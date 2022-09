BENEŠOVSKO

Keltský večer zakončí sezonu týneckého hradu

Kdy: 24. září

Kde: Týnec nad Sázavou

Za kolik: Zdarma

Tradiční Keltský večer zakončí v sobotu 24. září od šestnácti hodin sezonu na týneckém hradě v Týnci nad Sázavou. Vystoupí kapely Sally Gardens, Fiannan, Shannon a Allastair. Koncerty doplní taneční vystoupení skupin Simply Dance a Wild Rose. Akce potrvá až do 22. hodiny večerní, občerstvení je zajištěno, vstup je zdarma.

Zhlédněte výstavu ovoce ze starých odrůd ovocných stromů

Kdy: 23.–30. září

Kde: Ekocentrum Vlašim



Jako každý rok, tak i letos se v Podblanickém ekocentru ve Vlašimi shromáždí ovoce ze starých odrůd ovocných stromů. Výstavu můžete zhlédnout od 23. do 30. září vždy od 9.–16. hodin a akci pořádá Český svaz ochránců přírody Vlašim.

Zatančete si s medvědem

Kdy: 25. září, 5:00–17:00

Kde: Kulturní dům Karlov Benešov

Za kolik: Zdarma

Tancování, soutěže, malování na obličej, soutěž o nejlepší masku a možná přijde i kouzelník. Toto vše čeká malé účastníky akce S medem za Medvědem aneb zatanči si s medvědem v Kulturním domě Karlov v neděli 25. září od 15 do 17 hodin. Děti mají vstup zdarma.

BEROUNSKO

Na hořovických slavnostech zahrají kapely Alkehol či Harlej

Kdy: 24. a 25. září

Kde: Společenský dům, Hořovice

Za kolik: Zdarma

Slavnosti města Hořovice u příležitosti 700 let od založení města se budou konat v sobotu 24. a v neděli 25. září, a to v areálu Společenského domu. V sobotu od 14 hodin se v rámci této akce mohou lidé těšit na vystoupení kapel, Brzdaři, Kabát revival Plzeň, Ukradený vjecy, La Fanka, Alkehol nebo Harlej. Úderem 22. hodiny pak vypukne ohňostroj. V neděli je na programu třeba divadelní pohádka pro děti, koncert Hořovické muziky, vystoupení šermířů a kejklířů nebo také Toulavá kamera J. Janouška. V obou dnech pak budou přístupné skákací hrady pro děti. Nejměnší návštěvníci si užijí také malování na obličej a malé atrakce. Chybět samozřejmě nebudou stánky s různými výrobky a občerstvením.

Děti budou tvořit na zámku

Kdy: 25. září, 14:00

Kde: Králův Dvůr



Město Králův Dvůr pořádá v neděli 25. září v areálu místního zámku tvoření pro děti s názvem Hravý pokojíček. Od 14 hodin si budou moci malí návštěvníci užít tvořivé dílničky, připraven bude také stánek se sladkostmi, k tomu navíc bude vystavena hasičská technika. Akci bude moderovat DJ Moravec.

BOLESLAVSKO

Vítězná kapela Skutečné Ligy Wotazník pořádá výroční koncert

Kdy: 23. září, 20:00

Kde: Dům kultury, Mladá Boleslav

Za kolik: 100/150 korun

Mladoboleslavská punk-rocková kapela Wotazník oslaví speciálním koncertem v domě kultury výročí osmi let od svého založení. Wotazník je vítězem loňského ročníku soutěže Skutečná Liga středočeského kraje, což je největší tuzemská soutěž amatérských hudebních souborů v živém hraní. Mladoboleslavská partička mladých rockerů svému domovskému publiku představí speciální prodloužený set, při kterém zazní písně z obou zatím vydaných alb, doplněné o nevydané a také zcela nové skladby. Speciálním hostem večera bude pražská post-hardcorová formace Brando’s Eyes.

