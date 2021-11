22. ročník Hubertovy jízdy ve Všeticích zahájí přípitkem

Kdy: 30. října, 10:00

Kde: Bývalé kolbiště, Všetice

Za kolik: Zdarma

Už 22. ročník Hubertovy jízdy ve Všeticích potěší všechny milovníky koní a této tradiční akce. Od desíti hodin se účastníci i návštěvníci setkají na bývalém kolbišti, kde bude i prezentace jezdců. Jízda bude zahájena přípitkem v 10.30 hodin, ve 12.30 po první části bude čas na občerstvení. O hodinu na to pokračuje jízda druhým kolem, které bude zakončeno závěrečným honem na lišku. Od dvaceti hodin je pak sraz v restauraci, soud a diskotéka, o zábavu se postará DJ Ludvík Jandourek a moderátor Aleš Suchánek.

Zetory dorazí před restrikcemi vlády

Kdy: 30. října, 10:00

Kde: Pole U Obrázku, Nanohruby

Za kolik: Zdarma

Ještě před nástupem dalších vládních koronavirových restrikcí stihnou členové SDH Nahoruby uspořádat 19. ročník Zetor srazu a 3. ročník Nahorubské orby. Obě akce se konají v sobotu na poli U obrázku, které leží při jízdě od Neveklova vlevo před obcí. Vstupné na soutěž v orbě i sraz Zetorů je dobrovolné. Zetory, kdysi dominantní stroje československých polí, jsou nyní třetí nejprodávanější traktory v Česku.

Komedie nabízí návod, jak žít v manželství, které nám nevyhovuje

Kdy: 31. října, 19:30

Kde: Kino Benešov

Za kolik: 140 korun

Kde končí objetí a začíná škrcení? Na to může odpovědět komedie Kurz manželské touhy, kterou promítá benešovské kino. Film je o tom, jak žít ve vztahu, který nám nevyhovuje. Pokud možno šťastně. Možná i s vášní, a to i po letech. Je pro vztah důležitá intimní blízkost nebo naopak dostatečný prostor? Je manželství jen kvantitativní problém? A můžeme toužit i po tom, co už máme? Přichází s převratnou metodou, díky které se na sebe vášnivě vrhnete pokaždé, kdy se vrátíte z práce.

BEROUNSKO

Ulice obce Bykoš rozzáří lampiony

Kdy: 30. října, 17:00

Kde: Bykoš

Za kolik: -

Obcí Bykoš projde v sobotu lampionový průvod. Lidé se světýlky budou mít sraz v 17 hodin na parkovišti u místní prodejny, přičemž následně vyrazí společně do ulic. Průvod obcí bude zakončen na dětském hřišti u tamního rybníka, kde bude pro děti zajištěno občerstvení v podobě opékání špekáčků na ohni. Připraven bude také teplý čaj. „S sebou lampiony a dobrou náladu,“ vyzývají organizátoři.

Poznejte rituály a osobnosti hořovických hřbitovů

Kdy: 31. října, 13:00

Kde: Palackého náměstí, Hořovice

Za kolik: -

Chcete se dozvědět něco z hořovické historie a přitom vám nevadí prostředí hřbitovů? Tak to se můžete v neděli vydat na vycházku po těch hořovických. „Budeme odhalovat tajemství rituálů a osobností hořovických hřbitovů,“ uvedli pořadatelé s tím, že zájemci mají sraz ve 13 hodin na Palackého náměstí před kostelem Nejsvětější Trojice. Přihlásit na akci se lze u Marcely Ganny Flídrové na telefonním čísle 603 964 553.

Pochutnejte si v Levandulovém údolí

Kdy: 28. října, 10:00

Kde: Levandulové údolí, Zdice

Za kolik: -

Ve zdické zahradě s názvem Levandulové údolí bude moci veřejnost ochutnat dobroty prvorepublikové cukrárny. Připraveno bude Masarykovo cukroví, dortíky Adiny Mandlové, koláčky Lídy Bárové, buchty z pece, tažený štrúdl, Vídeňský pohár nebo bramborové a škvarkové sladkosti na sádle. Chybět nebude ani další občerstvení.

