Karel Zima si v Sázavě zahraje plastického chirurga v nesnázích

Kdy: 22. října, 19:30

Kde: Kulturní dům, Sázava

Za kolik: 290/310/330 korun

V sázavském kulturním domě se ocitne Doktor v nesnázích. Na pódiu to rozbalí Karel Zima jako průměrný plastický chirurg, který čelí kuriózním situacím v ordinaci své soukromé kliniky. Je samo sebou pohledný, ženatý a beznadějně obklopen ženami všech věkových kategorií. Jak se mezi zákaznicemi prosadí nová recepční Claudine bez valného smyslu pro diskrétnost? Francouzský dramatik a výtečný komik Laurent Ruquier stvořil titulní postavu Dr. Jouvance sobě na míru. Vstupné začíná na 290 korunách. Vstupenky lze zakoupit v sázavském infocentru.

Využijte poslední šanci a navštivte zámek Vrchotovy Janovice

Kdy: Do 31. října, víkendy, 9:00–17:00

Kde: Zámek Vrchotovy Janovice

Za kolik: 60/90 Kč

Využijte poslední letošní šanci a navštivte zámek Vrchotovy Janovice, který je znám zejména díky své poslední majitelce Sidonii Nádherné z Borutína. Navíc se díky ní na zámku scházela společnost literátů, výtvarníků, politiků a filosofů včetně Rainera M. Rilkeho, Karla Krause, Maxe Švabinského a Karla Čapka. K vidění jsou zde dvě expozice – jedna vás vtáhne do života společnosti v Čechách v 19. století a druhá vám odhalí část historické sbírky zvonů Národního muzea, čítající více než 150 kusů. Zámek je v říjnu otevřen o víkendech od 9 do 17 hodin s hodinovou pauzou v poledne.

V Týnci se můžete těšit na posvícení i zahrádkářkou výstavu

Kdy: 23.–25 října, 8:00

Kde: Týnec nad Sázavaou

Za kolik: Zdarma

Na bohatý program se můžete těšit o víkendu v Týnci nad Sázavou. Město Týnec nad Sázavou tam pořádá Týnecké posvícení. Návštěvníky čeká pouť s atrakcemi pro děti i dospělé, prodejní výstava domácích zvířat, stánkový prodej. Také Zahrádkářská výstava v prostorách místního městského úřadu, jejíž náplní budou výpěstky zahrádkářů, aranžmá rostlin, skleněné výtvarné práce žáků, včelařské produkty. Akci až do neděle pořádá Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Týnec nad Sázavou.

BEROUNSKO

Na Králodvorském bazárku seženete dětské oblečení, hračky nebo potřeby

Kdy: 23. října, 9:00

Kde: Zámek, Králův Dvůr



Ve stanu na nádvoří Zámku v Králově Dvoře se uskuteční bazárek dětského oblečení, hraček a potřeb. „Děti odrůstají a malé oblečení se Vám doma kupí? Už zase jim jsou trička malá a kalhoty krátké? Ano? Tak jste srdečně zváni na tradiční Králodvorský bazárek. Přijďte se podívat a hlavně nakupovat, jistě bude z čeho vybírat,“ lákají na akci organizátoři. Zájemcům o prodejní místo bude k dispozici stůl zdarma, věci organizátoři nevykupují, ani neprodávají, vše je v režii příchozích. Rezervace míst je nutná u Jitky Ulbrichové na telefonním čísle 602 142 341.

Kladenská heligonka spolu s hosty zahraje v sobotu v Chyňavě

Kdy: 23. října, 15:00

Kde: Dělnický dům, Chyňava

Za kolik: 100 korun

U příležitosti oslav již pětatřicátého výročí založení Kladenské heligonky se uskuteční v Chyňavě koncert této hudební skupiny. „Kapela je svým způsobem a užívanými hudebními nástroji ojedinělá a na hudební scéně naší republiky dosti zvláštní. Jednotliví členové kapely používají hudební nástroje staré až 80 let, které si sami upravují a chrání je jako oko v hlavě,“ uvádí na svých stránkách obec Chyňava. Není se čemu divit, hned několik členů kapely je právě odtud. Jako hosté vystoupí Veselá trojka Pavla Kršky a Heligonka Aleše Rusňáka.