Milovníci květin mohou měnit své výpěstky

Kdy: 24. září, 14:00

Kde: Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav



V hlavní budově Ekocentra Zahrada se v pátek opět uskuteční burza květin, semínek i dalších výpěstků Květinový Swap pro všechny nadšené pěstitele a obdivovatele květin. Je těch kytek doma už moc? Jsou už tak velké, že se do obýváku nevejdou ale je škoda je vyhodit? Je jich naopak málo a sháníte další? Hledáte nové druhy nebo se chcete podělit o netradiční výpěstek či přebytečná semínka? Přijďte a vyměňujte.

Muzeum v Hradišti připravilo výstavu, která voní benzínem

Kdy: Do. 30. října

Kde: Muzeum města Mnichovo Hradiště

Výstava, která bude připravena v Muzeu města Mnichovo Hradiště, ve 2. patře mnichovohradišťského zámku, je věnována historii rodiny Bobkových z Mnichova Hradiště. Fotografiemi, videi a unikátními předměty připomíná nejen úspěšné roky automobilových závodníků a legend motorsportu, Václava Bobka st., Jaroslava Bobka a Václava Bobka ml., ale i osudy ostatních členů rodiny. Vernisáž se koná dnes od 17 hodin v prostorách muzea. Doprovodný program k výstavě je připraven na sobotu 17. září, kdy se na náměstí koná Sousedská slavnost.

Zavzpomínejte na majálesy, které měnily dějiny

Kdy: Do 29. prosince

Kde: Zahrada Kliniky Dr. Pírka, Mladá Boleslav



Venkovní výstava Králové Majálesu představí fotografie zachycující tradici studnetských slavností, které odrážely povahu a proměny politických režimů, nálady ve společnosti a míru emancipace studentského hnutí, které sehrálo důležitou roli v mnoha historických zlomech. Výstava přibližuje nejen slavné majálesy v letech 1956 a 1965 (králem majálesu se tehdy stal Allen Ginsberg), které měly výrazně protestní charakter, ale zabývá se také poválečnými majálesy. studentskými slavnostmi v období pražského jara či obnovou majálesové tradice po roce 1989. Popisuje pomocí doposud nepublikovaných fotografií a dokumentů také neoficiální majálesy na pražském Petříně, které v letech 1962–1966 přerůstaly ve výtržnosti a v některých letech také v pouliční demonstrace. Vernisáž výstavy se uskuteční 24. září od 15 hodin, kdy návštěvníky expozicí provede její autor, přední český historik PhDr. Petr Blažek Ph.D.

Bleší trhy nabízí mnohé poklady

Kdy: 25. září, 6:00

Kde: Maroko, Mladá Boleslav

Za kolik: 10 korun

Bleší trhy u Pírkova sanatoria opět nabídnou kapacitu až několik stovek prodejců na ploše sedmi tisíc metrů čtverečních. Prodejci a kupující si tak mohou vyměňovat starožitnosti, knihy, hračky, auto i moto díly, keramiku, sklo, nábytek i další. Prodávající za svou účast zaplatí poplatek ve výši 100 korun. Na místě je zajištěno také občerstvení. Vstup pro zákazníky bude otevřen v 7 hodin.

Užijte si večer plný krásné hudby

Kdy: 23. září, 18:30

Kde: Záložna, Benátky nad Jizerou

Za kolik: 200 korun



Město Benátky nad Jizerou zve na Benátecké operní gala. Vystoupí několik i světově známých umělců, mezi nimi Dagmar Drechslerová, Olga Koblížková, Jan Ondráček, Věra Binarová, Silvia Magagni nebo Maestro Miguelangelo Cavalcanti.

KLADENSKO

Stochovští si užijí tradiční posvícení a městské slavnosti

Kdy: 24. a 25. září

Kde: Stochov



Svatováclavské posvícení, které je zároveň spojeno také s městskými slavnostmi, se uskuteční o víkendu 24. a 25. září ve městě Stochov. V sobotu bude na místním Mírovém náměstí od 10 hodin pro veřejnost hrát dechová hudba Květovanka, svůj um předvedou aerobičky z Lán, další hudbu obstará mladá kapela Maniac a děti pobaví pohádka. V 15.45 hodin bude hrát Doctor PP, kterého na pódiu vystřídají skupiny Papper Jack, Blue Rocket, Ota Balage nebo Ewa Farna Tribute. Kolem 22. hodiny pak vypukne ohňostroj. V neděli je pak na programu od 9 hodin průvod městem s kapelou Dvořačka, od 11 hodin následuje v místní sokolovně pěkná hodinka se skupinou Tancovačka.