Králův dvůr chystá oslavu, oblohu nad městem rozzáří ohňostroj

Kdy: 28. října, 18:00

Kde: Preislerovo náměstí, Počaply

Za kolik: Zdarma

Město Králův Dvůr pořádá u příležitosti oslav Dne vzniku samostatného československého státu akci pro děti i dospělé. Městem totiž projde lampionový průvod, který bude zakončen ohňostrojem. Sraz mají všichni, kteří se budou chtít zúčastnit, v Počaplech,na Preislerově náměstí. Průvod bude čekat cesta vedoucí kolem pomníku padlých, přes sídliště Nad Stadionem, Jungmannovou ulicí, kaštankou až na zámek v Králově Dvoru.

BOLESLAVSKO

Haloween zavítá také do Templua Sporu českých bratří

Kdy: 31. října, 14:00

Kde: Městský palác Templ, Sbor, českých bratří, Mladá Boleslav

Za kolik: stezka 50 korun za dítě, dospělý doprovod zdarma

Halloweenská nálada ovládne v neděli také Městský palác Templ a Sbor českých bratří. Program začne v Templu výtvarnými dílničkami pro děti a společným dlabáním dýní (vlastní nože a lžíces sebou). Od 17 hodin budou moci děti projít strašidelnou stezku plnou úkolů, po jejichž splnění získá každý účastník malou odměnu. Stezka bude začínat u Templu a končit u Sboru českých bratří. V 18 hodin pak ve Sboru odstartuje hudebně zábavná show s Janou Rychterovou. Děti v halloweenských maskách jsou vřele vítány. Nejlepší masky budou oceněny.

Pomozte najít a sestavit Frenka

Kdy: 30. října, 18:00

Kde: Pláž u Jizery, Mnichovo Hradiště

Za kolik: 70 korun

Klub dětí a mládeže Mnichovo Hradiště zve na strašidelnou dušičkovou stezku. Dobrodružství, na němž se účastníci vydají do tajemného lesa, aby se pokusili sesbírat ukryté části, sestavit a oživit monstrum jménem Frenk. Frenk nebyl zlý, jen vypadal děsivě a naháněl hrůzu, proto ho jeho stvořitel opět ukryl. Stezka začíná na pláži u Jizery, poslední start bude v 19:30. Je doporučeno vzít s sebou čelovku, baterku či jiný zdroj světla.

Na scestí přijede Lucie Redlová

Kdy: 29. října, 19:30

Kde: Dům kultury, Mladá Boleslav

Za kolik: 160/80 korun

Zátra bude mladoboleslavský Dům kultury patřit dalšímu koncertu z cyklu Na scestí. Tentokrát se diváci mohou těšit na akustickou verzi kapely Mrakoplaš a jejich hosta, vynikající valašskou písničkářku Lucii Redlovou, která nedávno vydala skvělou desku Otázky a oslavila 10leté výročí spolupráce se svou skupinou Garde. Boleslav Lucie sice navštíví sama, ale za to s vystoupením plným energie, kterou je písničkářka pověstná. V pauzách na nazvučení se opět odehraje aukce raritních předmětů věnovaných účinkujícími a výtěžek bude poukázán na konto AD centra pro výzkum a léčbu Alzheimerovy choroby.

Africké trhy zvou na to nejlepší nejen ze srdce Afriky

Kdy: 30. října, 8:00

Kde: Mírová ulice, Mnichovo Hradiště

Za kolik: Zdarma

Mnichovo Hradiště přivítá v sobotu v Mírové ulici to nejlepší z Afriky. Africké trhy nabídnou skvělé tropické ovoce, které pěstují ugandští farmáři, exotické ovoce , sušené ovoce, dálkami vonící koření ze Zanzibaru, kvalitní kávu, čaj, džemy a mnoho dalšího. „Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie,“ uvedli organizátoři. Produkty jsou vykupovány od ugandských pěstitelů.

