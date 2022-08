BENEŠOVSKO

Zábava, soutěže a dobrá muzika vás čekají na sázavském festivalu

Kdy: 27. srpna, 12:00

Kde: Sázavský ostrov, Sázava

Za kolik: 500 korun

Na jeden den obsadí Sázavský ostrov návštěvníci a hosté hudebního festivalu Live River Sázava Festival. Již od dvanácté hodiny se v sobotu 27. srpna můžete těšit na spoustu muziky, nebude chybět rozptýlení pro děti, soutěže a samozřejmě jídlo, pití. Vstupenky v ceně 500 korun zakoupíte v předprodeji na recepci Sázavského ostrova, v Infocentru města Sázava nebo v Kadeřnictví Lucie Bambasová. Děti do dvanácti let to mají zdarma. Na místě je cena 590 korun. Na akci vystoupí kapely a interpreti Michal Hrůza, Pekař, Všichni Svatí, Story Time, Cake Talk, Skřeky z řeky a další.

Ponořte se do působivé atmosféry Hradozámecké noci na Konopišti

Kdy: 27. srpna, 19:00

Kde: Konopiště

Za kolik: 350/260/240/110 korun



Prohlídky běžně nepřístupných prostor napříč staletími, určené pro milovníky historie, tajemna, romantiky, i pro nejmenší návštěvníky. Nádvoří ve svitu starých lamp plné dobrého jídla a pití, veselé hudby a působivé atmosféry. A také výstava luxusních barokních šatů a masek na jižní terase Alamode. To bude Hradozámecká noc na Konopišti v sobotu 27. srpna. Vstupenky na prohlídky začínají na 240 korunách (Hluboké podzemí tajů plné), ke všem je vstup do Růžové zahrady zdarma. Na prohlídky doporučují pořadatelé předchozí rezervaci.

Týnecký hrad nabídne prohlídku netopýra velkého, dílničky i úkoly

Kdy: 26. srpna, 18:00

Kde: Týnec nad Sázavou

Příjemný podvečer s prohlídkou letní kolonie netopýra velkého nabízí Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou v pátek 26. srpna od osmnácti hodin. Těšit se můžete na plnění úkolů na přírodovědné stezce kolem hradu, dílničky pro děti či přednášku. V hranolové gotické věži, která je letním sídlem chráněného netopýra velkého, je rozhledna. Muzeum také nabízí k prohlídce zajímavé expozice.

BEROUNSKO

Spolu s geologem se veřejnost podívá až na mořské dno

Kdy: 28. srpna, 15:00

Kde: Králův Dvůr



Královým Dvorem po dně mořském. Tak se jmenuje geologická vycházka, která začíná v neděli 28. srpna v 15 hodin u vstupu do sportovní haly vedle ZŠ v Králově Dvoru. Vycházku s výkladem povede učitel místní školy a geolog Pavel Bokr. „Z kamenů vyčteme pradávnou minulost Králova Dvora, dotkneme se mořského dna, povíme si o dávných mořích a najdeme i zkamenělé pozůstatky mořských organismů,“ uvedl geolog. Vycházka povede nenáročným terénem přes Bora na úpatí vrchu Háj. Zde bude ukončena. Zájemci pak mohou s geologem pokračovat ještě do Zahořan, kde lze vystoupat až na hřeben Dědu. Zde se nachází pozůstatek zkamenělé mořské pláže.

Hořovický Starý zámek se na jeden den opět vrátí do minulosti

Kdy: 27. srpna, 18:00

Kde: Muzeum Hořovicka, Hořovice



Muzeum Hořovicka pořádá na Starém zámku v Hořovicích Hradozámeckou noc. Ta se uskuteční v sobotu 27. srpna v době od 18 do 22 hodin. V rámci této akce se vořejnost může těšit například na přednášku o hradu Valdek, dobovou hudbu v podání skupiny Villanella, ukázku katovského řemesla, povídání o šlechticích na Hořovicku ve 14. a 15. století nebo na výstavu Svět středověkých her včetně herních stanovišť.

