BENEŠOVSKO

Přijďte na Historický festival v Mrači

Kdy: 30. července, 12:00

Kde: Mrač

Historický festival v Mrači bude v sobotu 30. července nabitý akčním programem, který začne průvodem Mračí. Pokračovat bude alchymistem Bavorem, pěším turnajem, bitvami, vystoupením skupin Subulcus, Rebelius a Metanoon či fakírem Dragonem. Zakončen bude ohňovou show Novus Origo. Samozřejmostí bude dobové tržiště, atrakce pro děti a občerstvení.

Přijměte pozvání na Letní koncert u zámecké Znosimské brány

Kdy: 30. července, 14:00

Kde: Znosimská brána, Vlašim

Za kolik: Zdarma



Pozvání pro Letní koncert u Znosimské brány vlašimského zámku přijali letos Robert Křesťan a Druhá tráva, Slávek Janoušek, Miroslav Paleček, kapela Kira a skupina Náhodná setkání. V místě konání akce není možné parkovat, odměnou je procházka nádherným zámeckým parkem ke Znosimské bráně a vstup na akci zdarma. Občerstvení na místě je zajištěno. Pořadatelé doporučují vzít si s sebou lehké sezení nebo deku, pro jistotu i deštník či pláštěnku. Cesta zpátky parkem po koncertě bude osvětlena, ale hodí se vám i vaše vlastní světýlko.

Hasiči pořádají dětský den a pouť

Kdy: 30. července, 12:00

Kde: Rynk, Domašín

Sbor dobrovolných hasičů Domašín připravil na sobotu 30. července Dětský den a pouť v Domašíně. Jako tradičně čeká na děti bohatý program, jídlo a pití, pouťové atrakce a večerní hudební program. Začátek akce je ve dvanáct hodin na rynku v Domašíně. Na účastníky čekají nejrůznější soutěže, hry, nepouťové atrakce i občerstvení po celý den. Večer bude k tanci a poslechu hrát Dylan Blues.

BEROUNSKO

Skupina Klíč zahraje v Berouně

Kdy: 31. července, 18:00

Kde: Náměstí Joachima Barranda, Beroun



V rámci série akcí BEKULE 2022, tedy Berounského kulturního léta, se v neděli 31. července uskuteční na náměstí Joachima Barranda koncert skupiny Klíč. „Kultovní kapela zahraje folk inspirovaný středověkými a renesančními tématy a motivy. V tvorbě kapely je však možno slyšet i moderní folkové náměty, náznaky současného šansonu a lidových písní, ale také tvůrčí postupy používané v klasické hudbě – a občas např. i cikánské melodické prvky apod.“ uvedli organizátoři k vystoupení pětičlenné kapely, která letos slaví 40 let své existence.

Motorkáři se sjedou do Hořovic

Kdy: 30. a 31. července, 10:00

Kde: Společenský dům, Hořovice



Po dvouleté přestávce se letos koná již 7. ročník Motorkářského cvočku v Hořovicích. Za areálem Společenského domu Hořovice se akce uskuteční v sobotu 30. a v neděli 31. července. Oficiální zahájení akce je v sobotu v 10 hodin, o dvě hodiny později startuje spanilá jízda. Následovat bude několik koncertů. Veřejnosti zahrají skupiny Rocksana, Lord Rock Revival nebo Katr Akce končí v neděli ve 12 hodin.

BOLESLAVSKO

Anenská pouť se opět blíží

Kdy: 29. až 31. července

Kde: Ulice V Lípách, Mnichovo Hradiště



Ulici v Lípách v Mnichově Hradišti, která se táhne podél areálu místního zámku, obsadí tradiční Anenská pouť. Na ni můžete vyrazit od pátku do neděle. Na návštěvníky čeká lunapark s množstvím skákadel a pouťových atrakcí nebo trhy a stánkový prodej občerstvení, sladkostí a pouťového zboží. Atrakce a stánky v pátek a sobotu svůj provoz ukončují ve 23 hodin.

