BENEŠOVSKO

Buďte u zrodu nejslavnějšího vojevůdce českých zemí

Kdy: 9. září, 20:00

Kde: Kino Benešov

Za kolik: 140 korun

Dlouho očekávaný historický velkofilm Jan Žižka, který benešovské kino nabídne v pátek 9. září od 20 hodin, vypráví o počátcích husitského vojevůdce Jana Žižky na pozadí bouřlivých událostí roku 1402. V hlavních rolích se představí Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger, Sophie Lowe, Karel Roden a další. Nájemný žoldnéř se tak stal legendárním válečníkem, kterého nic a nikdo nedokázal porazit. Velkofilm „Jan Žižka“ vypráví o zrodu nejslavnějšího vojevůdce českých zemí.

Oslavte 125. výročí trati Čerčany – Jílové u Prahy

Kdy: 9.–11. září

Kde: Benešovsko



Slavnostní parní protokolární vlak zahájí v pátek 9. září oslavy 125. výročí trati Čerčany – Jílové u Prahy. Poslouží pro veřejnost, děti z dětských domovů a pozvané významné hosty, zástupce sponzorů a vystavovatelů exponátů. Trasa vlaku: Praha-Vršovice (13:09) – Davle – Čerčany – Benešov u Prahy. V sobotu se mohou návštěvníci těšit na výstavu lokomotiv od 09 do 17 hodin a noční fotografování lokomotiv. Také na prezentaci zahraničních spolků a společností zabývajících se renovací historických vozidel včetně prezentace jejich modelů a fotografií.

Pivovarské slavnosti nabízí bohatý program i občerstvení

Kdy: 10. září, 13:00

Kde: Pivovar Benešov

Za kolik: 100 korun

Společně si připomeňte a symbolicky oslavte 125 let vaření piva v Benešově v místním pivovaru. Ten nabídne pivní přehlídku čepovaných piv, limonádu Ferdináda, občerstvení a vystoupení kapel Lahvátor, Pirates of the Pubs, Dirty Blondes, The Beautifuls, Bílá nemoc, Bubenická show a dalších.

BEROUNSKO

Králův Dvůr hostí hudební festival Letorosty

Kdy: 10. září, 14:00

Kde: Králův Dvůr

Za kolik: 200 korun

Hudební festival Letorosty si budou moci v sobotu 10. září užít návštěvníci zámeckého areálu v Králově Dvoru. Vstup bude možný od 14 hodin, přičemž hrát budou skupiny Moped 56, Buster Nixon, Miro Šmajda & Terrapie, K2, Laura a její tygři, Dymytry, Asperra nebo Ocelot.

Osovský kostel rozezní varhany

Kdy: 11. září, 17:00

Kde: Kostel Narození s. Jana Křtitele, Osov



V rámci celostátního Varhanního festivalu se uskuteční v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Osově koncert, a to v neděli 11. září 2022 od 17 hodin. Na varhany zahraje špičkový český interpret Pavel Černý. „Zveme všechny milovníky krásné hudby, zážitek to bude zcela jistě nevšední,“ uvedli organizátoři.

BOLESLAVSKO

Letecké muzeum Metoděje Vlacha i letos létá jen pro vás

Kdy: 9. září, 16:00

Kde: Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Mladá Boleslav

Tradiční akce Leteckého muzea Metoděje Vlacha pro příznivce historického létání Létáme pro vás i letos zve na letiště v Mladé Boleslavi. Program přinese přehlídku historických letadel, které budou od 16 hodin vyjíždět z prostor muzea. Chybět samozřejmě nemohou ani komentované letecké ukázky, které začnou 30 minut po 16. hodině. Akci připravuje muzeum ve spolupráci s Aeroklubem Mladá Boleslav. Kromě letuschopných exponátů budou k vidění některá motorová i bezmotorová letadla Aeroklubu.

