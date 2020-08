Skok pro pomoc je charitativní akce, která se koná v neděli 30. srpna od 14 hodin na náměstí v Pyšelích. Hlavním cílem akce není jen morální pomoc Lukáši, který si před několika lety způsobil vážná poranění pádem z motorky, ale i snaha vybrat peníze na kompenzační pomůcky a rehabilitační pobyty, které nehradí pojišťovna. Akci pořádá parta jeho přátel, která po jeho nehodě vytvořila charitativní spolek. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení nejlepšího českého motocyklového kaskadéra Petra Pilníka, hudební skupinu Rozjetý veverky, mladé motocyklové jezdce FMX a gymnastky GymPyš. Akci moderuje Dalibor Gondík. Pro výběr peněz byl zřízen i transparentní účet: 123-1551030227/0100.

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky

Pořádají výstavu k výročí obce

Osadní výbor obce Pecerady připravil v rámci oslav výročí 660 let trvání obce výstavu „660 let obce Pecerady“. Ta přiblíží v sálu místní hasičské zbrojnice od soboty 29. srpna historii i současnost událostí a dění a nejdůležitější momenty v životě obce. V průběhu výstavy se bude prodávat nové vydání knihy „Rychta peceradská“. Akce je pořádána za finanční podpory města Týnec nad Sázavou a pod záštitou Středočeského kraje. Výstava potrvá do pátého září. Otevřeno bude od pondělku do pátku od 14 do 17 hodin a o víkendu v sobotu a neděli od 10 do 17 hodin. Vstupné je dobrovolné.

U Henců budou hledat vraha

Říká se, že člověk by se měl aspoň jednou za den zasmát. Tak proč ne na napínavé detektivní komedii? Parfém v podezření nastudoval Divadelní spolek Klicpera a vystoupí s ní v Louňovicích pod Blaníkem v restauraci U Henců v pátek 28. srpna od 19 hodin. Do života pěti sester zasáhla smrt majitelky nedalekého butiku. Všechny jsou v podezření, protože okolo slídí Oscar Berthomieu, vyšetřující komisař nevšedních zvyků, který vyznává ještě nevšednější policejní metody. Motiv může mít každá z nich, ale alibi, zdá se, nemá žádná. Pět žen, dva policisté, jedna mrtvola, jeden luxusní parfém. A hledá se vrah.

Křupaví mazlíčci přijdou i do benešovského kina

Animované dobrodružství pro celou rodinu, kde hlavní roli hrají kouzelné sušenky, jaké by chtěl prostě každý, to je pohádka USA Křupaví mazlíčci. Benešovské kino ji uvede v pátek 28. srpna od 17:00 hodin. Sušenky mají tvar zvířátek a mají moc vás proměnit právě v to zvíře, které sníte. Křup křup, sníte sušenku ve tvaru lva, a je z vás lev! Najdete medvěda, a křup křup, je z vás medvěd! Když zdědíte cirkus na pokraji krachu, je krabice s takovými dobrotami přesně to, co potřebujete. Vstupné je 120 korun. Pro dospělé je tady od 20 hodin dokument z těch nejznámějších uměleckých galerií, muzeí a měst Svatý Petr a papežské baziliky Říma.