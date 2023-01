One Woman Show Simony Stašové nabídne zábavný večer všem návštěvníkům sázavského Kulturního domu. V monodramatu herečka ztvárňuje nejen Shirley Valentine, ale zároveň všechny postavy jejího mikrosvěta, přímo stvořené pro hvězdu Městských divadel pražských Simonu Stašovou, která dlouho čekala právě na takovouto příležitost. Bravurní komedie je o hledání vlastní identity z dílny známého britského komediografa Willy Russella a je určena nejen všem ženám středního věku, které pomalu ztrácejí životní elán, ale i všem, kteří se rádi baví.

Zoubková víla přiletí do benešovského kina

KDY: 20. ledna od 17.30

KDE: Kino Benešov

ZA KOLIK: 130 Kč



Kulturní centrum Týnec vás zve do kinokavárny na komedii Střídavka. Komedie režiséra Petra Nikolaeva, ve které uvidíte kromě jiných i Annu Polívkovou nebo Evu Holubovou, je plná rodinných a partnerských zmatků. Její hrdinové si uvědomí, že když se ze tří rodin stane jedna velká, budou potřebovat pořádný plán. Plán jak přežít současné i minulé partnery, všechny děti v rodině, ať už jsou jejich nebo ne, plán, jak se v tom všem neztratit a udržet si zdravý rozum. Život si ale většinou dělá, co chce. A co nečekáte. Kavárna je otevřena od devatenácti hodin. Vstupenky zakoupíte v Turistickém informačním centru v Týnci nad Sázavou.

Na tradičním přespání v DDM si děvčata vyrobí zimní dekorace

KDY: 20. ledna od 18 a 21. ledna

KDE: DDM Benešov

ZA KOLIK: 150 Kč

V pátek 20. ledna se mohou děvčata od 1. do 9. třídy těšit na tradiční přespání v Domě dětí a mládeže a spolu s ním na hry, soutěže či výrobu zimní dekorace. S sebou je nutno vzít si přezůvky, spací pytel, polštářek, karimatka, hygienické potřeby a ručník, věci na spaní, láhev na pitnou vodu. V ceně je večeře, snídaně a materiál.

Berounsko

Máte rádi retro? Užijte si zábavu na plese v Králově Dvoru

KDY: 21. ledna od 20

KDE: U Bělohlávků, Králův Dvůr

ZA KOLIK: 150 Kč

Sál v restauraci U Bělohlávků v Králově Dvoru bude 21. ledna patřit 2. Maškarnímu plesu v retrostylu. Jak již název napovídá, zúčastnění se mohou těšit na hudbu z oblíbených devadesátých let. Tu zahraje kapela Nextband. Kromě volné zábavy se veřejnost může těšit také na imitátora Michael Jackson Revival.

Drozdov hostí swap bazar. Lidé zde budou měnit už počtvrté

KDY: 22. ledna 16-19

KDE: Stodola Drozdov

ZA KOLIK: Zdarma



Ve Drozdově se v neděli 22. ledna uskuteční v pořadí již čtvrtý místní swap bazar. „Přijď vyměnit věci, které už se ti nehodí, za něco, co chceš – z ručky do ručky, třeba nevhodné dárky nebo oblečení, knihy, nábytek, pokojovky, boty, nářadí… cokoliv. Dáš si u toho svařák, čaj, či jen tak poklábosíš se sousedy,“ lákají organizátoři s tím, že co zbyde, odveze si Charita Broumy.

Obdivujte krásu Sázavy v obrazech Marie Smetanové

KDY: Do 3. února

KDE: Městská galerie Beroun

Berounskou galerii ovládly obrazy Marie Smetanové, která v Berouně nevystavuje poprvé. „Malířka miluje řeku Sázavu, slavný sázavský klášter i lidi, kteří zde žijí. Své dojmy a zážitky, vztah člověka a přírody přenáší do svých olejomaleb, akvarelů i tisků. V létě maluje v krajině, v zimě vznikají v atelieru figurální kompozice, akty a zátiší, její oblíbenou disciplínou je portrét,“ popisuje galerie.

Boleslavsko

Hvězdárna: Pozorování noční oblohy a přednášky

KDY: 20. ledna od 18

KDE: Hvězdárna Mladá Boleslav

"Za jasného počasí na bezměsíčné obloze či s použitím počítačové simulace navštívíme Velkou mlhovinu v Orionu, ve které je možné živě pozorovat zrod nových hvězd i planetárních systémů," zvou lidé z hvězdárny. Tentokrát na téma: Nebeská kolébka aneb Kde se rodí hvězdy?