Oživte si pátek dixielandem

Kdy: 29. července, 16:00

Kde: Kavárna Fokus, Kosmonosy



UnderFolk v zahradě kavárny Fokus bude na konci července patřit domácí Isaře, která si tentokrát jako hosta pozvala kapelu ŠouflŠou. Čelákovické dixielandové uskupení ŠouflŠou již svým názvem napovídá, že posluchačům rozdává zejména zábavu. Šestičlenná kapela již sedmým rokem úspěšně brázdí festivalové scény bez ohledu na jejich žánrové zaměření. Vtipné texty napěchované slovními hříčkami zručně doplňuje hudebním doprovodem, v němž nechybí tuba, trumpeta, klarinet, banjo či valcha. Samotná Isara návštěvníkům opět přinese nálož irské hudby.

Bokule baví od pátku až do neděle

Kdy: 29. až 31. července

Kde: Michalovcká Putna, Michalovice

Za kolik: Dle zvoleného programu

Boleslavské kulturní léto Bokule zve každý víkend na kulturní program v areálu zříceniny hradu Michalovice, takzvané Putny. Páteční večer bude od 22 hodin patřit české romantické komedii Jedině Tereza s Veronikou Kubařovou v titulní roli. V sobotu od 19 hodin návštěvníky potěší koncert Františka Nedvěda mladšího a nakonec v neděli v 15 hodin bude pro nejmenší diváky připraveno pohádkové představení CZI Divadla O křišťálovém srdci. Na promítání letníh kina je vstup za 100 korun, koncert je možné navštívit za 250 korun a pohádku děti uvidí zdarma.

Zaplavou si, proběhnou se a projedou na kole okolím Drhlen

Kdy: 30. července

Kde: Kemp Drhleny



Sportovci mohou změřit síly v závodu horských kol i v terénním triatlonu na letošním Böllhoff Drhleny Cupu. Začátek závodu horských kol na 45 kilometrů jev 10:00, závodníci se do něj mohou registrovat od 8:30 do 9:30. Terénního triatlonu se mohou účastnit dospělí i dětští závodníci. Ženy vyrazí na trať ve 13:00, muži a smíšené štafety ve 13:15 a děti v 16:00. Registrace dospělých závodníků končí půl hodiny před startem závodu, děti se registrují do 15:00. Kromě vítězů jednotlivých kategorií bude vyhlášen také Drhlenský drsňák, závodník s nejlepším umístěním v závodu horských kol i triatlonu. Večer od 18:00 návštěvníkům zahraje kapela Dekameron a od 21:30 je vystřídají Sací bagři.

KLADENSKO

Smečno čeká anenská pouť

Kdy: 29. až 31. července

Kde: Smečno



Ve Smečně se ve dnech od 29. do 31. července uskuteční tradiční anenská pouť. Lidé si v pátek od 20 hodin budou moci užít taneční zábavu se skupinou Ikaros v zámeckém parku. V sobotu bude následovat mše, vojenský den, výstava, hudba Jar. Dobnera a přátel a hudební zábava s kapelou Globus Band. V neděli bude hrát zúčastněným skupina Lounská 13.

Dvojice muzikantů Jiří Smrž a Karel Vepřek zahraje ve slánské kapli

Kdy: 31. července, 14:00

Kde: Kaple Zasnoubení Panny Marie, Slaný



Kaple Zasnoubení Panny Marie ve Slaném bude v neděli 31. července dějištěm dvojitého koncertu. Ten obstarají Jiří Smrž a Karel Vepřek. Publikum bude moci vyslechnout jejich folkové recitály, mezi nimiž bude dostatečná přestávka k dotazům na jejich tvorbu. Vstupné je dobrovolné.

KOLÍNSKO

Filmové léto v Kouřimi

Kdy: 29. července, 21.30; 30. července, 21.00

Kde: Náměstí, Kouřim

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Na kouřimském náměstí si můžete užít Filmové léto. V sobotu se zasmějte u české komedie Prvok, Šampon, Tečka a Karel. V neděli si na své přijdou ti menší diváci, čeká je pohádka Příšerákovi 2.

