BENEŠOVSKO

Neveklovské kino nabízí komediální drama Hodně štěstí, pane Veliký

Kdy: 5. srpna, 20:00

Kde: Neveklov

Za kolik: 100 korun

Druhý prázdninový měsíc začíná neveklovské kino trošku pikantním, mládeži do 15 let nepřístupným snímkem Hodně štěstí, pane Veliký. Hlavní hrdinka Nancy za celý svůj život spala jen s vlastním mužem, který navíc v posteli nestál za nic. Když zůstane sama, uvědomí si, že vlastně vůbec netuší, co je dobrý sex. Namísto čtení ženských časopisů a studování odborné literatury se rozhodne pro podstatně rychlejší a jednodušší formu vzdělávání v tomto oboru a objedná si služby zkušeného profesionála.

Hasiči připravili ve Hvězdonicích setkání auto-moto veteránů

Kdy: 6. srpna, 10:00

Kde: Hvězdonice



Sbor dobrovolných hasičů Hvězdonice připravil na sobotu 6. srpna Hvězdonické autování. Dopoledne se uskuteční výstava auto-moto veteránů a pak pro majitele těchto veteránů bude na odpoledne připraven orientační závod vozidel v okolí obce Hvězdonice. V ceně startovného je vstupné do nedalekého Světa Škodovek a občerstvení. Po skončení závodu bude následovat volná zábava. K poslechu zahraje živá hudba, občerstvení je zajištěno. Návštěvníci budou mít možnost přespat pod stanem nebo v karavanu. Bližší informace získáte na tel. č. 724 393 515 nebo na e-mailu adamvyc@seznam.cz.

Zážitkový hudební festival plný hvězd můžete zažít na Konopišti

Kdy: 6. srpna, 10:30

Kde: Konopiště

Za kolik: 899/99 korun

Kryštof kemp, který už v sobotu 6. srpna hostí Přírodní divadlo Konopiště, je jednodenní zážitkový hudební festival s kapelou Kryštof a jejich kamarády. Kromě koncertů ve speciálním akustickém pojetí bude připraven skvělý doprovodný program organizovaný jednotlivými členy kapely, tentokráte ve filmovém stylu. Po dvanácté zazpívá písničkář Michal Horák, těšit se můžete také na kapelu Slza, zpěvačku Olgu Lounovou či Sebastiana. Vstupné na festival plný hvězd je 899 korun, děti do deseti let zaplatí 99 korun.

BEROUNSKO

Závod oldtimerů i retro diskotéka. To je Podbrdská veteránská jízda

Kdy: 6. srpna, 10:00

Kde: Zdice



Podbrdská veteránská jízda ve Výtopně Zdice se uskuteční už tuto sobotu 6. srpna od deseti hodin, kdy začne registrace veteránů. Ta bude pokračovat do poledne a pak po dobrém obědě ve 14 hodin mohou veteráni vyrazit na „závod“ v luhů podbrdska a Křivoklátska na jízdu zručnosti s vyhlášením o hodnotné ceny. Nejde o závod na čas kvůli různým historickým vozidlům. Sraz vozidel je ve Výtopně Zdice. Po vyhlášení výsledků následuje od devatenácté hodiny volný program, od dvacáté první se mohou těšit na retro diskotéku.

Brad Pitt jako nájemný vrah Beruška

Kdy: 5. srpna, 21:15

Kde: Letní kino, Beroun



Brad Pitt jako nájemný zabiják Beruška se představí v letním berounském kině v akčním snímku Bullet Train už v pátek 5. srpna. Beruška vykonává svou práci mírumilovně, jelikož se mu spousta předchozích kšeftů vymkla z rukou a smůla se mu lepí na paty. Osud má ale jiné plány, při své nejnovější misi v nejrychlejším vlaku světa dr dostane do křížku se smrtícími protivníky.