V dokeském přírodním divadle se bude tvořit. Akce podpoří dobrou věc

Kdy: 24. září, 11:00

Kde: Přírodní divadlo, Doksy

Za kolik: Dobrovolné vstupné



Přírodní divadlo Doksy bude v sobotu 24. září dějištěm Dny řemesel a tvoření. Jedná se o dobročinnou akci, přičemž výtěžek z ní poputuje na konto Dr. Klauna, který pomáhá rozesmát děti v nemocnicích. V rámci akce si příchozí budou moci užít bohatý program, na kterém bychom nalezli třeba vystoupení sokolníka, točení hlíny na kruhu, rytí skla, dřevořezbu, malování na obličej, paličkování, malování keramiky, dělání mozaiky a další jiné výtvarné dílny. Chybět nebudou klauni, hudební program pak obstará Panda Banda, František a Jakub Vostřák.

KOLÍNSKO

Do kolínského divadla v pátek zavítá Společenstvo vlastníků

Kdy: 23. září, 19:00

Kde: Městské divadlo, Kolín

Za kolik: 280–390 korun

Černá komedie o schůzi vlastníků bytových jednotek v jednom domě známá i z českého filmu. Různé generace, různá pohlaví a různé názory. Najít společnou řeč je nadlidský úkol. A dojít ke kompromisu snad nemožné. Ale přesto se najde "dobré řešení"… Příběh odpozorovaný ze života, který pobaví nejen každého, kdo podobnou schůzi někdy zažil… Hraje Východočeské divadlo Pardubice.

Oslavte výročí 100 let od založení šachového klubu

Kdy: 24. září, 9:30

Kde: Oranžová zahrada, Český Brod



V sobotu proběhne v Oranžové zahradě oslava 100 let od založení šachového klubu. Na akci proběhne křest knihy o historii. Další informace na webu.

Užijte si Svatováclavské střelecké slavnosti

Kdy: 24. září, 11:00

Kde: Parkán městských hradec (ulice Šafaříkova), Český Brod

Guardia Broda Bohemicalis a Město Český Brod vás zvou na 14. ročník soutěže ve střelbě historickou kuší. Program: 11:00 slavnostní přísaha střelců, 11:30 zahájení soutěže ve střelbě kuší, 14:30 vyhlášení šesti nejlepších střelců ze základní části, následuje střelba na trámek, 14:35 střelba ku ptáku, 15:30 vyhlášení finalistů střeleb, střelba na malovaný terč, 17:00 Branka se zavírá. Zakončení střeleckých slavností.

Je tu další Garagefest!

Kdy: 24. září, 10:00

Kde: Garáže U Cihelny, Kolín

Za kolik: Vstupné dobrovolné, doporučeno 150–250 korun



Další ročník každoročního multižánrového mecheche! U kolínských garáží vám zahrají The Wilderness, DeeCracks, Pigs Parlament, Innoxia Corpora, Faüst, Blank Out, Kraost, Frau Zwei, Interpunkce, Bez Šance, Chandra, Beach Bum, Hippie Chippies, Cox, Kronos Combo, Slav, Mordloch.

Těší se na vás Vinný košt & festival chutí v Kolíně

Kdy: 24. září, 11:00

Kde: Karlovo náměstí, Kolín

Karlovo náměstí v Kolíně se již počtvrté promění na místo, kde se uskuteční degustační festival vín z Čech a Moravy. Kromě lahodného moku i chutného občerstvení na vás čeká celodenní hudební program i zóna pro děti.

