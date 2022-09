BENEŠOVSKO

Po více než 25 letech zazní v Benešově Mozartovo Requiem

Kdy: 18. září, 19:00

Kde: Gymnázium, Benešov

Více než sedmdesát účinkujících včetně Orchestru a smíšeného sboru Melos, smíšených sborů Rosa a L’Aesenzio ale i sólistů vystoupí v neděli 18. srpna v aule Gymnázia Benešov od 19 hodin. Po více než 25 letech zazní v Benešově také Mozartovo Requiem. Podle některých pamětníků to bylo naposledy v září roku 1996, kdy v Benešově zazněla tato monumentální skladba v rámci Mezinárodního festivalu sakrální hudby. Součástí večera bude recitace básní J. Seiferta s Mozartovským tématem.

Navštivte výstavu drůbeže, králíků holubů a exotů

Kdy: 17.–18. září, 8:00–17:00

Kde: Chovatelský areál Načeradec



Základní organizace Českého svazu chovatelů pořádá o víkendu 17. a 18. září v rámci Načeradského posvícení Podblanickou výstavu drůbeže, králíků, holubů a exotického drobného zvířectva v chovatelském areálu v ulici Na Pěšince. V sobotu od osmi hodin se také uskuteční prodejní výstava preparovaných ptáků, zvířat, ryb. V neděli od jedenácti hodin zase prodej krmiva a směsí a výkup kůží. Občerstvení a hudba jsou zajištěny.

Bystřická šlápota zanechá své stopy už v sobotu

Kdy: 17. září, 7:00

Kdy: Bystřice

Za kolik: 30 korun

V sobotu 17. září se můžete těšit na 17. ročník turistického pochodu Bystřická šlápota. Čekají na Vás trasy 5, 15, 25 km překrásným krajem kolem Bystřice. Jedna trasa 5 km bude určena pro malé děti i pro rodiče s kočárky. Na této trase budou stanoviště, kde budou pro děti připravené úkoly. Druhá 5 km trasa bude vedená jako procházka na Vyzradilku a nazpátek. Všichni turisti dostanou v cíli diplom. Občerstvení zajištěno. Start je u informačního centra na Ješutově náměstí v Bystřici. Startovné je 30 korun. Začátek je pro trasy 15 a 25 km v 7 hodin a pro 5 km trasy v 9 hodin. Konec v 16 hodin pro všechny cesty.

BEROUNSKO

Hudbu v Berouně obstará Karlovarský symfonický orchestr

Kdy: 16. září, 18:30

Kde: Husovo náměstí, Beroun

Za kolik: Zdarma

Talichovo Berounsko zve na open air koncert na Husově náměstí v Berouně. Ten se uskuteční v pátek 16. září od 18.30 hodin. Vystoupí Karlovarský symfonický orchestr. Ten je jedním z nejstarších orchestrů v Evropě. Založen byl už roku 1835 skladatelem, houslistou a dirigentem Josefem Labitzkým.

Svatoludmilská pouť bude v Tetíně

Kdy: 16. až 18. září

Kde: Tetín



Koncerty, trhy, poutní mši nebo program pro děti. To vše nabídne ve dnech od 16. do 18. září svatoludmilská pouť, která se koná v Tetíně. Její program začíná v pátek v 19.30 promítáním letního kina, a to filmu Gump. V sobotu bude pak od 11 hodin poutní mše, následovat bude vystoupení dětí ze ZŠ Tetín, koncert uskupení Mirek Kemel Trio, představení divadla pro děti, Schola nebo vystoupení Prague Queen. V sobotu se zároveň půjde z Berouna do Tetína Pochod, zájemci budou moci ochutnat burčák v rámci burčákových slavností, užít si trhy nebo si prohlédnout výstavu místních zahrádkářů. Chybět samozřejmě nebudou pouťové atrakce. V neděli je na programu od 11.15 hodin mše svatá, vymetání půdy či koncert kapely Erisha. Vstup je zdarma. Parkování zdarma je možné u tetínského fotbalového hřiště.