KLADENSKO

Kladno oslaví podzim ve velkém, připraven je bohatý program

Kdy: 31. října, 15:00

Kde: Kladno

Za kolik: Dle programu

Kladno zve na oslavu podzimu. Pro veřejnost bude připraven program, který začíná v 15 hodin v Divadle Lampion, a to představením Kde bydlí strach? Od 16 hodin následují aktivity v zahradě Kladenského zámku. Připravena bude dýňové stezky za podzimními tradicemi, tančírna se strašidýlky nebo tajuplná zámecká štola. V 18 hodin se na cestu vydá světelný průvod, který povede centrem města. „Tento čas už od dávné minulosti lidé v různých koutech světa uctívají a oslavují velmi podobně, i když každý trochu jinak. Poznáme, kde svátky tohoto období mají své kořeny a že podstata všech zůstává stejná,“ uvedli organizátoři. Vstupné je 50 korun přednostně se vstupenkou z představení Divadla Lampion nebo 130 korun u vstupu do Zahrady Kladenského zámku

Chcete se bát? Vyrazte za strašidly do obce Doksy

Kdy: 31. října, 16:00

Kde: Fotbalové hřiště, Doksy

Za kolik: -

Spolek Živé Doksy si zejména pro děti připravil strašidelnou stezku. Ta začíná v 16 hodin na místním fotbalovém hřišti. „Startujeme v 16:00 pro ty úplně nejmenší. Strašidla v té době ještě tolik nestraší. Postupně se bude přiostřovat. Zvažte tak svůj příchod vzhledem k věku a odvaze Vašich dětí. U kabin na hřišti SK Doksy také shromáždíme dýně z Halloweenského souboje a uděláme společnou fotku. Dýně tedy s sebou,“ uvedli organizátoři. Občerstvení bude na hřišti zajištěno, lidé si zde budou moci na ohýnku opéci špekáčky. „K navození atmosféry jsou vítány převleky, masky a jiné strašidelné propriety,“ dodal spolek.

Zlonický Halloween klepe na dveře, chybět nebude strašidelná stezka

Kdy: 29. října, 15:30

Kde: Dětské hřiště u obchodního centra, Zlonice

Za kolik: 50 korun

Pro všechny milovníky podzimu a dýní bude připraveno od 15.30 hodin vyřezávání a zdobení dýní. Příchozí si zároveň budou moci užít malování na obličej, tvořivé dílničky nebo dýňovou olympiádu. „Nezapomeňte si s sebou přinést pomůcky k vyřezávání a vydlabávání dýní. Dýně obdržíte zdarma ke vstupence. Strašidelné kostýmy jsou vítány,“ uvedli organizátoři. V 17 hodin pak startuje strašidelná stezka po okolí, na které budou malí nebojsové plnit různé koly.

Výročí Československa bude ve znamení piety a šachu

Kdy: 28. října, 13:30

Kde: Lány

Za kolik: -

Každoročně si napříč republikou připomínáme 28. října Den vzniku samostatného československého státu. Jinak tomu nebude ani letos. V Lánech je naplánována tato oslava už 103. narozenin Československa, přičemž zúčastnění se sejdou ve 13.30 hodin na místním hřbitově. Zde bude uctěna památka prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, a to položením věnců na jeho hrob. Program bude následovat ve 14 hodin v tamním muzeu simultánní šachovou partií. Té se zúčastní řada VIP hostů z oblasti businessu, politiky, sportu a kultury. Ti se utkají s opravdovou šachovou hvězdou, s velmistrem Vlastimilem Jansou, mistrem světa.

KOLÍNSKO

Seniorky, jděte si zatančit

Kdy: 28. října, 17:00

Kde: Městský společenský dům, Kolín

Za kolik: 50 korun

Je tu taneční kurz pro aktivní seniorky. "Tančit lze v jakémkoliv věku a dobře tančit se může naučit každý, stačí jen chtít. Taneční lekce nejsou jen o tanci, ale také o skvělé společnosti a aktivně. Kurz se koná každý čtvrtek až do 9. prosince," zvou pořadatelé akce.

Do Kolína přijede Amadeus

Kdy: 29. října, 19:00

Kde: Divadlo, Kolín

Za kolik: Od 260 korun

Opulentní drama proslavené filmem M. Formana o rivalitě mezi skladatelem A. Salierim a géniem W. A. Mozartem. Dva muži v zajetí múz, geniality i touhy po obyčejné lidské slávě. Jak se dá změřit úspěch? Konfrontace geniality a průměrnosti v melodii komických oper i temného "Requiem"… Hrají D. Bambas, P. Mikeska a další.

