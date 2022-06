BENEŠOVSKO

Na kontrolních stanovištích pochodu povypráví o historii bitvy

Kdy: 4. června, 8:00

Kde: Náměstí, Jankov

Za kolik: Dobrovolné startovné



Obec Jankov, Základní škola Jankov a Jankovští žoldáci připravili již 20. ročník tradičního pochodu po stopách bitvy u Jankova – nyní i s trasou pro malé děti a kočárky o délce 4,5 kilometrů. Přijďte se v sobotu 4. června projít nebo projet 10 nebo 15 kilometrů pěšky či 35 na kole. Na kontrolních stanovištích všech tras bude probíhat výklad k historii bitvy. Startuje se mezi osmou a devátou hodinou na jankovském náměstí do třinácté hodiny, cílem je výstavní síň na náměstí v Jankově. Startovné je dobrovolné, v cíli účastníky čeká občerstvení.

Zakládají novou tradici Mračského tvrzení

Kdy: 4. června, 14:00

Kde: Mračská tvrz, Mrač

Za kolik: Dobrovolné vstupné



Mračský okrášlovací spolek pořádá v sobotu 1. ročník Mračského tvrzení na nádvoří Mračské tvrze. Myšlenka pořádání každoročního setkání Mračáků i přespolních návštěvníků na tvrzi navazuje na loňský zářijový Den otevřených dveří na Mračské tvrzi. Letošní Mračské tvrzení připravili organizátoři na způsob festivalu místních pěveckých sborů. Vystoupí Sukův komorní sbor z Benešova, Smíšený pěvecký sbor Melos z Benešova, Musica Diversata z Benešova, Smíšený pěvecký sbor MáTa z Prahy a ženský sbor Mammas&Mammas ze Zaječic. Součástí doprovodného programu bude drobný jarmark s prodejem řemeslných výrobků, malování na obličej pro děti a samozřejmě nebude chybět ani občerstvení.

Vás i vaše děti zabaví v neděli Mimoni

Kdy: 5. června, 14:00

Kde: Fotbalové hřiště, Čechtice

Přijďte se se svými ratolestmi pobavit na tak trochu jiný dětský den s Mimoni, který pořádá Spolek Čechtických holek. Kromě Mimoňů v životní velikosti se na fotbalovém hřišti v Čechticích můžete těšit i na spoustu lahůdek a nápojů jako jsou palačinky, kebab v housce, párek v rohlíku, ledová tříšť a pro maminky a tatínky vynikající ledová káva nebo Aperol a Mojito. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v čechtické sokolovně.

BEROUNSKO

Komedie bude o strašidlech nejen na hradě, ale i na radnici

Kdy: 3. června, 18:30

Kde: Klub Labe, Hořovice

Obecně prospěšná strašidla. Tak se jmenuje divadelní představení, které bude k vidění v hořovickém klubu Labe. Účinkovat budou mladší herci Dramaťáku Domečku Hořovice, pod vedením H. Kreisingerové. Ti veřejnosti nabídnou komedii o strašidlech nejen na hradě, ale i na radnici.

Vévoda Štěpán navštíví o víkendu hned několik míst Berounska

Kdy: 4. a 5. června

Kde: Berounsko



Berounsko Poselstvo vévody Štěpána. Tak se jmenuje akce, která se uskuteční o víkendu 4. a 5. června na Berounsku. První zastávkou Štěpána II. Bavorského bude Králův Dvůr. Na místní zámek dorazí v 10 hodin. V 11.40 hodin se pak přesune na berounské náměstí, ve 12.30 dorazí do berounských kasáren. Poslední sobotní zastávkou bude v 17 hodin tetínský kostel sv. Jana Nepomuckého. V neděli pak má Štěpán na programu ještě zastávku v campu v Srbsku. Zde se objeví ve 13.30 hodin. Na všech zmíněných místech bude připraven bohatý doprovodný program.