Užijte si roztomilosti na výstavě morčat

Kdy: 11. září, 9:00

Kde: Základní škola Jilemnického 1152, Mladá Boleslav

Za kolik: 20/40 korun



Milovníci a chovatelé morčat jsou zváni na první boleslavskou výstavu morčat, která je určena pouze pro vícebarevná morčata všech plemen. Na výstavě bude k vidění přes 80 ušlechtilých morčat od bezsrstých (skinny), přes klasická krátkosrstá (hladké, crested) a kudrnatá (americký teddy) až po plemena dlouhosrstá (sheltie, coronet, alpaka a další). Kromě samotné výstavy a posuzování soutěžících nabídne akce doprovodný program. Tím bude například ukázková expozice barev morčat i s jejich popisem, nesoutěžní odborné posouzení vlastních mazlíčků adepty na posuzovatele či stánky s chovatelskými potřebami a morčaty s rodokmenem přímo od chovatelů. Další informace pro návštěvníky i vystavovatele najdete na webu.

Zachrání tulačka Mia prince?

Kdy: 11. září, 15:00

Kde: Kino, Mnichovo Hradiště

Za kolik: 120 korun

Kino v Mnichově Hradišti zve na animovanou pohádku Princezna rebelka. Mia je dvanáctiletý sirotek. Žije v ulicích středověkého města, kde zná každý kout a které ji svým způsobem patří. S vrabčím hnízdem na hlavě a trochu umouněná je ale Mia samostatné, velmi vynalézavé a protřelé děvče. Ideálním místem pro výpravy za dobrým jídlem stejně jako za lumpárnami je místní hrad, kde je ovšem vždy potřeba ošálit stráže. Jednoho dne prchá Mia před strážemi a narychlo se převlékne do princeznovských šatů. V tu samou chvíli místní zlovolný regent Tristan podstrčí čarovný lektvar korunnímu princi Rolandovi a tím ho promění v kočkuře. Mia vše vidí a v ten okamžik naberou události a Miin život nečekaný spád.

Na faře se sejdou malí i velcí, kteří si chtějí užít řemeslnou tvorbu

Kdy: 10. září, 10:00

Kde: Fara, Dolní Krupá



Na faře v Dolní Krupé se v sobotu uskuteční folklorní akce Řemesla na faře, na níž svůj um předvedou držitelé titulu mistr tradiční rukodělné výroby Iveta Dandová, Petr Král a Jiří Rücker. Program doplní vystoupení folklorního souboru Pozdní sběr a naučná stezka za tajemstvím přírody.

Muzeum v Hradišti připravilo výstavu, která voní benzínem

Kdy: Do. 30. října

Kde: Muzeum města Mnichovo Hradiště

Výstava, která bude připravena v Muzeu města Mnichovo Hradiště, ve 2. patře mnichovohradišťského zámku, je věnována historii rodiny Bobkových z Mnichova Hradiště. Fotografiemi, videi a unikátními předměty připomíná nejen úspěšné roky automobilových závodníků a legend motorsportu, Václava Bobka st., Jaroslava Bobka a Václava Bobka ml., ale i osudy ostatních členů rodiny. Vernisáž se koná dnes od 17 hodin v prostorách muzea. Doprovodný program k výstavě je připraven na sobotu 17. září, kdy se na náměstí koná Sousedská slavnost.

KLADENSKO

Kladeňáci si užijí Dny města

Kdy: 9. až 11. září

Kde: Sletiště, Kladno

Za kolik: 50 korun / Zdarma

Jedna z nejočekávanějších kladenských kulturních akcí roku klepe na dveře. Dny města Kladna se uskuteční v době od 9. do 11. září. V pátek si publikum na Sletišti bude moci užít koncerty Dua Aramis a Jaroslava Uhlíře s kapelou. V sobotu pak vystoupí Raego, Dara Rolins, Václav Noid Bárta, Thom Artway, Morcheeba a kapela Lucie. V neděli je na programu tradiční autogramiáda hokejových Rytířů Kladno, hrát bude Kašpárek v rohlíku, Jakub Děkan a Rybičky 48. Po celý víkend nebudou samozřejmě chybět pouťové atrakce a stánky s různým občerstvením.

