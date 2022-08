BENEŠOVSKO

Nakupte si a zabavte se. Kolna pořádá opět Netvořické dvorky

Kdy: 21. srpna, 9:00

Kde: U Kočky za komínem Netvořice

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Již popatnácté pořádá spolek Kolna U kočky za komínem Netvořické dvorky. V neděli 21. srpna si budou moci návštěvníci nakoupit na tradičním řemeslném jarmarku v prvorepublikovém stylu s občerstvením, živou hudbou a rozličným programem. Vstupné dobrovolné, lístky slosovatelné, na vylosované čekají zajímavé ceny. Nakoupit nejrůznější podomácku vyrobené mýdla, šperky, dekorace, ale i oleje, sirupy, hračky a další rukodělné produkty nejen do domácnosti budete moci od 9. do 17. hodiny. Nebude chybět občerstvení v pevné i tekuté formě.

Kdo bude letos vítězem v kulinářské soutěži Zlatá husa bedrčská?

Kdy: 20. srpna, 12:00

Kde: Bedrč



Sbor dobrovolných hasičů Bedrč připravil opět na sobotu 20. srpna jubilejní dvacátý ročník soutěže o nejchutněji upravenou husí pečínku pod názvem Zlatá husa bedrčská. Zahájení a přivítání soutěžících je naplánované na pravé poledne, pak po chutném obědě následují netradiční soutěže pro děti i dospělé. Poté si vyslechnou účastníci vyhlášení výsledků a vítězové kulinářské soutěže a netradičních soutěží si převezmou ceny. K tanci i poslechu budou postupně vyhrávat dechová kapela Vranovanka a skupiny Black & White a Unigena.

Přijďte na divadelní představení Aladinova kouzelná lampa

Kdy: 20. srpna, 17:00

Kde: Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou

Za kolik: Vstupné dobrovolné

V rámci divadelní scény v Posázaví zve Kulturní centrum Týnec všechny děti i s rodiči v sobotu 20. srpna do Hradu a muzea Týnec nad Sázavou na dětské divadelní představení Aladinova kouzelná lampa. Aladin je chudý chlapec, který žije se svojí maminkou. Jednoho dne potká kouzelníka, který ho najme aby s ním šel vyzvednout starou lampu. V sedmnáct hodin hraje Dřevěné divadlo Jana Hrubce.

BEROUNSKO

Tublatanka zahraje v Králováku

Kdy: 20. srpna, 19:00

Kde: Králův Dvůr

Za kolik: 400/500 korun

V rámci série kulturních akcí s názvem Králodvorské kulturní léto vystoupí v Králově Dvoru v sobotu 20. srpna od 19 hodin oblíbená slovenská rocková kapela Tublatanka. Maťo Ďurinda, Juraj Topor a Peter Schlosser zahrají své největší hity na místním zámku. Za vstupenky v předprodeji, které je možné získat v podatelně MěÚ Králův Dvůr, na recepci místní sportovní haly nebo přes portál smsticket.cz, zaplatí lidé 400 korun. Na místě pak lístky budou stát 500 korun.

Máte rádi dobré jídlo? Ochutnejte Evropu v Berouně

Kdy: 21. srpna, 10:00

Kde: Husovo náměstí, Beroun



Food festival s názvem Ochutnejte Evropu se uskuteční v neděli 21. srpna v Berouně. Ochutnat různé speciality lidé budou moci ochutnat na Husově náměstí, a to v době od 10 do 18 hodin. „Těšit se můžete na speciality evropských zemí, včetně drinků a lahodné kávy. Celý den se ponese v příjemné a voňavé atmosféře nejen pro vás, ale i vaše ratolesti. Tak neváhejte a přijďte ochutnat něco nového! Těšíme se na vás,“ uvedli organizátoři s tím, že příchozí budou moci ochutnat třeba řecké souvlaki, španělské churros, francouzské makronky či nizozemské herinky.

