BENEŠOVSKO

Novou výstavou svých obrazů vás provede sám Jan Dvořák

Kdy: 30. září, 16:30

Kde: MUD Benešov

Novou výstavou obrazů malíře Jana Dvořáka vás v pátek 30. září od 16.30 hodin provede samotný autor za doprovodu kurátorky výstavy Barborou Pavliš. Sraz je na recepci muzea. Vstupné je zdarma. U příležitosti nadcházejícího významného životního jubilea 80 let tohoto benešovského malíře vydalo muzeum i Katalog Jana Dvořáka, který zachycuje základní aspekty Dvořákovy tvorby.

Vychutnejte si dobré víno a pochutiny na degustačním festivalu

Kdy: 1. října

Kde: Masarykovo náměstí v Benešově



Masarykovo náměstí s Benešově se v sobotu 1. října již po čtvrté promění na místo, kde se uskuteční degustační festival z Čech a Moravy pod názvem Vinný košt & festival chutí v Benešově. Své umění předvede 14 vinařství z Čech a Moravy a k párování i pochutiny ze světa gastronomie. O zábavu se postará celodenní hubení program a pro malé ratolesti je připravena zóna pro děti.

Přijďte na Bambulkovou šou do divadla Na Poště

Kdy: 2. října, 10:00

Kde: Městské divadlo Na Poště Benešov

Za kolik: 299/499 korun

Přijďte si s dětmi užít báječné představení plné písniček, tanečků a soutěží už v neděli 2. října s Kájou a Bambuláčkem na Bambulkové šou. Zazní nové písničky, ale nebudou chybět ani známé hity jako je Kulička, Kakadu anebo Dalmatin. Během představení se zaručeně nebudou bavit jenom děti, ale i jejich rodiče. Vstupenky jsou k zakoupení na ticketportal.cz

BEROUNSKO

Oblíbená slovenská kapela Horkýže Slíže hraje v Hořovicích

Kdy: 30. září, 20:00

Kde: Společenský dům, Hořovice

Za kolik: 450/390 korun

Slovenská rocková skupina z Nitry s názvem Horkýže Slíže se vydala na podzimní turné. V rámci toho zavítá také do Hořovic. Parta kolem Petera „Kuka“ Hrivňáka zahraje v pátek 30. září v místním společenském domě. Kdo by si chtěl vychutnat hity, jako je například L & G Song, Silný refrén, Mám v p… na lehátku, Malá Žužu, Vlak nebo Atomový kryt, poslechnout naživo, zaplatí za vstupné na místě 450 korun. V předprodeji stojí vstupenky 390 korun.

BOLESLAVSKO

Tématem letošní Noci vědců budou lidské smysly

Kdy: 30. září, 19:00

Kde: Mladá Boleslav

Pro letošní Noc vědců v České republice bylo odhlasováno téma „Všemi smysly“. V interaktivní přednášce v mladoboleslavské hvězdárně budete v sobotu 30. září hovořit o všech lidských smyslech i o tom, jak je snadné naše smysly ošálit a jak to současná věda dokáže vysvětlit. Za jasného počasí bude na programu i pozorování planet Jupiter a Saturn, dále dvojhvězd, hvězdokup a mlhovin.

Vydejte se za výhledy na Ronov

Kdy: 1. října

Kde: Ronov



Za kolik: zdarma Klub českých turistů Mladá Boleslav pořádá v sobotu 1. října výstup na Ronov. Trasa: České dráhy Blíževedly - výstup na Ronov – České dráhy Stvolínky. Odjezd je z Mladé Boleslavy v 9:13 vlakem, návrat v 16:44 hodin. Ve Stvolínkách bude občerstvení. Středně náročná trasa bude mít asi 10 kilometrů.

