobotní retro diskotéky, která se koná ve Slabcích. Hrát zúčastněným bude dvojice DJ Maty a DJ Machal. Retro kostýmy jsou vítány, přičemž se lidé v nich mohou těšit na soutěž o nejlepší převlek.

Příznivci halového létaní se sjedou do Rakovníka

KDY: 5. února od 14

KDE: 1. ZŠ Rakovník

ZA KOLIK: Volně přístupné

V pořadí teprve druhý slet halových letadel se koná v neděli v budově rakovnické školy. Veřejnost se může těšit třeba na ukázky akrobacie, prezentaci modelářského kroužku, vystoupení Jana Votavy a Lukáše Doubravy nebo také na zajímavou soutěž o jeden z modelů.