Semaforské písně ožijí díky koncertu v Loděnici

Kdy: 23. října, 20:00

Kde: Klub Loděnice, Loděnice



Takřka nesmrtelné hity letošního jubilanta Jiřího Suchého a také Jiřího Šlitra si bude moci vyslechnout loděnické publikum. Klub Loděnice se rozezní jejich písněmi ve 20 hodin v rámci takzvaného Koncertu v barvách Semaforu. Písničky obstará skupiny mladých protagonistů, Petr Macháček, Dáša Zázvůrková a Jakub Šafr Trio. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji, a to v loděnické prodejně tabáku pana Bauera.

Líšná hostí bohoslužbu za všechny myslivce, lesníky a živou přírodu

Kdy: 24. října, 14:00

Kde: Kostel sv. Václava, Líšná

Myslivecký spolek Chrasta Líšná, Colloredo – Mannsfeld spol. a Lesospol Zbiroh pořádají troubenou Svatohubertskou mši. Slavnostní bohoslužba za všechny myslivce, lesníky a živou přírodu se uskuteční v kostele svatého Václava na návsi v Líšné. Mši doprovodí myslivečtí trubači a Chrámový sbor města Touškova.

BOLESLAVSKO

Rodinu si nevybíráte, ale s těmihle podivíny se alespoň pobavíte

Kdy: 23. října, 17:00

Kde: Lespoark Štěpánka, Mladá Boleslav

Za kolik: 50 korun za dítě, dospělý doprovod zdarma

Pro trochu toho strašení a pořádnou dávku zábavy se mohou děti i jejich rodiče zastavit v sobotu v lesoparku Štěpánka, kde se setkají s jednou z nejpodivnějších rodin na světě, Addamsovými. Gomez a Morticia Addamsovi žijí spokojeně ve svém strašidelném sídle s dvěma dětmi, chodící rukou zvanou Věc a frankensteinovským komorníkem Lurchem, ale to by nebylo ono, kdyby se jejich příběh pořádně nezamotal. Stezka začíná u místního altánu, vstupné je 50 korun za dítě (doprovod jde zdarma) a doporučuje se mít s sebou čelovku.

Klub Forum navštíví Ektor

Kdy: 23. října, 21:00

Kde: Forum, Mladá Boleslav

Za kolik: 350 korun, VIP 650 korun

Ektor vyrazil po více jak 2,5 letech na turné k novým deskám Original a Original Deluxe! Jako bonusovou zastávku k deseti exkluzivním koncertům v ČR si vybral Mladou Boleslav a klub Forum. Před koncertem i po něm se mohou návštěvníci těšit na párty s Ektorovými support DJs. Klub bude otevřen od 21 hodin, hlavní hvězda vystoupí kolem půlnoci. Lístky v předprodeji lze zakoupit na GoOut.net. Běžné vstupenky jsou za cenu 300/350 korun, VIP vstupenky s tematickými dárky, přednostním odbavením u vstupu a přístupem na VIP balkon s jedinečným výhledem a do VIP zóny lze zakoupit v ceně 690 korun.

Najdete velmistrovu truhlici nebo trezor hraběnky Eleonory?

Kdy: Do 31. října

Kde: Bakov nad Jizerou

Už jen do konce října mohou zájemci o trochu toho dobrodružství vyzkoušet bakovské outdoorové hry Velmistrova šifra nebo Tajemství zvířetického trezoru hraběnky Eleonory. Šifru, která provede Bakovem a poučí i o historii a architektuře, má na starosti místní knihovna a muzeum, Tajemství trezoru začíná u budovy informačního centra Zvířetice a zavede na tajemnou zříceninu Zvířetic a zase zpátky k infocentru. Během hry musí účastníci rozluštit hádanky, objevit symboly a znamení a najít poklad. Hry jsou vhodné i pro kolektivy, ty je však vhodné hlásit předem telefonicky či e-mailem.

KLADENSKO

Rybáři z Unhoště vyloví rybník Bulhar, ryby budou na prodej

Kdy: 23. října, 7:00

Kde: Rybník Bulhar, Unhošť

Místní organizace Unhošť Českého rybářského svazu pořádá již tradiční výlov unhošťského rybníku Bulhar. Rybáři mají sraz již v 6 hodin v jejich klubovně, avšak pozorovatelé z řad veřejnosti si budou moci přispat. Rybáři půjdou do zátahu kolem 7. hodiny. Po zatažení sítí budou na hrázi k dispozici čerstvé ryby k prodeji. Kromě toho bude zajištěno vyhlášené občerstvení, které každoročně obsahuje řadu rybích specialit.