Pobavte se v Brodě u komedie i pohádky

Kdy: 29. a 30. července, 21.00

Kde: Zahrada gymnázia, Český Brod

Za kolik: 99 korun



Letní kino Svět a Putovní kino vás zvou na Filmové léto v Českém Brodě! V pátek se můžete těšit na novou českou komedii Betlémské světlo, v sobotu na pohádku Tajemství staré bambitky 2.

Je tu třetí kostelecká zámecká noc

Kdy: 30. července, 19.00

Kde: Zámek, Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: Děti od 3 let 70 korun, dospělí 150 korun

Užijte si v sobotu na kosteleckém zámku 3. ročník Zámecké noci. Těšte se na noční prohlídky zámku vedené zámeckou paní Marií Terezií Savojskou, vystoupení kejklířů, opékání buřtů na zámeckém nádvoří, ohnivou show a historický šerm.

Navštivte Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Kdy: Denně kromě pondělí 10:00–18:00

Kde: Kouřim

Za kolik: Dospělí 110 korun, zlevněné 50 korun, rodinné 270 korun



Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným nadregionálně zaměřeným skanzenem v České republice, který shromažďuje stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století. Nachází se zde zatím čtrnáct větších obytných a hospodářských objektů, které doplňuje několik drobnějších památek. Muzeum je celoročně dějištěm mnoha národopisných a dalších doprovodných programů.

Prohlédněte si vážky Českobrodska

Kdy: Do 30. října

Kde: Podlipanské muzeum v Českém Brodě

Cílem výstavy Vážky Českobrodska je využít dlouhodobě vytvářenou specializovanou sbírku přírodovědného oddělení RM Kolín a ukázat tak hmyzí řád vážky ve skutečné velikosti a tvarech. Na výstavě je v systematické sestavě prezentována většina druhů vážek vyskytujících se na území regionu Českobrodsko. Vlastní suché preparáty jsou pak doplněny fotografiemi poskytující obraz o přirozené barevnosti těchto živočichů.

KUTNOHORSKO

V knihovně uvedou film Malý Pán

Kdy: 29. července, 21:30

Kde: Knihovna, Vrdy

Za kolik: Zdarma

Knihovna F. V. Lorence ve Vrdech nabízí kromě knižních výpůjček tak možnost zúčastnit se nejrůznějších akcí, tentokrát to bude v pátek 29. července také promítání filmu Malý Pán. Hlavní hrdina si žije spokojeně ve svém domečku v Duté hoře. Jeho poklidný život skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen o tajemném domě, ve kterém najde, co mu schází. A tady začíná dlouhá cesta Malého Pána, která je zábavná, ale i nebezpečná a strašidelná a hlavně zdánlivě nekonečná. Potká na ní spoustu přátel a pomocníků, ale také nepřátel, kteří mu v dosažení cíle chtějí za každou cenu zabránit.

Připomeňte si Mikuláše Dačického

Kdy: 29. července, 20:00

Kde: Vlašský dvůr, Kutná Hora

Za kolik: 200/180 korun



Chcete znát poslední lásku pana Mikuláše? Přijďte do Vlašského dvora na historickou veselohru a z prostředí Kutné Hory, připomínající výraznou osobnost královského města – kronikáře, milovníka dobrého vína a krásných žen, Mikuláše Dačického z Heslova a všední život kutnohorských měšťanů.

V Roztěži se opět sejdou harmonikáři. Už počtvrté

Kdy: 30. července 14:00

Kde: Roztěž

Spolek přátel Mirka Jiřišty v Kutné Hoře pořádá na počest tohoto slavného kapelníka Sjezd harmonikářů na Roztěži. Představí se řada známých a oblíbených interpretů např. moravský virtuos Jiří Hampl, duo Pecka Kavalír se zpěvačkou Lenkou Kondášovou, duo Václav Janeček z Vorařů s Lubošem Janů, Kutnohorští harmonikáři a další. Hraje se venku, v případě nepříznivého počasí uvnitř v místním hostinci. Parkování a občerstvení zajištěno.

