Čekají vás závody pro všechny kategorie a výkonnosti – od nejmenších běžců, přes žákovské kategorie až po delší přespolní tratě krásnou krajinou. Když se chcete hýbat a nadýchat čerstvého vzduchu, pojďte 4 km kolem rybníků u Vlašimi. Když máte vyšší ambice, nebo si chcete dát do těla, je tu pro vás 9 km po krásné - místy až trailové trati. Čeká na vás pěkná příroda, lesy, pole, louky, dokonce i kaňon. Výtěžek běhu je určen na financování přestavby komunitního centra vlašimské charity.

Zdroj: Deník

Jak vypadá recestistický běh?

Pokud se nechcete moc zapotit a užít si zábavu, zúčastněte se recesistického běhu s ešusem, abyste si vyzkoušeli, jak se pracuje charitním pečovatelkám v terénu. Poté se můžete občerstvit v kavárně, dát si pivo a něco k snědku a poslechnout si k tomu kapelu Zdání klame. Nebojte se, vaše děti se nudit nebudou, jednak mají pořadatelé, kterými je Oblastná charita Vlašim, pro všechny malé závodníky v cíli nachystanou zmrzlinu. Po závodě si můžou ještě vyzkoušet basketbal s BC Benešov nebo si zacvičit pod vedením zkušených trenérů z Msports, kteří povedou i rozcvičku před startem. Pro vítěze jednotlivých kategorií máme nachystané věcné ceny, medaile a diplomy podepsané panem kardinálem Dominikem Dukou. Absolutní vítěz a vítězka hlavního závodu získají pohár.

Další víkendové pozvánky

V Huti František vystavují elementy mladí umělci

Společnost Jindřicha Chalupeckého a Huť František v Sázavě vystavují ještě do 20. září Intervence #22: Elementy. Svá díla na představují umělci Nikola Brabcová, Michal Kindernay, Alena Kotzmannová a Tomáš Roubal. Základní vstupné je 120 korun, snížené 80 a rodinné 280 korun. Otevřeno je kromě pondělí každý den od desáté do osmnácté hodiny.

Zatančí si na zábavě křešičtích hasičů

Pobavit se, popít, zazpívat i zatančit budou moci účastníci zábavy pořádané Sborem dobrovolných hasičů z Křešic v Olbramovicích v sobotu 5. září od dvacáté hodiny. K poslechu a tanci jim zahraje oblíbená kapela Pohoda Team. K zakousnutí bude i něco dobrého z grilu. Vstupné je 100 korun.





Hurvínek zavítá do benešovského kulturního domu

Na své si tento víkend přijdou i děti, pro které je na neděli 6. září od 16 hodin v Kulturním domě Karlov v Benešově připraveno představení Divadla Spejbla a Hurvínka. Hurvínek s Máničkou se dostanou do světa pohádek. Na své pouti se seznámí nejen s Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým, ale i dědem Vševědem a dalšími pohádkovými postavičkami. A pořádně si to užijí! Vstupné je 200 korun.