Muzeum v Hradišti připravilo výstavu, která voní benzínem

Kdy: Do. 30. října

Kde: Muzeum města Mnichovo Hradiště

Výstava, která bude připravena v Muzeu města Mnichovo Hradiště, ve 2. patře mnichovohradišťského zámku, je věnována historii rodiny Bobkových z Mnichova Hradiště. Fotografiemi, videi a unikátními předměty připomíná nejen úspěšné roky automobilových závodníků a legend motorsportu, Václava Bobka st., Jaroslava Bobka a Václava Bobka ml., ale i osudy ostatních členů rodiny. Vernisáž se koná dnes od 17 hodin v prostorách muzea. Doprovodný program k výstavě je připraven na sobotu 17. září, kdy se na náměstí koná Sousedská slavnost.

Zavzpomínejte na majálesy, které měnily dějiny

Kdy: Do 29. prosince

Kde: Zahrada Kliniky Dr. Pírka, Mladá Boleslav



Venkovní výstava Králové Majálesu představí fotografie zachycující tradici studnetských slavností, které odrážely povahu a proměny politických režimů, nálady ve společnosti a míru emancipace studentského hnutí, které sehrálo důležitou roli v mnoha historických zlomech. Výstava přibližuje nejen slavné majálesy v letech 1956 a 1965 (králem majálesu se tehdy stal Allen Ginsberg), které měly výrazně protestní charakter, ale zabývá se také poválečnými majálesy. studentskými slavnostmi v období pražského jara či obnovou majálesové tradice po roce 1989. Popisuje pomocí doposud nepublikovaných fotografií a dokumentů také neoficiální majálesy na pražském Petříně, které v letech 1962–1966 přerůstaly ve výtržnosti a v některých letech také v pouliční demonstrace. Vernisáž výstavy se uskuteční 24. září od 15 hodin, kdy návštěvníky expozicí provede její autor, přední český historik PhDr. Petr Blažek Ph.D.

Balony se budou hemžit nad Bělou

Kdy: Do 2. října

Kde: Bělá pod Bezdězem

Bělské balónové hemžení oslaví 20 let. Piloti a posádky horkovzdušných balonů se setkají na tradiční fiestě horkovzdušných balónů v Bělé pod Bezdězem, s jedinečným pozadím majestátného hradu Bezděz. Kromě horkovzdušných balonů se mohou návštěvníci těšit na výstavu historických traktorů na Masarykově náměstí, koncert skupiny The RockSet nebo ohňovou show. Většina vzletů bude uskutečně na od hřiště U háječku.

KLADENSKO

Festival Slaný na talíři nabídne veřejnosti různé dobroty

Kdy: 1. října, 10:00

Kde: Masarykovo náměstí, Slaný

Za kolik: Zdarma

Čtvrtý ročník slánského street food festivalu s názvem Slaný na talíři se koná v sobotu 1. října na Masarykově náměstí. Kromě dobrého jídla, kterého bude nejspíš přehršel, si veřejnost užije i hudební vystoupení, a to v podání bubeníků z uskupení TamTam Batacuda nebo rockové kapely Got High. „Hlavní roli ale mají opět food trucky, trailery a stánky, ve kterých nebudou chybět oblíbené burgery, belgické hranolky, palačinky, hmyzí speciality, exotické maso, speciality různých zemí od rodilých kuchařů, rolovaná zmrzlina a další dobroty. Bude postaráno i o váš pitný režim dobrým pivem, vínem, drinky alkoholickými i nealkoholickými a výbornou kávou,“ uvedli organizátoři s tím, že připraven samozřejmě bude také program pro děti.

KOLÍNSKO

Zaposlouchejte se do Melodie století

Kdy: 30. září, 18:00

Kde: Kostel sv. Ondřeje, Starý Kolín

V kostele sv. Ondřeje ve Starém Kolíně zazní melodie století v podání Jany Veberové (soprán) a Zděnka Filipce (varhany). Koncert "Melodie století aneb Budiž světlo" začne úderem osmnácté hodiny.

Nakupte si na blešáku

Kdy: 1. října, 9:30

Kde: Komenského park, Kolín



"Zveme vás na Bleší trhy v Komenského parku v Kolíně. Dejte nepotřebným věcem další šanci. Přijďte prodat. Přijďte koupit. Malý sousedský bazar a velké přátelské setkání! Vyložte si své zboží na deku a užijte si čas s přáteli. Žádné registrace a poplatky. Staré i nové věci, hezké zbytečnosti, věci s příběhem, přebytky ze zahrady i spíže, vlastní výrobky a občerstvení, knihy, hračky, oblečení, šperky, domácí potřeby, dekorace, sportovní vybavení a další," zvou pořadatelé akce Blešák na vzduchu.

