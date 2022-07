BENEŠOVSKO

Na třetí Neckyádě v Louňovicích bude zcela nová soutěž

Kdy: 23. července, 13:00

Kde: Louňovice pod Blaníkem

Za kolik: 20 korun

Každoroční společné čvachtání v louňovickém koupáku spolu se soutěžemi, dobrým pitím a jídlem je opět tady. Neckyáda, v pořadí již třetí, se v sobotu 23. července uskuteční v Louňovicích pod Blaníkem. Od 12.30 hodin bude zahájena na louňovickém koupališti pod místní základní školou. Po přihlášení začne samotná soutěž od třinácti hodin. Těšit se můžete na přejezd na kole a přejezd v kolečku přes lávku, přetlačovanou na lávce ve dvojicích a samozřejmě i na závody v neckách. Nebude chybět zcela nová soutěž. Startovné pro všechny je dvacet korun.

Nejoblíbenější dětské dvojice přicházejí se senzačními hity

Kdy: 24. července, 16:30

Kde: Konopiště



Československá dětská show s nejoblíbenějšími dětskými dvojicemi je tady. Štístko a Poupěnka, Smejko a Tanculienka se v neděli 24. července objeví společně na jednom pódiu se svými senzačními hity v Přírodním divadle Konopiště. Nebude chybět Huncúlik a velcí maskoti Macko Duško a Ňufáček. Bude se tančit, zpívat a bavit. Nezapomenutelné písničky a neopakovatelná atmosféra okouzlí maléi velké děti. Jako předskokani vystoupí maskoti Ňufáček a Macko Duško v čele s Huncúlikem, kteří se postarají o zábavu před začátkem show.

Kateřina Ševidová, Keks a další budou hosty Čtyřkolského fesťáku

Kdy: Fotbalové hřiště Čtyřkoly

Kde: 23. a 24. července, 14:30

Hosty Čtyřkolského fesťáku na bývalém fotbalovém hřišti Vávrovka ve Čtyřkolech budou o tomto víkendu 23. a 24. července od 14.30 hodin Fanda Tomášek a přátelé, kapela Akustik, Big boy band, zpěvačka Kateřina Ševidová, Blek flek, Keks, Repete, Prasákův gauč i Ruce nohy. Vstupenky v ceně 130 korun si můžete zakoupit v předprodeji v Hospůdce pod Hradiště nebo na Obecním úřadu ve Čtyřkolech. Na místě budou stát už 180 korun. Samozřejmostí bude jídlo a pití všeho druhu i skákací hrad pro děti. Oblíbený fesťák pořádá tradičně Obec Čtyřkoly.

BEROUNSKO

Koncert nabídne hity 20. století

Kdy: 23. července, 20:00

Kde: Zámek Králův Dvůr

Za kolik: 99 Kč

Staré pecky s Oldou Burdou. Tak se jmenuje koncert, který si budou moci lidé vyslechnout 23. července na zámku v Králově Dvoru. Hity především 20. století rozezní tento areál kolem 20. hodiny.

Podbrdská melodie zahraje na pouti

Kdy: 23. července, 15:00

Kde: Sportovní areál TJ Sokol Svinaře

Za kolik: Zdarma



Pouťové posezení s dechovou hudbou se uskuteční v sobotu 23. července v obci Svinaře. Ve sportovním areálu TJ Sokol Svinaře bude příchozím hrát k tanci a poslechu skupina Podbrdská melodie. Vstup je volný, občerstvení zajištěno.

Vyzkoušejte si středověké hry

Kdy: Do 2. října

Kde: Městské muzeum, Žebrák

Městské muzeum v Žebráku otevřelo na začátku července výstavu s názvem Hrajeme si od středověku. „Výstava přibližuje svět středověkých, převážně deskových a míčových, her. Věděli jste, že formy zábavy v podobě hraní kuliček, dámy, kuželek sahají až do 14. století? Chcete si vyzkoušet, jak si krátili volný čas měšťané či vojáci v krčmě? Vyzkoušejte hru v kostky, karty nebo mlýn,“ láká muzeum s tím, že výstavu je možné navštívit o víkendech a svátcích od 9 do 17 hodin, a to do 2. října.

