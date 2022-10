BENEŠOVSKO

Tradiční Drakiáda vás čeká už tuto sobotu

Kdy: 8. října, 14:00–18:00

Kde: Na Průhoně, Mrač

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Mračský okrašlovací spolek připravil na v sobotu 8. října od 14 do 18 hodin v Mrači v lokalitě Na Průhoně tradiční Drakiádu. Kromě pouštění draků bude na programu opékání buřtů, letadélko s překvapením a soutěže o nejvyšší let, nejrychlejší vzlet, nejzábavnější pád, nejkrásnějšího vlastnoručně vyrobeného draka. Vstupné je dobrovolné.

Objevujte tajemství pod povrchem v Domě přírody Blaníku

Kdy: 8. a 9. října

Kde: Vodní dům Hulice

Za kolik: Vstup volný, rýžování zlata za mírný poplatek



Oslavte víkend biodiverzity a objevte tajemství pod povrchem v Kraji blanických rytířů! O víkendu 8. a 9. října se v Domě přírody Blaníku a Návštěvnickém středisku Vodní dům můžete těšit na speciální program, který vám zábavnou formou představí místní geologické dědictví. Po celou sobotu a neděli bude připraven kvíz o odznak georytíře, rýžování zlata, vlastnoruční broušení a leštění vzorků hornin, které si přinesete nebo najdete cestou a nebude chybět oheň na opečení špekáčků nebo kdo si co donese. V neděli po celý den vás čeká sochání do pravé blanické ortoruly s Danielem Talaverou i od devíti hodin exkurze s biologem do Křížovského lomu.

Nahlédněte s odborníkem do hadcového lomu

Kdy: 9. října. 9:00

Kde: Lom Bernartice

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Jedinečná příležitost podívat se do aktivního lomu a pod vedením odborníka se naskytne účastníkům Exkurze s geologem do hadcového lomu Bernartice v neděli 9. října. Hadec je neobvyklá hornina a v Bernarticích je v současnosti jediný aktivní lom, kde se těží. Sraz je v 9 hodin před bránou lomu. Přilby a reflexní vesty dostanete k zapůjčení na místě. Kapacita exkurze je omezena na 20 osob. Místo je třeba rezervovat předem na michal.geowanders@gmail.com, případně na tel: +420 608 164 228.

BEROUNSKO

Na běžce čeká přes třicet překážek

Kdy: 8. října, 11:15

Kde: Zámek, Králův Dvůr



Na zámku v Králově Dvoru se v sobotu 8. října koná překážkový závod Královák Race. Jedná se o závod střední obtížnosti o celkové vzdálenosti 10 kilometrů a více než 30 překážkách. „Trasu předem znát nebudeš. Musíš spontánně reagovat tady a teď. Na trase narazíš na originální profi překážky, ale taky na hand-made překážky vyrobené s láskou. Bahno a voda je samozřejmost,“ uvedli organizátoři s tím, že registrovat se lze na berounrace.cz.

Děti si užijí Minecraft a kameny

Kdy: 8.a 9. října

Kde: Muzeum Českého krasu, Beroun

Za kolik: 100 korun



Znáte počítačovou hru Minecraft? Věděli jste, že tato legendární hra se dá využít i k výuce geologie? Přesvědčit se o tom můžete díky akci Minecraft a kameny, která se uskuteční 8. a 9. října v Muzeu Českého krasu v Berouně. Rezervace je nutná, a to na pokladně muzea na telefonním čísle 311 624 101 nebo pokladna@muzeum-beroun.cz. Kurzovné je 100 korun za dítě. Více na muzeum-beroun.cz.

Děti v Žebráku zhlédnou pohádku Ať žijí strašidla

Kdy: 9. října, 15:00

Kde: Kulturní klub Žebrák

Za kolik: 70 korun

Kulturní klub Žebrák nabídne v neděli 9. října svým malým návštěvníkům pohádku s názvem Ať žijí strašidla. „Vysoko nad strašidelným údolím, na strašidelném vršku, se tyčí ten nejpodivnější dům! Všichni mu říkají Strašidelný zámek. Zámek obývají strašidla Dragostroun I., Mormónie II, její sestra Kryšpula a sluha Maxmilián. Jsou to strašidla veselá a hodná, ale přesto pijí krev starostovi malé vesnice v údolí. Ten je chce vyhnat a jejich zámek zbourat. Hermínka je sirotek a zatoulá se k zámku. Tam na ní čekají veliká a podivná překvapení,“ uvedli k pohádce organizátoři. Vstupné je 70 korun, rezervace míst je možná na čísle 774 428 312.