Víkend v Kladně osladí čokoláda

Kdy: 22.–24. října

Kde: Dům kultury, Kladno

Za kolik: 70/50 korun

Největší sladká událost v České republice. Tak představují pořadatelé čokoládový festival, kterým o nadcházejícím víkendu ožije Dům kultury Kladno. Organizátoři slibují návštěvníkům velké množství různé čokolády, čerstvé kávy, domácích výrobků, limonád a sladkostí na jednom místě. Festival je v pátek přístupný od 14 do 18 hodin, v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 16.30 hodin.

Na kladenském náměstí bude možné nakoupit africké plodiny

Kdy: 22. října, 8:00

Kde: Náměstí Starosty Pavla, Kladno



To nejlepší přímo ze srdce Afriky budou moci zájemci zakoupit v pátek v rámci trhů na kladenském náměstí Starosty Pavla. Od 8 do 14 hodin zde bude moci veřejnost ochutnat skvělé tropické ovoce, které pěstují drobní ugandští farmáři. „Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie,“ uvedli organizátoři s tím, že se návštěvníci trhů mohou těšit na čerstvé ovoce, sušené ovoce, dálkami vonící koření ze Zanzibaru, kvalitní čaj, džemy a mnoho dalšího. Akce se koná v rámci česko-ugandského food projektu, který dováží tu nejčerstvější zemědělskou produkci, letecky, ze srdce Afriky. Podporuje ugandské lokální farmáře a pěstitele.

Strašidelné bytosti ozvláštní návštěvu Zooparku Zájezd

Kdy: 23. října, 15:00

Kde: Zoopark Zájezd

Za kolik: 75-120 Kč

Ve strašidelnou zoo se promění Zoopark Zájezd. Na návštěvníky tak budou v jeho areálu čekat pohádkové bytosti a strašidla. Jedinečnou atmosféru dokreslí strašidelná výzdoba. Děti si kromě obdivování zvířat budou moci užít ještě další zábavu v podobě plnění tématických úkolů, za jejichž splnění na ně budou čekat drobné odměny. „Přijďte se společně trochu bát a užít si mnoho zábavy,“ uvádí zoopark. Strašidelný program se uskuteční v době od 15 do 19 hodin.

KOLÍNSKO

Eliška Sýkorová zahraje v Modrých dveřích

Kdy: 22. října, 18:00

Kde: Kavárna Modré dveře, Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: 140 korun

Zpříjemněte si páteční večer poslechem pohodové hudby. V kosteleckých Modrých dveřích vám zahraje písničkářka Eliška Sýkorová, která k tomu přidá i harmoniku a piano.

Užijte si metalový večer u Vodvárků

Kdy: 22. října, 19:00

Kde: U Vodvárků, Kolín

Za kolik: 150 korun

Hospoda U Vodvárků se bude v pátek večer otřásat v základech. Koná se tam totiž večírek plný metalové hudby. Vystoupí kapely Exorcizphobia, Sledgedown a Behavioral Sink.

Je tu další Kouřimský večer kouzelných světýlek

Kdy: 23. října, 18:00

Kde: sraz u muzea, Kouřim

Za kolik: Zdarma

Město Kouřim a rodinné centrum Knoflíček pořádají další díl oblíbené procházky městem s lucerničkami, lampiony a dalšími světýlky, která bude zakončená ve Skále. Čeká vás stezka odvahy, výstava vyřezávaných dýní, strašidelné tvoření a chutné občerstvení. Vyřezané dýně do soutěže můžete s cedulkou autora přinést do Skály do sobotních 18 hodin. Vlastní lucerničky s sebou!

Ochutnejte voňavý chléb a další dobroty ve Štolmíři

Kdy: 23. října, 10:00

Kde: Štolmíř

Za kolik: Zdarma

Užijte si veřejné pečení s ochutnávkou výtečného kváskového chleba, dalamánků, škvarkových placek, křupavých housek a na závěr sladkých koláčků! Těšit se také můžete na poslední letošní jarmark, který nabídne celou řadu lokálních domácích produktů od mýdel, látkového zboží, keramiky, bižuterii po ukázky drátování a dílničky pro dospělé a děti. Přijďte se dozvědět více o starém pekařském řemesle a užijte si s přáteli jedinečnou atmosféru u štolmířské pece!