Užijte si Rockovej Královák

KDY: 6. srpna 15:30-01:00

KDE: Areál zámku Králův Dvůr

ZA KOLIK: 100 Kč

Máte rádi rockovou či metalovou muziku? Pokud jste odpověděli, že ano, zaškrtněte si v kalednáři tlustou červenou fixou datum 6. srpna 2022. V areálu zámku v Králově Dvoře se totiž koná jubilejní desátý ročník akce Rockovej královák a na své si přijdou fanoušci nejen rocku a metalu, ale také třeba punkové muziky! Na jubilejním ročníku je pro vás připraveno venkovní pódium a nabitý hudební program. Pořadateli akce jsou město Králův Dvůr a Šimon Král z vystupující kapely Black Hill. Těšit se můžete na thrashmetalovou legendu Debustrol, rockovou stálici The Switch, berounské divočáky Black Hill, punkrockovou klasiku Do řady!, progresivní bandu Bikkiny Shop, metalové juniory Destroy!, něžné pohlaví zastoupí Beat Sisters.

BOLESLAVSKO

Svijany otevírají brány i v noci

Kdy: 5. srpna

Kde: Zámek Svijany



Zámek Svijany zve návštěvníky k netradiční prohlídce v čase, kdy bývá uzavřen. Součástí komentovaných prohlídek zámku, které začínají v každou celou hodinu až do 22:00, budou také krátké varhanní koncerty v zámecké kapli sv. Jana a Pavla. Zámecké expozice si mohou návštěvníci projít také sami. „Projděte si noční zahradu, poseďte na zámeckém nádvoří, dejte si něco dobrého k jídlu i k pití, prohlédněte si zámecké expozice a zaposlouchejte se do varhanní hudby v zámecké kapli.“ Tak zní pozvání od pořadatelů. Přijmete jej?

Vydejte se za archeologií

Kdy: 6. srpna, 13:00

Kde: Dneboh – Kavčina

Za kolik: Dobrovolný poplatek



Archeologické léto zve na prohlídku skalní oblasti Drábských světniček. Pravěké výšinné sídliště a hradiště Hrada a Klamorna, na jehož okrajových skalních blocích vznikly ve vrcholném středověku opevněná strážní sídla, původně tvořilo jeden celek o rozloze 19 hektarů. Účastníci se sejdou na parkovišti u turistického rozcestníku Dneboh Kavčina, odkud se vydají na středně obtížnou procházku. Kapacita prohlídky je omezená, je proto nutné si místo zarezervovat na webu Archeologického ústavu Akademie věd. Účastnický poplatek je dobrovolný.

Bokule baví od pátku až do neděle

Kdy: 5. až 7. srpna

Kde: Michalovická Putna, Michalovice

Za kolik: Dle zvoleného programu

Boleslavské kulturní léto od pátku do neděle nabídne na Michalovické Putně letní kino, koncert a divadelní představení pro děti. V pátek od 21:00 se diváci mohou těšit na českou komedii Deníček moderního fotra, v sobotu od 19:00 se v amfiteátru odehraje koncert zpěvačky Ireny Budweiserové a nakonec v neděli od 15:00 bude pro nejmenší diváky připraveno představení O Budulínkovi Divadla Kapsa.

Zámek o nedělích potěší malé návštěvníky a příznivce loutek

Kdy: Do 28. srpna

Kde: Zámek Mnichovo Hradiště



Na zámek v Mnichově Hradišti se vrací program dětských prohlídek a loutkových představení Za pověstmi Českého ráje a Pojizeří. Každou neděli se malí i větší návštěvníci mohou od 10:15 a 10:45 těšit na dvě dětské prohlídky s průvodkyní v dobovém kostýmu s vyprávěním pověsti O dvou zakletých rytířích a následně od 11:30 loutkové představení v sala terreně v zahradě zámku. Mezi představeními, která loutkoherci přivezou, jsou Červená Karkulka aneb polepšený vlk, V jednom lese v jednom domku, Pletené pohádky, Hvězdné dálky a další.

I letos mohou dobrodruzi vyrazit do Bakova za Velmistrovou šifrou

Kdy: Po celý rok

Kde: Městská knihovna Bakov nad Jizerou a Muzeum Bakovska

Městská knihovna Bakov nad Jizerou a Muzeum Bakovska zvou na třetí ročník celosezónní hry „Velmistrova šifra“. Dobrodružná hra probíhá v historickém centru města, je však zvolena jiná trasa, než tomu bylo v loňském roce. Také způsob, jakým se hráči dostanou k pokladu, je jiný. Hra začíná v budově knihovny a muzea, kde hráči obdrží pergamen s hádankami, podle kterých symboly hledají.