Lidé si budou moci v Brdech zasadit vlastní strom

Kdy: 17. září, 10:00

Kde: Padrťské stráně, Neřežín

V sobotu 17. září se na Padrťských stráních uskuteční takzvané Brdské stromsázení. „Zanechte v krajině stopu v podobě „svého“ ovocného stromu v nové aleji. Pomozte nám měnit brdskou přírodu. Pojďte ji společně s námi udělat pestřejší a hezčí,“ vyzývají organizátoři s tím, že alej třešní, která zde vyroste okolo Altánské cesty, v místech, kde kdysi stála zaniklá obec Přední Záběhlá, symbolizuje novou strategii státního podniku Vojenské lesy a statky, který je správcem bývalého vojenského prostoru Brdy. „Chceme se v ní zaměřit na hospodaření, které je přírodě daleko bližší, a ještě více posunout druhovou rozmanitost porostů, jimiž nahrazujeme převážně smrkové lesy v této lokalitě,“ dodávají pořadatelé. Vedle sázení jsme bude připraven ještě bohatý doprovodný program s lesní pedagogikou pro děti, opékáním buřtů, ukázkami práce s koňmi či lesní techniky, komentované cyklovýlety po okolních přírodních i historických zajímavostech.

BOLESLAVSKO

Zažijte Hradiště jinak na tradiční Sousedské slavnosti

Kdy: 17 září, 10:00

Kde: Mnichovo Hradiště

Sousedská slavnost Zažít Hradiště jinak v ulicích kolem Masarykova náměstí vypukne už poosmé. Hlavní i doprovodný program je bohatý a pestrý, těšit se můžete na řadu vystoupení a kapely na hlavním pódiu před budovou radnice, výborné stánky s dobrotami a osvěžujícími nápoji, které si pro vás připraví místní i přespolní regionální výrobci. Své umění předvedou například Jakub Děkan, Jaroslav Uhlíř nebo EGO retro music, doprovodný program nabídne jízdy RTO busem, šlapací káry a trampolíny, historická závodní auta, módní přehlídku nebo divadelní představení Příběh O čarovném mlýnu Krabat.

Staroměstské náměstí se v sobotu vrátí do časů středověku

Kdy: 17. září, 9:00

Kde: Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav



Tradiční Středověký jarmark se na Staroměstské náměstí a do přilehlých ulic vrací i letos. Pro návštěvníky budou připraveny stánky s dobovým a řemeslným zbožím, stejně jako s chutným občerstvením. Kulturní program jarmarku nabídne vystoupení hudebníků hrajících středověkou hudbu, sokolnický výcvik, taneční i šermířská vystoupení, ukázky katovského řemesla, soutěžní turnaj pro děti nebo divadelní představení. Akce bude zahájena v 9:45 velkolepým průvodem všech účinkujících. Doprovodný program přinese historické dílničky, projížďky kočárem nebo kejklířský workshop.

Muzeum v Hradišti připravilo výstavu, která voní benzínem

Kdy: Do. 30. října

Kde: Muzeum města Mnichovo Hradiště

Výstava, která bude připravena v Muzeu města Mnichovo Hradiště, ve 2. patře mnichovohradišťského zámku, je věnována historii rodiny Bobkových z Mnichova Hradiště. Fotografiemi, videi a unikátními předměty připomíná nejen úspěšné roky automobilových závodníků a legend motorsportu, Václava Bobka st., Jaroslava Bobka a Václava Bobka ml., ale i osudy ostatních členů rodiny. Vernisáž se koná dnes od 17 hodin v prostorách muzea. Doprovodný program k výstavě je připraven na sobotu 17. září, kdy se na náměstí koná Sousedská slavnost.

KLADENSKO

Okoř se díky slavnostem vrátí do doby železných pánů

Kdy: 17. září, 10:00

Kde: Okoř



Na hradě Okoři se v sobotu 17. září uskuteční jubilejní desátý ročník svatováclavských slavností, které zde pořádá skupina historického šermu s názvem Allgor. Návštěvníci se mohou těšit na rytířský turnaj právě v jejím podání, tanečně-šermířské vystoupení skupiny Iris, tanečnice s hadem, živou dobovou hudbu od skupiny Bakchus a dua Ella, představení divadla Řešeto nebo třeba také středověké tanečnice Mariane. Chybět samozřejmě nebudou různé soutěže pro malá pážata a princezny. Veřejnost také bude moci ukázat svůj um ve střelbě na středověké střelnici, zároveň si bude moci vyzkoušet i vrhání seker. V neposlední řadě si budou moci lidé užít atmosféru dobového tržiště.