Vyzkoušejte si práci přadlen a další zapomenuta řemesla na Kačině

Kdy: 30. července

Kde: Zámek Kačina, Svatý Mikuláš

Za kolik: Zdarma



Již třetí setkání přadlen z různých koutů naší republiky se uskuteční v areálu zámku Kačina už v sobotu 30. července. Jejich vášní se stalo zpracování ovčí vlny. Tímto zajímavým a netradičním způsobem návštěvníkům připomenou, jak úžasný je vlna materiál a jak velký má potenciál, jen se na to trochu zapomíná. Stejně tak návštěvníkům akce přiblíží řemesla, která se z našich pamětí pomalu vytrácejí. A tak nebude chybět drátenická manufaktura, historický kolotoč na navlékání korálků, krajkářka. Svá řemesla dále představí mistr kovář, tkadleny či provazník. Přadleny z blízkého i vzdáleného okolí si mohou přivést své kolovraty a zúčastnit se společné přástky, která se uskuteční od 14 hodin. Během dne budou možné prohlídky skleníku a bylinkové zahrádky se zámeckým zahradníkem. Vydejte se za poznáním tradičních i méně tradičních řemesel.

MĚLNICKO

Mlékojedy zvou na Vegan fest

Kdy: 29. a 30. července

Kde: Beach Park Mlékojedy, Neratovice

Víkend v Beach Parku Mlékojedy bude patřit milovníkům rapové hudby a veganského stravování. V pátek v 18 hodin dav rozehřejí Blackwoods Records DJs, které na pódiu vystřídají hlavní hvězdy večera rapeři Refew a Sharlota. Afterparty pak bude provázet hudba DJs Chose & Spas. V sobotu se v beach parku uskuteční oblíbený Vegan fest, který naváže na vysokou úroveň vegan gastronomie z předešlých let. Těšit se je možné nejen na širokou nabídku veganských specialit, ale také na bohatý kulturní program ve formě koncertů Cocomana a Messenjaha, Selector Boldrika či Dr Karyho.

Sobota na náplavce bude patřit adrenalinu a dobré hudbě

Kdy: 30. července, 17:00

Kde: Mělnická náplavka, Mělník

Za kolik: Zdarma



Po roce mělnická náplavka opět přivítá fantastickou BMX a trialovou show. V rámci dne se na náplavce představí špičkoví trialoví jezdci a společně s nimi se mohou diváci těšit i na parkourovou exhibici v podání Obstacle movement, kteří pro ně připraví i workshopy. V průběhu dne budou náladu zlepšovat hostesky a DJ Doni s DJ Travisem. Večer celý program vyvrcholí koncertem Renne Danga, který v červnu pokřtil svoji novou desku s názvem DANG. Vstup na akci je zdarma.

Druhý z chrámových koncertů zve na hudbu Ryby, Bacha a Merula

Kdy: 31. července, 17:00

Kde: Chrám sv. Petra a Pavla

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Další z cyklu chrámových koncertů přinese do chrámu sv. Petra a Pavla díla skladatelů Claudia Merula, Jakuba Jana Ryby a Johanna Sebastiana Bacha. Svůj um posluchačům předvedou houslistka Šárka Petříková, flétnistka Eva Prchalová a varhaník Ondřej Valenta.