KLADENSKO

Pobavte se s pojízdnou poetickou kavárničkou Café Poeta

Kdy: 5. až 7. srpna

Kde: Kumpánova zahrada, Slaný

Za kolik: Zdarma

Pojízdná poetická kavárnička Café Poeta se svéráznou tematikou, ovlivněnou kavárníkovým dlouhodobým pobytem ve Francii a Španělsku, zakotví v Kumpánově zahradě ve Slaném. V pátek je pro vás přichystána akce Pomaluj si svoji kavárničku, v sobotu se po setmění bude promítat divadelní komedie Ženy a sluhové a v neděli budou registrace do soutěže Slaný hledá talent.

Ve Slaném zahrají Rozkvěty a Tancovačka

Kdy: 5. srpna, 20:00

Kde: Masarykovo náměstí, Slaný

Za kolik: Zdarma



Pravidelné prázdninové páteční koncerty na slánském Masarykově náměstí osvěží mladá slánská pop rocková kapela Rozkvěty. Druhou vystupující skupinou bude kapela s všeříkajícím názvem Tancovačka.

Pořiďte si zajímavé čtení na burze knih

Kdy: 6. srpna, 9:00

Kde: Knihovna Václava Štecha, Slaný

Za kolik: Zdarma

Tradiční prodej vyřazených knih, při kterém můžete získat knihy, které už nikdy neseženete za korunové ceny. Seznam vyřazených knih si můžete prohlédnout na webových stránkách knihovny.

Navštivte výstavu Jiřího Koláře

Kdy: Do 4. září

Kde: Kladenský zámek

Za kolik: 50–70 korun



Jiří Kolář patřil mezi nejvýznamnější české výtvarníky a básníky, byl autorem experimentální a vizuální poezie a mnoha originálních výtvarných technik. Velká část jeho života byla spjata s Kladnem. U příležitosti 20 let od jeho úmrtí možnost spatřit zlomek jeho tvorby, kdy zapůjčené artefakty pochází jak z jmenovaných galerií, tak ze soukromých sbírek.

KOLÍNSKO

Projděte si historické centrum Kolína v rámci komentované prohlídky

Kdy: 6. srpna, 10:00 a 13:00

Kde: Sraz Veigertovský dům, Karlovo náměstí, Kolín

Za kolik: 150 korun

Prohlídka začíná ve Veigertovském domě na Karlově náměstí, kde si zakoupíte vstupenky. Trasa prohlídky: Veigertovský dům – Karlovo náměstí – Výhled na Labe (Zálabské předměstí) – Zámek – Městské opevnění (ulice Na Valech) – Židovské ghetto (ulice Na Hradbách, Karolíny Světlé) – Kouřimská a Brandlova ulice – Bartolomějské návrší. Poté je možné rozšířit prohlídku o Bartolomějské návrší – navštívit chrám sv. Bartoloměje, barokní kostnici, gotickou zvonici, interaktivní expozici staré farní školy za vstupné dle platného ceníku RMK. Odpočinout si můžete v zahradách na parkánech.

Kolínské náměstí v neděli provoní exotické ovoce

Kdy: 7. srpna 9:00

Kde: Karlovo náměstí, Kolín

Za kolik: Vstup zdarma



To nejlepší přímo z Afriky! Přijďte na oblíbené Africké trhy ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní farmáři z Ugandy, Zanzibaru i Indonésie. Všechno je akorát zralé, čerstvé a bez jakékoli chemie.

Navštivte Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Kdy: Denně kromě pondělí 10:00–18:00

Kde: Kouřim

Za kolik: Dospělí 110 korun, zlevněné 50 korun, rodinné 270 korun

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným nadregionálně zaměřeným skanzenem v České republice, který shromažďuje stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století. Nachází se zde zatím čtrnáct větších obytných a hospodářských objektů, které doplňuje několik drobnějších památek. Muzeum je celoročně dějištěm mnoha národopisných a dalších doprovodných programů.

Prohlédněte si vážky Českobrodska

Kdy: Do 30. října

Kde: Podlipanské muzeum v Českém Brodě



Cílem výstavy Vážky Českobrodska je využít dlouhodobě vytvářenou specializovanou sbírku přírodovědného oddělení RM Kolín a ukázat tak hmyzí řád vážky ve skutečné velikosti a tvarech. Na výstavě je v systematické sestavě prezentována většina druhů vážek vyskytujících se na území regionu Českobrodsko. Vlastní suché preparáty jsou pak doplněny fotografiemi poskytující obraz o přirozené barevnosti těchto živočichů.

