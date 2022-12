Do Benešova přijdou popletení čertíci KDY: 2. prosince od 17.00 KDE: Městské divadlo Benešov ZA KOLIK: 140-280 Kč

S představením Popletení čertíci přichází dětmi oblíbená Míša Růžičková do Městského divadla Na Poště. Děti se podívají do lesa, kam si chodí čerti hrát, která Strašidla přiletěla na Strašidelný rej. Také tam narazí na Popletené čertíky, kteří utekli z pekla, protože jim tam bylo moc horko. Běhali po lese a zpívali a tancovali BuBuBu. Děti jsou zapojovány do písní.

Zazpívejte si Staro-české Rorate

KDY: 2. prosince od 20.00

KDE: Fara Pyšely



Přijďte si do Pyšel zazpívat největší duchovní hity 14.-21. století! Staro-české Rorate se uskuteční na faře.

Připomeňte si adventní a vánoční zvyklosti rodiny Sternbergových

KDY: 3. prosince

KDE: Český Šternberg

ZA KOLIK: 180-640 Kč

Přijďte se podívat na svátečně vyzdobený hrad, připomeňte si význam, zvyky a průběh adventního období a poznejte, jak se na hradě prožíval advent a slavily Vánoce za první republiky. Vstupenky je třeba předem zakoupit on-line nebo zarezervovat na tel. 317 855 101 či přes formulář na www.hradceskysternberk.cz.

Berounsko

Berounská kapela Destroy! oslaví druhé výročí

Destroy!Zdroj: MK/CfgrKDY: 2. prosince od 20.00

KDE: Rockový klub Prdel, Beroun

ZA KOLIK: 150 Kč

Nejmladší česká metalová kapela, berounští Destroy!, v pátek oslaví dva roky existence. Na svůj narozeninový dýchánek si pozvala HC thrash bandu Libido Challenge z Blatné a sadistické thrashery Sadistic Hannibal z Jičína.

Kouzlo vánočních ozdob očaruje Hořovické

KDY: 2. prosince od 16.30

KDE: Muzeum Hořovicka, Hořovice

ZA KOLIK: Zdarma



Návštěvníci, kteří dorazí v pátek vpodvečer do hořovického muzea, si budou moci užít slavnostní zahájení výstavy. Bude se jednat od výstavu s názvem Kouzlo vánočních ozdob. „Srdečně zveme první návštěvníky na zahájení vánoční muzejní výstavy s komentovanou prohlídkou a možností koupit ozdoby na stromeček z dílny Dalibora Pekláka,“ uvedlo muzeum.

Druhý adventní víkend nabídne v Berouně bohatý program

KDY: 2.-4. prosince

KDE: Beroun

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Berounský advent nabídne veřejnosti možnost navštívit další z předvánočních akcí. V pátek 2. prosince se bude jednat o mikulášskou v místním kině. V 17.30 hodin svatý Mikuláš nadělí dětem dárky, následně všichni zúčastnění zhlédnou pohádku Princezna zakletá v čase 2. To v sobotu 3. prosince od 9.30 hodin zazpívá na Husově náměstí dámské hudební trio Přelet M. S. V neděli 4. prosince v 16 hodin pak odehraje v zahradě Muzea berounské keramiky divadlo DIVseDIV pohádku Čtvero ročních období. Od 16.30 hodin na Husově náměstí zazpívá příchozím skupina Hradní Duo. Jedná se o kapelu z Rakovníka, která hraje folk / celtic rock.

Filmy o zimních sportech budou k vidění v Hostomicích

KDY: 2. prosince od 19.00

KDE: HejbejmeSe, Hostomice



Každý rok od října do prosince do více než 200 českých a slovenských měst přináší Snow Film Fest ty nejlepší filmy o zimních sportech z celého světa i z domácí produkce. V pátek dorazí také do Hostomic, kde v místním podniku HejbejmeSe budou moci návštěvníci zhlédnout filmy Pro vrchol až na konec světa, Prozíravost, Ledový tanec na Godafossu, Innsbruck. Powder. People., Bez pádla, Stoupání a Jyrgalan.