Hořovičtí fotbalisté přivítají Wales

Kdy: 4. června, 11:00

Kde: Stadion, Hořovice

Fotbaloví fanoušci budou mít v sobotu 4. června na hořovickém stadionu jedinečnou příležitost vidět souboj výběrů Walesu 45+ a výběru Hořovic 45+. „Sehrání takového zápasu je velmi dobrou reprezentací pro město Hořovice, a pro náš klub je velkou ctí, rovněž si myslíme, že potěší i ostatní příznivce sportu,“ uvedl k této příležitosti sekretář klubu SK Hořovice Roman Šmerhovský. Lidé se tak mohou těšit na fotbalisty, jako je třeba Andy Evans, Ed Jones, Ian Davies, Cerison Davies, Ricky John, Craig Averies, Richard Jago, Steve White, Phil Tranter, Karl Miller, Mark Davies, Rogan Matthews, Nicky Francise, Steven John, Steve Owens.

Eniesa se představí Berounským

Kdy: 5. června, 18:00

Kde: Náměstí Joachima Barranda, Beroun



V rámci letního kulturního cyklu BEKULE (Berounské kulturní léto) vystoupí v neděli 5. června na náměstí Joachima Barranda slovenská písničkářka Eniesa. Tato košická umělkyně zahraje v Berouně při příležitosti svého českého turné. Takzvaná promenádní neděle začíná v 18 hodin. Další akce z berounského cyklu se uskuteční 16. června, kdy Divadlo Víti Marčíka odehraje v zahradě Muzea berounské keramiky pohádku Šípková Růženka.

BOLESLAVSKO

Oslaví den dětí odpolednem plným zábavy a kultury

Kdy: 4. června, 14:00

Kde: Zámek, Bělá pod Bezdězem

Za kolik: Vstup zdarma, dílničky za poplatek

Bělá Market si na oslavu Dne dětí připravil na bělském zámku zábavné odpoledne na téma V souladu s přírodou. Děti se mohou těšit na bohatý program plný tanečních a hudebních vystoupení, broučkovu stezku plnou úkolů s odměnou, řetízkový kolotoč diskotéku nebo skákací hrad. Připraveny budou také dílničky, kde si účastníci mohou vyrobit tykadla, hmyzí domky nebo luční kytice a věnečky. Samozřejmostí jsou také stánky s občerstvením a dětským sortimentem. Vstup je zdarma, dílničky za poplatek.

Na Vostrově bude zase Decentní kravál. Zahrají Echti nebo Něco

Kdy: 3. června, 19:00

Kde: Vostrov, Mnichovo Hradiště

Za kolik: 280 korun



První červnový pátek patří tradičně na letním parketu na Vostrově bigbeatovému festivalu Decentní kravál. Letos se koná již počtvrté a pro návštěvníky je připraven generační duel v podání velezkušených, ale energií oplývajících pražských Echtů a jejich mladých vyzyvatelů až z Nového Města na Moravě, velkých showmanů Hrabě Monte Crazy. Tato vystoupení orámuje svým chachabítem kapela Něco a celý večer uzavře jako obvykle sen všech organizátorů, kapela Zlo z Jihu.

Rodinný den nabídne zábavu a seznámí s místními spolky

Kdy: 4. června, 13:00

Kde: Areál MSK, Mnichovo Hradiště



Mnichovohradišťský sportovní klub a spolek Žijeme pro Hradiště zvou po dvouleté pauze na Rodinný den v areálu MSK a tenisového klubu. Akce je koncipována jako představení spolků, organizací a jednotlivců, kteří mají vazbu na město Mnichovo Hradiště a bude i letos doplněna o zajímavé hosty. Návštěvníci se tak mohou těšit na fotbal, stolní tenis, volejbal a další sportovní aktivity, místní kynology, městskou i státní policii, Jednotu Bratrskou či skauty. Doprovodný program přinese vystoupení klauna Krejčíka Honzy, výstavu automobilů značky Dodge, dětský koutek, fotbalové šipky či arénu. Moderátorem akce bude DJ Jiří „Štěpo“ Štěpánek.

Dětský den oslaví v Boleslavi u automobilového muzea

Kdy: 4. června, 9:00

Kde: Škoda Muzeum, Mladá Boleslav

Za kolik: Zdarma



Škoda Muzeum zve malé i větší návštěvníky k oslavě Dne dětí. Po celý den bude připraven bohatý zábavný program. Děti se mohou těšit na malování na obličej, skákání v nafukovacím hradu, dopravní hřiště a sportovní aktivity, za jejichž splnění bude možné získat odměny, či koncert bejbypankové kapely Kašpárek v rohlíku. Dospělé mohou zaujmout testovací jízdy vozem Škoda EnyaQ či komentované prohlídky Škoda Muzea a depozitáře prototypů. Všichni společně si pak jistě užijí putovní hravou výstavu pro všechny věkové kategorie Festival IQ play, kterou bude možné v muzeu navštívit až do 30. června.