KUTNOHORSKO

Ve Vlašském dvoře bude strašit

Kdy: 7. srpna, 18:30

Kde: Kutná Hora

Ochotnický spolek Tyl a Muzeum B připravily pro vás kouzelný pohádkový příběh o lásce, kráse, štěstí a jednom popleteném strašidle jménem Peprník. Představení se uskuteční v neděli 7. srpna. Otevření nádvoří a možnost prohlídky muzea pověstí bude od 18 hodin. Začátek divadelního představení pak v 18.30 hodin na nádvoří Vlašského dvora v Kutné Hoře.

Kejkle, historická hudba i šerm. Ve Zruči budou opět Historické slavnosti

Kdy: 6. srpna, 10:00

Kde: Zruč nad Sázavou

Za kolik: 100/70 korun



Nejoblíbenější akcí ve Zruči nad Sázavou jsou Historické slavnosti, kterých se pravidelně účastní až dva tisíce návštěvníků. Zámecký park se v tento den promění v čase a zavede vás do minulosti. Návštěvníci se v tradiční první sobotu v srpnu mohou těšit na kejkle, historickou hudbu, šerm. Ale také na stánky s občerstvením i suvenýry. Za zvýhodněné vstupné se mohou také podívat do všech expozic včetně samotného nově zrekonstruovaného zámku. Celodenní program zabaví děti i dospělé. Vstupné je 100 korun, snížené 70.

Zatancujte si na návsi v Třeboníně

Kdy: 6. srpna, 20:00

Kde: Třebonín

Na náves v Třeboníně si můžete přijít v sobotu 6. srpna zatancovat na hudbu kapely Laura pod vedením Bohuslava Ryšánka. Třebonínská tancovačka začíná od dvaceti hodin. Kapela za dobu svého dvacetiletého působení vystřídala několik hudebníků, avšak zakládající Bohuslav Ryšánek v ní působí dodnes.

MĚLNICKO

Mlékojedy v sobotu zaplní veterány, food fest i hudba

Kdy: 6. srpna

Kde: Beach Park Mlékojedy, Neratovice

Sobota bude v Beach Parku Mlékojedy nabitá. Ráno se v parku sejdou milovníci aut v rámci akce Veteráni na pláži. V 11 hodin začne orientační závod veteránů a youngtimerů, odpoledne bude možné si vozy prohlédnout a hlasovat o nejhezčí vozidlo. Zároveň od 11 hodin bude otevřeno 11 stánků Food festu na pláži, které návštěvníkům nabídnou to nejlepší z pouliční kuchyně. Odpoledne od 17 hodin pak celý den zakončí Summer Substance 2022, festival deep house, tech house a techno hudby. Své sety návštěvníkům předvedou Subgate, Funspeed, Dave Substance-D, Duff Substance-D, Brownie, Anhum, Tamagotchi a SoulKate.

Mělnickou náplavku nabije festival Energie pro kulturu

Kdy: 4. a 5. s,rpna

Kde: Mělnická náplavka, Mělník

Za kolik: Zdarma



Putovní festival Energie pro kulturu zavítá také na Mělnickou náplavku, kde během dvou dní návštěvníky potěší koncerty, divadelní představení i vědecký program. Dnes od 14:30 zahraje Divadélko Koloběžka, v 16:30 začne program pro všechny zvídavé diváky s IQLandií, v 18:30 se představí ochotnický soubor Nové divadlo Mělník a ve 20:30 vtrhne na pódium Partička. Zítra začne program vystoupením sboru Jarošáček v 15:00, v 16:30 si pódium převezme bejbypunková kapela Kašpárek v rohlíku, v 18:30 je vystřídá Baťa & Kalábůf něžný beat a nakonec ve 20:30 vystoupí Aneta Langerová.

