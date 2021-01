Vstupte do nového roku nejenom pravou nohou, ale také s pořádnou dávkou kultury. Podívejte se na naše tipy a užijte si z pohodlí domova koncerty, filmy nebo i moderní videomapping.

Užijte si kino z pohodlí domova - tentokrát s Finskou komedií Víkend na chatě. | Foto: Kino Metropol

Objevte kouzlo stínového divadla na představení Popelka

KDY: Až do 10. ledna 2021

KDE: Online na Goout.net

ZA KOLIK: 99–599 Kč

Příběh chudé dívky přezdívané Popelka, která svou dobrou duší a šarmem okouzlí bohatého prince, nastudovalo divadlo HILT Praha ve formě stínového divadla. Diváci objeví kouzlo stínů v kombinaci s magickými projekcemi, které vytvoří působivé efekty na plátně. Online představení je založeno na současném moderním tanci. Stínové divadlo se stalo ve světě hitem posledních let. Od doby, kdy ve starověké Číně využívali kouzelníci hry stínu na plátno pomocí světla plamenu svíce, se mnohé změnilo. Představení je přístupné do 10. ledna.