Na děti čeká zábavné Mýdlování

KDY: 21. ledna 9-12

KDE: Vila DDM Mladá Boleslav

ZA KOLIK: Od 20 do 220 Kč dle zvolené velikosti a techniky



Voňavé a hravé tvoření pro děti i dospělé. Přijďte relaxovat a vytvořit si originální a funkční mýdla. Na výběr bude z mnoha technik – lité, skládané, průhledné i zdobené v podobě kytice. V ceně je veškerý materiál, lektor a drobné občerstvení.

Pobaví vás Šest tanečních hodin v šesti týdnech

KDY: 21. ledna od 19

KDE: Městské divadlo Mladá Boleslav

Komorní komedie, kde tanec je pouze cestou k sobě samému… Starší žena si najímá učitele tance, aby ji naučil tančit. Jde však jen o swing, tango, valčík, foxtrot, cha-chu a moderní tanec? Hra o tom, že na happy end není nikdy pozdě a že setkání dvou lidí, kteří toho mají pramálo společného, může mít pro jejich životy zásadní význam a smysl. Hrají: Eva Reiterová a Ivo Theimer.

Poslední přání prozradí Kocour v botách v Hradišti

KDY: 22. ledna od 15

KDE: Kino Mnichovo Hradiště

ZA KOLIK: 140 Kč



Kocour v botách zjišťuje, že jeho vášeň pro dobrodružství si vybrala svou daň: už přišel o osm ze svých devíti životů. A tak se vydává na výpravu za bájným Posledním přáním, aby svých devět životů zase obnovil.

Kladensko

Zdeněk Polach, Matýsek a Dežo pobaví kladenské publikum svým humorem

KDY: 21. ledna od 14.30 a od 19

KDE: Kino Sokol, Kladno

ZA KOLIK: 300-350 Kč

Bavič, jediný český břichomluvec, moderátor a kouzelník Zdeněk Polach přiveze do Kladna své show. Veřejnost se může těšit hned na dvojici představení. Tím prvním bude pořad s miminkem Matýskem. „Milujeme dětský smích… a vy?“ táže se bavič s pozvánkou na akce, která startuje ve 14.30 hodin. Při druhé show , která začíná v 19 hodin mu pak bude dělat společnost romský nepřizpůsobivý občan Dežo. Těšit se můžete na nekorektní humor bez cenzury. Vstupenky je možné zakoupit na webových stránkách kinosokol.cz.

Obdivujte jemnou práci modelářských ručiček

KDY: Do 12. března

KDE: Sládečkovo vlastivědné muzeum, Kladno

ZA KOLIK: 50 Kč



Kladenské muzeum hostí až do začátku března výstavu modelů letadel, aut, lodí a vlaků. „Na výstavě se setkáte například s modelem Titaniku měřící na délku více než 1 metr i známým parníkem Vltava,“ uvedlo muzeum s tím, že na výstavě ukazuje svojí práci kladenský klub modelářů LMK 215 Kladno a jejich přátelé. „Představí se zde modeláři starší i nejmladší generace. Výstava probudí fantazii malých i velkých návštěvníků. Malý model si můžete vyrobit přímo na výstavě,“ slibuje muzeum.

Kladenské kino hostí swap bazar

KDY: 20. ledna 18-20

KDE: Kino Sokol, Kladno

ZA KOLIK: Doporučené vstupné 50 Kč

Přeber, přines, vyměň. Jednoduchá pravidla toho, jak se lidé mohou zapojit do kladenského swap bazaru, který se koná v kladenském Kině Sokol. „Na výměnu můžete (ale nemusíte) přinést oblečení (dámské, pánské, dětské), boty, hračky, jednu až dvě knihy, funkční drobné vybavení do domácnosti (ne nábytek). Odnést (zdarma) si můžete to, co se vám líbí nebo se vám bude hodit,“ uvedli pořadatelé. Maximální počet přinesených kusů na osobu je patnáct. Občerstvit se během akce můžete z nabídky baru kina.