Pražský výtěr a Beat Sisters rozparádí Hořovice

Kdy: 23. července od 18:00

Kde: Starý zámek, Hořovice



Hořovickým starým zámkem se v sobotu bude rozléhat rocková muzika. Zahrají tam totiž kapely Beat Sisters a Pražský výtěr. Beat Sisters je čtyřčlenná mladá kapela z Berounska a kraje Prahy. Pražský výtěr vám nabídne nesmrtelné hity rockových velikánů Led Zeppelin, Deep Purple a Black Sabbath.

BOLESLAVSKO

Kinematograf je tu. Pobaví filmy pro malé i velké diváky

Kdy: Do 23. července, 21:15

Kde: Husovo náměstí, Benátky nad Jizerou

Za kolik: Dobrovolné vstupné



Na benátecké Husovo náměstí se po roce vrátil Kinematograf bratří Čadíků. Promítací dodávka přivezla milovníkům filmů program pro malé i velké diváky. Dnes filmové plátno nabídne pokračování filmů Cesta z města a Cesta do lesa s názvem Cesta domů, v němž se vrací mladý revírník Ludva, jeho žena Anyna i jejich rodiče. V pátek se diváci pobaví u české komedie podle knihy Patrika Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel o čtveřici kamarádů, jejichž životy se neubírají dle jejich přání, a tak si shtějí svou mužnost dokázat několika výzvami, a nakonec v sobotu celý program zakončí snímek Gump – pes, který naučil lidi žít, o tom, co přináší lidi psům a psi lidem. Na náměstí budou pro diváky připraveny skládací lavice, mohou si však přinést i vlastní sezení.

Ten umí to, a ten zas tohle. A co takhle vyrobit něco ze dřeva?

Kdy: 23. července, 9:00

Kde: Muzeum města Mnichovo Hradiště

Za kolik: 50 korun



I v rámci aktuální výstavy ‚‚Ten umí to, a ten zas tohle…‘‘! se uskuteční v sobotu truhlářská dílnička pro děti pod vedením členů z místní Jednoty bratrské Mnichovo Hradiště. od 9 do 16 hodin si malí návštěvníci Muzea města Mnichovo Hradiště na místním zámku mohou vlastnoručně vyrobit originální výrobek ze dřeva. Vstupenka na program v ceně 50 korun platí i na výstavu a do všech stálých expozic muzea. Výstava řemesel přenese do historie, především do minulého století. Po jejím zhlédnutí budou návštěvníci vědět, který řezník měl před sto lety svou živnost například na náměstí, jak se jmenoval pekař, který sídlil pod kostelem sv. Jakuba, nebo kde si mohli nechat vaši předkové vyrobit nábytek.

Bokule baví od pátku až do neděle

Kdy: 22. až 24. července

Kde: Michalovcká Putna, Michalovice

Za kolik: Dle zvoleného programu

Víkendový program Boleslavského kulturního léta zve do letního kina, na koncert a na pohádku. V pátek večer od 22 hodin na Michalovické putně letní kino promítne thriller Zlato se Zacem Efronem v hlavní roli cestovatele, který musí sám zůstat v poušti a hlídat valoun zlata. Po pár dnech se však zdá, že se ho někdo snaží o zlato připravit. Je tomu opravdu tak, nebo na něj jen doléhají následky samoty a nedostatku jídla a vody? V sobotu od 19 hodin v prostorách zříceniny vystoupí country kapely Schovanky a KTP. A nakonec v neděli odpoledne od 15 hodin v místním amfiteátru zahraje Divadlo Matýsek pohádku O pyšné žirafě. Do letního kina je vstupné 100 korun, na sobotní koncert 250 korun v předprodeji a 290 na místě a na nedělní pohádku je vstup zdarma.

KLADENSKO

Kladenský zámek provoní kulinářské speciality, zazpívá Dalibor Janda

Kdy: 23. července, 13:00

Kde: Zámek, Kladno

Za kolik: 100 korun

Chcete ochutnat různé dobroty a zároveň si vychutnat dobrou muziku? Tak to by vás mohl zajímat Letní festival s ochutnávkou všeho dobrého, který se koná v sobotu 23. července v zahradě Kladenského zámku. „Už hodinu po poledni budeme moci za branami zámecké zahrady ochutnat speciality vybraných restaurací a degustovat víno, pivo a míchané koktejly. Kladenskou letní party s ochutnávkou všeho dobrého okoření jeden z hvězdných porotců úspěšné kulinářské soutěže MasterChef Česko, Marek Raditsch,“ uvedli pořadatelé. O hudební doprovod se pak postará Dalibor Janda, dále budou hrát také hudební formace Rakeťáci, Botox a Tradición.