Již podesáté budou mělničtí rytíři bojovat bitvu na Mělníku

Kdy: 6. srpna, 14:00

Kde: Hořínský park, Mělník

Jubilejní 10. bitva na Mělníku se bude točit kolem výročí narození nejslavnějšího mělnického rodáka, mladšího bratra krále Karla IV, pana Jana Jindřicha Lucemburského, od jehož narození uplyne letos 700 let. Za svého života byl moravský kralevic, moravský markrabě a vévoda tyrolský. Tematický program nabídne rytířský turnaj, divadelní alchymistické vystoupení, ukázky historických tanců, středověkou hudbu, fakírskou show i ohňové show.V průběhu celého odpoledne bude možné navštívit školu šermu, ukázky dobových řemesel, ukázky zbraní a zbrojí, jarmareční stánky, dobové krčmy či kolotoč.

Náměstím před Dírou se opět rozezní skvělá kytarová sóla

Kdy: 5. srpna, 20:30

Kde: Díra, Mělník



Blues před Dírou tento týden přinese koncert kapely „Martin Ketner Band“, jejíž repertoár vychází z blues-rockových kořenů. Koncerty kapely proplouvají od rockových balad „Mysterious Woman“ až po nadupaný kytarový sound v „Planet of Sins“. Hlavní předností kapely je strhující živočišný projev kytaristy a zpěváka Martina Ketnera, doplněný pulzující rytmikou basy a bicích a už v předešlých letech přivedla jeho kytarová sóla diváky před Dírou do varu.

NYMBURSKO

Přístavní slavnost přináší hudbu i zábavné aktivity

Kdy: 6. srpna, 13:00

Kde: Park Pod hradbami, Nymburk

Za kolik: Zdarma

Již devatenáctým rokem se v Nymburce koná Přístavní slavnost, jednodenní hudební free festival pro všechny věkové kategorie. V parku Pod hradbami je připraven celodenní kulturní a hudební program, o který se postarají interpreti Above, Jamaron, Poletíme?, MikAel, Jamaron a další. K tomu všemu se mohou návštěvníci těšit na bohatý doprovodný program se spoustou aktivit, jako je například recesistický přechod lávky.

Do kina se řítí Bullet Train, Střídavka a Vyšehrad: Fylm

Kdy: 5. až 7. srpna, 21:00

Kde: Letní kino, Lysá nad Labem

Za kolik: 140 korun



Letní kino v Lysé přinese od pátku do neděle akci i komedii. V pátek se diváci mohou těšit na Brada Pitta v akčním filmu Bullet Train, kde ztvárňuje nájemného zabijáka Berušku, který je odhodlán vykonávat svou práci mírumilovně, jelikož se mu spousta předchozích kšeftů vymkla z rukou a smůla se mu lepí na paty. Sobotní večer bude patřit romantické komedii Střídavka, v níž se diváci seznámí s jednou netradičně rozvětvenou rodinou plnou nevlastních otců, matek i sourozenců, ve které spolu musí všichni vycházet a nezbláznit se. V neděli pak víkendový program zakončí komedie Vyšehrad: Fylm, v němž se vrací Jakub Štáfek jako Julius Lavi Lavický. Laviho život nebyl v poslední době úplná pohádka, ale nyní se obrací k lepšímu. Zůstane to tak, nebo se nečekaní svatební hosté stanou záhubou jeho nově nabytého štěstí?

Poznávejte poděbradskou historii na vycházkách s Bílou paní

Kdy: 5. srpna, 19:00

Kde: Lázeňská kolonáda u květinových hodin, Poděbrady

Za kolik: 80/50 korun

Divadelní spolek Jiří Poděbrady zve přátele dobré zábavy na tradiční Letní historické vycházky s Bílou paní. Sraz zájemců je opět na Kolonádě u květinových hodin. „Bílá paní účastníky vycházky postupně seznámí se svými neživými přáteli, dobrými duchy několika domů, jejichž prostřednictvím se všichni dozví další zajímavosti z historie Poděbrad,“ vysvětlil za organizátory Ladislav Langr. Vycházky se budou konat po celé léto až do 2. září s výjimkou festivalů Poděbradské swingování a Soundtrack.

Milovníci dobrého jídla a řemeslných piv si užijí na Špičce

Kdy: 6. srpna, 10:00

Kde: Špička, Nymburk



Milovníci craftových piv a kvalitního street foodu spojte se a doražte do Nymburku na Špičku! Pivo poteče proudem a k tomu jen ten nejlepší street food. Nadupané burgery, grill ze všech koutů světa, belgické hranolky, jamajský street food, mexický street food a další. Těšit se můžete na spousty malých pivovarů a ochutnat tak jejich pivní speciály. Kdo neholduje pivu, bude zde i dobré vínko, domácí limonády či výběrová káva se sladkým. Beer & Food Fest je součástí Přístavní slavnosti.