Na všeradickém zámku budou lidé moci obdivovat králíky, holuby či drůbež

Kdy: 27. a 28. srpna

Kde: Všeradice

ZO ČSCH Suchomasty pořádá již šestou letní prodejní výstavu králíků, holubů a drůbeže. Ta se uskuteční v sobotu 27. a v neděli 28. srpna na zámku ve Všeradicích. „Součástí výstavy budou ukázky králičího hopu mladých chovatelů. Občerstvení zajištěno,“ uvedl předseda pořádající organizace Jarda Janovský. Výstavu bude možné v sobotu navštívit v době od 13 do 17, v neděli pak od 8 do 13 hodin.

BOLESLAVSKO

Užijí si posvícenský jarmark

Kdy: 27. a 28. srpna

Kde: Náměstí, Bakov nad Jizerou



Sobota a neděle bude na bakovském náměstí patřit posvícenskému jarmarku a oslavám 525 let od udělení městských práv. Náměstí zaplní stánky a pro děti i pro dospělé bude připraven bohatý program. Děti potěší pohádky, dospělí si užijí hudbu všech žánrů. Zahrají například Brontosauři Revival, Flastr, Devítka, Difur Band, Průvan nebo ABBA revival. Nebude chybět ani hudba k tanci a vystoupení bakovských ochotníků. Speciálním zážitkem, bude možnost spatřit náměstí tak, jak vypadalo před sto lety.

Milovníci burgerů pozor! Burger Street Food festival je tu

Kdy: 26 až 28. srpna

Kde: Bondy centrum, Mladá Boleslav



U obchodního centra Bondy vyroste městečko ze stánků a foodtrucků, které přivezou to nejlepší ze své tvorby na Burger Street Festival. Jak už název napovídá, tím hlavní, na co se budou účastníci moci těšit, budou hamburgery všeho druhu. Chybět však nebudou ani další grilované dobroty či pizza, hranolky, corndogy i něco sladkého na zakousnutí v podobě rolované zmrzliny nebo churros. Vše bude možné spláchnout domácími limonádami a míchanými nápoji, pivem, vínem, burčákem i dobrou kávou.

Ochutnejte Evropu v Boleslavi

Kdy: 27. srpna, 10:00

Kde: Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav



Staroměstské náměstí se stane dějištěm festivalu Ochutnej Evropu, který představí jednotlivé regiony Evropské Unie a přinese i bohatý kulturní program, hry, soutěže, zábavný vědomostní kvíz nebo třeba skákací hrad a malování na obličej pro děti. K vidění bude i výstava architektonicky oceněných staveb, ve Středočeském kraji a nebude chybět ani hvězdná kapela Eddie Stoilow či zpěvačka Šárka Váňková.

Otevřená loděnice láká vodáky

Kdy: 27. srpna, 14:00

Kde: Pyšatka, Březina



Oddíl TJ Stonožka Březina již posedmé zve nové zájemce na populární akci Otevřená loděnice plavbu po Jizeře v místní části zvané Pyšatka. U příležitosti této akce vznikne na břehu řeky dočasný vodácký kemp U Stonožky. Dospělí i děti se budou moci zapojit do dovednostních soutěží, projdou se třeba po slack line nebo si vyzkoušejí střelbu ze vzduchovky a řadu dalších sportovních aktivit. Chybět nebude už legendární závod kanoí C2 k Loukovskému mostu a zpět, především menší děti pak nadchne skákací hrad. Děti budou soutěžní stanoviště obcházet s kartičkami a mohou se posléze těšit na krásné ceny, především v podobě sportovního vybavení. Večer vše uzavře táborák s kytarami a opékáním buřtů, návštěvníci mohou na místě i přespat pod stanem.