Provětrejte v Kostelci svá kola

Kdy: 1. října, 10:30

Kde: Náměstí Smiřických, Kostelec nad Černými lesy

První říjnový den přinese již 19. ročník tradičního kosteleckého Kolvětrání. Začíná se v 10.30 hodin a trasy jsou dlouhé od 10 do 50 kilometrů. Pozor, cyklistická výbava je povinností! Více na webu www.cvikr.info.

Vydejte se na Českobrodskou padesátku

Kdy: 1. října, start 6:30

Kde: Start informační centrum Český Brod (náměstí Arnošta z Pardubic)

Za kolik: Startovné od 10 korun



Je tu už 56. ročník dálkového pochodu a cykloturistické jízdy s názvem Českobrodská padesátka. Čekají vás pěší trasy od 14 do 50 kilometrů a cyklotrasy 48 a 70 kilometrů. Akce je zařazena do „Dvoustovky turistických akcí KČT“.

Kdo má větší sílu? Zjistí se při přetahování lanem

Kdy: 1. října, 9:00

Kde: Skála Kouřim

Po loňském povedeném úvodním ročníku vás partička Zpívající rafty zve na další přetahování lanem. Od 9 hodin začíná prezence účastníků, od 9.30 rozdělení do týmů a od 10 jednotlivé soutěže.

Užijte si 23. vzpomínkový koncert

Kdy: 2. října, 16:00

Kde: Synagoga Kolín

Za kolik: 100 korun, permanentkáři zdarma



Tradičně orchestr Atlantis a pozvaní hosté uctí památku odsunutých kolínských židů. Režie koncertu je v rukou dirigenta Víti Podrazila.

KUTNOHORSKO

Provětrejte svého draka

Kdy: 2. října, 14:00

Kde: Pole za Tescem, Zruč nad Sázavou

Za kolik: 20 korun

Na tradiční drakiádu ve Zruči nad Sázavou se děti mohou těšit tuto neděli 2. října od 14 hodin. Akce se odehraje na poli za Tescem, vstupné je 20 korun. K občerstvení bude teplý čaj, buřty a něco sladkého na zakousnutí. Je nutno s sebou vzít draka. Akci pořádá Rodinné centrum Setkání.

Sbor Cantica sacra Tyrnaviae ze Slovenska zazpívá v chrámu

Kdy: 1. října, 19:00

Kde: Chrám sv. Barbory, Kutná Hora



Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl, z. s. uvítá v sobotu 1. října od devatenácté hodiny v Kutné Hoře chrámový sbor Cantica sacra Tyrnaviae, který se řadí mezi přední sborová tělesa svého druhu na celém Slovensku. Pod vedením sbormistra a varhaníka Petra Reifferse se sbor zaměřuje především na skladby liturgické. Vystupuje i na koncertech, festivalech a soutěžních pódiích. Aktivně se spolupodílí na organizování hudebního života města Trnavy. Sbor Cantica sacra Tyrnaviae zazpívá v Chrámu sv. Barbory.

Vrhněte se do dobrodružství s hlavní hrdinkou komedie Buko

Kdy: 1. října, 19:00

Kde: Kino, Kutná Hora

Českou komedii Buko můžete zhlédnout v kutnohorském kině v sobotu 1. října. Hlavní hrdinka Jarmila se po ztrátě muže ocitne na životní křižovatce, kde se musí rozhodnout, zda zbytek života už jen trpělivě “přečká“, nebo se vzepře a vrhne se do dobrodružství s nejistým koncem. Navzdory dobře míněným radám svých dospělých dětí si zvolí druhou možnost. Tou je život na chalupě v romantické divočině uprostřed Máchova kraje, kde to měl rád především její muž. Ten jí navíc v závěti odkázal vysloužilého cirkusového koně Buka, což na první pohled vypadá jako drsný vtip, protože Jarmila se koní bojí.