Vydejte se na výstavu drobného zvířectva

Kdy: 24. a 25. září

Kde: Krakovany



Český svaz chovatelů ZO Krakovany chystá na víkend výstavu drůbeže, králíků, holubů a exotů. Občerstvení bude zajištěno.

Zasportujte si v neděli na Kutilce

Kdy: 25. září, 14:00

Kde: Kutilka, Český Brod

SK Český Brod, TJ Slavoj Český Brod a další partneři akce vás zvou na sportovní odpoledne v areálu na Kutilce. Čekají na vás ukázky požární techniky, opičí dráha, ukázky různých sportů a mnoho dalšího.

KUTNOHORSKO

Hudba, víno i program pro děti. Jsou tady Svatováclavské slavnosti

Kdy: 24. září, 13:00

Kde: Palackého náměstí, Kutná Hora

Lidová veselice, folková, country a moderní hudba, řemeslné trhy, ochutnávka vín. To vše a ještě více zažijí návštěvníci Svatováclavských slavností na Palackého náměstí v Kutné Hoře už v sobotu 24. září. Po úvodním slově vedení města vystoupí po 13. hodině kapela Pískomil se vrací, o hodinu nato Orchestr Jaroslava Ježka. Akce pak pokračuje koncertem skupin a interpretů Neřež trio, Aneta & The Soul Uncles, Vanua 2 či Ilona Csáková. Nebude chybět degustace vín či program pro děti.

Pobavte se u komedie Indián

Kdy: 23. září, 19:00

Kde: Kino Kutná Hora

Za kolik: 140 korun



Komedii Indián budou moci diváci v kutnohorském kině zhlédnout v pátek 23. září od 19 hodin. Hlavní hrdina Ondřej je tvrdý obchodník a arogantní workoholik. V Praze vede velkou, úspěšnou firmu. Právě v Nebrasce dojednal životní obchod s bohatým investorem, který na okraji Prahy zafinancuje výstavbu luxusních rezidencí. Na cestě z Ameriky letadlo přelétána nad rezervací, kde právě probíhá pohřeb indiánského náčelníka. Duch indiána stoupající k nebi narazí do letadla a nedopatřením se vtělí do Ondřeje. A tento duch má o životních hodnotách ale úplně jinou představu. Jednotné vstupné je 140 korun.

V čáslavském zemědělském muzeu vás čeká pořádná noční jízda. Bude i fireshow

Kdy: 24. září, 18:00

Kde: Národní zemědělské muzeum Čáslav

Druhý ročník akce Muzejní noc přinese netradiční program. Bude to pořádná noční jízda a návštěvníci se mohou těšit na bar se svítícími drinky, hudební vystoupení, jízdy na osvětlených vozech a závěr večera bude patřit fireshow. Po celou dobu akce bude probíhat i Noční bojovka pro otrlé. Muzejní noc v Národním zemědělském muzeu v Čáslavi se uskuteční v sobotu 24. září od 18 do 23 hodin. Návštěvníkům budou zpřístupněny vybrané depozitáře, které budou nasvíceny, a expozice Dřinu strojům? Dřinu strojům!

MĚLNICKO

Kralupy nad Vltavou budou patřit jídlu, vínu a burčáku

Kdy: 24. září, 13:00

Kde: Kralupy nad Vltavou

Kaplířova a Sokolská ulice budou plné dobrého jídla, pití a zábavy. Kralupské vinobraní přinese ochutnávky vína a burčáku od místních i přespolních vinařů. Doprovodný program nabídne vystoupení Šimon Family Bandu, žáků ZUŠ, KralupSwingu, OffBeat Orchestry a taneční skupiny Naděje, nebo divadelní představení Pověsti české aneb pohádky pod Řípem.