Valečov se vrátí do 90. let. Největší hity přivezou Twenty 4 Seven

Kdy: 26. srpna, 19:30

Kde: Hrad Valečov, Boseň

Za kolik: 550/650 korun

Valečovské kulturní léto je cyklus koncertů odehrávající se v malebném prostředí hradu Valečov v místním letním amfiteátru. A tento pátek se pod Valečovem rozjede velká 90's párty, na níž vystoupí hvězdy české i světové hudební scény. Účastníci akce se mohou těšit na rappera Raega, klučičí kapelu Lunetic, slovensko-americké duo Emily & Justice a diskotékovou legendu, nizozemské uskupení Twenty 4 Seven. O afterparty se postarají DJ a moderátor Martin Hájek a DJ Gogo. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji za cenu 550 korun.

KLADENSKO

Mayrovka bude hostit divadlo, dětskou akci i burzu minerálů

Kdy: 26. a 27. srpna

Kde: Hornický skanzen Mayrau, Vinařice

Hornický skanzen Mayrau bude hostit několik zajímavých akcí. V pátek si návštěvníci budou moci od 20 hodin vychutnat divadelní hru Balada pro banditu v podání Divadla A. Dvořáka Příbram. O den později, v sobotu 27. srpna, se v tomto skanzenu nedaleko Kladna uskuteční rozlučka s prázdninami. Od 9 do 16 hodin dětem nabídne bohatý program, například rýžování zlata, Minecraft podzemí, skákací hrad, balónkovou dílnu, sběr zkamenělin (kladívka s sebou) i různé přednášky a prohlídky skanzenu. Ve stejném termínu se zde koná také již třetí ročník mineralogicko-paleontologické burzy.

Záchranné složky předvedou svou techniku i činnost v Buštěhradu

Kdy: 27. srpna, 13:00

Kde: Buštěhrad

Za kolik: Zdarma



V sobotu 27. srpna bude areál farmářských trhů v Buštěhradu hostit akci s názvem Den s IZS. Příchozí se v rámci něj mohou těšit na statické ukázky techniky, komentované dynamické ukázky činnosti složek IZS, ukázky báňské záchranné služby či psovodů. Kromě toho si děti užijí ještě skákací hrad, zábavu v pěně nebo balónky. Občerstvení je zajištěno, vstup i parkování je zdarma.

Hudbu na náměstí přiveze skupina Funny Ukulele Band

Kdy: 26. srpna, 20:00

Kde: Masarykovo náměstí, Slaný

Za kolik: Zdarma

Oblíbená slánská kapela Funny Ukulele Band uzavře v pátek 26. srpna další ročník letní koncertní šňůry Music on the Square, tedy Hudby na náměstí. Na slánském Masarykově náměstí zahraje ve 20 hodin.

KOLÍNSKO

Rozlučte se v Kouřimi s prázdninami a vydejte se za pohádkou

Kdy: 27. srpna, 14:00

Kde: Kouřim

"Zavítejte se s námi rozloučit s prázdninami a strávit příjemné odpoledne s putováním za pohádkovými postavičkami. Kterou začneme slavnostním příjezdem Krále. Vstup do pohádkové říše bude umožněn po vyzvednutí kartičky na Královském kopečku od 14 do 16 hodin u krále Pepy a královny s princeznami, kteří vás pozvou do kouzelné brány do pohádky, kde na vás budou čekat různé úkoly. Trasa povede jedním směrem, a to podél řeky Kouřimky, zakončená opět na Královském kopečku. Těšit se také můžete od 17 hodin na Loutkové divadlo ve Skále, tvořivé dílny, malování na obličej, tradiční pohádkový obchůdek a královské občerstvení," lákají pořadatelé.

Je tu další Českobrodská vzduchovka

Kdy: 27. srpna, 13:30

Kde: Parkán městských hradeb, Český Brod

Za kolik: Startovné 100 korun



Další ročník soutěže ve střelbě ze vzduchové pušky na českobrodských hradbách se uskuteční v sobotu 27. srpna. Těšit se můžete na několik disciplín. Přijďte si zastřílet nebo se jen podívat.