Pochodem pomohou nemocné Terezce

Kdy: 11. září, 10:00

Kde: Bratronice



Dobročinný Maruščin pochod od srdce pro Terezku se uskuteční v neděli 11. září v Bratronicích. Registrace bude možná v době od 10 do 12 hodin na místním fotbalovém hřišti. Na trase dlouhé tři kilometry budou následně moci zúčastnění plnit různé úkoly, a to hned na pěti stanovištích. Kromě toho bude na hřišti připraven zábavný program. Nejen malí účastníci si budou moci užít malování na obličej a kamínky, salón pro slečny, soutěže, skákací hrad, lezeckou stěnu či hudební vystoupení. Výtěžek z akce poputuje na pomoc Terezce z Bratronic, která má po těžkém porodu DMO kvadruplastickou formu, poškozený mozek a epilepsii. Peníze budou využity na léčbu kmenovými buňkami a rehabilitace.

Na Valdeku zahrají třeba Zelenáči, František Nedvěd či Patrola Šlapeto

Kdy: 10. září, 13:00

Kde: Háj na Braškově

Za kolik: Dobrovolné vstupné

V lesíku Háj na Braškově-Valdeku se v sobotu 10. září uskuteční jedenáctý ročník nadačního hudebního festivalu s názvem Valdecký háj. Na jeho programu jsou koncerty skupin Dudas Band (Kladno), Hoboes Revival Alva (Praha), Pavlíny Jíšové (jižní Čechy), Gladly S. W. (Kladno), Zelenáčů (Praha), Františka Nedvěda (Praha) nebo Patroly Šlapeto (Praha). Akci bude moderovat Johanka Joy Hubičková. Vstupné je dobrovolné, přičemž výtěžek z něj poputuje na léčbu Vaška Burgera z Braškova.

KOLÍNSKO

UDG poprvé zahrají na vlakové zastávce

Kdy: 9. září, 19:00

Kde: Zastávka Radim

Za kolik: 390 korun

Jedinečná kapela UDG se zastaví v Zástavce Radim. Zahraje s nimi Robin Mood.

V kolínském MSD se sejdou sběratelé a bleší trhovci

Kdy: 10. září, 7:30

Kde: Městský společenský dům Kolín

Za kolik: 10 korun



Letos se už sedmnáctým rokem v saloncích MSD setkávají sběratelé především známek, mincí a pohledů. "Rádi ale mezi sebou přivítáme i ty nabízející sortiment spadající pod označení bleší trh, aby si něco mohli odnést i ti nemající vyhraněný zájem," říkají pořadatelé.

Vykulení již podevatenácté. Bavte se po celý den!

Kdy: 10. září, 9:00

Kde: Černokostelecký pivovar, Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: Vstup zdarma

Už po devatenácté se potkáte na dvoře Černokosteleckého pivovaru a strávíte spolu skvělou sobotu ve společnosti tradičního pivovarnického řemesla, dobrého jídla, piva a živé hudby.

Nakupte si na farmářských trzích

Kdy: 10. září, 8:00

Kde: Park před kulturním domem, Pečky

Za kolik: Vstup zdarma



V parku před pečeckým kulturákem se těšte na sedmý ročník farmářských trhů. K dispozici bude široká nabídka výrobků a čerstvých plodin, dekorativní výrobky, originální přání a spousta dalšího.

Je tu předposlední letošní veřejné pečení chleba

Kdy: 10. září 10-15

Kde: Štolmíř

Za kolik: Vstup zdarma

Blíží se termín dalšího veřejného pečení chleba ve Štolmíři. Těšit se můžete na lokální výrobky a řemeslníky, čekají na vás tvořivé dílny, ochutnávky a hudba. Posledním letošním termínem pak bude 22. října.