BOLESLAVSKO

Divadelní den na Zvířeticích nabídne pohádky i drama

Kdy: 20. srpna, 15:00

Kde: Zvířetice

Za kolik: 95/75/250 korun



Odpoledne plné divadla slibuje sobota na zvířetické zřícenině. Od 15 hodin Divadlo SOVA pozve na pohádku Tajemství kamenného vrchu, od 17 hodin Divadelní spolek Jiří Poděbrady odehraje pohádku O krásné paní a lněné kytli a nakonec večer od 20:30 bude na programu poetické drama Julia Zeyera Radúz a Mahulena, v němž spolek podpoří herečka a dabérka Valérie Zawadská.

Bakov bude patřit škodovkám

Kdy: 19. až 21. srpna

Kde: Volnočasový areál, Bakov nad Jizerou



Volnočasový areál v Bakově nad Jizerou bude o víkendu patřit majitelům vozů Škoda MBX, MBG a MB a jejich příznivcům. Již 23. sraz těchto vozů slibuje den plný zábavy zaměřené na automobily. V sobotu od 8:00 do 10:00 mohou majitelé vozů dorazit do volnočasového areálu a registrovat se, od 9:00 do 10:30 budou účastníci plnit soutěžní úkoly, v 11:00 vozy vyjedou na spanilou jízdu, ve 14:00 odstartuje orientační závod, jehož výsledky budou vyhlášeny v 18:00 a v 18:30 přijde na řadu večerní volná zábava.

Ten umí to, a ten zas tohle. A co takhle vyrobit něco ze dřeva?

Kdy: 20. srpna, 9:00

Kde: Muzeum města Mnichovo Hradiště

Za kolik: 50 korun

V rámci aktuální výstavy ‚‚Ten umí to, a ten zas tohle…‘‘! se uskuteční v sobotu truhlářská dílnička pro děti pod vedením členů z místní Jednoty bratrské Mnichovo Hradiště. od 9 do 16 hodin si malí návštěvníci Muzea města Mnichovo Hradiště na místním zámku mohou vlastnoručně vyrobit originální výrobek ze dřeva. Vstupenka na program v ceně 50 korun platí i na výstavu a do všech stálých expozic muzea. Výstava řemesel přenese do historie, především do minulého století.

Zámek o nedělích potěší malé návštěvníky a příznivce loutek

Kdy: Do 28. srpna

Kde: Zámek Mnichovo Hradiště



Na zámek v Mnichově Hradišti se vrací program dětských prohlídek a loutkových představení Za pověstmi Českého ráje a Pojizeří. Každou neděli se malí i větší návštěvníci mohou od 10:15 a 10:45 těšit na dvě dětské prohlídky s průvodkyní v dobovém kostýmu s vyprávěním pověsti O dvou zakletých rytířích a následně od 11:30 loutkové představení v sala terreně v zahradě zámku. Mezi představeními, která loutkoherci přivezou, jsou Červená Karkulka aneb polepšený vlk, V jednom lese v jednom domku, Pletené pohádky, Hvězdné dálky a další.

Poznejte Václava Trégla v netradiční filmové roli

Kdy: 19. srpna, 18:00

Kde: Zámek Bělá pod Bezdězem

Na bělském zámku mohou příznivci filmů zhlédnout film Lidé pod horami, ve kterém hraje bělský rodák Václav Trégl. Ve filmu Václava Wassermana se Trégl představil v úloze, která pro jeho filmografii není typická: prokázal, že krom komediálního talentu má i schopnost vytvářet postavy s hlubším dramatickým charakterem. Akce je součástí doprovodného programu výstavy Běláci ve službách Thálie.

KLADENSKO

Slaný opět rozduní festival Valník

Kdy: 19. a 20. srpna

Kde: Letní kino, Slaný

Oblíbený rockový open air festival Valník se uskuteční v pátek 19. a v sobotu 20. srpna. Jeho 23. ročník se odehraje ve slánském letním kině. Příchozím se představí kapely Důležitá in formace, Reckless, Wotazník, Kohout plaší smrt, Nežfaleš, E.O.S., Supertesla, Dilemma in Cinema, Houba, Deratizéři, Totální nasazení, Krucipüsk, Projekt parabelum, Sto zvířat, Dukla vozovna, Záviš, Nízká úroveň, S.N.A.D., Peshata, Sex Deviants, N.V.Ú., Vision Days, X-Core, SPS, Švihadlo, Davová psychóza, Zakázaný ovoce, Fast Food Orchestra, Iné kafe a Covers for Lovers.