BOLESLAVSKO

Cestovatel zavede do Chile a ukáže, že Nikdy není pozdě

Kdy: 7. října, 18:00

Kde: Městská kulturní zařízení, Bělá pod Bezdězem

Městská kulturní zařízení navštíví Jiří Kafka s cestopisným pořadem s fotoprojekcí nazvaným Nikdy není pozdě. Začít cestovat bez cestovky se dá i po padesátce. Své o tom ví i Jiří Kafka, který poprvé vyrazil do světa bez cestovní kanceláře ve svých 50 letech a to do Chile. Navštívil již více než 30 zemí světa a na své cestopisné přednášce vás přesvědčí, že nikdy není pozdě.

Muzeum v Hradišti připravilo výstavu, která voní benzínem

Kdy: Do. 30. října

Kde: Muzeum města Mnichovo Hradiště



Výstava, která bude připravena v Muzeu města Mnichovo Hradiště, ve 2. patře mnichovohradišťského zámku, je věnována historii rodiny Bobkových z Mnichova Hradiště. Fotografiemi, videi a unikátními předměty připomíná nejen úspěšné roky automobilových závodníků a legend motorsportu, Václava Bobka st., Jaroslava Bobka a Václava Bobka ml., ale i osudy ostatních členů rodiny. Vernisáž se koná dnes od 17 hodin v prostorách muzea. Doprovodný program k výstavě je připraven na sobotu 17. září, kdy se na náměstí koná Sousedská slavnost.

Zavzpomínejte na majálesy, které měnily dějiny

Kdy: Do 29. prosince

Kde: Zahrada Kliniky Dr. Pírka, Mladá Boleslav

Venkovní výstava Králové Majálesu představí fotografie zachycující tradici studnetských slavností, které odrážely povahu a proměny politických režimů, nálady ve společnosti a míru emancipace studentského hnutí, které sehrálo důležitou roli v mnoha historických zlomech. Výstava přibližuje nejen slavné majálesy v letech 1956 a 1965 (králem majálesu se tehdy stal Allen Ginsberg), které měly výrazně protestní charakter, ale zabývá se také poválečnými majálesy. studentskými slavnostmi v období pražského jara či obnovou majálesové tradice po roce 1989. Popisuje pomocí doposud nepublikovaných fotografií a dokumentů také neoficiální majálesy na pražském Petříně, které v letech 1962–1966 přerůstaly ve výtržnosti a v některých letech také v pouliční demonstrace. Vernisáž výstavy se uskuteční 24. září od 15 hodin, kdy návštěvníky expozicí provede její autor, přední český historik PhDr. Petr Blažek Ph.D.

KLADENSKO

Turisté se vydají Do Žiliny bez pasu

Kdy: 8. října, 9:00

Kde: Žilina

Za kolik: Dobrovolné startovné

V sobotu 8. října se uskuteční tradiční turistický pochod v okolí Žiliny nesoucí název Do Žiliny bez pasu. Registrovat se zájemci budou moci v době od 9 do 10.30 hodin u místní sokolovny, respektive Penzionu Žilina. Hlavní trasa bude dlouhá šestnáct kilometrů, přičemž bude vhodná i pro cyklisty. Dále se turisté budou moci vydat na cestu dlouhou čtrnáct nebo osm kilometrů. Zápisné je dobrovolné. Děti v cíli obdrží bonus.

Pochod provede veřejnost po hospodách

Kdy: 8. října, 9:30 a 10:30

Kde: Kladensko

Za kolik: Dobrovolné startovné



Láká vás spojit procházku malebnou krajinou, a přitom si po cestě užít s přáteli dobrou zábavu a rozptýlení při návštěvě hned několika poutavých zákoutí místních hospůdek? Tak to je pro vás jako ušitý pochod Krajem bezděkovských hospod, který se koná v sobotu 8. října. Na patnáctikilometrovou trať se lze vydat mezi 9:30 a 10:30 hodinami od restaurace Na Valdeku.