Benefit a Punc rozpálí fanoušky v Kolíně

Kdy: 23. října, 20:00

Kde: Městský společenský dům, Kolín

Za kolik: 200 korun

Legendární kapela Benefit je každoročním hostem v sále MSD, předloni zde neuvěřitelně energickým koncertem oslavila padesátiny. A i letos potěší nejen své nejvěrnější fanoušky. Společnost jí bude tenhle večer dělat další regionální legenda, čáslavský Punc, jehož zpěvák Luboš Brener jeden čas s Benefitem i zpíval. Takže možná…

Divadlo zahraje dětem: Eminka a Emoušek

Kdy: 24. října, 10:00

Kde: Městské divadlo, Kolín

Za kolik: 40 korun

Určitě to taky znáte, děti. Někdy se nám všechno daří tak, že bychom samým štěstím nejraději vyskočili až do stropu. A jindy nás zase potkají věci, které nás pěkně potrápí. Stejně tak to má i náš malý Eliáš, který se s pomocí kouzelných skřítků Eminky a Emouška učí poznávat pocity. Učí se jim naslouchat, chápat je a hlavně se jich nebát. V hlavní roli jsou emoce dětí i jejich rodičů. Cílem inscenace je pomoci najít porozumění v těch veselých, ale i neveselých životních situacích.

KUTNOHORSKO

Zajděte na film Marťanské lodě

Kdy: 24. října, 19:00

Kde: Kino Modrý Kříž, Kutná Hora

Za kolik: 100 korun

Snímek Marťanské lodě nabídne kutnohorské kino v neděli. Martin a Eliška, hlavní hrdinové filmu, se poprvé setkávají na narozeninové party ve vybydlených prostorách brněnského nádraží. Mladá psycholožka hudebníka pozve na přednášku, kterou pořádá. Na Martina zapůsobí. On kolem ní krouží, ona ho loví.

Přijďte na operu do kina

Kdy: 23. října, 18:45

Kde: Kino Modrý Kříž, Kutná Hora

Za kolik: 300 korun

Na další přímý přenos z metropolitní opery v New Yorku v kutnohorském kině se můžete těšit 23. října. Bude se jednat o operní adaptaci románu Charlese M. Blowa Fire shut up in my bones, jejímž autorem je Terence Blanchard. Libreto napsala filmová režisérka Kasi Lemmons. Dílo je bolestnou sondou do života mladého muže, který se pokouší překonat dosavadní traumata a překážky. V roli Charlese se představí mladý talentovaný barytonista Will Liverman a jevištními partnerkami mu budou oblíbená Angel Blue v rolích Osudu/Samoty/Grety a Latonia Moore v roli Billie.

Výtěžek ze swapu poputuje na opravu kostela na Klukách

Kdy: 23. října, 13:00

Kde: Kluky

Za kolik: Zdarma



Máte doma oblečení, které již nenosíte, ale je Vám líto ho vyhodit? Vezměte své nevyužité oblečení, hračky, knihy, dekorace, domácí potřeby a přijďte je zdarma v sobotu 23. října vyměnit za něco, co vám udělá radost na swap do Kluk u Kutné Hory. A co s věcmi, které nikoho nezaujmou? Ty, které na konci swapu zůstanou, budou organizátory předány potřebným. Součástí akce je také přednáška o Zero waste, podzimní dílnička pro děti a občerstvení za drobný poplatek. Veškerý výtěžek z akce poputuje na opravu místního kostela sv. Jana Křtitele na Klukách.

MĚLNICKO

Michal Nesvadba děti pobaví a zároveň je poučí o lidském těle

Kdy: 24. října, 10:00

Kde: Masarykův kulturní dům, Mělník

Za kolik: 195 korun

Michal Nesvadba potěší všechny malé diváky představením Michal je pajdulák. V Masarykově kulturním domě si budou společně hrát a vyprávět o lidském tělíčku, „Nohy dáme na ramena, budeme si držet palce, aby nám nespadl kámen ze srdce, třeba rovnou na nohu,“ zve Michal na všechny kamarády. Po celou dobu jsou děti v blízkém kontaktu s Michalem, hrají si s ním a předvádí se. Představení je plné překvapení a legrace, malých a velkých loutek a kostýmů a samozřejmě také dárků z Michalovy patentované samolepicí pásky.