MĚLNICKO

Noc na gymnáziu bude patřit smyslům

Kdy: 30. září, 17:00

Kde: Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou

Dvořákovo gymnázium v Kralupech nad Vltavou bude v pátek 30. září hostit akci s názvem Smyslůplné ponocování s vědou. Veřejnost díky ní bude moci prozkoušet své smysly a porozumět tomu, jak fungují. Na účastníky bude čekat virtuální realita, optické klamy, neviditelná ochutnávka, orientace čichem, poznávačka světových jazyků, seznámení se s Braillovým písmem nebo experimentování se zvuky a skládání vlastní hudby.

NYMBURSKO

Pobavte se s dětmi s malou hastrmankou

Kdy: 1. října, 14.30

Kde: Hálkovo městské divadlo, Nymburk

Za kolik: 130 Kč

Sobotní pohádka pro děti. Pohádka je rozmarnou a rozezpívanou variací na příběhy malých mořských víl a rusalek. Také malá hastrmanka, přes varování starého hastrmana, zahoří nejprve zvědavostí po lidském světě a poté se zakouká do prvního člověka, kterého u rybníka potká – prince z nedalekého zámku. Ten je však, jak se zdá, předurčen stát se manželem vdavekchtivé princezny, která je mu všude v patách. Aby byla malá hastrmanka princezně nápadnici rovnocennou soupeřkou, musí podstoupit kosmetické kejkle staré čarodějnice a posléze i hejkalův hlasový kurs. Bude to stačit k získání princovy lásky? Produkce: Divadlo Nymburk. Hrají: Kristýna Petráková, Pavel Procházka, Miky Mejstřík, Tereza Tomanová, Lukáš Toman Paclt a další.

PŘÍBRAMSKO

Kde zpívají raci? Dozvíte se v kině

Kdy: 30. září, 19:00

Kde: Kino, Příbram

Tajemný příběh podle úspěšného knižního románu „Kde zpívají raci“ můžete v příbramském kině zhlédnout 30. září. Film vypráví o Kye, opuštěné dívce, která až do dospělosti vyrůstala sama v nebezpečných mokřinách Severní Karoliny. Když se v Kyině životě objeví dva přitažliví mladíci z města, začne se novému, neznámému světu otevírat. Jenže ve chvíli, kdy jednoho z nich najdou mrtvého, ji komunita bez váhání označí za hlavní podezřelou.

Ve Vranovicích se uskuteční v sobotu Posvícenská zábava

Kdy: 1. října, 19:00

Kde: Hostinec U Mazanců, Vranovice

Za kolik: 150 korun



Ve Vranovicích v Hostinci U Mazanců se v sobotu 1. října od devatenácti hodin uskuteční Posvícenská zábava. Rezervace a předprodej vstupenek jsou zajištěny na telefonním čísle 725 580 029. Vstupné je 150 korun.

Popovídejte si o ptactvu v Kytíně

Kdy: 1. října, 7:00–10:00

Kde: Kytín

Přírodovědný spolek Dobříš připravil na sobotu 1. října 2. ročník Festivalu ptactva v Kytíně. Podzimní povídání o tažných ptácích do Kytína bude doprovázené ukázkou kroužkování živých ptáků. Pevnou obuv, vhodné oblečení a dalekohled s sebou. Akce je spolufinancovaná formou dotace z rozpočtu města Dobříše a je zdarma.

RAKOVNICKO

Rytíři dorazí na hrad KřivoklátKdy: 1. a 2. října

Kde: Křivoklát



Křivoklát O prvním říjnovém víkendu se na hradě Křivoklát uskuteční tradiční Křivoklání. Veřejnost se může těšit na show v podání profesionálních šermířů z uskupení Merlet a Maledictus, užijí si také vystoupení sokolníka Teira, mága Jana Vaidiše, stezku pro děti nebo dobové tržiště. V sobotu bude akce přístupná od 10 do 18, v neděli od 10 do 17 hodin. Vstupné na již 26. ročník této akce je 250 korun za dospělého. Děti do 15 let zaplatí 150 korun a děti do 6 let mají vstup zdarma.