Lánští si připomenou „tatíčka“ Masaryka a užijí si kulinářský jarmark

Kdy: 17. září

Kde: Lány



V Lánech se v sobotu 17. září uskuteční tradiční vzpomínková akce na T. G. Masaryka nesoucí název Masarykova vatra. Ta začíná v 17 hodin srazem účastníků pietního aktu v lánském muzeu, o hodinu později bude následovat samotný pietní akt u hrobu prvního Československého prezidenta Masaryka. V 19 hodin je pak na programu slavnostní zapálení Masarykovy vatry za doprovodu sboru Chorus Laneum. Ve stejný den se v Lánech na Masarykově náměstí koná kulinářský jarmark s ochutnávkou a prodejem zabijačkových specialit. Přístupný veřejnosti bude od 14 do 23.59 hodin.

Kamenné Žehrovice lákají veřejnost na tradiční trhy

Kdy: 17. září, 10:00

Kde: Náves, Kamenné Žehrovice



Tradiční žehrovické trhy se uskuteční v sobotu 17. září na návsi v Kamenných Žehrovicích. Veřejnost zde bude moci nakoupit například keramiku, sklo, vitráže, šustí, textil, hračky, dekorace, květiny, háčkované produkty, bylinky, koření a další zboží. Chybět samozřejmě nebudou ani stánky s občerstvením, jako je třeba pivo, limonáda, káva, zákusky, koláče, trdelníky, cukrovinky, sýry, klobásy, hamburgery a další dobroty. Lidé si budou moci užít také ukázky ševcovského a kovářského řemesla. Oficiální zahájení je na programu v 10 hodin, přičemž ho obstarají děti z místní ZŠ a MŠ. Během dne bude k vidění také představení loutkového divadélka, taneční skupiny Hathor, folklorního souboru Čtyřlístek nebo šermířů – Pánů z Michalovic.



Na TaškaFestu zahrají také The Beatles Revival

Kdy: 17. září, 11:00

Kde: Hornický skanzen Mayrau, Vinařice



KOLÍNSKO

Prohlédněte si kolínský kostel v rámci komentované prohlídky

Kdy: 16. září, 16:00

Kde: Kostel Všech svatých, Kolín

Kostel stojí na dnes již málo zřetelném návrší, v jehož okolí se v období raného a vrcholného středověku rozkládala osada Hroby. V dubnu roku 1945 byl však těžce poškozen bombardováním, načež se z důvodu zanedbání údržby záhy proměnil ve zříceninu. V současnosti jsou pozůstatky kostela obklopeny železniční tratí a moderní průmyslovou zástavbou, která pohltila i původní přístupovou cestu.

Užijte si velkolepé Gothardské posvícení

Kdy: 16. až 18. září

Kde: Náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod

Za kolik: Zdarma



I tentokrát se můžete těšit na páteční soutěž o nejlepší kotlíkový guláš, v sobotu pak na středověké městečko, stánky s řemeslnými výrobky, soutěž o nejlepší koláč, hudební a divadelní produkci pro děti i dospělé a mnoho dalšího. Neděle nově nabídne také hudební vystoupení pro děti, doplněné o další zábavné aktivity.

Prohlédněte si Budilovu letní vilu

Kdy: 17. a 18. září, 10:00

Kde: Budilova letní vila, Kostelec nad Černými lesy

V rámci Dnů evropského dědictví můžete o víkendu navštívit kosteleckou Budilovu vilu.

Je tu Pečecké svatováclavské vinobraní

Kdy: 17. září, 16:00

Kde: Louka mezi kostelem a obchodem Tesco, Pečky

Za kolik: Zdarma



"Zveme vás na Svatováclavské vinobraní, které se po roce opět vrací do našeho města," zvou pořadatelé akce. "Přijďte se pobavit s přáteli a dobrými známými, na místě pro vás bude k zakoupení burčák, moravská a česká vína, sýry a další nabídka občerstvení. K zábavě je pro vás připravený doprovodný program. Hudební vystoupení lokální kapely Vrzavá Suzy. Zahrají populární hity, které znáte z rádia nebo z televize. Taneční show Dance Studio Anet Plaňany," dodávají.

Pobavte se v Týnci na Podzimních slavnostech

Kdy: 17. září, 9:00

Kde: Týnec nad Labem

Za kolik: Zdarma

V Týnci nad Labem bude v sobotu pořádně živo, konat se totiž budou Podzimní slavnosti. Náměstí Komenského a školní hřiště nabídne spoustu zábavy, bleší trh, jarmark, divadelní představení, hudební vystoupení, atrakce pro děti a plno dalšího.