KLADENSKO

Ze slánského náměstí se lidé podívají až do Francie

Kdy: 4. června, 9:00

Kde: Masarykovo náměstí, Slaný



Na Masarykově náměstí ve Slaném se v sobotu uskuteční akce Slaný francouzák, kterou pořádá Club Francais de Slany. V rámci ní si bude moci veřejnost na náměstí nakoupit v době od 9 do 18 hodin různé francouzské delikatesy a ostatní produkty. K mání budou třeba vína, uzeniny, plody moře, sladkosti, palačinky a cidre a další. K tomu všemu bude lidem hrát také hudba. Od 10 hodin vystoupí Marie Koldová a Kateřina Zímová, od 15 hodin skupina Potokap a od 16.30 hodin Rozkvěty.

Děti si užijí ve Slaném sportovní odpoledne, přijede i technika

Kdy: 4. června, 9:00

Kde: Atletický stadion, Slaný



Na slánském atletickém stadionu se koná Dětský sportovní den. Veřejnost se může těšit na mnoho sportovních soutěží. Děti například změří síly v atletice, basketbalu, hokeji nebo fotbalu. K vidění bude ukázka bojových sportů nebo hasičská technika. Kromě strojů hasičů budou moci příchozí obdivovat také vybavení zemědělců, popelářů nebo historickou vojenskou techniku. Úderem 12 hodin si pak zúčastnění budou moci užít zábavu v hasičské pěně. Akci bude moderovat Standa Berkovec, občerstvení bude zajištěno.

KUTNOHORSKO

Retroplavba a skvělá hudba. To je tradiční Vodácký festival

Kdy: 4. června, 10:30

Kde: Zruč nad Sázavou

Za kolik: Zdarma

Opět je tady tradiční Vodácký festival a Retro plavba ve Zruči nad Sázavou. Plavba historických lodí začíná v 10.30 hodin. Na hudební festival v zámeckém parku, na kterém vystoupí kapely a interpreti Pacifik, Choroši, Poslední štych a Franta Kasl Band, se můžete těšit odpoledne ve 13.30 hodin. Akci pořádá ve spolupráci s Městem Zruč nad Sázavou vodácká půjčovna Dronte.

Do zahrad galerie zavítá David Koller a kapela Vesper

Kdy: 4. června, 16:00

Kde: Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora

Za kolik: 390/450 korun



Černí andělé, Chci zas v tobě spát, Nic není nastálo a další hity si budete moci poslechnout na koncertu Davida Kollera v sobotu 4. června. Český rockový zpěvák, kytarista, bubeník, frontman kapely Lucie a autor nesmrtelných hitů zavítá do zahrad Galerie Středočeského kraje Kutná Hora. Dalším hostem večera bude domovská hard-popová kapela Vesper s výhradně autorskou tvorbou, a to jak po stránce hudební, tak i textové. Koncert Davida Kollera začne v šestnáct hodin, po něm nastoupí kapela Vesper od 18.30. Za vstupenky v předprodeji zaplatíte 390 korun, na místě v den koncertu už 450 korun.

Centrum Setkání připravilo pro děti tradiční akci Hřiště plné her

Kdy: 4. června, 14:00

Kde: Zruč nad Sázavou

Za kolik: 40 korun

Rodinné centrum Setkání Zruč nad Sázavou pořádá tradiční akci Hřiště plné her aneb Jak si hrát bez drahých hraček. Akce se bude konat od čtrnácti do šestnácti hodin v areálu dětského hřiště. Na děti od dvou let čekají nejrůznější soutěže a hry. Akce se uskuteční za podpory Města Zruč nad Sázavou.

KOLÍNSKO

Pobesedujte na faře na téma Cizinci mezi námi

Kdy: 3. června, 19:00

Kde: Fara, Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: Zdarma

Učitel, překladatel, básník a hudebník vás společně s kosteleckou farou zve na besedu na téma Cizinci mezi námi.

Poslechněte si koncert kapel Emma a Okko

Kdy: 3. června, 19:00

Kde: Hospůdka na hřišti, Tuchorazy



Tuchorazská Hospůdka na hřišti vás v pátek 3. června zve na koncert kapel Emma a Okko. Přijďte se naladit na hudební notu a posedět s dobrým točeným pivem.