Užijte si dýňování v kolínské knihovně

Kdy: 29. října, 10:00

Kde: Knihovna (pobočka Benešova ulice), Kolín

Za kolik: 40 korun

Čeká vás výroba podzimní dekorace z okrasné dýně, povídání o Halloweenu nebo dýňová polévka. Přihlášky na telefonu 776 031 835 nebo na pobočce Benešova, počet míst je omezen.

Sherlocka čekají v divadle nesnáze

Kdy: 30. října, 19:00

Kde: Divadlo, Kolín

Za kolik: 270–380 korun

Napínavá komedie s detektivní zápletkou z tajemného hradu. Proslulý americký herec legendární představitel divadelního Sherlocka Holmese, pořádá na svém zámku na Štědrý den večírek s kolegy. Původně zábavná seance však změní osudy jednotlivých hostů… Hraje Východočeské divadlo Pardubice.

Němečtí metaloví S.D.I. rozpálí fanoušky v Kolíně

Kdy: 30. října, 20:00

Kde: Městský společenský dům, Kolín

Za kolik: 390 korun

Německá speed/thrash/metalová legenda S.D.I. vznikla v sestavě Reinhard Kruse (zpěv, basová kytara), Ralf Maunert (bicí) a Franck Tiesing (kytara) v roce 1985, po turné k albu Mistreated z roku 1989 se kapela rozpadla, epizodní návrat se na chvíli uskutečnil v roce 1992. K definitivnímu obnovení činnosti došlo až v roce 2014, teď kapela přijíždí do kolínského MSD. Coby předkapela zahraje legendární regionální kapela SKYLLA.CZ, která na koncertu pokřtí zbrusu nové CD pojmenované Tora Tora s jedenácti vlastními skladbami. Moderuje hudební publicista Petr Korál.

Užijte si Kostelecké dýňobraní

Kdy: 31. října, 9:00

Kde: Náměstí Smiřických, Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: -

Na programu je ochutnávka dýňových specialit, občerstvení, dýňový jarmark, soutěžní dlabání pro děti i dospělé (náčiní na dlabání s sebou), tvořivá dílnička, dýňová stezka, soutěž o nejlepší dýňový koláč a lampionový průvod.

KUTNOHORSKO

Čajováním ukončí zámek sezonu

Kdy: 31. října, 10:00

Kde: Zámek Kačina, Svatý Mikuláš

Za kolik: 100/50 korun

Zámecké čajování na Kačině slavnostně zakončí letošní návštěvnickou sezónu. Krásu empírové architektury si vychutnáte s šálkem dobrého čaje z kačinské bylinkové zahrádky. Připraven je i další doprovodný program, dílničky pro děti či dobroty ze zámecké kuchyně. V 10 hodin vystoupí na kolonádě Mistři s klikou, následuje Přednáška stavitelů a majitelů flašinetů v divadle, od 13 hodin to bude komentovaná prohlídka expozice Příběh dřeva s Martinem Patřičným, od 14 hodin v kapli divadelní představení Co se šušká v kuchyni. Tyto akce budete moci zažít i odpoledne.

Na Halloweenu si děti vydlabou dýní i projdou stezkou odvahy

Kdy: 30. října, 17:00

Kde: Obecní řad, Hostovlice

Za kolik: -

Dlabání dýní, stezka odvahy, disco párty, občerstvení i tvořivé dílničky. To vše čeká malé návštěvníky Halloweenu na Obecním úřadě v Hostovlicích. Děti jsou vítány v maskách. Akci pořádá a na účastníky se těší Obecní úřad Hostovlice a spolek žen.

Udělejte něco pro své manželství, přijďte na Kurz manželské touhy

Kdy: 29. října, 13:00

Kde: Kino Čáslav

Za kolik: 140 korun



Chcete-li něco udělat pro své manželství, příjďte do čáslavského kina, kde můžete zhlédnout vztahovou komedii Kurz manželské touhy. Děj se točí kolem několika extrémně rozdílných manželských dvojic přijíždějících do luxusního resortu na Kurz pevného objetí. Pak se stane několik věcí, na které už nikdo nezapomene. Všichni skončí proměnění. Téma, nikoli příběh, navazuje na film Teorie tygra, který řešil cestu, kudy utéct ze vztahu, který nevyhovuje. Kurz manželské touhy je naopak o tom, jak v takovém vztahu žít. Pokud možno šťastně. Možná i s vášní, a to i po letech.

