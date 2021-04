Hledejte a objevujte krásy Voticka

KDY: Do 30. června

KDE: Votice a okolí

ZA KOLIK: Zdarma

V této nelehké době je důležité si pravidelně čistit hlavu a odpočívat od všech technologií, kterým nyní věnujeme více času, než je zdrávo. Jedním takovým způsobem, jak tohoto dosáhnout, jsou procházky, výlety a všechny cest do přírody. A proto vyhlašujeme soutěž! Vaším úkolem bude během jara najít co nejvíc míst z fotek a při jejich návštěvě se na každé z nich vyfotit. Až budete mít fotografie z prvních deseti míst, stačí je poslat na mail krasyvoticka@skaut.cz a vyhrát malou drobnost. Více informací na Facebooku nebo na webu MKC Votice.

Městská knihovna Votice hledá svou čtenářskou hvězdu

KDY: Do 1. září

KDE: Městská knihovna Votice

ZA KOLIK: Zdarma



Za každou přečtenou knihu z MK Votice získáte hvězdičku. Z nasbíraných hvězd poté sestavíte vymyšlené souhvězdí, nalepíte na papír, dopíšete, proč právě toto souhvězdí a donesete výtvor do knihovny. Vyhlášení vítězů proběhne ve dvou kategoriích, soutěže se mohou zúčastnit všichni čtenáři, kteří jsou zaregistrovaní na dětském oddělení knihovny. Více informací na stránkách knihovny.

Ponořte se do atmosféry dávného orientu s Aladinem a jeho lampou

KDY: Do 30. srpna

KDE: YouTube.com

ZA KOLIK: Zdarma



Pohádkové představení Aladinova kouzelná lampa přichází tentokrát online a malí i velcí diváci ji mohou zhlédnout díky Dřevěnému loutkovému divadlu Jana Hrubce a městu Týnec nad Sázavou úplně zdarma. Tentokrát se diváci vypraví s Aladinem pro kouzelnou lampu do tajemné hory Káf. Ovšem v pohádce nemá hrdina nikdy na růžích ustláno a Aladin bude moci vyzkoušet svoji vytrvalost a statečnost, hned několikrát. Představení nás vtáhne do atmosféry dávného orientu. Oko potěší jeho malebností. A ucho kulturou použitého jazyka. To vše za doprovodu stylové arabské muziky.

Dopřejte dětem mejdan v obýváku

KDY: 18. dubna od 16:00

KDE:DoMumraje.cz

ZA KOLIK: 80 Kč



Z komunitního centra Mumraj proběhne 18. dubna od 16 hodin online stream maškarního bálu. Vaše děti si užijí pořádný mejdan v obýváku, na zahradě, v pokojíčku, ale třeba i v koupelně. Váš oblíbený maškarní bál bude! Můžete začít vyrábět masky a trénovat divoký tanec. Děti čeká velká podívaná včetně tradiční tomboly, zábavných her a soutěží. Připojte se a nechejte do vašich domovů proudit maškarní atmosféru a radost. Vstupné je od 80 korun. V programu je zahrnuta i tombola.

Ponořte se do slavného příběhu bratří Grimmů Sněhurka

KDY: 18. dubna od 10:00

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 50 Kč



S baletním online představením Sněhurka pro nejmladší diváky a jejich rodiče přichází Divadlo J. K. T.v neděli 18. března od 10 hodin. Divadlo hledá inspiraci ve verzi původní – tedy v pohádce z pera bratří Grimmů. Na diváky tak čeká velmi skutečný příběh krásné dívky, zlé a nenávistné královny, myslivce s dobrým srdcem, prince a sedmi – možná trochu podivínských, ale v jádru hlavně dobráckých – trpaslíků. Že půjde o napínavý boj dobra se zlem, bude díky bíle a černě oděným pomocníkům těchto dvou mocností, jasné hned od prvních tónů. Příběh, který diváci uvidí, se v mnohém podobá původní knižní předloze, v mnohém se může lišit. Mohou se tak nechat překvapit, zda i zde na jevišti nakonec zvítězí dobro nad zlem.

Z Akropole bude tentokrát vyhrávat rapper MC Gey

KDY: 17. dubna od 20:00

KDE: Facebook události

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné (můžete přispět zde)



Vyhráváme. Tak se jmenuje online koncert interpreta, který si říká MC Gey. Vlastním jménem Jakub Rafael je známý především díky svému rappu, v němž si dělá ze skutečného českého rappu legraci a paroduje ho. Sledující si budou moci díky streamu z Paláce Akropolis užít jeho skladby plné vulgarismů, ale také chytrých dvojsmyslů a povedeného černého humoru. „Člověk s prapodivným jménem a ještě prapodivnějšími texty, který se vymyká všem představám o tom, jak by se měl rapper chovat, vypadat a mluvit. Originalita a nepředvídatelnost,“ popisují interpreta pořadatelé. Koncert autora už deseti alb začíná v sobotu 17. dubna ve 20 hodin, přičemž sledovat ho můžete na facebookové události Vyhráváme: MC Gey.