Boleslavsko

Prodejte staré věci a naopak si pořiďte jiné, včetně cukroví

KDY: 2. prosince od 15

KDE: Café Svět Mladá Boleslav (Komenského náměstí 17/85)

ZA KOLIK: 100 Kč

Nehodí se Vám již některé oblečení nebo doplňky ze šatníku a jsou stále pěkné? Chcete je darovat a vyměnit za jiné? Nebo je prodat a nakoupit jiné? Vše je možné a přitom nakoupíte i vánoční cukroví a drobné dárky. Přineste maximálně deset kusů z vašeho šatníku a můžete "swapovat".

Vydejte se na Adventní putování za Mikulášem

KDY: 3. prosince od 16, 17, 18 a 19

KDE: Vzdělávací centrum Na Karmeli, Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 100 Kč na osobu



Opravdové nebe a peklo můžete prožít při Mikulášské nadílce ve Vzdělávacím centru Na Karmeli o první prosincovou sobotu. Děti spolu s rodiči projdou „adventní cestou“ plnou bytostí, které naši předci důvěrně znali. Na konci cesty bude čekat na děti Mikuláš se svou nadílkou.

Poslechněte si koncert a pomožte dobré věci

KDY: 3. prosince od 17.00

KDE: Kostel Narození Panny Marie, zámek Benátky nad Jizerou

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

V zámeckém kostele v sobotu můžete poslechnout koncert jičínského pěveckého sboru Smetana, pod vedením Vítězslava Čapka a za doprovodu klavíristy Pavla Krčmárika. Dobrovolné vstupné budep použito jako příspěvek pro Pavla Bošku, chlapce, který po dopravní nehodě zůstal upoutaný na invalidní vozík.

Zavzpomínejte na Metoděje Vlacha

KDY: Do 31. prosince

KDE: Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Mladá Boleslav



U příležitosti blížícího se 110. výročí prvního veřejného letu Metoděje Vlacha pořádá letecké muzeum výstavu věnovanou tomuto talentovanému konstruktérovi nazvanou Metoděj Vlach - Touha vzlétnout.

Užijte si advent v Loretě

KDY: 4. prosince

KDE: Loreta Kosmonosy

Přijďte si zpříjemnit období čtyř svátečních nedělí do kosmonoské Lorety. Těšte se na vánoční stromeček, vyřezávaný betlém, zapálení svíčky na věnci, dětská vystoupení, Betlémské světlo, výtvarné dílničky a něco dobrého k pití. Hostem nyní bude Jana Křížková.

Kladensko

Kladno bude hostit koncerty Pokáče, Bendiga, Wágnera i Raega

KDY: 2. až 4. prosince

KDE: náměstí Starosty Pavla, Kladno

ZA KOLIK: Zdarma



Kladeňáci si budou moci užít další program Kladenských Vánoc. V pátek 2. prosince bude od 18 hodin na programu koncert oblíbeného písničkáře Jana Pokorného, kterého hudební scéna zná jako Pokáče. O den později, tedy v sobotu 3. prosince v 16 hodin, si lidé z největšího středočeského města a okolí poslechnou koncert zpěváka romského původu – Jana Bendiga. O druhou adventní neděli, 4. prosince, pak přiveze hudbu do Kladna Josef Vágner. Ten vystoupí od 16 hodin, přičemž v 18 hodin ho na pódiu vystřídá kladenský rapper Raego.

Vydejte se za skřítky na Kladenský zámek

KDY: Do 30. prosince od 8.00 do 21.00

KDE: Zahrada Kladenského zámku, Kladno

ZA KOLIK: Zdarma

Stejně jako v loňském roce, také letos se promění zahrada Kladenského zámku v kouzelnou lokalitu. „I v letošním roce jsme mysleli na ty nejmenší z nás, pro které je adventní čas opravdu kouzelný. Na malé dobrodruhy čeká upravená Zahrada Kladenského zámku na Pohádkový svět plný menších i větších skřítků,“ uvedlo město na svých stránkách s tím, že si stačí vyzvednout knihu Procházka údolím skřítků a splnit pár úkolů. Za úspěšné splnění se totiž děti mohou těšit i na malý dárek, který jim vydají pracovnice Městského informačního centru na třídě TGM v době úředních hodin. Knížky jsou k vyzvednutí v Městském informačním centru na pěší zóně či v informačním okénku na radnici. „Knížky nám však pro velký zájem mizí pod rukama. Připravili jsme proto i on-line verzi níže, kterou si můžete sami vytisknout,“ vysvětlili zástupci Kladna.