PŘÍBRAMSKO

Ochutnejte Evropu už tuto sobotu

Kdy: 6. srpna, 10:00

Kde: Příbram

Za kolik: Zdarma

Již první sobotu v srpnu budou moci návštěvníci Příbrami „Ochutnat Evropu“. Kromě nabídky kulinářských specialit ze všech koutů Evropy budou postupně představovány jednotlivé evropské země: „Návštěvníci se dozví spoustu zajímavostí, Evropu budou moci poznávat doslova všemi smysly,“ říká radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci). Mladé kapely, vítězové posledního ročníku soutěže Skutečná liga představí jednotlivé země i po hudební stránce. Radní Švenda zve všechny obyvatele nejen Příbrami a okolních obcí: „Připravujeme výběr gastronomických specialit i bohatý kulturní program. Na své si přijdou opravdu všichni, děti i dospělí. Pro děti je připraven speciální dětský program, skákací hrad, malování na obličej a spousta dalších zábavných soutěží. Ti starší si budou moci například otestovat své vědomosti v zábavném kvízu a vyhrát některé ze zajímavých cen.“

Kde je ideálně v těchto horkých dnech? No přece v podzemí

Kdy: do 31. srpna

Kde: Březové Hory



V horkých letních dnech se můžete přijít ochladit do podzemí březohorských dolů – teplota ve štolách se celoročně pohybuje okolo 10 °C. Můžete si zde prohlédnout obrovské vodní kolo o průměru 12,4 m v podzemí dolu Drkolnov, sfárat výtahem na vodní patro (tzv. Wasserlauf) a obdivovat podzemní komory vodních kol, projít vodní štolou nebo se projet důlním vláčkem Prokopskou štolou. Bližší informace o areálech a prohlídkových možnostech se dozvíte na oficiálních stránkách Hornického skanzenu v Březových Horách.

Anča band zahraje k tanci i poslechu

Kdy: 6. srpna, 20:00

Kde: Hvožďany

Na venkovním parketu u Vagonu ve Hvožďanech se v sobotu 6. srpna uskuteční zábava se skupinou Anča band. Začátek je ve 20 hodin.

Přidejte se k putujícím na Třemšín

Kdy: 7. srpna, 10:30

Kde: Starý Rožmitál

Za kolik: Zdarma



Římskokatolická farnost Starý Rožmitál zve širokou veřejnost v neděli 7. srpna na Pouť na Třemšín, která začne v 10.30 hodin. Po poutní mši svaté u kapličky se mohou lidé těšit na písničky Davida Drozdy. Na Třemšíně bude také možnost posezení a občerstvení. Více informací naleznete zde.

RAKOVNICKO

Změřte síly se sportovci v 19. Skrejském triathlonu

Kdy: 6. srpna, 14:00

Kde: Kurty, Skryje

Za kolik: Startovné 200/100 korun

V sobotu se ve Skryjích na kurtech sejdou sportovci k již 19. ročníku Skrejského triathlonu. Závodníci budou soupeřit v kategoriích pro ženy i muže rozdělených podle věku od 15 do 35 let a od 35 let výš. Závod prověří výdrž při plavání na 100 metrů, jízdě na kole na 10 kilometrů a běhu na 1 kilometr. Pro děti bude připravena zkrácená trasa. Registrovat se k závodu je možné od 12 hodin na kurtech.

Brad Pitt se do kina přiřítí v Bullet Train jako zabiják Beruška

Kdy: 6. srpna, 21:00

Kde: Letní kino, Rakovník



Letní kino v sobotu přinese akční film Bullet Train s Bradem Pittem v roli nájemného zabijáka Berušky, který je odhodlán vykonávat svou práci mírumilovně, jelikož se mu spousta předchozích kšeftů vymkla z rukou a smůla se mu lepí na paty. Jeho nejnovější mise ho zavede do Japonska, kde se na palubě nejrychlejšího vlaku světa setkává se smrtícím protivníky, jejich cíle jsou zároveň stejné jako jeho i naprosto protichůdné.