Stanislava Perlínová v lánském muzeu podruhé vystaví Tváře

Kdy: 7. října, 18:00

Kde: Muzeum T. G. Masaryka, Lány

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech bude od 7. října do 20. listopadu hostit výstavu s názvem Tváře II. Veřejnost si díky ní bude moci prohlédnout portréty známých osobností z dílny fotografky Stanislavy Perlínové. „Den co den potkáváme kolem sebe lidi… mnoho lidí, mnoho tváří. Mnohdy je ani nevnímáme, mnohé nám splývají. Někdo nás ale zaujme, „osloví“… a když máte s sebou fotoaparát, mačkáte spoušť a začne vám vznikat celý soubor fotografií „TVÁŘE“. Pojďte se do nich zadívat se mnou,“ vyzývá autorka. Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v pátek 7. října v 18 hodin.

KOLÍNSKO

Kouřimský skanzen nabízí netradiční komentovanou prohlídku s ředitelem

Kdy: 7. října, 16:00

Kde: Muzeum lidových staveb, Kouřim

Za kolik: 350 korun na osobu, členové Klubu přátel muzea 250 korun

"Zveme vás na netradiční podvečerní prohlídku Muzea lidových staveb v Kouřimi. Můžete se těšit na vyprávění o životním stylu na českém venkově v období raného novověku a v 19. století se zaměřením na podzimní lidové obyčeje. Užijete si kouzelnou atmosféru místa v době, kdy už v něm nejsou běžní návštěvníci. Věnovat se vám bude ředitel muzea, historik Vladimír Rišlink. Prohlídka potěší zejména návštěvníky s hlubším zájmem o historii," zvou pořadatelé akce.

Vydejte se díky přednášce do Mexika za kaktusy a lidmi

Kdy: 7. října, 19:00

Kde: Zvonice u kostela Nejsvětější Trojice, Český Brod



Jaroslav Bohata se věnuje farmaceutické biochemii. Podnikl mnoho výzkumných cest do Mexika a Argentiny. Řeč bude nejen o kaktusech a divokých horských krajinách, ale také o tamních lidech. Na páteční večer s hostem se do zvonice při kostele Nejsvětější Trojice v Jungmannově ulici se na vaši návštěvu těší M. Lukášek.

Lízátková párty Lollipopz pobaví děti v Kolíně

Kdy: 8. října, 15:00

Kde: MSD Kolín

Za kolik: 350 korun

"Podzim je ve znamení barev a radosti! I na podzim vyrážíme na dlouhou cestu Českem, abychom naší novou Lízátkovou Párty roztančily Lollyteam! Anet, Amy, Neli a Annie si pro vás připravily zcela nový program, ve kterém nebudou chybět nové písničky z připravovaného alba, ale samozřejmě i staré a oblíbené, jako například První Láska, Mezi Hvězdy, Lollyškola nebo O prázdninách je fajn! Nebude chybět soutěž o náš merch a hlavně pořádná nálož zábavy a radosti, na kterou jste z našich show zvyklí," zvou členky Lollipopz. Vstupenky zakoupíte zde.

Kolínské náměstí v sobotu provoní vůně českých i exotických jídel

Kdy: 8. října, 10:00

Kde: Karlovo náměstí, Kolín

Za kolik: Vstupné zdarma



Přijďte ochutnat moderní i nemoderní gastronomii a zažít, co je to street food. Těšit se můžete na mix chutí světových kuchyní ale i té české, dorazí i tolik oblíbené food trucky. K dobrému jídlu patří samozřejmě i skvělé víno či pivo z malých pivovarů. K sladkému zase jen ta nejlepší výběrová káva. Tak neseďte doma a dorazte ochutnat pochoutky připravované přímo před vašimi zraky.

Do českobrodského kina zavítá o víkendu indián a princezna

Kdy: 8. a 9. října

Kde: Kulturní dům Svět, Český Brod

Za kolik: 130/140 korun

Kino ve Světě nabízí v sobotu novou českou komedii Indián v hlavní roli s Karlem Rodenem. V neděli se pobaví i děti, hraje se pro ně totiž animovaná pohádka Princezna rebelka.

Užijte si Dny otevřených dveří v Arboretu

Kdy: 8. a 9. října, 9:00

Kde: Arboretum FLD, Kostelec nad Černými lesy



Černokostelecké Arboretum vás o víkendu zve na Dny otevřených dveří, které budou doplněné o dřevosochání Petra Moravce a ornitologický výklad.

Vyměňte si s ostatními kartičky Pokémonů

Kdy: 9. října, 10:00

Kde: Knihovna Pečky

Spolek Kecki vás zve na Pokémon den, určený pro malé sběratele karet. Pokud máte rádi Pokémony a sbíráte kartičky, které byste si rádi vyměnili s dalšími nadšenými sběrateli, přijďte v neděli do knihovny v Pečkách.