Vlasta Horváth zazpívá na slánském náměstí

KDY: 2. prosince od 18.00

KDE: Masarykovo náměstí, Slaný

ZA KOLIK: Zdarma



Období adventu je pro zpěváky často dobou, kdy mají ve svých plánech mnoho koncertů. Také Vlasta Horváth vyrazil na svoje vánoční turné. Jednou z jeho předvánočních zastávek bude také město Slaný. „Vlasta Horváth se svou koncertní kapelou přiveze do Slaného své největší hity, vánoční písně i světovou klasiku,“ prozradili organizátoři.

Kolínsko

Při mikulášské besídce zahraje kapela Kůzle

KDY: 2. prosince od 16

KDE: MSD Kolín

ZA KOLIK: 70 Kč

Tradiční mikulášská besídka v rámci které dorazí nejen Mikuláš, čerti a anděl, ale nebude chybět ani hudební představení v podání kutnohorské Kapely Kůzle. Hudebně a tanečně písničkový pořad pro děti odehrávající se v duchu tradičních českých Vánoc, ale nejen o nich. Od večera, kdy k nám domů přijde Mikuláš s andělem a čertem přes vánoční adventní čas postupně dojdeme za doprovodu sněhové nadílky ke Štědrému večeru a rozdávání dárků. Vánoce nás pohltí svou neopakovatelnou atmosférou.

Je tu Benefice pro LECCOS

KDY: 2. prosince od 18.00

KDE: KD Svět, Český Brod

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Benefice pro LECCOS je společenským večerem s tichou akcí na podporu činnosti této organizace. Čeká vás malá veřejná dražba, kulturní program, bohaté občerstvení formou švédského stolu.

Prodejní výstava obrazů a kreseb z cest Vladimíra Císaře

KDY: Od 2. do 23. prosince

KDE: Městská knihovna Svatopluka Čecha, Pečky

Městská knihovna v Pečkách pořádá prodejní výstavu obrazů a kreseb z cest Vladimíra Císaře. Shlédnout ji můžete během provozní doby knihovny.

Děti si užijí mikulášskou zábavu

KDY: 3. prosince od 14.00

KDE: Sokolovna Kostelec nad Černými lesy

ZA KOLIK: 150 Kč



První listopadovou sobotu se na vás v kostelecké sokolovně budou těšit pekelné i nebeské bytosti!

Poslechněte si vánoční koncert smyčcového orchestru Archi a hostů

KDY: Divadlo Kolín

KDE: 4. prosince od 18.00

Vánoční koncert smyčcového orchestru Archi ZUŠ Františka Kmocha v Kolíně patří k tradičním kulturním akcím adventního času v Kolíně. Smyčcový orchestr, který má mnohaletou tradici, se v první polovině koncertu představí v klasických i romantických skladbách. Ve druhé části koncertu se můžete zaposlouchat do České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. I v letošním roce spolupracují Archi se zpěváky předních českých operních scén, pedagogy kolínské ZUŠ a kolínským sborem Cantores Cantant. Program: W. A. Mozart, B. Britten, Jakub Jan Ryba.

Užijte si v pečeckém chrámu adventní koncert

KDY: 4. prosince od 15.00

KDE: Chrám mistra Jana Husa v Pečkách



Účinkují: Dagmar Vaňkátová (soprán), Václav Kliment (baryton), Josef Vaňkát (housle), Irena Chřibková (klavír). Na programu: A. Dvořák, J. D. Zelenka, W. A. Mozart, J. Massenet, C. Saint-Saëns.

Kutnohorsko

Kutnohorský komorní orchestr vystoupí v GASKu

KDY: 3. prosince od 19.00

KDE: GASK Kutná Hora

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Adventní koncerty Kutnohorského komorního orchestru letos opět proběhnou v krásných prostorách bývalého refektáře Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. A jak se již stalo tradicí, posluchači si mohou vybrat, zda navštíví odpolední koncert v 16 hodin nebo večerní v 19 hodin. Hudební program obou koncertů bude stejný. V úvodu zazní Partita d moll od českého skladatele Františka Ignáce Tůmy.