MĚLNICKO

Muzeum pozve na oslavy Dne Středočeského kraje s poučením

Kdy: 28. října

Kde: Regionální muzeum Mělník

Za kolik: 1 koruna

Regionální muzeum Mělník slaví Den Středočeského kraje symbolickým vstupným, pouhou 1 korunou, na všechny své expozice. Navštívit tak bude možné expozice Jedu v jedu, Vše pro archeologii a všechny stálé expozice o regionální historii a přírodě i výstavu hraček Hrajeme si 120 let. Na výstavě Jedu v jedu na návštěvníky čeká program s bábou z mokřin, v 14:30 mohou zavítat archeologickou přednášku v kavárně. V 16:00 se v kostele Čtrnácti svatých pomocníků předvede mělnický pěvecký sbor Chrapot. Po celý den bude probíhat veselá dětská soutěž Popletená expozice v prostorách výstavy historických kočárků a houpadel.

Hořínské centrum zve k návštěvě

Kdy: 29. října, 14:00

Kde: Multifunkční cenrtum, Hořín

Za kolik: -

Multifunkční centrum č. p. 27 v Hoříně otevírá sevé dveře. Návštěvníci si budou moci prohlédnout zrekonstruované prostory staré hospody například se šálkem kávy.

Bojíte se rádi? vydejte se na strašidelnou procházku lesem

Kdy: 30. října, 17:30

Kde: Les pod Dubínkem, Neratovice

Za kolik: -

Pro milovníky halloweenu je připravena strašidelná procházka lesem s úkoly a odměnami. Start stezky je na začátku lesa pod Dubínkem. Na stezku je možné se registrovat na telefonu 774 957 244 formou SMS s počtem dětí a dospělých účastníků.

NYMBURSKO

Do kina se na film přijde podívat i jeho hvězda myška Šupito

Kdy: 31. října, 16:00

Kde: Kino Sokol, Nymburk

Za kolik: 120 korun

Nedělní program si připravil něco speciálního pro malé diváky. Při příležitosti promítání animovaného filmu Myši patří do nebe se budou návštěvníci kina moci setkat se skutečnou myškou Šupito. Snímek vypráví o tom, že by myška chtěla být velice odvážná, ale zatím se všeho jen bojí. Svou odvahu chce dokázat zopakováním legendárního kousku svého otce, který zemřel při boji s lišákem Tlamounem. Myška i její cíl, lišák Bělobřich, se však nešťastně octnou oba ve zvířecím nebi, kde musí při společném putování zdolat různé nástrahy, splnit úkoly a překonat překážky. Zvládnou to?

Výstaviště v Lysé nad Labem zaplnila exotická fauna a flora

Kdy: Do 31. října

Kde: Výstaviště, Lysá nad Labem

Za kolik: 120 korun

Lyské výstaviště od středy hostí největší evropskou výstavu papoušků, bažantů, kachniček, plazů, akvarijních ryb, opic a šelem s úžasným aranžmá exotických rostlin a stromů s jednoduchým názvem Exotika. Návštěvníci zajímající se o chov a pěstitelství budou moci také konzultovat své úspěchy, neúspěchy a otázky v poradenských centrech zaměřených například exotické ptactvo, teraristiku, masožravky a orchideje i další témata. Jednotlivá poradní centra jsou zaštítěna odbornými garanty jednotlivých sekcí.

Podzimní prázdniny budou na Loučeni plné čokolády

Kdy: Do 31. října

Kde: Zámek Loučeň

Za kolik: 160/80 korun

Podzimní prázdniny voní na loučeňském zámku po čokoládě. Do 31. října se mohou návštěvníci zámku těšit na ty nejsladší čokoládové prohlídky. Zámkem je provede některý člen knížecí domácnosti a kromě rodiny Thurn Taxis je seznámí s historií čokolády. Ty nejlepší kousky Královské čokolády bude možné i ochutnat. Po setmění bude připravena světelná a hudební show v exteriérech zámku. Samozřejmostí je také návštěva labyrintária.