Do kolínského divadla v neděli dorazí Český Honza

Kdy: 18. září 16:00

Kde: Divadlo Kolín

Za kolik: 200 korun



Česká pohádka je představení vycházející z tradiční české kultury a je specifickou adaptací lidových pohádek. Je syntézou tance, živé hudby, loutkového divadla a činohry. Vystupují zde pohádkové bytosti známé z pohádek B. Němcové, J. K. Tyla, F. Bartoše nebo K. J. Erbena. Rodinné představeni je zpracované tak, aby bylo srozumitelné současné generaci dětí a zároveň pobavilo i jejich rodiče.

Prohlédněte si vážky Českobrodska

Kdy: Do 30. října

Kde: Podlipanské muzeum v Českém Brodě

Cílem výstavy Vážky Českobrodska je využít dlouhodobě vytvářenou specializovanou sbírku přírodovědného oddělení RM Kolín a ukázat tak hmyzí řád vážky ve skutečné velikosti a tvarech. Na výstavě je v systematické sestavě prezentována většina druhů vážek vyskytujících se na území regionu Českobrodsko. Vlastní suché preparáty jsou pak doplněny fotografiemi poskytující obraz o přirozené barevnosti těchto živočichů.

KUTNOHORSKO

Nabízí výstavu tkaných miniatur

Kdy: do 2. října út–ne 10:00–12.:00, 14:00–17:00

Kde: Výstavní síň, Čáslav

Za kolik: 30/20 korun

Tkané miniatury ze soukromé sbírky Herberta Köglera jsou přístupné veřejnosti ve výstavní síni na náměstí J. Žižky z Trocnova v Čáslavi až do 2. října. Zájemci si budou moci prohlédnout tkané záložky, etikety, kalendáře, znaky a další strojově tkané stuhařské výrobky z největší soukromé sbírky zapsané do České knihy rekordů.

Zažijte Kutnou Horu jinak. Bude brunch, pohádky, dílny i koncerty

Kdy: 17. září 9:30

Kde: Kutná Hora



Zažijte Kutnou Horu jinak už v sobotu 17. září. Spolek Zenárna připravil sousedskou slavnost Zažít město jinak. Těšit se můžete na sousedský brunch od 10 do 11 hodin, čtení pohádek, koncerty, tvořivé dílny, lokální stánkaře, zpívání s kytarami a mnoho dalšího. Přiberte koláč, psa i babičku. Letošním tématem je: Bez zábran!

Hoďte si keckou u koncertu tří punkových kapel

Kdy: 17. září, 20:00

Kde: Klub Česká 1, Kutná Hora

Za kolik: 200 korun

Hoď si keckou je koncert tři kapel v klubu Česká 1, jejichž hudbou je punk v různých podobách. Kapela Momentální Indispozice má ironické a úderné texty a hrají samozvaný styl Flétna - Punk. Undergroudová kapela Raise Your Middle Finger byla založená v roce 2017. Východočeská partička „Žádnej Stres“ vznikla v roce 2005. V roce 2021 přichází v novém složení. Jejich hudba společné s pozounem, trumpetou a harmonikou představuje našlápnutý Punk-SKA- Punk. Vstupné je 200 korun.

MĚLNICKO

Seifertovy Kralupy nabídnou i letos program plný poezie

Kdy: 16. a 17. září

Kde: Kralupy nad Vltavou

Festival poezie a přednesu Seifertovy Kralupy přichází s 27. ročníkem. V pátek se v kině Vltava uskuteční přehlídka vítězů dětské recitační soutěže, jejímž hostem bude písničkář Pavel Čadek, a v baru The Patro si hosté užijí Kralupský Open mic s Načevou a Zdivočelými koňmi. V sobotu pak festival bude pokračovat pietním setkáním u hrobu Jaroslava Seiferta, vyhlášením autorské literární soutěže v kině Vltava, kde vítězné básně bude recitovat herečka Vilma Cibulková, a večer pak zakončí koncert Jaroslava Svěceného a Ladislava Horáka s názvem Ve znamení tanga. Ten přinese v zajímavé kombinaci zvuku akordeonu a houslí skvělé, virtuózní světoznámé melodie. Festival doprovází soutěž pro děti Máme rádi básničky.