KUTNOHORSKO

Přijďte na vernisáž výstavy Jakuba Kutílka do vrdské knihovny

Kdy: 7. října – 7. listopadu

Kde: Knihovna Vrdy

Za kolik: Zdarma

Na vernisáž výstavy fotografií místního rodáka Jakuba Kutílka se můžete těšit v pátek 7. října v Knihovně F. V. Lorence Vrdy. Celý následující měsíc až do 7. listopadu si můžete přijít jeho fotografie prohlédnout do chodeb knihovny. Pokud se vám některá bude líbit, po ukončení výstavy se můžete s Jakubem dohodnout na její koupi. Akce je zdarma. Otevřeno je pondělí, středa, pátek od 8 do 11 hodin a od 15 do 18 hodin. V pátek je otevřeno jen odpoledne.

Vydejte se za Malínským křenem

Kdy: 8. října, 7:00

Kde: Malín

Za kolik: Od 80 korun



Na tradiční Pochod za Malínským křenem se můžete vydat už v sobotu 8. října. V nabídce je celkem 15 tras v kilometráži od 11 km do 50 km. Kratší trasy prochází bezprostředním okolím Kutné Hory. Trasy střední délky již zasahují až ke Zbraslavicím a k Labi. V cíli čeká na účastníky diplom a grilovaná klobása s pravým malínským křenem. Pořadatelem akce je TJ Turista Kutná Hora. Startovné začíná na 80 korunách. Více na www.tj.turista.cz.

Festival dechových hudeb v Čáslavi vstupuje do pátého ročníku

Kdy: 9. října, 16:00

Kde: Dusíkovo divadlo Čáslav

Dechová hudba Věnovanka s kapelníkem Václavem Musílkem a Dusíkovo divadlo v Čáslavi zvou širokou veřejnost a příznivce dechové hudby na jubilejní 5. ročník Festivalu dechových hudeb, který se koná v Dusíkově divadle v Čáslavi v neděli 9. října od 16 hodin. V pořadu uslyšíte plejádu smysluplných a oblíbených skladeb a písniček v podání skvělých souborů, domácí Věnovanky, jihočeské hasičské kapely Božejáci s kapelníkem Pavlem Skalníkem a také vynikající Elektroband s Ivanou Brožovou a Josefem Opltem.

Na Zahradní slavnosti vystoupí šansoniérka Monika Načeva

Kdy: 8. října,16:00

Kde: Hrad Pirkštejn Rataje nad Sázavou

Za kolik: 200 korun / dobrovolné vstupné



Na tradiční Zahradní slavnosti na hradě Pirkštejn v Ratajích nad Sázavou budete moci opět v sobotu 8. října navštívit běžně nepřístupné prostory hradu a poslechnout přednášku související s místem a zdejším krajem. Od šestnácté hodiny tentokrát povypráví Michaela Ottová o tématu Umění pro věčnost za časů zlaté horečky a Kutná Hora na konci středověku. Na večerním koncertu v 19.30 hodin tentokrát vystoupí herečka, zpěvačka, šansoniérka Monika Načeva. Na koncert je vstupné 200 korun, na přednášku můžete dát dobrovolný příspěvek.

MĚLNICKO

Výstava představí tvorbu mělnických výtvarnic

Kdy: Do 3. listopadu

Kde: Galerie Ve Věži, Mělník

Společný projekt tří výtvarnic JAM v obrazech navazuje na předchozí výstavy, které uspořádalo Mělnické kulturní centrum v minulých letech v galerii Ve Věži. Vystavující umělkyně Jarku Drechslerovou, Aidu Líhovou-Legnerovou a Mirku Léblovou spojuje totiž nejen blízký vztah k městu Mělníku a jeho okolí, ale také k osobě pro Mělník významného výtvarného pedagoga, akademického malíře Vladimíra Veselého. Zakladatel galerie Ve Věži ovlivnil počátky výtvarné dráhy všech tří autorek a pomohl jim odhalit a plně rozvinout vlastní talent, tvůrčí potenciál a umělecké vnímání světa.