Děti v Kouřimi oslaví svůj den ve sportovní hale

Kdy: 4. června, 13:00

Kde: Sportovní hala, Kouřim



Kouřimský Junák ve spolupráci s dalšími organizacemi a dobrovolníky zvou do sportovní haly na oslavu Dne dětí.

Projděte se pohádkovým lesem

Kdy: 4. června, 12:00

Kde: Pod Tuchorazskou hláskou

Za kolik: 50 korun



V pořadí již 38. ročník POchodu POhádkovým LESem se uskuteční v sobotu 4. června. Vstup pod Tuchorazskou hláskou bude otevřen od 12 do 16 hodin. Trať je vedena převážně po lesních cestách, jízda s kočárkem je doporučena jen fyzicky zdatným jedincům. V cíli bude připraveno občerstvení a ohniště pro opečení buřtů.

Zatančete si na galavečeru kolínské ZUŠ

Kdy: 4. června, 18:00

Kde: Městské divadlo, Kolín

Za kolik: 150 korun

Pět pedagogů ZUŠ Kolín (Jolana Burešová, Adélka Korejtková, Eduard Zubák, Hana Zubáková a Jitka Tázlerová) představí se svými žáky celoroční práci tanečního oboru.

Vyzkoušejte si svoji zručnost na keramickém workshopu

Kdy: 4. června, 14:00

Kde: Vzdělávací centrum Pečecka, Pečky

Za kolik: 500 korun



Poslední předprázdninová keramická víkendovka bude věnována tvorbě vlastnoručních potěšení do zahrádek a na balkóny. Potřebujete mističku, lampičku, květníček, sošku? Rezervujte si místo na telefonním čísle 724 811 636.

Stamicovo kvarteto zahraje v brodském divadle

Kdy: 4. června, 18:00

Kde: Divadlo J. K. Tyla, Český Brod

V rámci Podlipanských hudebních slavností vystoupí v sobotu v českobrodském divadle J. K . Tyla Stamicovo kvarteto, které na klavír doprovodí Aneta Majerová. Na programu bude Mieczyslaw Weinberg.

Děti, pojďte na rybářské závody

Kdy: 4. června, zápis 7:30 a začátek 8:00

Kde: Rybník Horák, Kouřim



Místní organizace Českého rybářského svazu pořádá v sobotu 4. června dětské rybářské závody na rybníku Horák.

Letnice v kouřimském skanzenu: Připomeňte si tento svátek

Kdy: 5. června, 10:00

Kde: Muzeum lidových staveb, Kouřim

Za kolik: Od 80 korun

Připomeňte si zapomenutou slavnost, kterou jinde neuvidíte. Čeká vás bohatý program, který vás zavede zpět v čase, vystoupení, besedy, vyprávění o lidových obyčejích, vyrobíte si svatodušní holubičky, korunky pro kárlovničku, ochutnáte boží milosti, děti se zabaví při hrách. Zkrátka každý si přijde na své.

MĚLNICKO

Mlékojedy zahájí léto s dnb festivalem a Prago Union

Kdy: 3. a 4. června

Kde: Beach park Mlékojedy, Neratovice



Beach Park Mlékojedy v pátek a sobotu návštěvníkům přináší další hudební program. Páteční večer si užijí hlavně fanoušci českého rapu, protože se do Mlékojed vrací stálice české scény Prago Union. V sobotu se pak návštěvníci mohou těšit na akci s názvem No Problem. Tento drum & bassový festival přinese venkovní stage, desítky českých i zahraničních DJs', pláž, koktejly a pořádnou open air party až do rána. Mezi interprety budou Tobax, Detoxic, Beast:Mode, Chombo, Popelka, Calvinium a mnozí další. Vstupenky bude možné zakoupit na místě.

Mezi zvířaty vystoupí Rybičky 48

Kdy: 3. června, 20:30

Kde: Zoopark Zelčín

Za kolik: 450/490 korun



Zelčínské léto se v areálu Zooparku Zelčín uskuteční i letos. A tento pátek se návštěvníci mohou těšit na koncert legendární české kapely Rybičky 48, které jako předskokani zahrají Walkmanz. Děti i dospělí si mohou užít den v kontaktním zooparku, zúčastnit se komentovaného krmení a pohladit si například klokany, zasoutěžit si o ceny, opéci si něco dobrého na ohni a využít všech dalších možností k vyžití, které zoopark nabízí. Vstupenky na koncert je možné zakoupit v předprodeji na webu zooparku nebo v pátek na místě konání.