Senioři, v neděli se pro vás koná taneční odpoledne

Kdy: 21. srpna, 14:00

Kde: U Zlatého selátka, Kladno

Za kolik: 50 korun



Primátor Milan Volf a Statutární město Kladno vás srdečně zvou na Taneční odpoledne pro seniory. Přijďte se pobavit a zatančit si do restaurace U Zlatého selátka. K tanci a poslechu zahraje Duo Jamaha.

Na slánském náměstí tentokrát zahraje skupina Buffaloes

Kdy: 19. srpna, 20:00

Kde: Masarykovo náměstí, Slaný

Za kolik: Zdarma

V rámci koncertní šňůry Music on the Square, tedy Hudba na náměstí, vystoupí na Masarykově náměstí ve Slaném v pátek 19. srpna kapela Buffaloes. „V současné době hraje kapela rockové i trash metal cover – verze tuzemských i zahraničních country skladeb, a dále skladby ve stylu oldies, což zahrnuje – Rock, Rockenrol. Rozšiřuje repertoár o Jižanský Rock a zařazuje i vlastní tvorbu v podobném stylu, uvedli organizátoři s tím, že akce je volně přístupná. O týden později, tedy v pátek 26. srpna, se slánské publikum může těšit na poslední letošní koncert z této řady. Muziku obstará místní populární skupina Funny Ukulele Band.

Ukažte ve Slaném svůj talent!

Kdy: 21. srpna, 14:00

Kde: Kumpánova zahrada, Slaný



Dokážete něco netradičního? Máte v něčem talent? Přijďte ho předvést v neděli 21. srpna do Kumpánovy zahrady ve Slaném (někdejší park Benar). Soutěž je určena všem generacím, přičemž se uskuteční v době od 14 do 22 hodin. Vítáni jsou všichni talentovaní lidé s rekvizitou nebo bez ze Slaného, okolí i Kladna. Událost bude zpestřena vystoupením vrhačů nožů od 15. hodin. Přihlásit se je možné do 20. srpna na facebookové stránce Café Poeta, na telefonu (Cyril Navrátil, 724 358 535), na WhatsAppu či na emailcyril.navratil@gmail.com.

KOLÍNSKO

Zažijte příjemný večer věnovaný našemu a francouzskému šansonu

Kdy: 19. srpna, 19:00

Kde: Kostelec nad Černými lesy

Příjemný večer věnovaný českému a francouzskému šansonu Mon Amour můžete zažít v pátek 19. srpna od devatenáct hodin v kavárně Modré dveře v Kostelci nad Černými lesy. Vystoupí Marta Balejová, jedna z nejznámějších českých šansoniérek a Radim Linhart, přední jazzový pianista. Krásu šansonových písní dotvoří naše zahrada a krásný letní podvečer se sklenkou dobrého vína.

Vraťte se v kouřimském skanzenu do 19. století. Čekají tam Dožínky!

Kdy: 20. srpna, 10:00

Kde: Muzeum lidových staveb v Kouřimi

Za kolik: 200/90 korun



Kouřimský skanzen nabízí v létě spoustu zajímavých akcí. Dalším z tématických národopisných pořadů budou Dožínky. Spoustu zábavy si užijí malí i velcí návštěvníci! Kromě tradičního dožínkového průvodu si budou moct návštěvníci vyzkoušet kosení kosou, vázání snopů, pletení ozdob ze slámy, kování hřebíku v historické kovárně, pečení chlebníků. Skanzen je vyzdoben v duchu dožínkových tradic a pracovníci muzea v jednotlivých chalupách o nich návštěvníkům vyprávějí.