Prožijte mezinárodní noc netopýrů

Kdy: 27. srpna, 18:00

Kde: Ekocentrum Vrátkov

Za kolik: 150 korun

Ekocentrum Vrátkov vás zve na Mezinárodní noc pro netopýry! Fascinují vás netopýři a rádi byste je blíže poznali? Rezervujte si místo na workshopu v ekocentru.

Pobavte se na kosteleckém Vinobraní

Kdy: 27. srpna, 13:00

Kde: Náměstí Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: Vstup zdarma



Černokostelecké náměstí v sobotu provoní lahodné víno a znít bude cinkání skleniček. Na vinobraní vás čekají workshopy pro děti, vinaři z Čech a Moravy, občerstvení a nejrůznější delikatesy a spousta další zábavy.

Navštivte Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Kdy: Denně kromě pondělí 10-18

Kde: Ruská, Kouřim

Za kolik: Dospělí 110 korun, zlevněné 50 korun, rodinné 270 korun

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným nadregionálně zaměřeným skanzenem v České republice, který shromažďuje stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století. Nachází se zde zatím čtrnáct větších obytných a hospodářských objektů, které doplňuje několik drobnějších památek. Muzeum je celoročně dějištěm mnoha národopisných a dalších doprovodných programů.

Prohlédněte si vážky Českobrodska

Kdy: Do 30. října

Kde: Podlipanské muzeum v Českém Brodě



Cílem výstavy Vážky Českobrodska je využít dlouhodobě vytvářenou specializovanou sbírku přírodovědného oddělení RM Kolín a ukázat tak hmyzí řád vážky ve skutečné velikosti a tvarech. Na výstavě je v systematické sestavě prezentována většina druhů vážek vyskytujících se na území regionu Českobrodsko. Vlastní suché preparáty jsou pak doplněny fotografiemi poskytující obraz o přirozené barevnosti těchto živočichů.

Ve Štítarech proběhne posvícenská přehlídka drobného zvířectva

KDY: 27. srpna 9-17, 28. srpna 8-12

KDE: Chovatelský areál, Štítary

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Bartolomějské posvícení je v Kolíně nejen svátkem duchovním, kulturním či pouťovým. Svůj program pro veřejnost a milovníky zvířat připravila i chovatelská organizace ve Štítarech. Svým prvním ročníkem chce navázat na tradici posvícenských výstav na Rychtě. Žijete v paneláku, nemáte babičky na vesnici a vaše děti nemají možnost přirozeně poznávat domácí zvířata? Ve Štítarech budou mít příležitost. K vidění budou králíci, holubi, drůbež či exotické ptactvo. Pod dozorem bude možnost si zvířátka chovatelů pohladit. V sobotu dopoledne bude probíhat posuzování. Tak, aby každý viděl, jak se výstavní zvířata hodnotí. V neděli pak bude při výstavě probíhat tradiční nedělní trh, od 7 do 11hodin.

KUTNOHORSKO

Zručský zámek se promění na jednu noc v kouzelnou říši

Kdy: 27. srpna, 16:30

Kde: Zruč nad Sázavou

Za kolik: 100/70/270 korun

Zámek ve Zruči nad Sázavou se na jednu noc promění v kouzelnou říši. Těšit se můžete na pohádkové prohlídky, mini jarmark a malování na obličej nebo vstup do Zábavně naučné stezky rytíře Miloty. Vstupenky na Hradozámeckou noc, která se uskuteční v sobotu 27. srpna od 16 hodin, si můžete rezervovat na telefonu: 327 531 329 nebo na e-mailu: infocentrum@mesto-zruc.cz. Vstupné je dospělí: 100 korun, děti, studenti, senioři: 70 korun, za rodinou vstupenku zaplatíte 270 korun. Pořadatelem akce je Město Zruč nad Sázavou.