Amatérští zpěváci budou soutěžit o titul Ostrovský skřivánek

KDY: 20. ledna od 9

KDE: DDM Ostrov Slaný

ZA KOLIK: 70 Kč



Amatérská pěvecká soutěž pro Dům dětí a mládeže Ostrov Slaný, základní školy, mateřské školy i veřejnost s názvem Ostrovský skřivánek se uskuteční v pátek 20. ledna. Přihlásit se do ní mohou jednotlivci a skupiny do šesti členů, a to ve věkovém rozmezí od 4 do 15 let. Soutěž se koná v hudebním sále DDM Ostrov Slaný, přičemž začátek je naplánován na úder 9. hodiny. Startovné je 70 korun za soutěžícího. Přihlášky možno doručit poštou, osobně či mailem do DDM Ostrov Slaný. Více informací naleznete na stránkách ostrov-svc.cz.

Kolínsko

Do Kolína dorazí hned 294 statečných!

KDY: 20. ledna od 19

KDE: Divadlo Kolín

ZA KOLIK: 290-430 Kč

Doku-fikční hra podle skutečné události o zákulisí největšího hrdinského činu našich dějin. Akční béčko o hrdinech operace Anthropoid. Neotřelé, vizuálně ohromující, nápaditě a překvapivě vtipné. Drama střídající se s černým humorem z něhož občas mrazí. Známý příběh viděný obyčejnými lidmi. "Je třeba rozstřílet toho kata, co sedí na hradě. Snad nám někdo spadne z nebe. Aťa zbožňuje verneovky a až vyroste, bude pistolníkem. Jindřiška se poprvé zamilovala a všimla si, že tady v Libni to krásně voní. A všichni mají tajemství. Tatínek už strachem zešedivěl. Jak můžou být obyčejná děcka tak odvážná? Přitlučeme hřebíky na cepy a vymlátíme ty nácky! Hlavně ať nikdo nezradí, jinak se Jindřiška nestihne zamilovat podruhé." Silný divácký zážitek. Hraje Divadlo pod Palmovkou Praha.

V Brodě zahraje Epoque Quartet

KDY: 20. ledna od 19

KDE: Kulturní dům Svět, Český Brod

ZA KOLIK: 250 Kč



Hudební cyklus Klasika Viva ve spolupráci s Centrem vzdělávání, informací a kultury zvou všechny příznivce dobré hudby na koncert české formace Epoque Quartet. - multižánrového smyčcového kvarteta, posouvajícího hranice mezi klasickou a popovou hudbou.

Zabruslete si na kolínském stadionu

KDY: 21. ledna 13.15-15.15, 22. ledna 9-11

KDE: Zimní stadion Kolín

ZA KOLIK: Bruslící 70 Kč, doprovod 30 Kč

Veřejné bruslení pro malé i velké na zimním stadionu v Kolíně. Přijďte se sklouznout a pobavit se! Dětem do 10 let je vstup povolen pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo osoby starší 18 let, která za ně zodpovídá. Pro začátečníky je vyhrazená část kluziště, kde je možné využívat hrazdičky k výuce.

Děti, zahrajte si na Kutilce

KDY: 22. ledna 14-17

KDE: Stadion Na Kutilce, Český Brod



Užijte si zábavné odpoledne na Kutilce, ve vnitřních prostorách si zahrajete různé hry, ať už stolní nebo sportovní. Ve stolních hrách na vás čekají například Kloboučku hop, Člověče nezlob se, Z pohádky do pohádky, Activity a další, bude zde i oblíbená hra Pukec. Hráli jste někdy curling? Pokud ne, zde si můžete zahrát ho u stolu, budou taé připravené dovednostní soutěže (dokážete ulovit rybku?). Ve sportovní části na vás a vaše děti čeká skákací panák, dětský koutek, skákání v pytli, budou zde pro vás připravené i mini stoly na "pinčes". Pro rodiče bude otevřený koutek pro dospěle. V přízemí budovy bude otevřené občerstvení, kde si budete po nedělní obědě dát kafe, točenou malinovku, točené pivo a určitě i něco dobrého na zub.

Kutnohorsko

Masopustním maskám k dobré náladě zahraje Suchdolanka

KDY: 21. ledna od 9

KDE: Malín

U hasičárny v Malíně si v sobotu 21. ledna dají sraz masky, aby v Masopustním průvodu obešly jednotlivá stavení v obci. Pořadatelem akce je Dobrovolný sbor hasičů Malín za účasti malínských spolků. Průvod bude zakončen zastřelením medvěda u malínské sokolovny. K dobré náladě zahraje u Malínského masopustu kapela Suchdolanka.