Poznejte příběh Jana Kollera, obyčejného kluka

Kdy: 10. září, 19:00

Kde: Kulturní dům Svět, Český Brod

Za kolik: 130–140 korun



Příběh fotbalisty Jana Kollera se řadí mezi světový unikát. Spousty prestižních zahraničních serverů se mu v minulosti věnovalo a shodli se na tom, že story “Českého Honzy“ je skutečnou pohádkou, která je asi už navždy nenapodobitelná. Sympatický obr totiž celé dětství, mládí a začátek plnoletosti nastupoval za amatérské kluby na vesnické úrovni. Nejčastěji pak za Smetanovu Lhotu v Jižních Čechách. Nikdo by si tenkrát ani v tom nejodvážnějším snu nedovedl asi představit, že z kluka, který dává góly ve vísce o 300 obyvatelích, bude jednou postrach všech fotbalových obran a brankářů.

Děti i rodiče pobaví Jů a Hele

Kdy: 11. září, 15:00

Kde: Divadlo Kolín

Za kolik: 70–80 korun

Když zakokrhá kohout, znamená to, že začíná den. Sluníčko slíbí měsíčku, že když už půjde spát, bude mu pak vyprávět, co se zatím "Na kouzelném paloučku" odehrálo. V hravé loutkové revui s písničkami dovádí tančící slunečnice, kamarádi žabáci Kvik a Kvak a neodolatelný "šoumen" myšák Kiko. Dětský divák se ale také podívá na ryby pod hladinou, proletí se s papírovými draky po nebi a na palouček zavítají legendy televizní dětské zábavy - kamarádi Jů a Hele.

Prohlédněte si vážky Českobrodska

Kdy: Do 30. října

Kde: Podlipanské muzeum v Českém Brodě



Cílem výstavy Vážky Českobrodska je využít dlouhodobě vytvářenou specializovanou sbírku přírodovědného oddělení RM Kolín a ukázat tak hmyzí řád vážky ve skutečné velikosti a tvarech. Na výstavě je v systematické sestavě prezentována většina druhů vážek vyskytujících se na území regionu Českobrodsko. Vlastní suché preparáty jsou pak doplněny fotografiemi poskytující obraz o přirozené barevnosti těchto živočichů.

Navštivte Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Kdy: Denně kromě pondělí, 10:00

Kde: Ruská, Kouřim

Za kolik: Dospělí 110 korun, zlevněné 50 korun, rodinné 270 korun

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným nadregionálně zaměřeným skanzenem v České republice, který shromažďuje stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století. Nachází se zde zatím čtrnáct větších obytných a hospodářských objektů, které doplňuje několik drobnějších památek. Muzeum je celoročně dějištěm mnoha národopisných a dalších doprovodných programů.

KUTNOHORSKO

Zavítejte na Festival leteckých amatérských filmů

Kdy: 10. září, 12:00

Kde: Spolkový dům Zruč nad Sázavou

Filmové studio Zruč nad Sázavou ve spolupráci s Odborem kultury, školství a sportu pořádají v sobotu 10. září od 12 hodin již 18. Festival leteckých amatérských filmů. Na programu bude kromě veřejné projekce soutěžních snímků také výstava zručských a vlašimských modelářů, odborný seminář a předání cen.

Vystavují tkané miniatury ze soukromé sbírky Herberta Köglera

Kdy: Do 2. října

Kde: Výstavní síň Čáslav



Tkané miniatury ze soukromé sbírky Herberta Köglera jsou přístupné veřejnosti ve výstavní síni na náměstí J. Žižky z Trocnova v Čáslavi až do 2. října. Zájemci si budou moci prohlédnout tkané záložky, etikety, kalendáře, znaky a další strojově tkané stuhařské výrobky z největší soukromé sbírky zapsané do České knihy rekordů.

Hrad Pirkštejn opět nabídne prohlídky, koncert i přednášku

Kdy: 10. září, 16:00, 19:30

Kde: Hrad Pirkštejn, Rataje nad Sázavou

Za kolik: 200 korun / vstupné dobrovolné

I tuto sobotu se hrad Pirkštejn v Ratajích nad Sázavou otevře veřejnosti. Opět si budete moci poslechnout přednášku související s místem a zdejším krajem, tentokrát na téma Hroznata z Úžic a poslední věrní Záviše z Falkenštejna, vstupné je dobrovolné. Večer zahraje Cimbálová muzika Jana Mikuška, na tu je vstupné 200 korun. A budete se moci podívat dovnitř hradu, který je normálně uzavřen.