Ochutnejte víno, burčák i delikatesy od místních vinařů

Kdy: 16. až 18. září

Kde: Mělník



Tři dny plné živé muziky, pouličního divadla, historie a gurmánských zážitků na šesti scénách. To je Mělnické vinobraní, které se i letos uskuteční na náměstí Míru, nádvoří zámku i v přilehlých ulicích. Samozřejmostí jsou stánky nejen místních vinařů, foodtrucky s delikatesami, klidová zóna pro odpočinek a řízenou degustaci, tradiční průvod i ohňostroj, ale také bohatý doprovodný program. V bezplatné zóně bude možné využít nabídky řady atrakcí nejen pro děti, svézt se na výletní lodi nebo navštívit mělnický zámek, vyhlídkovou věž chrámu sv. Petra a Pavla či podzemí se středověkou studnou.

NYMBURSKO

Blahopřát k narozeninám Elišce Přemyslovně dorazí hned 20 králů

Kdy: 17. září, 9:45

Kde: Nymburk

Královské město Nymburk si připomene 730. výročí narození královny Elišky Přemyslovny a na její počest pořádá jedinečný Průvod králů vládnoucích v českých zemích v období středověku. Celá akce bude zahájena pobožností v kostele sv. Jiljí, následovat bude přivítání průvodu králů současným purkmistrem a pak už se průvod vydá napříč Nymburkem. Nakonec každý z králů přednese v parku Pod Hradbami zdravici královně Elišce. Součástí akce je od pátku do neděle středověké ležení krále Jana Lucemburského v parku Pod Hradbami, které nabídne dobové atrakce, stánky, lukostřelba, ražba mincí, ukázky zbraní a zbroje a mnoho dalšího.

Kino Sokol nabídne cestopis či romantickou komedii

Kdy: 16. a 17. září

Kde: Kino Sokol, Nymburk



Kino Sokol si na víkend připravilo diashow enbo komedii s Julií Roberts a Georgem Clooneym. V pátek se milovníci cestování mohou těšit na cestopisnou přednášku Jiří Kolbaba: Fotograf na cestách – splněný sen (19:00), v němž cestovatel a fotograf představí množství snímků přírody, lidských tváří, zvířat a situací ze všech šesti kontinentů planety. Sobotní program nabídne komedii Vstupenka do ráje (19:00) s hvězdným obsazením. Lily je dcerou rozvedených rodičů, kteří spolu vůbec nevychází,a právě jim oznámila, že se na dovolené na Bali zamilovala a bude se vdávat. To ale nesmí rodiče dopustit, a tak zakopávají válečnou sekerua vydávají se jí to rozmluvit. Avšak prostředí tropického ráje jim samotným začíná připomínat sladké začátky jejich vlastního vztahu.

Projděte si poděbradské památky

Kdy: 10. až 18. září

Kde: Poděbrady

Díky Dnům evropského dědictví se otevřou brány poděbradských památek a vstup bude zdarma či velice symbolický. Letošním tématem jsou udržitelné památky a v rámci akce bude možné navštívit hydroelektrárnu, kostel povýšení sv. Kříže, Polabské muzeum, Památník krále Jiřího nebo Havířský kostelík. Doprovodný program nabídne také přednášku PhDr. Pavla Fojtíka o majitelích poděbradského zámku, která se odehraje v knihovně, koncert člena skupiny Vanua2 Yannicka Teviho a hlavně také oblíbený multižánrový koncert na zahradě evangelické fary Glorietfest, který pomůže vybrat prostředky na opravu altánu Gloriet.

PŘÍBRAMSKO

Festival Jakuba Jana Ryby zahájí Jihočeská filharmonie

Kdy: 16. září, 19:00

Kde: Podbrdské muzeum Rožmitál pod Třemšínem

Za kolik: 150/100 korun

V galerii Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem se uskuteční v pátek 16. září od 19 hodin slavnostní zahajovací koncert 5. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby v podání Jihočeské filharmonie s dirigentem Vojtěchem Spurným. Lístky je možné zakoupit v pokladně Podbrdského muzea, kde je také možnost je zarezervovat. Festival bude pak pokračovat v pondělí 19. září v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitale.

George Clooney a Julie Roberts v nové komedii Vstupenka do ráje

Kdy: 17. září, 19:00

Kde: Kino Příbram

Za kolik: 140 korun



Romantická komedie Vstupenka do ráje vám zpříjemní nástup podzimu už v sobotu 17. září v příbramském kině. Když jim dcera, která tráví prázdniny na Bali, oznámila, že se tam zamilovala a bude se vdávat, Georg Clooney a Julie Roberts v rolích šokovaných rodičů nasednou na první letadlo a poletí jí to rozmluvit. Chtějí zachránit svou dceru Lily před následky letní lásky. V tomto směru mají koneckonců bohaté zkušenosti. Před devatenácti lety se po podobném vzplanutí vzali, před čtrnácti pochopili, že to nebyl dobrý nápad.