Rozlučte se s prázdninami spolu s hasiči slavícími 130 let existence

Kdy: 27. srpna, 10:00

Zde: Zbyslav



Sbor dobrovolných hasičů Zbyslav, slavící 130 let své existence, zve na jubilejní hasičské loučení s prázdninami, které se uskuteční v sobotu 27. srpna od deseti hodin na hřišti ve Zbyslavi. Na děti čekají soutěže, zábava i sladké odměny, od čtrnácti hodin následuje soutěž mladých i dospělých hasičů v požárním retroútoku. Po ukončení akce je ještě setkání v kopané ženatí vs. svobodní „O zbyslavský drn“. Večer si pak účastníci mohou posedět u živé hudby kapely Alboro band. Po celý den bude připraveno pro malé i velké bohaté občerstvení.

V čáslavském Národním zemědělském muzeu oslaví konec žní

Kdy: 27. srpna, 9:00

Kde: Čáslav

Národní zemědělské muzeum v Čáslavi pořádá v sobotu 27. srpna Dožínky. Na programu tradiční oslavy konce žní bude především podpora lokálních producentů s doprovodným programem. Čáslavská pobočka muzea se zaměřuje především na historii továrních řad traktorů, sklízecích mlátiček a oradel. Unikátní kolekce patří mezi nejvýznamnější obdobné sbírky v Evropě.

MĚLNICKO

Užijte si sport i zábavu

Kdy: 27. srpna

Kde: Mělník



GigaCzech navazuje na 6letou tradici závodu Gigathlon Czech Republic. Závodí se v pěti disciplínách (běh, plavání, horské kolo, silniční kolo a inline brusle), dvou závodních variantách (classic a flow) a třech kategoriích (Team of 5, Couple, Single). Na své si tak přijde opravdu každý, ať už hobík nebo profík. Mimo sportovní program se mohou účastníci i diváci těšit na pozávodní zábavu.

Skutečná liga hledá nové talenty

Kdy: 28. srpna, 12:00

Kde: Náměstí Míru, Mělník



Semifinálové kolo projektu Skutečná liga, který má za cíl vyhledat a podpořit začínající hudební skupiny a nalézt nové talenty ve Středočeském kraji, se odehraje na mělnickém náměstí Míru. V rámci soutěže se představí 7 kapel vybraných porotou v jednom ze tří základních kol. Soutěžícími jsou Cataclysm orchestra, Je na malinách, Destroy!, Manta Bay, Filip Zoubek & The Blues Q, Crispy Cheeks a Siluety. Vystoupení každé kapely potrvá 35 minut, během kterých musí kapela zahrát minimálně jednu novou skladbu, šest vlastních skladeb a v případě požadavku pořadatele i jeden cover.

Sobotní odpoledne bude patřit dechové hudbě a hasičům

Kdy: 27. srpna, 15:00

Kde: Mělník

Za kolik: Zdarma

Na Labi se koná Setkání dechových hudeb s hasičskou fontánou. Během odpoledne se vystřídají velké a malé dechové soubory. O zahájení se postarají Trubači, od 15:30 zahraje Přívoranka, v 17:00 ji vystřídá Švitorka a finále bude patřit Velkému dechovému orchestru MKD Mělník. Akce bude završena fenomenální hasičskou fontánou umělecky ztvárněnou hasičskými sbory.

Cyklohrátky zvou k závodění

Kdy: 27. srpna, 13:00

Kde: Park před pizzerií Mexicano, Neratovice



Malí závodníci se mohou již popáté pobavit na Neratovických cyklohrátkách. Závod je rozdělen do několika kategorií a zúčastnit se ho může každé dítě s kolo-odrážedlem nebo kolem a přilbou od 2 do cca 13 let. Doprovodný program nabídne hledání pokladu detektorem kovu, ukázky 3D tisku, představení volnočasových aktivit modelářů, boxerská exhibice i další aktivity. Všichni účastníci se mohou těšit na odměnu ať už vyhrají nebo ne. Letošní ročník se bude konat v parku před pizzerií Mexicano.

Mlékojedy zvou na akci s Hugo Toxxem, Řezníkem i DeSadem

Kdy: 26. a 27. srpna

Kde: Neratovice

Beach Park Mlékojedy v pátek navštíví jeden z předních českých rapperů Hugo Toxx, kterého doprovodí LU2 Vinyl Flexer, Travis Mayers a Oj Snoize. V sobotu je na pódiu vystřídají interpreti Řezník, DeSade, Ill Rick a Black Shuckz. O afterparty se spolu s Ill Rickem postará i LU2 Vinyl Flexer.