Zavzpomínejte na překrásnou planetu Pandoru i její obyvatele Na'vi

Kdy: 24. září, 19:00

Kde: Společenský dům, Neratovice



Propadli jste i vy před lety modré horčce, kterou se stal film Avatar Jamese Camerona? Nyní si to můžete zopakovat, protože se film vrací do kin. Avatar před diváky otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi fantazie, svět střetu dvou naprosto odlišných civilizací. Nově objevená vzdálená planeta Pandora je mírumilovné místo s obyvatelstvem Na’vi, žijícím v souladu s divukrásnou vegetací planety. Posádka vyslaná ze Země na své průzkumné misi objeví na Pandoře velmi cenný minerál, který by měl na Zemi nevyčíslitelnou hodnotu. Pobyt na Pandoře je ovšem pro člověka možný teprve po vytvoření jeho genetického dvojníka, hybrida Avataru, který může být ovládán psychikou oddělenou od lidského těla a fyzicky odpovídá původnímu obyvatelstvu Pandory, které má fluorescentní modrou kůži a dosahuje 3m výšky. Na tuto náročnou misi je vybrán mezi jinými také Jake Sully (Sam Wothington), bývalý námořník, který byl při jedné ze svých předešlých misí paralyzován od pasu dolů. A právě šance opět chodit přiměla Jakea, aby se do programu Avatar přihlásil.

NYMBURSKO

V kostele vystoupí Spirituál kvartet

Kdy: 24. září, 17:00

Kde: Velenice

Folková skupina Spirituál kvartet zavítá do evangelického kostela ve Velenicích u Poděbrad. Kapela přímo navazuje na legendární formaci Spirituál kvintet, která ovlivňovala naši hudební scénu dlouhou řadu let. Kvartet nyní s úctou staví na jejím odkazu, zároveň však zařazuje do svých vystoupení nový autorský repertoár.

Jablkobraní na Huslíku s pestrým programem

Kdy: 24. září

Kde: Ekocentrum Huslík



Ekocentrum Huslík u Poděbrad zve na Jablkobraní. Celodenní program startuje v sobotu 24. září přednáškou a besedou nazvanou Jablečný sad našich předků. Vše bude doplněno ochutnávkou starých jablečných odrůd. Na 12 hodinu připravili pořadatelé exkurzi po stanici. Historička Jana Hrabětová nabídne ve 13 hodin přednášku Ovocnářství v Polabské nížině. Dále Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou uvede ve 14.30 stylovou pohádku Měla babka čtyři jabka. Po celou akce si zájemci mohou nechat vyrobit mošt z donesených jablek. Vlastní nádoby nutno vzít s sebou. Děti se pak mohou těšit na tvořivé dílničky a podzimní kvíz.

Nasbírejte kaštany pro zvířátka v ZOO Chleby a vyhrajte

Kdy: 10. až 13. října

Kde: DDM Nymburk

Dům dětí a mládeže Nymburk vyhlašuje soutěž ve sběru kaštanů a žaludů. Nasbírané plody darujeme zvířátkům v ZOO Chleby. Suché a zvážené kaštany a žaludy přijímáme v DDM Nymburk od pondělí 10. října do čtvrtka 13. října od 10:00 do 16:30. Jiný čas po domluvě na telefonu 739 679 333. Nejlepší sběrači budou odměněni.

Oslavte Světový den srdce

Kdy: 24. září, 13:30

Kde: Poděbrady



Lázně Poděbrady zvou na 4. ročník charitativní a edukační akce v oblasti prevence kardiovaskulárních chorob v rámci Světového dne srdce. V rámci dne se uskuteční koncerty, přednášky, předání ceny představenstvem Lázně Poděbrady, a.s. za celoživotní zásluhy v oblasti kardiologie a kardiochirurgie a společný pochod v červených tričkách lázeňským parkem. Výtěžek z prodeje červených triček bude věnován na nákup rehabilitačních pomůcek pro dětské pacienty. Kulturní část dne nabídne koncert Yannicka Teviho, Moniky Absolonové nebo Markéty Zeherové a Evy Klainové nebo pozve na komentovanou prohlídku výstavy Casting Ivany Štenclové. Edukační část pak obstarají stánky ZZS Středočeského kraje, pojišťovny či léčebny.