Amatérští kuchaři budou v Lánech soutěžit ve vaření guláše

Kdy: 23. července, 13:00

Kde: Restaurace Narpa, Lány



Lány budou v sobotu 23. července hostit již devátý ročník kuchařského klání s názvem Gulášfest 2022. Jak už název napovídá, amatérští kuchaři budou před restaurací Narpa od 13 hodin soutěžit ve vaření guláše. „Přijďte na náměstí fandit, nasávat vůně, ochutnávat a bavit se. Všichni přítomní budou moci po vyhlášení výsledků sami posoudit, nakolik se sešli s hodnocením poroty. Co se uvařilo, to se na náměstí s gustem sní,“ vzkazují organizátoři s tím, že vařiče budou vypnuty v 17 hodin. Veřejnost si bude moci v Narpě po celý den pochutnat na několika druzích gulášů. K vidění bude kuchařská show v režii mistrů kuchařů Zdeňka Jánského a Ladislava Svobody z restaurace Chateau Svatý Havel, kteří před zraky všech „vykouzlí“ kulinářské překvapení. Děti i dospělí si budou moci užít různé soutěže a tanečky, připraveny budou také koncerty živé hudby. Od 14 do 18 hodin bude zúčastněné bavit skupina Kudy Kam, od 19 do 23 hodin bude hrát k tanci i poslechu kapela ViPiš.

Originální plavidla budou závodit na dokeském rybníce

Kdy: 23. července, 15:00

Kde: Hrázský rybník, Doksy



Hrázský rybník u obce Doksy zaplní v sobotu 23. července originální plavidla, konat se zde totiž od 15 hodin bude neckyáda. Hlavním hřebem této akce samozřejmě bude závod plavidel. Toho se mohou zúčastnit jakákoli bezmotorová plavidla poháněná lidský či zvířecí silou nebo větrem. „Vítány jsou jakkoli upravená plavidla, počínaje klasikou – neckami a konče vory, které jsou neseny dušemi, nafukovacími čluny, paddleboardy, sudy, kanystry a podobně,“ vysvětlili pořadatelé. Letos se navíc uskuteční ještě samostatný závod na paddleboardech. K uhasení žízně bude připraveno pivo a malinovka. Registrace plavidel je možná na telefonních číslech 603 215 815 a 736 682 550.

KOLÍNSKO

Ivan Mládek zahraje v Modrých dveřích

Kdy: 22. července, 19:00

Kde: Kavárna Modré dveře, Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: 380 korun

Legendární bavič, komik a muzikant Ivan Mládek přijede v pátek večer se svým Banjo bandem do Kostelce nad Černými lesy. V Kavárně Modré dveře si můžete naživo poslechnout nesmrtelné hity jako Jožin z bažin, Medvědi nevědí, Linda a spoustu dalších.

Pobavte se na Kouřimském řemeslném jarmarku

Kdy: 23. července, 8:00

Kde: Mírové náměstí, Kouřim



Je tu další Kouřimský řemeslný jarmark. Čeští výrobci vám přivezou své dobroty, delikatesy a nejrůznější zboží. Nakupte si, poslechněte příjemnou hudbu, zkrátka užijte si hezkou sobotu na kouřimském náměstí.

Kolínský stadion obsadili dinosauři

Kdy: 23. a 24. července, 10:00

Kde: Zimní stadion, Kolín

Za kolik: 250 korun

Hokejistům už kolínský zimní stadion nepatří, vlády se ujali dinosauři a pavouci. Nevěříte? Běžte se podívat na víkendovou akci Dino expo & show. Čekají na vás pohybliví dinosauři, jízda na nich, dokumentární a dětské filmy, skákací hrady a také živí pavouci, štíři a další hmyz.