Advent na Kačině bude s příchutí tradic, zvyků a jitrnic

KDY: 4. prosince od 10.00

KDE: Zámek Kačina Svatý Mikuláš



Druhá adventní neděle na Kačině bude patřit vánočním zvykům, tradicím a řemeslům. Nebudou chybět ani oživené prohlídky vyzdobených Chotkovských interiérů, vánočně naladěný duch Rudolf nebo Mikuláš s čertem a anděli. V jedinečných prostorech zámeckých sklepů bude návštěvníky čekat adventní trh plný vánočních lákadel a ručních výrobků. V tvořivých dílnách si naopak budete moci sami vyzkoušet některé známé i méně známé adventní zvyky nebo si vlastnoručně vyrobit vánoční dárek či dekoraci. Určitě nevynechejte andělskou dílničku či koncert dětského sboru Palášek v Chotkovské knihovně. Na nádvoří zámku budou na návštěvníky čekat různé slané i sladké dobroty a nebude chybět ani klasický vánoční punč či svařák na zahřátí.

V České 1 vystoupí Jakub Děkan band

KDY: 2. prosince od 18.00

KDE: Klub Česká 1, Kutná Hora

Nenechte si ujít vystoupení Jakuba Děkana a kapely Siluety v Kutné Hoře v rámci svého ,,Vespankutour,, Nabitý hudební večer začne vystoupením skupin Open, Natřije, Siluety a končí koncertem Jakub Děkan Band.

Mělnicko

Flétnový soubor Flauti Vivace zahraje v Zeměchách

KDY: 4. prosince od 16.00

KDE: Kostel Narození sv. Jana Křtitele, Zeměchy

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Spolek hudba staví chrámy pořádá v kostele v Zeměchách koncert souboru Flauti Vivace. „Soubor se zaměřuje převážně na interpretaci populárních a klasických skladeb v autorských aranžích s doprovodným podkladem,“ napsal o sobě na stránkách soubor s tím, že se jedná o flétnový soubor ZŠ Kladno v Moskevské ulici pod vedením Ivana Tatara.

V muzeu se bude tvořit

KDY: 3. prosince od 9 do 17

KDE: Regionální muzeum Mělník

ZA KOLIK: 20 Kč

V prostorách mělnického muzea se uskuteční předvánoční řemeslný jarmark. Na veřejnost v rámci této akce budou čekat ukázky tradičních řemesel, tvořivé dílničky nejen pro děti nebo také dobroty v muzejní kavárně. Za vstupenky dospělí návštěvníci dají 20 Kč, děti od šesti do patnácti let 10 Kč. V ceně vstupného je i přístup na výstavu Historické betlémy, ozdoby a dárky.

Do Neratovic přijede Nebojsa i Mikuláš

KDY: 3. a 4. prosince

KDE: Neratovice



Společenský dům Neratovice bude v sobotu 3. prosince dějištěm pohádky Statečný Nebojsa. Jde o velkolepou inscenaci známé veselé pohádky z dílny renomovaného profesionálního divadla, v níž neohrožený chlapík s kamarády přemůže zlého čaroděje a zachrání ztracené princezny. „Inscenace je vánočním dárkem města všem neratovickým dětem. Vstupné je pro všechny zdarma, je ale nutné si vyzvednou místenku v pokladně SD,“ vysvětlili zástupci města s tím, že divadlo začíná v 15 hodin. Loutkový soubor Javajka pak v neděli 4. prosince, taktéž od 15 hodin, odehraje v Komorním divadélku Lípa pohádky O Budulínkovi a hloupé lišce a Pohádka o zlaté kuličce. „Na konci se děti mohou těšit na Mikuláše, čerty a anděly, kteří odmění malé diváky nadílkou,“ slibují organizátoři. V 15.30 hodin dorazí Mikuláš se svou družinou také do Domu dětí a mládeže Neratovice. Zde je na programu zábavné odpoledne s Terkou, které bude zakončeno právě zmiňovanou návštěvou Mikuláše Divotvůrce a s ní spojenou nadílkou. Vstupné pro děti je 60 korun, dospělí zaplatí 20 korun. Předprodej je v recepci DDM. V ceně vstupenky mikulášský balíček.

Nymbursko

Nymburské kino zve na Festival bez obalu

KDY: 3. prosince od 14.00

KDE: Kino Sokol Nymburk

ZA KOLIK: Vstupné mimo filmových projekcí (70-120 Kč) zdarma

Bez obalu je festival nejen o ekologii, permakultuře a soběstačnosti. Program: 14-15.30 lokální vánoční trh, 15.30-17.30 přednášky a dílnička pro děti, 15.30 O kuchyni, 16.30 Květiny na permakulturní farmě, 17.30 slavnostní přípitek a malý bezobalový raut. Projekce filmů: 14.00 Mimi a Líza (70 Kč), 18.00 Srdce dubu (120 Kč).