Listování poučí o fake news

Kdy: 3. června, 18:45

Kde: Masarykův kulturní dům, Mělník

Za kolik: 100 korun

Další z cyklu scénického čtení Listování s názvem Fake News Challenge! Od covidu k Ukrajině a zpět míří do Masarykova kulturního domu a přináší tak další vysoce aktuální vědecko-naučný text, vtipnou, neotřelou scénickou formou. Doba covidová, válka na Ukrajině, konspirační teorie, hybridní válka! Média, politici, sociální sítě ze všech těchto zdrojů se neustále valí dohady o tom, kdo, jak a proč se snaží dezinformovat. Co ale často opakovaná spojení fake news, dezinformace a alternativní fakta zahrnují? A opravdu je to fenomén posledních let, nebo jsou tu už celá staletí?

Mauglí provede diváky džunglí

Kdy: 5. června, 15:00

Kde: Masarykův kulturní dům, Mělník

Za kolik: 80 korun



Divadlo U staré herečky přijede do Masarykova kulturního centra s pohádkou Mauglí na motivy Knihy džunglí Rudyarda Kiplinga. V této pohádce je místo slov akce. Indická džungle, divoké šelmy, zákeřní plazi, ztracené dítě a jedna housenka. Příběh o odvaze a přátelství se neobejde bez napětí a trochu nebezpečí, ale určitě se obejde bez zbytečných slov. Pohádka je vhodná pro děti od 3 do 10 let. Mauglí se ocitne uprostřed džungle plné nástrah a nebezpečí. Co si dítě, které ani pořádně nemluví, má počít ve světě vlků, hadů, tygrů a jiných obrovských zvířat, s nimiž si i dospělý poradí jen stěží?

Salon tradičního jazzu přináší to nejlepší z české i zahraniční scény

Kdy: 4. června, 19:00

Kde: Jazzová zahrada, Neratovice

Jazzová zahrada je kulturní a společenské zařízení, sloužící k dobré náladě a pohodě, k odpočinku a relaxaci. Už od roku 2001 zde probíhá Salon tradičního jazzu, mezinárodní jazzový festival, který se snaží reprezentovat to nejlepší z českého a zahraničního tradičního jazzu a swingu. Tuto sobotu se divákům a posluchačům předvedou J. J. Jazzmen & Barbora Vágnerová s programem Contemporary New Orleans Sound.

Tři tygři se vydávají do kina, objeví se taky Maverick

Kdy: 3. až 5. června

Kde: Kino Vltava, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: 130/140 korun



Kralupské kino Vltava si na víkend připravilo české snímky, návrat na leteckou základnu i pohádky. V pátek program nabídne komedie z domácího prostředí Ženy a život (17:00) a Tři tygři: Jackpot (20:00). Sobotní program zahájí animovaný film Ušák Chicky a Zlokřeček (14:30), pokračovat bude českou komedií Pánský klub (17:00) a večer jej zakončí pokračování legendárního filmu Top Gun: Maverick (20:00). Neděle přinese českou pohádku Zakletá jeskyně (14:30) a zopakuje filmy Tři tygři: Jackpot (17:00) a Pánský klub (20:00).

NYMBURSKO

Výstava Procitání přináší nové pohledy na prostředí kolem nás

Kdy: 3. až 30. června

Kde: Kino Sokol, Nymburk

Fotografická výstava Procitání ve foyer nymburského kina přináší práce čtyř mladých fotografů, Ágnes Čechové, Sáry Chalupové, Šimona Roubala a Jakuba Červenky. Autoři svými díly mapují a pro sebe si objevují nová místa, se kterými přicházejí do kontaktu. Pomocí fotografie vytvářejí nové vztahy, do kterých následně zasahují, nebo je nechají být tak, jak k nim přišli.Výstavu bude možné navštívit do 30. června ve čtvrtek a v neděli od 14 do 21 hodin, v pátek a v sobotu od 14 do 22 hodin a ve všední dny vždy hodinu před začátkem promítání kina.