Mělnický dům dětí pozve na halloweenskou párty

Kdy: 22. října, 17:30

Kde: Dům dětí a mládeže Mělník

Za kolik: 50 korun za dítě, dospělý doprovod zdarma; jízda mašinkou pro dítě v ceně, dospělý doplácí 20 korun

DDM Mělník si pro děti i jejich rodiče připravil halloweenskou akci s názvem Putování za dýňovým duchem. Pro návštěvníky bude připravena strašidelná stezka parkem, společné dlabání vlastních přinesených dýní, které se následně mohou zúčastnit soutěže o nejhezčí dýni, opékání vlastních přinesených buřtů, jízda mašinkou, taneční aktivita just dance s duchy a závěrečná show. Lístky lze v předprodeji zakoupit na recepci DDM Mělník.

Na vycházce společně zjistí, jaké nápady mají obyvatelé

Kdy: 23. října, 10:00

Kde: Neratovice

Město Neratovice pořádá v sobotu vycházku územím V Trativodech v blízkosti Kojetického potoka. Účelem procházky je sběr podnětů pro řešení tohoto území v rámci analytické části územní studie Lobkovice V Trativodech. Vycházka bude trvat přibližně hodinu a sraz účastníků je u Městského úřadu v Neratovicích.

Zákoutími v okolí Chorušic provede nová naučná stezka

Kdy: Kdykoli

Kde: Podstavy, Chorušice

V jihovýchodním cípu Kokořínska nedaleko Mšena se lesnatými doly, zaříznutými do okolní krajiny, proplétá nově otevřená naučná stezka Chorušická zákoutí. Provádí návštěvníky po různých koutech oblasti, ležící mezi obcemi Chorušice a Zahájí. Něco přes 4 km dlouhá stezka byla vybudována základní organizací Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Koniklec.Oblast Chorušicka leží v bezprostřední blízkosti přírodních a kulturních pamětihodností, například hradu Kokořína nebo známých Pokliček. Na čtyřkilometrové trase stezky návštěvníci naleznou deset tabulí nebo herních prvků, zpracovaných tak, aby poskytly informace zábavnou formou široké veřejnosti – od předškolních dětí až po dospělé. Zájemci tak nahlédnou do historie chorušického kalu a poznají jeho čtyřnohé obyvatele, zjistí, jaké znaky prozradí přítomnost živočichů v lese, co způsobilo vyschnutí dříve hojně využívané studánky, srovnají podobu dolu dříve a dnes a poznají osudy partyzánů od Zahájí.

NYMBURSKO

Sólisté Collegia 2010 poprvé uvedou svůj audiovizuální projekt

Kdy: 23. října, 17:00

Kde: Městská knihovna, Poděbrady

Herec a moderátor Jakub Charvát provede diváky premiérou audiovizuálního projektu sólistů poděbradského pěveckého sboru Collegium 2010. Netradiční umělecký zážitek se odehraje v sále v 1. patře knihovny. Umělecké vstupy ztvární členové hudebních souborů Gymnázia Jiřího z Poděbrad. Tento hudební projekt připravili u příležitosti 180. výročí narození Antonína Dvořáka a za grantové podpory MěÚ Poděbrady. Setkání proběhne v souladu s aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními.

V galerii se projdou po horách a lesích s autorem obrazů

Kdy: 23. října, 16:00

Kde: Galerie Ludvíka Kuby, Poděbrady

Za kolik: Zdarma

Svou výstavou v Galerii Ludvíka Kuby provede autor Adam Kašpar spolu s kurátorem výstavy Karlem Stibralem. Výstava mladého talentovaného malíře z nejlepších současných s názvem Universum nese hlavní téma divoké přírody a malost člověka oproti ní. Komentovanou prohlídku výstavy rozvine přednáška doc. Mgr. Karla Stibrala Ph. D. na téma Hory, lesy a jejich malíři, i obdivovatelé.

PŘÍBRAMSKO

Sbor Církve československé husitské Mistra Jakoubka oslaví své 85. výročí

Kdy: 24. října, 9:00

Kde: Kostel Mistra Jakoubka ze Stříbra v Příbrami na Březových Horách

Za kolik: Zdarma



Sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra v Příbrami na Březových Horách oslaví v neděli 24. října své 85. výročí slavnostní bohoslužbou pod vedením br. patriarchy Dr. Tomáše Butty. Kostel vznikl díky úsilí jeho prvního faráře prof. Františka Kalouse i mnoha členů církve, kteří na stavbě pracovali a mnoha příznivců, zvláště místních horníků, kteří stavbu též finančně podporovali. Sbor byl slavnostně otevřen 25. října 1936 za účasti mnoha významných osobností města a duchovních v čele s patriarchou Dr. G. A. Procházkou jen za pět a půl měsíce od položení základních kamenů.

