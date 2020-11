V aktuální době, kdy se kulturní a společenské akce ruší nebo přesouvají, vám přinášíme pár tipů na to, jak si užít víkend venku na výletě nebo doma s návody na tvoření či s virtuálními a online událostmi.

Národní zemědělské muzeum. | Foto: archiv Deníku

Portál sdružuje virtuální expozice českých i světových muzejí

Je vám líto, že nemůžete navštívit zajímavé muzejní sbírky osobně? Vyzkoušejte to aspoň on-line. V záložce informační zdroje pod titulkem digitalizace sbírek na emuzeum.cz je k dispozici několik desítek odkazů na digitalizované expozice a virtuální prohlídky českých i světových muzejí. Z místních institucí je možné nahlédnout do Národního technického muzea, Národní galerie, Židovského muzea v Praze, GASKu nebo Muzea hlavního města Prahy, ze zahraničních jsou to například slavné Met nebo-li Metropolitní muzeum umění v New Yorku, Dům Anny Frankové, aténské Muzeum Akropole či Galileovo muzeum ve Florencii.