KUTNOHORSKO

Kačina nabídne v sobotu 3 akce

Kdy: 20. srpna, 10:00

Kde: Zámek Kačina Svatý Mikuláš

Až tři akce budou připraveny na zámku Kačina v sobotu 20. srpna. V průběhu dne se zde uskuteční Klubová výstava pudlů, kde uvidíte více než 80 jedinců. Souběžně v zámeckém parku bude slavnostně otevřen Areál pevných kontrol na Kačině. Od 10 hodin se každý zájemce může zúčastnit prvního orientačního běhu. Večer zde proběhne již tradiční akce Noc na Kačině. Romantický srpnový večer na Kačině přinese divadla, koncerty i netradiční zážitky. V zámeckém parku bude pro děti připravena tajuplná stezka plná strašidel a pohádkových bytostí, módní přehlídka a spousta dalších aktivit.

Zručský bigbítový (Z)dunění přinese spoustu dobré muziky

Kdy: 20. srpna, 14:30

Kde: Zruč nad Sázavou

Za kolik: 490 korun



Zručský dvůr bude v sobotu 20. srpna opět hostit tradiční Zručský bigbítový (Z)dunění. Na akci vystoupí velké množství známých kapel a hudebníků: Krucipüsk, Vítkovo kvarteto, Komunál, Vilém Čok, Sendwitch, Diesel, The Agony, Druhej plán a další. Vstupenky zakoupíte v předprodeji na QR Ticket, v Infocentru Zruč nad Sázavou a v obchodním centru Sázavanka za 490 korun.

Podpořte posádky tradiční Veteran rallye Kutná Hora

Kdy: 20. a 21. srpna | 14:00

Kde: Palackého náměstí Kutná Hora

Za kolik: Zdarma

Již 18. ročníku Veteran rallye Kutná Hora bude patřit sobota a neděle 20. a 21. srpna. Přijďte i letos podpořit posádky na jejich spanilé jízdě, která tentokrát povede z Kutné Hory do Národního zemědělského muzea v Čáslavi! Zde je k vidění zajímavá zemědělská technika a veterány tu mají zastávku cca od 15.00 do 17.00 hodin. Auta vyjíždějí v sobotu 20. srpna přibližně ve 14 hodin z Palackého náměstí v Kutné Hoře. Cesta tam prochází těmito městy a obcemi: Kutná Hora – Přítoky – Bylany – Nová Lhota, Vidice – Roztěž – Malešov – Křesetice – Chrást – Hájek – Olšany – Nová Lhota, Kluky – Souňov – Kluky – Močovice – nám. J. Ž. z Trocnova, Čáslav – NZM, Čáslav, cesta zpět povede přes města a obce – Rezkovec – Druhanice – Chotusice – Žehušice – Borek – Horušice – Sulovice – Kobylnice – Sv. Mikuláš – N. Dvory – Malín. Večer se opět všichni sejdou na Palackého náměstí.

MĚLNICKO

Neratovické děti se rozloučí s prázdninami ve velkém stylu

Kdy: 21. srpna, 16:00

Kde: Letní kino, Neratovice

Za kolik: Zdarma

Pro všechny školáky, kterým to už brzy začne, ale i pro jejich rodiče, babičky a dědy, je v letním kině připraveno zábavné odpoledne Loučíme se s prázdninami. V průběhu celého odpoledne se návštěvníci mohou těšit na mima Václava Strassera a jeho kouzla s obřími bublinami nebo na veselé pohádky loutkoherců ze souboru JAVAJKA. S moderátorem Zdeňkem Lukeslem si zasoutěží a zařádí na dětské diskotéce, s tanečníkem Honzou Onderem se naučí tancovat, společně si opečou buřty a užijí si spousty další prázdninové legrace.