O kořenech české povídky povypráví pedagog Pavel Šidák

Kdy: 22. října, 18:00

Kde: Městská knihovna Sedlčany

Za kolik: Zdarma

Na téma Kořeny české povídky a její cesta k moderně bude v pátek pro veřejnost v sedlčanské Městské knihovně přednášet literární vědec a pedagog Pavel Šidák. Ve svém vyprávění shrne žánrové a formální proměny povídky v průběhu 19. století. V celém jeho průběhu patřila povídka k žánru oblíbenému, měnila se však její funkční role a také se radikálně proměňovala její témata – tak, aby na konci stála moderní povídka realistická na straně jedné a moderní povídka směrů konce století na straně druhé.

Rozbitý robot Ron nabídne dětem nevšední dobrodružství

Kdy: 22. října, 17:00

Kde: Kino Příbram

Za kolik: 120 korun

Nevšední a laskavé dobrodružství nabídne dětem v příbramském kině animovaný snímek Rozbitý robot Ron. Vypráví příběh trochu osamělého dvanáctiletého sedmáka Barneyho a Rona, jeho nového chodícího, mluvícího a zcela digitálního přítele. Avšak roztomilý robot Ron není úplně v pořádku a zdá se, že je rozbitý. Na pozadí doby svázané sociálními sítěmi a prodchnuté digitálními vztahy chlapec a robot prožívají nevšední a laskavé dobrodružství, během kterého zjišťují, že pravé přátelství netkví v dokonalosti.

RAKOVNICKO

Legendární Záviš přiveze svůj „pornofolk“ do Pecínova

Kdy: 23. října, 20:00

Kde: Na Růžku, Pecínov

Zpěvák, písničkář a básník Milan Smrčka, kterého drtivá většina hudebních fandů zná pod pseudonymem Záviš, zavítá do Pecínova. V místní hospodě Na Růžku zahraje přezdívaný Kníže pornofolku od 20 hodin. Veřejnost se jistě může těšit na největší hity, jako jsou například písně Neviděli jste tu prosím Andělu?, Už je to tak, Špeditér, Zbyl jsem tu sám nebo Dvě panenky.

Novostrašečtí si užijí zábavu na halloweenské párty

Kdy: 23. října, 21:00

Kde: Kulturní centrum, Nové Strašecí

Za kolik: 150 korun

Halloweenská párty v New Bubu. Tak se jmenuje novostrašecká oslava svátku Halloween, která se uskuteční v sobotu 23. října. Zábava v Novostrašeckém kulturním centru začíná ve 21 hodin. Akci moderuje Honza Ladra, přičemž hrát bude k tanci zúčastněným DJ Aisha. Veřejnost se může těšit také na živé vystoupení saxofonisty. Samozřejmě nebudou chybět strašidelné zvukové a světelné efekty, ani halloweenská výzdoba. Vstupenky je možné zakoupit pouze na místě.

Tvrdá hudba rozduní rakovnický dům osvěty, zahraje pět kapel

Kdy: 23. října, 19:00

Kde: Dům osvěty, Rakovník

Za kolik: 150 korun

Dům osvěty Rakovník, který veřejnost nalezne v ulici Dukelských hrdinů, bude dějištěm koncertu s názvem 9. Párty pro tebe. Příchozím zahrají kapely E. O. S. (hardcore-metal, Stochov), La Groupe (hardcore-metal, Rokycany), Phobos (hardcore, Rakovník) , Monaste (rap–metal, Rakovník) nebo Lateralis (nice music, Rakovník).

Halloween oslaví v Pavlíkově, děti čeká třeba malování na obličej

Kdy: 23. října, 14:30

Kde: Kulturní dům, Pavlíkov

Za kolik: 40 korun

Zábavné halloweenské odpoledne je na programu v sobotu v Pavlíkově. Místní kulturní dům ožije akcí, kterou pořádá Spolek žen Pavlíkov. Od 14.30 hodin si příchozí budou moci užít spoustu zábavy. Na děti bude čekat malování na obličej, dospělí si naopak budou moci zakoupit některou z podzimních dekorací. Chybět nebude ani drobné občerstvení. „Přijďte si milé děti užít zábavné odpoledne. Budeme se na vás těšit,“ uvádí spolek.