NYMBURSKO

Festival divadla, hudby a jídla. To je Zámecké léto v Křinci

Kdy: 26. a 27. srpna

Kde: Zámek Křinec

V pátek a v sobotu v zámeckém parku a na nádvoří zámku Křinec u Nymburka, uskuteční první ročník open air festivalu Zámecké léto. Dvoudenní kotel zábavy pro celou rodinu představí nejen dvě vynikající divadelní incenace, ale také koncerty populárních hudebních formací, oblíbených zpěváků a herců a ponese se také v duchu regionální i zahraniční gastronomie v podobě sobotního Food festivalu. Akce odstartuje na zámeckém nádvoří hned v pátek divadelním publikem oceněnou komedií „Jméno“, divadelního souboru VERZE. Večer uzavře koncert blues rockové kapely Dafne s frontmanem a hercem Igorem Chmelou.

Galerie zahájí výstavu obrazů Ivany Štenclové s názvem Casting

Kdy: 26. srpna, 17:00

Kde: Galerie Ludvíka Kuby, Poděbrady



Galerie Ludvíka Kuby Poděbrady zve na slavnostní zahájení výstavy obrazů Casting výtvarnice Ivany Štenclové. Za účasti autorky k výstavě promluví kurátor výstavy Mgr. Tomáš Koudela a Mgr. Vojtěch Odcházel. Hudební doprovod zajistí ZUŠ Otakara Vondrovice Poděbrady a součástí události bude degustace lahodných vín. Výstava potrvá do 30. října.

Užijte si poslední prázdninový víkend s hudbou devadesátých let

Kdy: 26. srpna, 20:00

Kde: Letní kino, Lysá nad Labem

Letní kino v Lysé nad Labem přinese to nejlepší z hudby 80. a 90. let minulého století. DJ Jiří Štěpo Štěpánek však nebude jen tak pouštět hudbu, ale promění akci v pořádnou video diskotéku a k oblíbeným hitům účastníkům pustí také méně či více ikonické videoklipy. Ať už jste fanoušky české tvorby, jako je Kamarád do deště, nebo si radši zatrsáte na zahraniční hity z Hříšného tance a Pomády či od Tiny Turner, na této akci nesmíte chybět.

Rozloučí se s prázdninami nevinně

Kdy: 28. srpna, 14:00

Kde: Kino Sokol, Nymburk



Konec prázdnin se nezadržitelně blíží a je potřeba se s nimi řádně rozloučit. Nevinná neděle zve na zakončení prázdnin na zahradu nymburského kina Sokol. Po celé odpoledne budou připraveny workshopy nejen pro děti, které naučí vyšívání do papíru, drátování nebo malování na plátno, společenské hry a DJs Neighbours Watch. Od 15:30 vystoupí reggae a souloví Bechy &Fee, v 18:00 se odehraje úvod do manželské muzikoterapie Kamafutra a bude promítnut animovaný film Mimoňové 2. Po celou dobu bude k dispozici občerstvení, víno i pivo.

V Hodinách zahraje K-Music

Kdy: 26. srpna, 19:00

Kde: Kavárna Hodiny, Poděbrady

Za kolik: 50/100 korun

Kavárna Hodiny zve na pravidelný Taneční večer. Tentokrát návštěvníkům večer zpříjemní světové melodie, evergreeny, pop-rock, dechovka a další v podání K-Music Standy a Lenky Keith. Vstupenky je možné zakoupit na recepcích lázeňských hotelů.