PŘÍBRAMSKO

Odhalte vraha v příbramském divadle v komedii Splašené nůžky

Kdy: 23. září, 19:00

Kde: Divadlo Příbram

Za kolik: 160 korun

Přijďte do příbramského divadla vyřešit zločin, který se stal v jednom kadeřnictví. Byla to vražda přímo v domě, kde žila slavná klavíristka a kde působí velmi originální kadeřník. Jak už to tak bývá, přicházejí sem lidé různí a všichni mají své osudy a problémy, s nimiž se přišli svěřit nebo je naopak utajit? Jeden z nich je vrah. A je na vás, divácích, abyste ho pomohli odhalit. A vy budete v představení Splašené nůžky skutečně pátrat a hledat pachatele.

Zajděte do Sedlčanského kina na komedii Velká premiéra

Kdy: 24. září, 20:00

Kde: Kino Sedlčany

Za kolik: 120 korun



Velkou premiéru nabídne sedlčanské kino v sobotu 24. září od dvaceti hodin. Děj se točí okolo herce Pavla Šnajdra, který má rád improvizaci a stand-up. Miluje uvádět lidi do rozpaků a vytvářet trapné situace, což ovšem mnozí špatně snáší včetně jeho ženy Markéty. Když Pavel dostává nabídku poprvé režírovat vlastní představení v olomouckém kulturáku, na nic nečeká, odjíždí z Prahy a nechává za sebou krachující manželství. Vstupné 120 korun.

Na Koncertu filmové hudby zazní i slavná skladba Fantom opery

Kdy: 23. září, 19:00

Kde: Divadlo Příbram

Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka se vrací do Příbrami s novým koncertem filmové hudby. V programu bude hrát hlavní roli žánr sci-fi a fantasy. Uslyšíte například hudbu ze Star Wars, Pána prstenů nebo Jurského parku. Na loňský koncert pak orchestr naváže několika novými skladbami z filmů o Harrym Potterovi a Pirátech z Karibiku. Zazní ale i skladby z akčních filmů o Jamesi Bondovi. Westernový žánr bude opět zastoupen hudbou Ennia Morriconeho z filmu Hodný, zlý a ošklivý. A muzikál zastoupí slavná píseň A. L. Webbera Fantom opery.

RAKOVNICKO

Ochutnat různé chutě Evropy budou moci lidé v Rakovníku

Kdy: 24. září, 10:00

Kde: Husovo náměstí, Rakovník



Na Husově náměstí v Rakovníku bude možné v sobotu 24. září ochutnat ty nejlepší evropské chutě. Koná se zde totiž festival Ochutnej Evropu. „Dorazí sem třeba food truck Všechno co mám ráda, stánky s haluškami, francouzskými makronkami, chorvatskou pljeskavicou, belgickým i holandským pivem, maďarskými klobáskami či kyperskými a řeckými specialitami, palačinkami, rumunskými víny a další spousta dobrot,“ uvedli pořadatelé s tím, že kromě různých delikates z jednotlivých členských zemí Evropské unie si lidé zasoutěží o spoustu hodnotných cen a užijete si hudební vystoupení kapely Eddie Stoilow, zpěvačky Šárky Vaňkové a interpretů ze Skutečné ligy. Zabaví se i ti nejmenší návštěvníci, na které bude čekat malování na obličej, různé hry, skákací hrad a zábavní koutek.

Kostel Všech svatých v Hředlích rozezní varhany a trubka

Kdy: 25. září, 16:00

Kde: Kostel Všech svatých, Hředle

Za kolik: Dobrovolné vstupné



Vivat Musica. Tak se jmenuje koncert vážné hudby , který se uskuteční v neděli 25. září v kostele Všech svatých v Hředlích. Hudbu obstarají dva muži – Petr Hostinský (varhany) a Pavel Herzog (trubka). „Kromě děl psaných pro trubku a varhany uslyšíte také autorská aranžmá skladeb různých časových epoch,“ uvádí dvojice hudebníků. Zaznít by měly skladby od Händela, Albinoniho, Saint-Saënse, Faurého, Bizeta, Pucciniho a dalších autorů.