Přispějte hospicu na provoz benefičním během

Kdy: 17. září, 9:00

Kde: Zámek Červený Hrádek

Za kolik: 250/100 korun

Přijďte si v sobotu 17. září od 9 hodin proběhnout nebo i projít 5 km dlouhou trasu v krásném okolí zámeckého parku Červený Hrádek a zároveň tak přispět mobilnímu hospicu Křídla na jeho provoz. Na Benefičním běhu pro křídla si zasportujete, setkáte se s přáteli, ochutnáte něco dobrého, „vyvenčíte“ rodinu i psa a podpoříte dobrou věc. Start a registrace je v parku na hrázi rybníka u zámku. Registrovat se můžete i online na www.hospickridla.cz v sekci Akce – Běh pro křídla, startovné v ceně 250 dospělý či 100 korun Junior ale zaplatíte na místě.

RAKOVNICKO

V Krušovicích poteče zlatavý mok

Kdy: 17. září, 12:00

Kde: Krušovice

Za kolik: Zdarma

Slavnosti piva se v krušovickém pivovaru konají v sobotu 17. září. Kromě vychutnání si tekutého zlata na návštěvníky čeká také bohatý hudební program. Vystoupí zde slovenská kapela Iné Kafe, skupiny Portless, UDG, Žlutý pes nebo také zpěvačky Anička Slováčková, Katarína Knechtová, Lenny či Anna K. Akcí bude provádět Lukáš Pavlásek. Vstup je zdarma, pivo za 20 korun.

Lišany oslaví 770. let od první písemné zmínky o obci

Kdy: 17. září, 9:00

Kde: Lišany

Za kolik: Zdarma



Velká slavnost čeká obec Lišany. V sobotu 17. září se zde totiž bude slavit dlouhých 770. let od první písemné zmínky o obci. Bohatý program začíná už v 9 hodin, kdy si veřejnost bude moci užít individuální prohlídky budov mateřské školy, základní školy, obecního úřadu a kostela Nanebevzetí Panny Marie a vystavených kronik. Následně bude slavnost ve 13 hodin v místní sokolovně oficiálně zahájena. Nebude chybět proslov starostky, ani vystoupení dětí ze školy a školky. V 15 hodin začíná fotbalové derby Lišan z Rakovnicka a Lišan z Lounska. Od 17 do 20 hodin bude před sokolovnou znít country hudba, na sále sokolovny k tanci a poslechu bude hrát Martin Sokol.

Pecky od AC/DC zazní v Šanově

Kdy: 17. září, 19:00

Kde: Lesní divadlo, Šanov

Za kolik: 250 korun

Šanovské lesní divadlo bude v sobotu 17. září dějištěm rockového koncertu. Slyšet zde budou hity legendární australské skupiny AC/DC. Postará se o to revivalová kapela Špejbl’s Helprs. „Když tribute, tak precizně. Tak by se dalo formulovat motto našeho snažení. Velkou devizou skupiny Špejbl’s Helprs je zpěv v podání Petra Průši, který se (nejen dle našeho názoru) vypořádal s originálním projevem Briana Johnsona téměř dokonale,“ píše o sobě kapela, která vystupuje ve složení Petr Průša – zpěv, Petr Kollert – sólová kytara, Ivan Eis – doprovodná kytara, zpěv, Martin Skala – basová kytara, zpěv a Marek Stark – bicí nástroje.

Guláš již poosmé provoní Lubnou

Kdy: 17. září, 9:00

Kde: Lubná



Rybářský spolek Lubná pořádá v sobotu 17. září již osmý ročník místního Gulášfestu. Týmové vaření gulášů začíná v 9 hodin, přičemž výdej hotových gulášů bude ve 12 hodin. Mezitím budou moci zúčastnění ochutnat speciality Grilu u Tomáše. Vyhodnocení soutěže je na programu ve 12.30 hodin, následovat bude koncert skupiny Midiband. Ochutnat bude možné také grilovanou kachnu nebo palačinky od Jituš. Pro děti bude připraven skákací hrad. Zájemci o vaření guláše se mohou registrovat na telefonním čísle 604 604 232.