Rozjímejte v chrámu u hudby Mozarta, Dvořáka a Myslivečka

Kdy: 21. srpna, 17:00

Kde: Chrám sv. Petra a Pavla, Mělník



Další z cyklu chrámových koncertů přinese do chrámu sv. Petra a Pavla díla skladatelů Wolfganga Amadea Mozarta, Josefa Myslivečka a Antonína Dvořáka. Svůj um posluchačům předvedou mezzosopranistka Sylva Čmugrová a varhanice Jiřina Marešová. Vstupné na koncert je dobrovolné.

Finále Blues před Dírou bude patřit Petru Kundrátovi a Malé partě

Kdy: 19. srpna, 20:30

Kde: Díra, Mělník

Cyklus Blues před Dírou také letos zakončí koncert sdružení Baťa a Malá parta. Kdo tuto hudební formaci kromě všeobecně známého muzikanta Petra „Bati“ Kundráta vytvoří, se návštěvníci musí nechat překvapit. Baťu mohou diváci vídat hrát také s takzvanou Velkou partou a seskupením Kalábůf něžný beat.

Poslechněte si dechový orchestr

Kdy: 20. srpna, 16:00

Kde: Sady u Masarykova kulturního domu, Mělník



Letní koncert populárního mělnického dechového orchestru tvořeného muzikanty od teenagerů po seniory, který si pod taktovkou dirigenta Dr. Josefa Šebesty dokázal získat skvělé renomé i srdce nejen mělnických posluchačů, se odehraje pod širým nebem v sadech u Masarykova kulturního domu.

NYMBURSKO

Rock of Sadská zve na rockový nářez

Kdy: 19. a 20. srpna

Kde: Jezero Sadská



Dva dny plné rockové hudby slibuje 7. ročník festivalu Rock of Sadská, který se po dvou odloženích z roku 2020 a 2021 uskuteční již tento pátek a sobotu. Návštěvníci se mohou těšit na pořádnou dávku muziky kapel Alkehol, Citron, Traktor, Debustrol, Törr, Seven, Walda Gang, Černá, Dilated, Cocotte Minute, Doga, Limetall a daších. Vstupenky na oba dny jsou v předprodeji, na jednotlivé dny zvlášť budou k zakoupení na místě.

Vydejte se do světa pohádek

Kdy: 20. srpna, 9:00

Kde: Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem



Milovníci pohádek se v sobotu mohou přenést do pohádkového světa díky akci Skanzen v pohádkách Zdeňka Trošky. Skanzen v Přerově nad Labem si na celý den připravil ukázky řemesel, která si budou malí i velcí návštěvníci moci také vyzkoušet, hry pro děti, fotokostymérnu, ve které si návštěvníci budou moci vytvořit vzpomínku v podobě fotografie v kostýmu. Velkým lákadlem bude také diktát ve Staré škole, který bude diktovat režisér Zdeněk Troška. Diktát se odehraje v 11.00 a ve 14.00 hodin a je doporučeno si místo rezervovat na telefonu 733 715 342 nebo e-mailu skanzen@polabskemuzeum.cz.

V Poděbradech bude moci veřejnost okoštovat různé druhy vína

Kdy: 19. srpna, 14:00

Kde: Lázeňská kolonáda, Poděbrady

Lázeňskou kolonádu ovládnou v pátek vinaři, kteří se zde budou chlubit svými nejlepšími kousky. Koná se zde totiž 2. ročník poděbradského festivalu vína. Začátek akce je naplánován na úder 14. hodiny, kdy vystoupí cimbálová muzika Dur. Slavnostní zahájení je na programu v 17 hodin, následovat bude od 18 hodin koncert Libora Pavlaty & bandu. Od 20 hodin zahraje známé české hity kapela Olympic revival.

PŘÍBRAMSKO

Přihlásili jste se už do dalšího kola Brdského běžeckého poháru?

Kdy: 20. srpna, 10:30

Kde: Areál myslivecké chaty Bezděkov pod Třemšínem

V Bezděkově pod Třemšínem se v sobotu 20. srpna uskuteční už 4. ročník běžeckého závodu Brdský pohár, na který je zvána široká veřejnost a hlavně děti, pro které bude jako každoročně připravena spousta cen a pro každého medaile. Startovat se bude v prostoru areálu myslivecké chaty, odkud běžci v hlavní kategorii vyběhnou v 10.30 hodin na devítikilometrovou trať. Na závod srdečně zve Alexandr Pavlišen, ředitel závodu se svým týmem. Přihlášky a podrobné informace najdete na oficiálních webových stránkách organizátorů brdskypohar.cz.