Poslechněte si Adventní koncert pěveckého sboru Hlahol

KDY: 3. prosince od 19.00

KDE: Evangelický kostel Nymburk

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Tradiční koncert smíšeného pěveckého sboru Hlahol. Zazní Česká mše vánoční E. Marhuly, pastorely J. J. Ryby, vánoční písně z německých kancionálů, české vánoční koledy a další skladby.Sedmý deskoherní festík pro všechny, kdo mají chuť si zahrát nějakou tu deskovku, nebo se jen tak přijít podívat a popovídat si. Workshop pro děti i dospělé, night game party, akce pro celou rodinu. Více na www.kinonymburk.cz.

V Poděbradech začínají adventní trhy

KDY: 3. prosince

KDE: Jiřího náměstí, Poděbrady

ZA KOLIK: Vstup zdarma

První prosincovou sobotu začínají na poděbradském Jiřího náměstí adventní trhy. Andělé vás pak pozvou do zámeckého biografu na dva filmy - 16.00 Největší dar (140 Kč), 19.00 Vánoční příběh (170 Kč).

Příbramsko

Vyzkoušejte první šití zlatou nití

KDY: 2. prosince od 18.00

KDE: Knihovna Sedlčany



Udělejte radost svým blízkým a kamarádům vánočním stromečkem, který si vyšijete na barevnou čtvrtku s použitím lesklých filtrů v sedlčanské knihovně na akci První šití zlatou nití.

Součástí Mikuláše a rozsvícení stromku bude i předvánoční trh

KDY: 3. prosince od 16.00

KDE: Zalány

Osadní výbor Zalány za podpory města Rožmitál p. Tř., Sbor dobrovolných hasičů Zalány a AMK Zalány připravil Mikulášskou nadílku. Ta se uskuteční před zalánským hasičským klubem. Po nadílce se mohou návštěvníci těšit u zalánské hasičárny na rozsvícení vánočního stromu. Součástí akce bude i malý předvánoční jarmark.

Kouzla, vánoční písničky i dárek od Mikuláše. To je animační show v příbramském divadle

KDY: 4. prosince od 16.00

KDE: Divadlo Příbram

ZA KOLIK: 90 Kč



Vezměte děti na vánoční animační show s Honzou Ladrou, Myšákem Edou a princeznou Týnkou. V estrádním sálu příbramského divadla vás čeká program plný kouzel a vánočních písniček. A na každé dítě dáreček od Mikuláše.

Rakovnicko

Dvojice kytaristů zahraje vánoční písně

KDY: 3. prosince od 15.00

KDE: Muzeum T. G. Masaryka Rakovník

Prostory rakovnického muzea rozezní předvánoční kytarový koncert. Vánoční písně a koledy veřejnosti obstará dvojice Katka Švecová a Mirek Švec. První tóny koncertu by měly zaznít úderem 15. hodiny.

Pavol Habera potěší své fanoušky v Oráčově

KDY: 2. prosince od 19.00

KDE: Hostinec U Paši, Oráčov

ZA KOLIK: 200 Kč



Oráčov bude hostit slavnou hudební návštěvu. V místním hostinci totiž vystoupí legendární slovenský zpěvák a člen slavné skupiny Team Pavol „Paľo“ Habera. Vstupenky bude možné zakoupit za 200 korun, a to pouze na místě v den konání akce.

Novostrašecké čeká vánoční jarmark spojený s výtvarnými dílnami

KDY: 4. prosince od 13 do 17

KDE: Novostrašecké kulturní centrum, Nové Strašecí

ZA KOLIK: Vstupné zdarma

Naladit se na Vánoce budou moci lidé v Novém Strašecí. Koná se zde totiž vánoční jarmark a výtvarné dílny pro děti. „Vstupné se neplatí. Platí se jen jednotlivé dílničky. Přijďte nasát vánoční atmosféru, vyzkoušet si zdobení perníčků, malování keramických ozdob, vytvoření andílka ze šišek nebo si nakoupit dárky pro své blízké. Těšíme se na vás,“ upřesnili pořadatelé.