PŘÍBRAMSKO

Na parkovišti u rybníka v Rožmitále to bude dunět rockem

Kdy: 26. a 27. srpna

Kde: Rožmitál pod Třemšínem

Za kolik: 300 korun

Na parkovišti u Podzámeckého rybníka v Rožmitále pod Třemšínem se v pátek a sobotu 26. a 27. srpna uskuteční Rožmitálský rockfest. Vystoupí na něm kapely Doga, Anarchuz, Pumpa, Donnie Darko, Uninvited, The Beautifuls, Bikkiny Shop, Bloody Rose, Small Town Life, Taranis, Soukromey pozemek, Syndrom, Deep Purple Revival a Magor City Orchestra. Vstupné je 300 korun.

Food festival bude plný skvělého jídla a pohodové atmosféry

Kdy: 27. srpna, 10:00

Kde: Areál Nový rybník Příbram



V nově zrekonstruovaném areálu Nový rybník uprostřed Příbrami se v sobotu 27.srpna uskuteční Piknik na Nováku. Připraveno bude od 10 do 17 hodin okolo 30 stánků s dobrotami ze všech koutů světa. Navíc se nejen dobře najíte, ale zároveň se i něco dozvíte a zažijete. Zavítejte na food festival v regionu plný skvělého jídla, vynikajících chutí, dobrého pití a pohodové atmosféry.

Třetí ročník pivních slavností nabídne občerstvení i bohatý kulturní program

Kdy: 26. srpna, 15:00

Kde: Skatepark Dobříš

Letošní Dobříšské pivní slavnosti nabídnou v pátek 26. srpna kromě skvěle vychlazeného zlatavého moku i vystoupení kapel Alex, Swing band Dobříš a Duo John a Spolku odrostlých holek TJ Sokol Dobříš. Samozřejmě nebude chybět bohaté občerstvení.

RAKOVNICKO

V Rakovníku bude možné ochutnat světové chutě

Kdy: 27. srpna, 11:00

Kde: Tyršovo koupaliště, Rakovník

Za kolik: 200 korun



Tyršovo koupaliště v Rakovníku provoní v sobotu 27. srpna dobré jídlo. Koná se zde totiž již třetí ročník food festivalu s názvem PapůFest. „Těšit se můžete na stánky s jídlem, hvězdy české gastronomie, foodtrucky, dětský koutek, workshopy a letos ve finále festivalu i na hudební vystoupení ,“ lákají organizátoři s tím, že festival bude přístupný od 11 do 21 hodin. Pochutnat si bude možné třeba na pražených červech, španělských churros, burgerech, korejských specialitách, argentinské kuchyni, indonésských pokrmech nebo na žebírkách ze Žebírkova. V akci svůj um předvede Ondřej Slanina ze známé dvojice Kluci v akci, Besky z MasteChefa nebo skvělý kuchař Jan Horák. Na akci se objeví také oblíbený YouTuber Starej Fotr. Kromě různých světových chutí si veřejnost užije i koncert skupiny Jamaron.

V Kolešovicích bude dočesná

Kdy: 27. srpna, 8:00

Kde: Kolešovice



Dočesná je na programu v sobotu 27. srpna v Kolešovicích. V 8 hodin začíná ruční česání chmele, přičemž následně, v 10 hodin, si lidé budou moci užít první komentovanou prohlídku sušárny chmele přímo v provozu. Ve 14.30 hodin pak všem zúčastněným zahraje k tanci i poslechu místní kapela Neumíme nic.

Nejen pejskaři se v Pecínově rozloučí s prázdninami

Kdy: 28. srpna, 10:00

Kde: Kynologické cvičiště, Nové Strašecí

Za kolik: Dobrovolné vstupné

V areálu kynologického cvičiště v Novém Strašecí, respektive v Pecínově, se v neděli 28. srpna uskuteční rozloučení s prázdninami. Akce, která je určena pro děti i dospělé a jejich pejsky, začíná v 10 hodin. Soutěžit se bude o nejkrásnějšího voříška a o nejkrásnějšího pejska. „Pokud pejska nemáte, nesmutněte, pro děti budou připraveny soutěže o ceny,“ uvedli organizátoři z řad ZKO Nové Strašecí s tím, že budou připraveny i kynologické ukázky.