Ověřte si svou sílu, rychlost i statečnost na sportovním dnu

Kdy: 21. srpna, 12:30

Kde: Park Drama věků Štětkovice

Za kolik: 200 korun



Lanové překážky, minigolf, u-rampa, motosport a další zajímavé aktivity čekají na účastníky jubilejního 10. ročníku Dětského sportovního dne v Parku Drama věků v Štetkovicích v neděli 21. srpna. Budou si moci ověřit svou rychlost, sílu i statečnost. Od 14. do 17. hodin bude také otevřeno Dopravní hřiště a Modelářský domek. Vstupné je 200 korun, u některých atrakcí bude třeba zapojení rodičů.

Sedlčany nabízejí dobré jídlo i zábavu na pouti

Kdy: 19. až 21. srpna

Kde: Sedlčany

Rušno bude o víkendu i v Sedlčanech. Od pátku 19. do neděle 21. srpna ve městě poběží tradiční pouť a zároveň se uskuteční už druhý ročník sedlčanského Street food festiválku. Pouťové radovánky vypuknou naplno v Jateční ulici a pro návštěvníky budou připraveny kolotoče, střelnice, stánky a další atrakce pro děti. Na Náměstí T.G.Masaryka bude v sobotu 20. srpna slavnostně zahájen druhý ročník gastronomického Street food festiválku. Na milovníky kvalitního jídla a pití budou čekat ochutnávky moderní i nemoderní gastronomie a zažijí, co je to skutečný street food. Pomyslný jídelníček nabídne pestrou směs specialit české i světové kuchyně. Podávat se rovněž bude víno nejlepší kvality, pivo ze sklepů malých pivovarů a k dezertům výběrová káva.

RAKOVNICKO

Motorkáři se sjedou do Olešné

Kdy: 20. srpna, 14:00

Kde: Restaurace U Barona, Olešná



Restaurace U Barona v Olešné bude v sobotu 20. srpna hostit již 28. motorkářský sraz. Ten vyvrcholí ve 14 hodin spanilou jízdou Rakovnickem. Následně si od 16.30 zúčastnění užijí koncert kapely Cumbál, od 20.30 hodin pak bude hrát skupina Bourbon Acoustic. Na závěr nebude chybět ohňostroj ani strip show. Připraveny budou také různé dobroty, jako je grilovaná kýta či klobásy z udírny.

Rudý prezident dorazí pobavit publikum pivovaru v Olešné

Kdy: 19. srpna, 20:30

Kde: Pivovar, Olešná

Za kolik: 250 korun



Pivovar v Olešné u Rakovníka bude v pátek 19. srpna dějištěm satirického divadelního představení Rudý prezident, které je z dílny tvůrců úspěšného představení Boss Babiš. Představení je inspirováno knihami a prací předního českého investigativního novináře Jaroslava Kmenty. „Jde o naprosto nekorektní grotesku i „antickou tragédii“ jednadvacátého století, mapující ne tak vzdálenou minulost, obnažující přítomnost a doufající v budoucnost,“ uvedli pořadatelé. Svůj herecký um předvedou Jana Mudráková, Jan Nosek Novák, Jan Julínek a Matyáš Procházka. Vstupenky je možné zakoupit za 250 korun na internetovém portálu goout.net.

Rockchmele rozehraje Kolešovice

Kdy: 20. srpna, 19:30

Kde: Kulturní dům, Kolešovice

V Kolešovicích před místním kulturním domem se v sobotu 20. srpna uskuteční tradiční hudební festival Rockchmele. Od 19.30 hodin zde vystoupí kapely Kiks (Kačice), Emma Band (Úvaly) a Coffee to Help (Rakovník).