KUTNOHORSKO

Náměstí zdobí Kořeny osobností

Kdy: do 29. července

Kde: Palackého náměstí Kutná Hora

Za kolik: Zdarma

Jedinečný putovní projekt Kořeny osobností, který až do 29. července najdete na Palackého náměstí v Kutné Hoře, má připomínat budoucím generacím nejen jedinečné dědictví přírody, ale také to nejlepší, co dokázal člověk, ať již v oblasti kulturní, sportovní či vědecké. Cílem je zvýšit zájem široké veřejnosti o přírodu a ohrožené druhy rostlin a stromů, které z naší planety nezadržitelně mizí a zanechat tak odkaz pro další generace. Svůj strom na Stezce osobností, která výsadbou vzniká, mají tak velká jména, jakými bezesporu jsou: Václav Havel, Madeleine Albright, Nicolas Winton a další.

Za Hradní slavnost přinese opět přednášku a koncertní vystoupení

Kdy: 23. července, 16:00

Kde: Rataje nad Sázavou

Za kolik: 200/dobrovolné



Hrad Pirkštejn v Ratajích nad Sázavou se v sobotu 23. července opět otevře veřejnosti a vy si budete moci poslechnout přednášku související s místem a zdejším krajem, koncert a budete se moci podívat dovnitř hradu, který je normálně uzavřen. Na programu bude vyprávění Roberta Šimůnka na téma Šlechtické rezidenční město. Rataje nad Sázavou jako modelový příklad od šestnácti hodin a od 19.30 to bude koncert Akademie komorní hudby, při kterém zazní známá díla A. Dvořáka a J. Haydna. Vstupné je 200 korun, na přednášku můžete dát dobrovolný příspěvek.

Oslavte sv. Jakuba s farností

Kdy: 23. a 23. července

Kde: U kostela sv. Jakuba Kutná Hora

Za kolik: Zdarma

Oslavy svátku sv. Jakuba, které se uskuteční o víkendu 23. a 24. července v těsné blízkosti kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře, nabídnou varhanní koncert, slavnostní mši svatou, možnost komentované prohlídky kostela nebo popovídání si pod lípou. Akci pořádá zdarma Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora

MĚLNICKO

Beach Park slaví. Gratulovat bude Paulie Garand nebo DJ Wich

Kdy: 22. a 23. července

Kde: Beach Park Mlékojedy, Neratovice

Beach Park Mlékojedy slaví narozeniny. Víkendovou párty v pátek zahájí koncert Maniaka a DJ Wiche, kterým bude předskakovat Ufi DaMan a Crown Unity a následovat po nich bude LU2 Vinyl Flexer. V sobotu beach parku přijedou gratulovat Paulie Garand a Kenny Rough. I jejich koncert doplní sety Ufi DaMana a LU2 Vinyl Flexera.

Tradiční pouť nabídne atrakce, soutěže i koncert Petra Kotvalda

Kdy: 23. července

Kde: Tuhaň



Návštěvníci obce Tuhaň i místní obyvatelé se mohou o víkendu těšit na tradiční Tuhaňskou pouť Setkání přátel. V sobotu odpoledne od 13 hodin u hasičské zbrojnice začíná nabitý program. Návštěvníci se mohou těšit na průvod s mažoretkami a jejich vystoupení, nebudou chybět soutěže jako hod pouťovou kachnou, vrh pivním sudem, pojídání koláčů či pití piva na čas a spoustu jiných soutěží. Připraveno je hudební vystoupení Petra Kotvalda, bude hrát country kapela Monogram. Děti si užijí spoustu Atrakcí atrakcí nezbytné malování na obličej. Večer ve 20 hodin začíná pouťová taneční zábava, kde zahraje skupina Gradace.

Letní kino přinese Spider-Mana

Kdy: 22. července, 21:30

Kde: Letní kino, Neratovice

Za kolik: 120 korun

Letní kino v Neratovicích promítne komiksový film Spider-Man: Bez domova. V tomto filmu je poprvé veřejně odhalena identita pavoučího superhrdiny, a tak se Peter Parker snaží skloubit své dva životy. Ale snaha o nápravu za pomoci kouzel Doctora Strange se mu nakonec vymkne z ruky. Při nepovedeném zaklínání se do tohoto světa začnou hrnout nečekaní padouši, na které samotný Spider-Man nemůže stačit. Naštěstí se mu však dostane pomoci z rukou těch nejpovolanějších, hrdinů, kteří mají s těmito padouchy své zkušenosti.