K noční návštěvě s programem zve i Polabské muzeum

Kdy: 3. června, 18:00

Kde: Polabské muzeum, Poděbrady

Za kolik: 1 koruna



Polabské muzeum Poděbrady zve na svou 13. Muzejní noc s doprovodným program pro děti i dospělé. Připraven bude archeokoutek jak se jedlo v pravěku, střelba z kuše a další zajímavosti v budově muzea a na muzejní zahradě. Návštěvníci sibudou moci prohlédnout stálé expozice a aktuální výstavy „Světlo a svítidla“ a „Robert Vano Výběr z díla“, interaktivní výstava „Ptáci“. V rámci muzejní noci bude otevřen i Památník krále Jiřího z Poděbrad.

Dětský den oslaví aktivně

Kdy: 4. června, 13:00

Kde: Areál Mládeže, Lysá nad Labem



V Areálu mládeže v Čechově ulici na návštěvníky v sobotu čeká tradiční dětský den. Odpoledne plné zábavy nabídne hromadu soutěží horolezeckou stěnu a něco dobrého na zub.

Kino vezme na výpravu do Zakleté jeskyně i za Jackpotem

Kdy: 3. a 4. června

Kde: Kino Sokol, Nymburk

Za kolik: 120/130 korun



Kino Sokol v pátek a sobotu pozve na pohádku a bláznivou akční komedii. V pátek bude kino patřit dětským divákům s pohádkou Zakletá jeskyně, která vypráví pověst o zázračné jeskyni, v níž jsou uložené vzácné poklady. Odnést je, však znamená čelit dávné kletbě. Sobotní program pak přinese českou komedii Tři tygři ve filmu: Jackpot. V něm se na road trip z Ostravy do Prahy plný šílených událostí vydává čtveřice mužů, kteří touží po miliónové výhře.

Oslavy významného výročí pokračují několikadenní slavností

Kdy: 3. až 5. června

Kde: Lázeňský park, Poděbrady

Za kolik: Zdarma

Poděbradští se sejdou v Lázeňském parku, aby oslavili 550. výročí povýšení Poděbrad na město. Na historicky laděné oslavě nebude chybět tematický videomapping, historický průvod, jarmark, rytířský tábor, pochodně, ohně, kejklíři, komedianti, šermíři, zvěřinec, dobový program pro děti, pro rodiny nevšední putování s příběhem, pohádka pro děti a večerní koncert nejúspěšnější Queen tribute kapely v České republice.

Sbor oslaví výročí koncertem

Kdy: 4. června, 17:00

Kde: Havířský kostelík, Poděbrady

Za kolik: Dobrovolné vstupné



V Havířském kostelíku se v sobotu uskuteční slavnostní koncert Láska notovaná k 25. výročí založení Pěveckého sboru Gymnázia Jiřího z Poděbrad. Představí se Pěvecký sbor a orchestr Gymnázia Jiřího z Poděbrad, sbor absolventů Collegium 2010 a vokálně-instrumentální soubor KviMtet.

Nymburk se naplní folklorem

Kdy: 4. a 5. června, 11:00

Kde: Loučeň, Nymburk, Přerov nad Labem

Za kolik: Zdarma

Folklorní festival Polabská vonička přináší svůj 24. ročník do Nymburka. Setkání dětských folklorních souborů z Čech i Moravy začne v sobotu vystoupením v amfiteátru na zámku Loučeň, následně se program přesune do parku U Vodárny v Nymburce a večer se uskuteční lidová zábava před místním obecním domem. V neděli bude připraveno vystoupení ve skanzenu v Přerově nad Labem. Setkání se zúčastní soubory Kalamajka z Havlíčkova Brodu, Kytice z Prahy, Mateník z Prahy a Šáteček ze Semic Hlavní pořad se za nepříznivého počasí uskuteční ve velkém sále obecního domu.

PŘÍBRAMSKO

Zahradní slavnost v centru zahájí Bělčické mažoretky

Kdy: 4. června, 12:30

Kde: Rožmitál pod Třemšínem

Za kolik: Zdarma

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace Středočeského kraje, připravila ve svých venkovních prostorách Zahradní slavnost s hudbou, hrami pro děti a občerstvením. Ve 12.30 hodin vystoupí hned po zahájení Bělčické mažoretky, ve třináct hodin je naplánováno vystoupení pražských umělců, ve 14.30 přijde na řadu PiňaKoláda, kterou na pódiu vystřídají v 15.30 hodin Třemšínská kvítka a slavnost zakončí koncert skupiny Ginevra, který začne v šestnáct hodin. Akce je zdarma.