MĚLNICKO

Oslaví jedno významné výročí a připomenou další nemilé

Kdy: 10. září, 9:00

Kde: Kralupy nad Vltavou



Městské slavnosti připomenou 120 let od povýšení Kralup na město a 20 let od povodní. Na Palackého náměstí k této příležitosti během odpoledne vystoupí Portless, Voxel, Čiperkové, Nezmaři, JK Band, folklorní soubor VŠE Praha Gaudeamus a další interpreti. Zároveň budou připraveny dílničky, workshopy, promítání v kinostanu a trhy. Základní škola Komenského v tento den otevře své dveře a během dopoledne pozve na prohlídku školy a program Povodně s nadhledem, který bude zaměřen na vše týkající se vody.

Neratovický salon je opět tu!

Kdy: 10. a 11. září

Kde: Náměstí Republiky, Neratovice



Víkend bude v Neratovicích patřit sportu a hudbě. V sobotu bude na náměstí Republiky na programu oblíbená akce Sportem pro život, která ocení nejúspěšnější sportovce města, nabídne ukázky z činnosti neratovických sportovních klubů, hry a soutěže pro děti i dospělé, rozhovory i exhibice. Hlavními body večerního programu bude vystoupení kapely Šoulet a taneční zábava pod širým nebem. V neděli se pak milovníci hudby mohou těšit na Neratovický salon 2022, jehož program nabídne koncerty tělesa OffBeat Orchestra, zpěváka Sebastiana, Věry Martinové a Merita, kapel Turbo a Monkey Business a dalších interpretů. Večer salon zakončí ohňostroj.

Den bezpečí poučí děti i dospělé o zvládání krizových situací

Kdy: 9. září, 9:00

Kde: Náměstí Republiky, Neratovice

Za kolik: Zdarma

V pátek zaplní náměstí Republiky projekt Den bezpečí 2022. návštěvníci si budou moci užít dynamické ukázky práce policejních psovodů, sebeobrany a zadržení pachatele, zvládnutí problému s hořící pánví, záchrany osoby ve výšce nebo vyproštění osoby z vraku automobilu. Kromě Policie ČR, městské policie Neratovice a hasičského záchranného sboru se akce zúčastní také OSPOD Neratovice, Městská knihovna Neratovice, Semiramis, z. ú., Centrum Alma, z. ú., Dům kněžny Emmy sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a Červený kříž Mělník. Vstupné se na akci neplatí.

Kino má něco pro každého. Komedii, animáky i akci

Kdy: 9. až 11. září

Kde: Kino Vltava, Kralupy nad Vltavou



Kino Vltava o víkendu zavede do historie, pobaví českou komedií, přinese napětí akčním filmem, přesvědčí, že i zvířata mohou být superhrdiny, a povypráví o tom, jak Gru k mimoňům přišel. Páteční program se bude věnovat české historii a zahájí jej životopisné drama Arvéd (17:00) přinášející příběh Jiřího Arvéda Smíchovského. Následovat bude historické drama Petra Jákla Jan Žižka (20:00) plné českých i zahraničních hvězd. Sobota pak přinese animovaný rodinný film DC Liga supermazlíčkuů (14:00), nejnovější film ze série o neobvyklém parku Jurský svět: Nadvláda (17:00) a opět zavede do historie s filmem Jan Žižka (20:00). Historické drama pak přijde na řadu i v neděli od 20:00, odpoledne bude pro dětské diváky připraven animovaný snímek Mimoni 2: Padouch přichází (14:30) a po něm bude následovat česká komedie Střídavka (17:00) s Martinem Hofmannem.