Online party obstará hudební skupina Hoochachos

KDY: 17. dubna od 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: Od 50 Kč



Chybí vám party, na které byste se spolu se svými kamarády tanečně vyřádili? Kamarády v klubu zatím budete muset oželet, zatancovat si ale na chytlavou taneční muziku však budete moci už v sobotu. Hrát bude velmi experimentální hula hop kapela inspirovaná Michalem Davidem, medvídkem Pů, a různě zbarvenými bytostmi teletubbies. „Doporučujeme k poslechu, nebo mírnému pohupování s kelímkem piva. Pozor poslech této kapely navozuje stavy hluboké demence,“ upozorňuje kapela. Vstupenky za 50 korun si zájemci zakoupí na webových stránkách smsticket.cz.

Cestujte s Vladimírem Váchalem až na Velikonoční ostrovy

KDY: 17. dubna od 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99-177 Kč



Cestovateli a malíři Vladimíru Váchalovi se v roce 2019 splnil sen, o který s nadšenci do cestování v sobotu 17. dubna podělí v rámci online přednášky. Váchal totiž po svém návratu z Antarktidy zamířil do Chile a poté na vysněný Velikonoční ostrov, kde spatřil dle svých slov dokonalost. „Nejedná se zde však jen o slavné sochy Moai, ale především o unikátní ostrovní kulturu a přírodní scenérie. Nejedno místo se tak pyšní úchvatnými výhledy do nitra ostrova či nekonečného oceánu,“ popsal cestovatel, který zúčastněným ukáže například místní život nebo exotický kostel. Řeč bude také o české stopě v jedné z místních knihoven. Vstupenky zakoupíte na www.smsticket.cz.

Skrytá místa Sahary sledujícím odhalí Lenka Hrabalová

KDY: 16. dubna od 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99-177 Kč



Cestovatelka a arabistka Lenka Hrabalová bude v rámci online přednášky ze série Kolem světa online mluvit o Sahaře. Sledující čeká přednáška s názvem Saharská Afrika: mezi světci a pašeráky. „Země, kde se mísí arabské, berberské a africké populace, kde hranice jsou zaminované čáry v poušti a kde tisíce svatých leží v opečovávaných hrobkách, jsou v Česku ještě neznámé,“ popisuje oblast Hrabalová. Ta samozřejmě ukáže nejzajímavější místa této oblasti, chybět pak nebudou ani zajímavé historky, a to třeba o setkání s pašeráky, zbožnými členy mnoha řádů, bojovníky milic, politiky i králi. Vstupenky zakoupíte na www.smsticket.cz.

Pábit se dá nejen v knihách, ale také v divadle

KDY: 16. až 18. dubna od 15:00

KDE: Činoherák.cz

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Činoherní studio přichází se záznamem představení Pábitelé z letošního února. Soubor divadla zve na představení těmito slovy: „Lehkonohá koláž obrazů a zápisků Bohumila Hrabala, v níž se proplétá raná humoreska o tlupě pojišťováků na lovu, s pozdní melancholií bilancujícího autora. Koláž se mění v konfrontáž. Zve nás do hospody, která je alfou i omegou Hrabalovy tvorby. Zve nás do divadla na pivo, párek a pábení všeho druhu.“

Vyhráváme: swingový večer s Voila!, Nina Rosa, Melody Boys, Hot Sisters

KDY: 16. dubna od 20:00

KDE: Facebook udáosti

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné (přispět můžete zde)



Milovníky swingu čeká v pátek příjemný večer. Projekt Vyhráváme nabídne skrze stream hned čtyři uskupení zabývající se oblíbeným jazzovým stylem. Na diváky čeká koncert skupiny Voilà!, která do swingu ráda přimíchá hip hop nebo reggae. Druhou kapelou, na kterou se mohou posluchači těšit, bude Nina Rosa. Její členové hrají písně v různých jazycích i hudebních stylech inspirovaných jazzem, swingem, reggae či folkem. Jako třetí bude na řadě sesterské duo Hot Sisters s doprovodem, kteří si připravili swingovou horečku, která rozproudí krev v žilách a donutí každého k tanci. A nakonec přijde pět sólistů orchestru Melody Makers Ondřeje Havelky, kteří si říkají Melody Boys, se svou autentickou interpretací jazzu a swingu 20., 30. a raných 40. let.

Běžte Nadotek a pomozte pacientům s nemocí motýlích křídel

KDY: Do 18. dubna

KDE: Virtuálníběh.cz

ZA KOLIK: 100 Kč



Charitativní iniciativa na podporu pacientům s nemocí motýlích křídel je tu - Běž NADOTEK. Jste duší sportovec a rádi běháte? Nebo máte nutkání jenom udělat dobrý skutek? Tak neváhejte a zapojte se. Stačí zdolat libovolnou trať kdekoli se to hodí a zaslat důkaz o zaběhnutém času z mobilní aplikace či sportovních hodinek. Tratě jsou rozděleny podle délky i podle stylu zdolání. Vybrat si je možné z 6 tras od 350 metrů dlouhého dětského běhu po 20km běh vděčnosti a ze dvou tras pro chodce, nichž jedna měří 4 km a druhá 20 km.