PŘÍBRAMSKO

Milovníci hororů si přijdou na své u filmu Paroží

Kdy: 30. října, 19:00

Kde: Kino Příbram

Za kolik: 120 korun



Temný snímek Paroží je věnován všem milovníkům hororů. V izolovaném městě v Oregonu se učitelka střední školy a její bratr, místní šerif, zaplete s jedním ze studentů, jehož temná tajemství vedou až k děsivému setkání s legendární bytostí, která zde byla dávno před nimi.

Poběžte s pamětníky pro svobodu a demokracii

Kdy: 31. října

Kde: Památník Vojna, Lešetice

Za kolik: 50 korun

Takzvaný Běh pro republiku se koná při příležitosti 103. výročí vzniku ČSR. Chce také připomenout osudy lidí uvězněných v táboře Vojna a v dalších komunistických lágrech. Mnozí z vězněných se často ocitli na útěku a museli běžet, proto v současnosti pořádáme běh svobody a demokracie. Bude připraven okruh Vojna – Žežice – Lešetice – Vojna v délce 5 km (pro děti 200 m). V letošním roce si zároveň připomínáme již 30 let od začátku odsunu sovětských vojsk z Československa. Registrace do všech závodů pro děti i dospělé jsou možné online na stránkách běhu behprorepubliku.blogspot.com.

Po Novoknínském dýňování následuje Dušičková párty

Kdy: 30. října, 14:00

Kde: Restaurace Na Merendě, Nový Knín

Za kolik: -

Výroba originálních lampiček z dýní a další tvořivé aktivity pro celou rodinu. To čeká účastníky Novoknínského dýňování, které se uskuteční v sobotu od čtrnácté do osmnácté hodiny. Nebude chybět ani oblíbené pečení buřtů. Každé dítě si odnese malý dárek. Nezapomeňte si s sebou vzít nožíky a lžíce na dlabání dýní. Od 20. hodiny si pak můžete užít Dušičkovou párty, v restauraci bude zajištěna hudba. Obě akce pořádá Město Nový Knín a Muzeum zlata Nový Knín, pobočka Hornického muzea Příbram.

RAKOVNICKO

Turisté se vydají na pochod kolem opuštěné trati Kralovice – Mladotice

Kdy: 30. října, 8:00

Kde: Nádraží, Kralovice

Za kolik: -

V sobotu budou moci všichni zájemci hromadně vyrazit do přírody v okolí Kralovic. Stane se tak v rámci druhého ročníku pochodu kolem opuštěné trati Kralovice – Mladotice. Start je na kralovickém nádraží v době od 8 do 10 hodin, přičemž následně turisty čeká vycházka dlouhá 12 kilometrů. Občerstvení bude zajištěno v době od 9 do 14 hodin na nádraží Trojany. Cílem pochodu je hostinec v Mladoticích.

Jesenické dýňování nabídne různé aktivity, chybět nebude průvod

Kdy: 30. října, 14:00

Kde: Kemp, Jesenice

Za kolik: 30 korun

Turistický oddíl Ještěrky Jesenice a Kulturní komise města Jesenice pořádají dýňování. Na programu bude výroba luceren z dýní, ochutnávka dýňové polévky, hledání bludiček, výroba podzimní dekorace nebo soutěž o nejhezčí dýni. V 16 hodin se uskuteční discoparty s Honzou Ladrou, na které jsou masky vítání. Úderem 17. hodiny pak akci zakončí lampionový průvod kolem kempu. Trasa je vhodná také pro kočárky.

Rakovnické kino zve na filmy i ve sváteční den

Kdy: 28. října, 14:00, 17:00

Kde: Kino Rakovník

Za kolik: 140/130 korun

Dnešní promítání rakovnického kina nabídne od 14 hodin českou komedie Kurz manželské touhy, ve které se publiku představí třeba Vojtěch Kotek, Jiří Bartoška nebo Lenka Vlasáková. Od 17 hodin se na plátně objeví další nová marvelovka - film Venom 2: Carnage přichází.