Blues před Dírou pokračuje

Kdy: 22. července, 20:30

Kde: Díra, Mělník



Z fragmentů mělnických kapel Anyway, Dead Letters, The Oxx či Cirguz se zrodili Hippie Chippies, formace hlásící se k folkovému, či folk rockovému, písničkářství, navazujícímu na tvorbu interpretů jako byl Woody Guthrie. A Právě tato kapela se předvede již tento pátek v rámci koncertního cyklu Blues před Dírou na mělnickém náměstí Míru u nočního baru Díra.

Výstava představuje Jana Jindřicha Lucemburského, bratra Karla IV.

Kdy: Do 20. listopadu

Kde: Park u kostela sv. Ludmily, Mělník

Výstava Jan Jindřich Lucemburský rodák mělnický a věrný bratr Karla IV. je v parku u kostela sv. Ludmily instalována u příležitosti 700. výročí narození Jana Jindřicha Lucemburského. Tento šlechtic byl markrabětem moravským je s ním spojeno „zlaté“ čtvrtstoletí v dějinách Moravy. Cílem výstavy je představit návštěvníkům osobnost markraběte Jana, nahlédnout do života mocných a uvážit hodnotu manželství a pevných sourozeneckých vazeb pro stabilitu a rozvoj společnosti.

NYMBURSKO

Je tu benefiční akce 6. Kněžický sportovní den

KDY: 23. července od 13:00

KDE: V zahradě za hostincem Na Křížovce, Kněžice

ZA KOLIK: 200 Kč



Letos se již šestým rokem uskuteční benefiční Kněžický sportovní den. Bude se pomáhat šestiletému Jindříškovi, který je po DMO. Vybraná částka bude využita k úhradě nákladných neurorehabilitací.

Program: 13:00 - 14:00 Prezentace, 14:30 Zahájení závodu, 16:00 Vyhlášení výsledků, od 17:00 Volná zábava (reprodukovaná hudba, soutěž v páce a pití piva na čas, maso z grilu).

Více info o Jindříškovi zde.

Děti, poznávejte s knihovou zajímavou a pestrou ptačí říši

Kdy: Denně do 30. srpna

Kde: Knihovna Nymburk



Celoprázdninový program pro děti zaměřený na ptačí říši a známé i méně známé poletující opeřence. Po celé prázdniny budou pro všechny malé čtenáře v dětském oddělení připraveny hádanky, kvízy, tvoření, pohybové aktivity a knížky s touto tematikou. Na závěr prázdnin se můžete těšit na zábavné odpoledne s pohádkou a výlet.

Poznávejte poděbradskou historii na vycházkách s Bílou paní

Kdy: 22. července, 19:00

Kde: Lázeňská kolonáda u květinových hodin, Poděbrady

Za kolik: 80/50 korun



Divadelní spolek Jiří Poděbrady zve přátele dobré zábavy na tradiční Letní historické vycházky s Bílou paní. Sraz zájemců je opět na Kolonádě u květinových hodin. „Bílá paní účastníky vycházky postupně seznámí se svými neživými přáteli, dobrými duchy několika domů, jejichž prostřednictvím se všichni dozví další zajímavosti z historie Poděbrad,“ vysvětlil za organizátory Ladislav Langr. Vycházky se budou konat po celé léto až do 2. září s výjimkou festivalů Poděbradské swingování a Soundtrack.

Kolonádní koncert přinese hudbu domácího orchestru TOX

Kdy: 24. července, 15:00

Kde: Lázeňská kolonáda, Poděbrady

Za kolik: Zdarma

Již třetí z červencových kolonádních koncertů přinese milovníkům hudby koncert tanečního orchestru TOX Poděbrady. Profesionální orchestr hraje ji 25 let a zaměřuje se na zvučení plesů, svateb, firemních večírků i dalších akcí a posluchači jej mohou znát z pravidelných tanečních zábav v poděbradské kavárně Hodiny. Poslední neděli v červenci kolonádou bude při dalším kolonádním koncertu znít hudba Malého orchestru Škoda auto Mladá Boleslav.