Zatancujte si s tlapkovou patrolou na dětském karnevalu v Lorci

KDY: 22. ledna od 14

KDE: Kulturní dům Lorec, Kutná Hora

ZA KOLIK: 90/130 Kč



Dětská diskotéka, soutěže, malování na obličej, fotokoutek, občerstvení. To vše čeká malé i velké účastníky Dětského karnevalu s tlapkovou patrolou a králíčkem Bingem v Kulturním domě Lorec.

Mělnicko

Muzejní kavárna představuje obrazy Anežky a Karly Kůlových

KDY: Do 19. března

KDE: Kavárna Regionálního muzea Mělník

ZA KOLIK: Zdarma



Maličkosti. Tak jednoduchý je název výstavy, kterou si lze až do 19. března prohlédnout v kavárně mělnického mueza. Veřejnost ji najde na mělnickém náměstí Míru. Vystavovány jsou obrazy Anežky a Karly Kůlových. „Výstava obrazů, které vás pohladí po duši. Karla Kůlová představí olejomalby, akvarely i malbu na textil a kresbu. Její dcera Anežka Kůlová studuje 4. ročník umělecké školy. Věnuje se malbám akrylem, tvorbě plakátů a kresbám,“ popsalo muzeum.

Prohlédněte si výstavu Noční vidění

KDY: Do 3. března

KDE: Masarykův kulturní dům, Mělník

Kulturní dům v Mělníku bude v následujících týdnech hostit výstavu nesoucí název Noční vidění. Jedná se o výstavu obrazů mělnických výtvarníků Jolany Soukupové Vaculíkové a Petra Bati Kundráta. „Výstavu si můžete prohlédnout ve všední dny od 13.00 do 18.00 a vždy hodinu před konanou kulturní akcí,“ uvedli pořadatelé.

Zatancujte si na popelářském plese v Neratovicích. Hrát bude skupina Plus

KDY: 21. ledna od 20

KDE: Společenský dům Neratovice

ZA KOLIK: 220 Kč



Společnost FCC Neratovice pořádá v sobotu v Neratovicích popelářský ples. Hrát na něm k tanci i poslechu bude skupina Plus. Cena vstupenek je jednotná, a to 220 korun. Všechny vstupenky jsou navíc slosovatelné. Lístky lze koupit v předprodeji přímo ve firmě nebo ve společenském centru. Rezervovat je lze na telefonním čísle 606 625 842.

Nymbursko

Na děti v Nymburce čeká Pohádkový les

KDY: 21. ledna 13-16

KDE: Před hotelem Ostrov, Nymburk

ZA KOLIK: 80 Kč na osobu, nutná rezervace na webu www.veldo.cz

Skřítkové a víly na vás čekají v Pohádkovém lese. Herci v krásných kostýmech se na vás těší před hotelem Ostrov, kde startuje trasa dlouhá asi jeden kilometr. Na všechny děti čeká v cíly odměna.

V poděbradském divadle vás pobaví Tři bratři

KDY: 22. ledna od 15

KDE: Divadlo Na Kovárně Poděbrady

ZA KOLIK: 80 Kč



Divadelní soubor Hálek Nymburk uvádí hudební pohádky Šípková Růženka a O Marušce a dvanácti měsíčkách. Hudební představení na motivy filmu pro děti Tři bratři. Zazní oblíbené písničky pánů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Divadelní soubor Hálek Nymburk v režii Víta Špinky.

Příbramsko

Eva Garajová a duo Siempre Nuevo vám představí projekt Guitarra Cantate

KDY: 22. ledna od 17.30

KDE: Příbram

ZA KOLIK: 390 Kč



Guitarra Cantate je unikátní projekt, který spojuje hlas se zvukem dvou kytar. Repertoár je složen ze skladeb českých a španělských autorů, přičemž všechny úpravy původních klavírních doprovodů jsou dílem dua Siempre Nuevo. Málokdo by čekal, že se dá hudba Leoše Janáčka či Antonína Dvořáka takto plnohodnotně doprovodit dvěma kytarami, nemluvě o španělské hudbě Joaquína Rodriga a Manuela de Fally, která s doprovodem kytar zní zcela přirozeně a autenticky!