NYMBURSKO

Ztraťte se v záplavě květin na Jiřinkových dnech

Kdy: 10. a 11. září

Kde: Sloveč

Zahradnictví Dahlia zve na tradiční akci Jiřinkové dny. Součástí představení hned 300 odrůd jiřin bude také výstava dalších rostlin, jako jsou begonie, mečíky, kaktusy, lilie, halloweenské okrasné dýně, ukázka vazby podzimních kytic či přehlídka zahradní keramiky a plesových šatů. V sobotu bude připraven doprovodný program v podobě vystoupení tanečního souboru Villanella nebo křtu nové odrůdy jiřiny, kteoru pokřtí zpěvačka Petra Janů. V neděli akci doprovodní svým vystoupením imitátor Zdeněk Barnett a kapela Nešlapeto.

Zažijte historii na vlastní kůži na Slavníkovském dni

Kdy: 10. září, 14:00

Kde: Hradisko a evangelická fara, Libice nad Cidlinou



Čtvrtý ročník Slavníkovského dne se bude konat v areálu místního hradiska a evangelické fary. Pro zájemce bude v sobotu připravena celá řada zajímavostí. Ludmila Barčáková nabídne přednášku Šperkařství na Libici v dobách Slavníkovců. Publikum pobaví skupina historického šermu Lvi ze staré, atraktivní bude i předvádění historických zbraní nebo turnaj pro dospělé. Děti se mohou těšit na různé aktivity a pohádku s bojovkou Osvobození princezny. součástí akce bude také jarmark s produkty od místních farmářů a prodejců.

Xavier Baumaxa zahraje pod jasanem u nymburského kina

Kdy: 9. září, 19:00

Kde: Kino Sokol, Nymburk

Poslední venkovní koncert u kina pod jasanem se odehraje v pátek, kdy se nymburským divákům opět představí Xavier Baumaxa. Původem litvínovský písničkář a kytarista, jehož projev je založen na slovních hříčkách, parodiích na různé hudební styly a zpěváky a popkulturních odkazech, styl svého hraní definuje jako akustický crossover. Sám sebe definuje jako buránka regionálního charakteru, se stále větším geografickým a mezigeneračním přesahem. Pojďte se prostřednictvím svérázného písničkáře pobavit i zamyslet pod jasan u nymburského kina Sokol.

Letní muzicírování a zabíjačka

Kdy: 10. září, 11:45

Kde: Dobšický šenk, Dobšice



Spolek Dobšané z Dobšic zve na Letní muzicírování a zabíjačkové hody. V prostoru u Dobšického šenku se představí celá řada různých hudebních skupin a kapel. Za všechny zúčastněné lze uvést country kapelu Trampoty, dechovku Cidlinka, kapelu Echo 91 ze Starého Kolína, dále Míla Hartman zazpívá písně Karla Gotta. Pozvání přijalo i několik pohybových souborů. Představí se Mažoretky SKP Nymburk, děti z okolních základních škol, Mažoretky Srdíčko Kolín a Irské sestry z Jablonce nad Nisou. Doprovodný program slibuje soutěž o ceny, zabíjačkové pochoutky, atrakce pro děti a nultý ročník Olympiády mateřských škol MAS Zálabí ve společenské a kulturní oblasti.

Projděte si poděbradské památky

Kdy: 10. až 18. září

Kde: Poděbrady

Díky Dnům evropského dědictví se otevřou brány poděbradských památek a vstup bude zdarma či velice symbolický. Letošním tématem jsou udržitelné památky a v rámci akce bude možné navštívit hydroelektrárnu, kostel povýšení sv. Kříže, Polabské muzeum, Památník krále Jiřího nebo Havířský kostelík. Doprovodný program nabídne také přednášku PhDr. Pavla Fojtíka o majitelích poděbradského zámku, která se odehraje v knihovně, koncert člena skupiny Vanua2 Yannicka Teviho a hlavně také oblíbený multižánrový koncert na zahradě evangelické fary Glorietfest, který pomůže vybrat prostředky na opravu altánu Gloriet.