Před Dírou se bude hrát blues

Kdy: 29. července, 20:30

Kde: Díra, Mělník



Páteční Blues před Dírou tentokrát přinese koncert britského muzikanta Jamieho Marshalla. Než se Jamie přestěhoval do Prahy, byl více než dvacet let součástí londýnské hudební scény. Hrál v místech tak různých jako Královská slavnostní síň, v klubu Marquee, v klubu Twelve Bar, ale například také v Londýnském Dopravním muzeu. Živě hrál Jamie s takovými hvězdami, jako jsou Don McLean, Glen Hansard, The Blues Band, Paul Young and Los Pacaminos, s frontmanem skupiny Squeeze Glennem Tilbrookem a britskou bluesovou legendou Long Johnem Baldrym. V České republice se pravidelně objevuje na mnoha festivalech, a spolupracuje s osobnostmi jako Vlasta Redl, Slávek Janoušek či Věra Martinová.

Výstava představuje Jana Jindřicha Lucemburského, bratra Karla IV.

Kdy: Do 20. listopadu

Kde: Park u kostela sv. Ludmily, Mělník

Výstava Jan Jindřich Lucemburský rodák mělnický a věrný bratr Karla IV. je v parku u kostela sv. Ludmily instalována u příležitosti 700. výročí narození Jana Jindřicha Lucemburského. Tento šlechtic byl markrabětem moravským je s ním spojeno „zlaté“ čtvrtstoletí v dějinách Moravy. Cílem výstavy je představit návštěvníkům osobnost markraběte Jana, nahlédnout do života mocných a uvážit hodnotu manželství a pevných sourozeneckých vazeb pro stabilitu a rozvoj společnosti.

NYMBURSKO

Milovníci dobrého jídla, zbystřete! Restaurant Day je zpět

Kdy: 30. července od 13:00

Kde: Evangelický kostel v ulici Bedřicha Smetany, Nymburk

Poslední červencovou sobotu bude zahrada evangelického kostela v ulici Bedřicha Smetany patřit milovníkům dobrého jídla a pití a profesionálním i amatérským kuchařům. Restaurant Day je otevřen všem, kdo chce předvést kuchařský um a dát ochutnat svá oblíbená jídla všem sousedům, známým či kolemjdoucím. Už teď se mohou návštěvníci těšit na jihoasijskou kuchyni, burgery, sendviče, polévky, dorty, makronky cake pops, cupcakes nebo kelímkové dezerty a mnoho dalšího. Stánkaři se mohou přihlašovat pomocí formuláře ve facebookové události.

Také mazlíčci mohou být hrdiny

Kdy: 30. července, 21:15

Kde: Letní kino, Lysá nad Labem

Za kolik: 140 korun



Letní kino v Lysé nad Labem v sobotu cílí na děti tělem i duší. Připraven bude animovaný film DC Liga supermazlíčků. V něm se diváci seznámí s Kryptem, psem patřícím Supermanovi, který se svým pánem sdílí stejné superschopnosti a společně s ním bojuje proti zločinu v městě Metropolis. Když je ale Superman a zbytek Ligy spravedlnosti unesen, musí Krypto přesvědčit roztrhanou smečku z útulku ohaře Ace, břichaté prase PB , želvu Merton a veverku Chip aby ovládli své vlastní nově nabyté schopnosti a pomohli mu superhrdiny zachránit.

Poznávejte poděbradskou historii na vycházkách s Bílou paní

Kdy: 29. července, 19:00

Kde: Lázeňská kolonáda u květinových hodin, Poděbrady

Za kolik: 80/50 korun

Divadelní spolek Jiří Poděbrady zve přátele dobré zábavy na tradiční Letní historické vycházky s Bílou paní. Sraz zájemců je opět na Kolonádě u květinových hodin. „Bílá paní účastníky vycházky postupně seznámí se svými neživými přáteli, dobrými duchy několika domů, jejichž prostřednictvím se všichni dozví další zajímavosti z historie Poděbrad,“ vysvětlil za organizátory Ladislav Langr. Vycházky se budou konat po celé léto až do 2. září s výjimkou festivalů Poděbradské swingování a Soundtrack.

Podaří se Busterovi další show?