NYMBURSKO

Víkendová soutěž ve dlabání dýní se odehraje v zahradnictví

Kdy: 8. a 9. října, 9:00

Kde: Parkon, Libice nad Cidlinou

Zahradnictví Parkon v Libici nad Cidlinou pořádá tradiční Dýňový víkend. V sobotu a v neděli si rodiče s dětmi mohou přijít vyřezat z dýní strašidelné masky dle vlastní fantazie. Rovněž proběhne soutěž o tu nejpovedenější. Zájemci zde mohou ochutnat dýňové speciality. Otevřeno bude do 17 hodin.

PŘÍBRAMSKO

Ke svému 140. výročí připravila knihovna bohatý program

Kdy: 7. a 8. října, 14:00, 16:00 a 18:00

Kde: Sedlčany

Sedlčanská knihovna slaví letos krásné 140. narozeniny. V sobotu od 16 hodin se můžete těšit na slavnostní vzpomínkové setkání při příležitosti tohoto výročí. Nově instalovanou výstavu Sedlčanská knihovna v průběhu let si můžete prohlížet v provozní době knihovny od 7. října do 2. listopadu. Ještě před setkáním bude od 14 hodin nejen pro děti připravena loutková hra J. Veselovského v nastudování divadelního spolku Našlose Kašpárek z Kejchalovic. nejenom děti, ale i dospělé diváky. V osmnáct hodin vás pobaví divadelní představení ukrajinského divadla Ginger na motivy hry Nikolaje Vasiljeviče Gogola Večery na samotě u Dikaňky.

Seznamte se s dopisy Antonína Dvořáka

Kdy: 8. října, 19:00

Kde: Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě



Již tuto sobotu 8. října od 19 hodin se přijďte seznámit s dopisy Antonína Dvořáka v uměleckém přednesu herce Dejvického divadla Martina Myšičky a za hudebního doprovodu Leoše Čepického (housle) a Lukáše Klánského (klavír). A to v Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě Vstupenky můžete zakoupit na webu GoOut.net nebo si je rezervujte na e-mailu rezervace@antonindvorak.cz. Základní vstupné je 200 korun, senioři a děti to mají za 140.

Zabavte se u komedie Manželský čtyřúhelník na horách

Kdy: 8. října, 19:00

Kde: Společenské centrum Rožmitál pod Tř.

Za kolik: 350 korun

Městské kulturní středisko Rožmitál pod Třemšínem připravilo na sobotu od 19 hodin ve společenském centru divadelní představení Manželský čtyřúhelník na horách. Vstupné v předprodeji je 350 korun. Kdo má vynášet smetí, proč se chlapi nikdy neptají na cestu a jak se správně vymačkává zubní pasta? Nejen to budeme řešit na horské chatě před Vánocemi. Ve ztřeštěné komedii se představí známí herci Ivana Jirešová, Dana Homolová, Vladimír Kratina, Martin Sitta. Předprodej vstupenek zajišťuje městské kulturní středisko.

RAKOVNICKO

Olympic zahraje své hity ve Strašecí

Kdy: 8. října, 19:00

Kde: Novostrašecké kulturní centrum, Nové Strašecí

Za kolik: 620/550 korun



Jedna z nejznámějších českých hudebních skupin, kapela Olympic, zahraje v sobotu 8. října v Novém Strašecí. Parta kolem frontmana Petra Jandy vystoupí v Novostrašeckém kulturním centru od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit online nebo v kanceláři centra v době od 14 do 18 hodin. Lístky k sezení stojí 620 korun, ke stání pak 550 korun.

Dům osvěty v Rakovníku rozduní hned čtveřice kapel

Kdy: 7. října, 19:00

Kde: Dům osvěty, Rakovník

Za kolik: 120 korun



Rakovnický Dům osvěty bude v pátek 7. října hostit další z koncertů. Tentokrát v jeho prostorách vystoupí hned čtveřice kapel. Příchozí se mohou těšit na hudbu v podání skupin Smečka (rock-metal, Nové Křečany), Sethorus (melodic-rock, Praha), Fret (hard rock-stoner rock, Rakovník) a Five Sins (rock-hard rock, Rakovník).

Chovatelé vystaví zvířata v Kolešovicích

Kdy: 8. a 9. října

Kde: Areál ZO ČSCH Kolešovice

ZO ČSCH Kolešovice pořádá ve svém výstavním areálu Okresní výstavu králíků, drůbeže, holubů a okrasného ptactva. Otevřena bude v sobotu od 8 do 16 a v neděli od 8 do 14 hodin. Kromě pohledu na krásná zvířata, bude mít veřejnost možnost zakoupení kvalitních, chovných zvířat.