Zaposlouchejte se do klasické hudby v zámeckém prostředí

Kdy: 3. června, 18:00

Kde: Zámek Červený Hrádek Sedlčany

Za kolik: 250 korun



V prostředí Rytířského sálu Zámku Červený Hrádek se uskuteční tradiční koncert 56. ročníku hudebního festivalu Sukovy Sedlčany, v kterém se po dvouleté odmlce opět představí hudební těleso Mladota Ensemble Prague. Toto uskupení nesoucí jméno bývalého majitele zámku Červený Hrádek uvede klasické skladby českých i zahraničních autorů pod vedením koncertního mistra, houslisty Martina Kosa.

Podívejte se do zákulisí úspěšné kapely Chinaski

Kdy: 4. června, 19:00

Kde: Kino Příbram

Za kolik: 130 korun

Každej ví kulový je časosběrný dokument o kapele Chinaski, který můžete v příbramském kině zhlédnout v sobotu. Nebývale otevřený snímek ukazuje, že na pozadí hudebních úspěchů, vyprodaných koncertů, vydání úspěšných alb a desítek rádiových hitů, byly také deprese, hádky, rozpady přátelství nebo nutnost vyrovnat se se smrtí kapelníka Pavla Grohmana. Hlavní aktéři Michal Malátný a František Táborský před divákem nic netají a bez obalu popisují své tehdejší pocity a rozhodnutí. Velký prostor dostali i bývalí členové Petr Rajchert, Adam Stivín, bratři Škochové, Marpo nebo Petr Kužvart. Cenné svědectví přinášejí bývalí a současní manažeři Milan Pešík, Hana Petřinová, Marcel Vyšín z Universal Music nebo Ladislav Vajdička z BrainZone. Kariéru Chinaski reflektují i hudební novinář Jaroslav Špulák, rádio pluggerka Marta Říhová, muzikantští kolegové David Koller a Petr Janda nebo herec Zdeněk Svěrák.

RAKOVNICKO

Dechová hudba si podmaní Kněževes, Dechparáda zapíše již 19. ročník

Kdy: 5. června, 14:00

Kde: Václavské náměstí, Kněževes

Za kolik: 200 korun

Kněževes u Rakovníka bude patřit přehlídce dechové hudby. Stane se tak v neděli 5. června, kdy se na místním Václavském náměstí uskuteční již 19. ročník Kněževeské dechparády. Veřejnosti se představí například kapela Květovanka, Malá muzika Nauše Pepíka, Jižani nebo také Krajanka. Přehlídku bude uvádět Karolína Hrůzová. Za vstup na tuto akci dají zájemci 200 korun, vstupenky si je možné zarezervovat na Úřadě městyse Kněževes nebo na číslech 313 582 206 a 775 252 480. V případě nepříznivého počasí jsou zajištěny prostory v sokolovně.

Návštěvníci jesenického muzea zažijí v pátek Den s řemesly

Kdy: 3. června, 12:00

Kde: Vlastivědné muzeum, Jesenice

Za kolik: 40/20 korun



Jesenice Den s řemesly. Tak se jmenuje akce, která ovládne v pátek 3. června jesenické vlastivědné muzeum. „Na dvoře muzea bude k vidění několikero řemeslníků při práci, jmenovitě např. hrnčíř, tkadlena, dráteník, řezbář a další. Navštíví nás také hudební skupina, která hraje středověkou hudbu a předvede nástroje, které se používaly. K dobrému přispějí určitě také pochutiny ze staročeských receptů,“ uvedlo muzeum s tím, že dopolední prohlídky jsou určené pro registrované školy, veřejnost pak bude moci akci navštívit v době od 12 do 15 hodin. Vstupné je 40 korun za dospělého návštěvníky, 20 korun za dítě nebo seniora a 80 korun rodinné vstupné. V něm je započtena samozřejmě také prohlídka muzea.

Umělecké smalty si můžete prohlédnout s komentářem

Kdy: 4. června, 14:00

Kde: Rabasova galerie, Rakovník



Výstavní síně Rabasovy galerie ve Vysoké ulici budou v sobotu dějištěm komentované prohlídky výstavy. Zde vystavené umělecké smalty představí veřejnosti Daniela Kosová a Kamila Housová Mizerová.