Kdy: 29. července, 21:00

Kde: Děkanství, Nymburk



Letní kino na děkanství přinese tento pátek animovaný muzikál Zpívej 2. V něm se koalák Buster se svou partou zpěváků, které si vybral v první díle, vydává do hlavního města zábavy Redshore City, aby zde předvedli tu největší show svých životů. Jenže k tomu, aby ji mohli nazkoušet, musí přesvědčit největší žijící hudební legendu, lva Claye Callowaye, aby se k nim přidal. Jenže Calloway už léta nevystupuje a žije v ústraní. To by ale nebyl Buster, aby se o splnění svého snu alespoň nepokusil. Animák Zpívej 2 je plný těch největších hudebních pecek současnosti, ale i lety prověřených písniček.

PŘÍBRAMSKO

Výstava ve Špýcharu představí Uzlíky i historické školní pomůcky

Kdy: do 30. října

Kde: Muzeum Špýchar, Prostřední Lhota

Muzeum Špýchar Prostřední Lhota nabízí ještě do 30. října výstavu děl Anny Baginové Uzlíky. Expozice představí průřez tvorbou dekorativních výrobků zhotovených technikou macramé neboli drhání. Ve velké šíři jsou zastoupeny různé tvary, velikosti a použití uzlíků. Drhání si budete moci také sami vyzkoušet a vybrané exponáty zakoupit. V muzeu si můžete také prohlédnout výstavu Poklady ze starých aktovek, která je věnovaná jedné z důležitých částí života dítěte – rokům tráveným ve škole. Přijďte si prohlédnout historické školní pomůcky.

O psech a se psy bude dětské odpoledne v Dobříši

Kdy: 30. července, 13:00

Kde: MKF Dobříš

Za kolik: Zdarma



Pesoklub Dobříš připravil na sobotu 30. července od 13 hodin ve fotbalovém klubu v Dobříši dětské odpoledne O psech a se psy. Na děti čekají soutěže, skákací hrady a malování na obličej. Pokud si pro plnění úkolů přivedete svého domácího čtyřnohého přítele, bude to skvělé.

Oblíbený triatlon a duatlon je opět tady

Kdy: 30. července

Kde: Kášův rybník, Podlesí

Oblíbený a hojně navštěvovaný triatlon a dětský duatlon, který láká na spojení třech (dvou) sportů, plavání, kola a běhu, připravil spolek Brdonoš triatlon na sobotu 30. července. Každoročně se ho účastní velké množství závodníků z celé ČR a především pak příbramské, podleské a děti z přilehlého okolí. Po akci následuje after party s DJ Tomášem.

RAKOVNICKO

Víkendovou zábavu v Šanově obstará Neckyáda

Kdy: 30. července, 14:00

Kde: Šanov

Za kolik: 60/30 korun

O víkendu, respektive v sobotu 30. července, se v Šanově uskuteční neckyáda. „Srdečně vás zveme na osvěžující akci, během které nikdo nezůstane suchý. Po zahájení a registraci plavidel na vás čekají vodní radovánky v podobě přeběhnutí lávky, plavby na čas, vodního slalomu a dalších soutěží,“ uvedli pořadatelé. O rytmus celého odpoledne se bude starat DJ Jaryn. Po vyhlášení vítězů a ocenění zúčastněných vplujeme do vod večerní diskotéky pod širým nebem. Cena registrace dospělého účastníka je 60 korun, dítěte do 12 let 30 korun, v ceně je porce jídla zdarma.

Do Podbořánek přijede pouť

Kdy: 30. července, 15:00

Kde: Podbořánky



V Podbořánkách u Jesenice se koná v sobotu 30. července čtrnáctý ročník svatojakubsko-anenské pouti. Tamní program se odehraje v okolí kostela, přičemž začíná v 15 hodin, a to slavnostním zahájením s představením. Děti si budou moci užít pohádku Čertova babička, v kostele zazpívá Farhia Moalin, veřejnost pobaví Kristián Kašpar se svojí Rakvičkárnou, pouťový den pak zakončí diskotéka v podání DJ Blonďáka.