V sedlčanském muzeu vystaví fotky z války na Ukrajině

KDY: Do 24. února

KDE: Městské muzeum Sedlčany

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Městské muzeum Sedlčany a reportéři serveru Voxpot připravili výstavu fotografií Válka na Ukrajině. Výstava prezentuje práci reportérů serveru Voxpot Majdy Slámové a Vojtěcha Boháče, kteří sledovali situaci přímo na místě ještě před zahájením invaze. Začátek války je zastihl na hranici s Běloruskem, později se přesunuli do Kyjeva, kde mapovali dění první dva týdny. Znovu se na Ukrajinu vrátili ve chvíli, kdy se ruská vojska stáhla od Kyjeva. Výstavu můžete navštívit do pátku 24. února.

Po ekumenické bohoslužbě si můžete posedět u občerstvení

KDY: 20. ledna od 19.30

KDE: Pastorační centrum sv. Tomáše Dobříš



Společná bohoslužba Římskokatolické církve a Českobratrské církve evangelické následovaná společným posezením a občerstvením se uskuteční v pátek 20. ledna v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši. Vstup je volný.

Zabavte se na Mysliveckém plesu

KDY: 20. ledna od 20

KDE: Společenské centrum Rožmitál pod Třemšínem

ZA KOLIK: 150 Kč

Myslivecké sdružení Hubert Sedlice pořádá ve Společenském centru v Rožmitále pod Třemšínem 23. myslivecký ples. K tanci a poslechu bude hrát rožmitálská hudební skupina N. H. S. Další informace poskytnou pořadatelé na telefonním čísle 607 646 032.

Zažijte Manželské zemětřesení

KDY: 21. ledna od 19

KDE: Sedlčany

ZA KOLIK: 150 Kč



Na prkna sedlčanského divadla se vrací Divadelní spolek Kruh Dobříš, tentokrát s komedií Táni Staffové Manželské zemětřesení. Humorně bláznivá komedie z koronavirové doby o partnerských vztazích, které lidi provázejí celý život. Jsou složité, protože lidé jsou nepřipravení zvládat situace, jakými jsou například nuda, vášeň či touha.

Rakovnicko

Myslivci zvou do Nového Strašecí na ples. Hrát bude skupina Paradoksy

KDY: 21. ledna od 20

KDE: Novostrašecké kulturní centrum, Nové Strašecí

ZA KOLIK: 300 Kč

Novostrašecké kulturní centrum bude dějištěm mysliveckého plesu, který se koná v sobotu. Za vstupenky dají zájemci 300 korun, přičemž je lze zakoupit v předprodeji, a to ve zlatnictví Lacinová. K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina Paradoksy. „Skupina Paradoksy působí na podiích při nejrůznějších kulturních událostech již od roku 2000. Za tuto dobu nabrala obrovské zkušenosti s pořádáním kuturních akcí a hudebních produkcí,“ uvádí o sobě kapela, která vznikla v roce 2000 přerodem z kapely Petrus. Postupem času a s měnícím se obsazením přešla od jakéhosi country k popu a rocku.

Jazzová kapela LogArytmy vystoupí v pizzerii

KDY: 20. ledna od 19

KDE: Delivery pizza, Rakovník

ZA KOLIK: 150 Kč



Netypické místo konání bude mít koncert pražské jazz-swingové skupiny LogArytmy Jazz. Jeho dějištěm totiž bude rakovnická pizzerie Delivery pizza.

Poznejte kouzlo smírčích křížů

KDY: Do 24. února

KDE: Galerie Viktora Olivy, Nové Strašecí

Ve čtvrtek byla v novostrašecké galerii zahájena výstava fotografií s názvem Smírčí Kříže. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě něco: vyvolávají zvláštní tajemný dojem. Možná že právě tím nejvíce přitahují pozornost. To jsou smírčí kříže, které si můžete prohlédnout do 24. února.

Prohlédněte si reklamní obrazy legendární firmy OTTA

KDY: Do 24. února

KDE: Galerie Samson Caffeé

ZA KOLIK: 10 Kč



Výstava originálních reklamních obrazů firmy OTTA je k vidění v rakovnické galerii. „Výstava představí výběr reklamních obrazů a plakátů převážně z 1. poloviny 20. století, které shromažďuje, restauruje a archivuje firma Procter and Gamble, Rakona Rakovník, jejímž zakladatelem byl již v roce 1875 rakovnický podnikatel František Otta,“ uvedlo muzeum s tím, že k výrobě reklamních obrazů a plakátů přizvali tehdy majitelé také významné grafiky a malíře té doby. Sbírka tak představuje zároveň originální díla malovaná nebo tištěná z plochy na papíře.