V Hodinách zahraje K-Music

Kdy: 9. září, 19:00

Kde: Kavárna Hodiny, Poděbrady

Za kolik: 100 korun



Kavárna Hodiny zve na pravidelný Taneční večer. Tentokrát návštěvníkům večer zpříjemní světové melodie, evergreeny, pop-rock, dechovka a další v podání K-Music Standy a Lenky Keith. Vstupenky je možné zakoupit na recepcích lázeňských hotelů.

PŘÍBRAMSKO

Podpořte účastníky rybářské soutěže

Kdy: 10. září, 6:00

Kde: Sadoňský rybník Rožmitál pod Třemšínem

Na Sadoňském rybníku v Rožmitále pod Třemšínem se v sobotu 10. září uskuteční Memoriál Jiřího Šlehofera – rybářské závody pro dospělé. Zápis bude od 6 hodin, první poločas bude probíhat od 7 do 10 hodin a po výměně míst poběží druhý poločas od 11 do 13 hodin. Chytá se na jeden prut, dva návazce bez krmítka a bez zakrmování. Více informací najdete na rybarirozmital.cz.

Pořádají tradiční Podbrdskou výstavu drobného zvířectva

Kdy: 10. a 11. září, 8:00

Kde: Husův park Dobříš

Za kolik: 50 korun (děti zdarma)



Základní organizace Českého svazu chovatelů Dobříš připravila pro všechny příznivce na sobotu 10. a neděli 11. září tradiční Podbrdskou výstavu králíků, holubů, drůbeže a jiného zvířectva. Ta se uskuteční v Husově parku. Pro hosty je připraveno občerstvení, samozřejmě expozice zvířat, a to i prodejných, děti jistě zaujmou ukázky králičího hopu, dospěláky živá hudba a další doprovodný program.

Buďte u zrodu nejslavnějšího vojevůdce českých zemí

Kdy: 10. září, 19:00

Kde: Kino Příbram

Za kolik: 140 korun

Dlouho očekávaný historický velkofilm Jan Žižka, který příbramské kino nabídne v sobotu 10. září od 19 hodin, vypráví o počátcích husitského vojevůdce Jana Žižky na pozadí bouřlivých událostí roku 1402. V hlavních rolích se představí Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger, Sophie Lowe, Karel Roden a další. Nájemný žoldnéř se tak stal legendárním válečníkem, kterého nic a nikdo nedokázal porazit. Velkofilm „Jan Žižka“ vypráví o zrodu nejslavnějšího vojevůdce českých zemí.

RAKOVNICKO

Na Křivoklát se sjedou myslivci

Kdy: 10. září, 9:00

Kde: Křivoklát

Za kolik: 70 korun

Na hradě Křivoklát se v sobotu 10. září konají Myslivecké slavnosti sv. Eustacha. Na programu je sokolnictví, kynologie, vábení, koncert laureátů a hostů festivalu, lesní a myslivecká pedagogika, lesní tvoření nejen pro děti, prohlídky hradu, výstava fotografií lesa a zvěře nebo snímků koní při práci v lese. Pro veřejnost budou navíc připraveny také prezentační i prodejní stánky. Uvítací fanfáry zaznějí v 9.30 hodin, slavnostní zahájení je o půl hodiny déle.

Heroldův Rakovník začíná v neděli

Kdy: 11. září, 17:00

Kde: Rakovník



V neděli 11. září začne letošní ročník Mezinárodního festivalu komorní hudby a výtvarného umění Heroldův Rakovník. Slavnostní zahájení proběhne v 17 hodin v Nové síni pod Vysokou bránou vernisáží Členské výstavy Středočeského sdružení výtvarníků. V 19 hodin potom naváže první koncert festivalu, při kterém se v Heroldově síni (synagoze) představí dvě hudební hvězdy ověnčené mnoha cenami. Cellista Vilém Vlček i klavírista Ondřej Zavadil mají za sebou i přes svůj nízký věk řadu mimořádných úspěchů mezinárodní úrovně.