Ve Dvorech zazní řízný rock i undergroundová hudba

Kdy: 23. července, 17:00

Kde: Dvory u Nymburka



V sobotu od 17 hodin se v dvorské sokolovně uskuteční rockově undergroundový festival s názvem Aby radost nezmizela. Postupně na něm vystoupí písničkář Fousáč a kapely Yamabushi, domácí Oliverova dálka, Bouchací šrouby a jedna z neoriginálnějších skupin u nás Kabaret Dr. Caligariho. Festiválek navazuje na ten před pěti lety, který se konal na zahradě hospody U dvou přátel ve Velelibech a je v druhém plánu i oslavou kulatých narozenin dvou kamarádů.

PŘÍBRAMSKO

Mimoni přicházejí i s padouchem

Kdy: 24. července, 16:00

Kde: Příbram

Za kolik: 130 korun

Pokračování Mimoňů s podtitulem Padouch přichází bude patřit v příbramském kině neděle 24. července. Ve snímku se konečně dozví diváci, jak došlo k nerozlučnému spojení Mimoňů a superpadoucha Grua. Toho všichni znají jako mistra zločinu. Teď se ovšem píšou 70. léta a Gru je zakomplexovaný dvanáctiletý kluk, který o takové kariéře zatím jen sní ve svém pokojíčku. Šťastnou náhodou jednoho krásného dne narazí na čtveřici naprostých Mimoňů, jak je známe z prvního dílu. Rychle s nimi najde společnou řeč, postaví s jejich pomocí první padoušské doupě, zkonstruuje první zbraň a naplánuje první tajnou misi.

Na hřišti zazní příjemné tóny dechovky

Kdy: 24. července, 14:00

Kde: Sedlec-Prčice

Za kolik: 50 korun



K letním dnům patří tradičně také nedělní dechovková odpoledne pořádaná městem na hřišti TJ Sokol Sedlec-Prčice. Ta pokračují v neděli 24. července koncertem dechové hudby Milana Včeláka na hřišti Tělovýchovné jednoty Sokol od čtrnácti hodin. akci bude zajištěno občerstvení a budete si moci nejen zazpívat, ale i zatančit. Vstupné je 50 korun. V případě nepříznivého počasí se koncert ruší.

Prožijte příjemné chvíle u hudby kapel Zrní a Už jsme doma

Kdy: 23. července, 21:00

Kde: Nové Podlesí

Využijte pohodovou prázdninovou sezónu a prožijte si příjemné chvíle spojené s kulturou v Lesním divadle Skalka nedaleko Příbrami. Léto plné divadelních představení, hraných pohádek či koncertů pokračuje sobotním dvojkoncertem kapel Už jsme doma a skupiny Zrní v sobotu 23. července od 21 hodin. Letos se ještě můžeme těšit na Tramtamtýdamtůdá fest, koncert kapely Midilidi a koncem prázdnin také na Fešáky. Punková kapela Už jsme doma se vyznačuje svižnou hudbou a humornými texty. Kladenská skupina Zrní byla v roce 2012 Objevem roku.

RAKOVNICKO

Rakovník čeká 13. Cyklování

Kdy: 22. až 24. července

Kde: Rakovník

Ve dnech od pátku 22. do neděle 24. července ožije Rakovník sportovně-kulturním víkendem pro celou rodinu s názvem Rakovnické cyklování. V rámci třináctého ročníku této akce si veřejnost bude moci nejen na Husově náměstí užít řadu závodů, soutěží, výletů nebo koncertů. V pátek jsou na programu orientační závody na horském kole, v sobotu downtown, neboli sjezd městem, v neděli pak závody horských horských nebo historických kol.

Hoptropáci zahrají v Šanově

Kdy: 22. července, 19:00

Kde: Lesní divadlo, Šanov

Za kolik: 300 korun



Legenda trampské, folkové a country hudby zahraje v pátek 22. července v šanovském lesním divadle. Koncert skupiny Hop Trop si bude moci veřejnosti užít od 19 hodin. Za vstupenky zájemci dají 300 korun, zakoupit je je možné na OÚ Šanov nebo na čísle 313 543 246.